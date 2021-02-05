"Слуга народу" Верещук про погрози ОПЗЖ щодо загострення ситуації на Донбасі: "Шантаж війною неприпустимий, СБУ має перевірити такі заяви"
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У "Слузі народу" вважають, що заяви ОПЗЖ про можливе загострення на Донбасі можна розцінювати як шантаж.
Про це сказала в коментарі кореспонденту Цензор.НЕТ нардепка "Слуги народу" Ірина Верещук.
"Якраз банкова найменше зацікавлена, щоб деструктивні дії, в тому числі людей, які присутні в парламенті (навіть нехай в опозиції, але які налаштовані на деструктив і на обструкцію влади) працювали так, щоб, не дай Бог, пролилася кров і загинули наші українські воїни. Тому що на сьогодні є неприпустимим шантаж війною, посиленням агресії. Тоді це робота СБУ і спецслужб, які мають перевірити такі заяви, і зробити відповідні висновки. І висновки мають бути в юридичні площині. Вважаю такі заяви неприпустимими і розцінюю це як провокацію", - сказала Верещук.
Заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук заявила, що збойових дій – улюблений елемент шантажу з боку Росії.
"Я тривожно можу таке сприймати. Можливо, вони щось знають від російської сторони, що це російська сторона готує такі загострення на фронті? А взагалі загострення бойових дій – улюблений елемент шантажу з боку Росії. Згадаєте, що, якщо подивитись статистично, перед важливими засіданнями ТКГ часто відбувається загострення на фронті. Це такий елемент шантажу", - сказала нардепка.
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це ж верещучка з медвечуком працювала ?
Барышне нужно бы интернет использовать не только для размещения в мордакниге фоток с импортных курортов и поиска подходящей недвижимости в забугорье, но и для расширения своих знаний в части знания значения разных слов.
Шанта́ж (фр. chantage) - угроза компрометирующих или клеветнических разоблачений с целью вымогательства чужого имущества или разного рода уступок.
В то время как напоминание об обострении военных действий, это немного не шантаж, это называется
Терроризм - один из вариантов тактики политической борьбы, связанный с применением идеологически мотивированного насилия. Суть терроризма - насилие с целью устрашения.
Терро́р (лат. terror «страх, ужас») - устрашение политических противников путём физического насилия[1]. Террором также называется угроза физической расправы по политическим или каким-либо иным мотивам либо запугивание с угрозой расправы или убийства