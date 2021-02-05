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"Слуга народу" Верещук про погрози ОПЗЖ щодо загострення ситуації на Донбасі: "Шантаж війною неприпустимий, СБУ має перевірити такі заяви"

Новини Цензор.НЕТ Політика України

У "Слузі народу" вважають, що заяви ОПЗЖ про можливе загострення на Донбасі можна розцінювати як шантаж.

Про це сказала в коментарі кореспонденту Цензор.НЕТ нардепка "Слуги народу" Ірина Верещук.

"Якраз банкова найменше зацікавлена, щоб деструктивні дії, в тому числі людей, які присутні в парламенті (навіть нехай в опозиції, але які налаштовані на деструктив і на обструкцію влади) працювали так, щоб, не дай Бог, пролилася кров і загинули наші українські воїни. Тому що на сьогодні є неприпустимим шантаж війною, посиленням агресії. Тоді це робота СБУ і спецслужб, які мають перевірити такі заяви, і зробити відповідні висновки. І висновки мають бути в юридичні площині. Вважаю такі заяви неприпустимими і розцінюю це як провокацію", - сказала Верещук.

Заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук заявила, що збойових дій – улюблений елемент шантажу з боку Росії.

"Я тривожно можу таке сприймати. Можливо, вони щось знають від російської сторони, що це російська сторона готує такі загострення на фронті? А взагалі загострення бойових дій – улюблений елемент шантажу з боку Росії. Згадаєте, що, якщо подивитись статистично, перед важливими засіданнями ТКГ часто відбувається загострення на фронті. Це такий елемент шантажу", - сказала нардепка.

Також читайте: Голосування за призначення Вітренка міністром енергетики може відбутися на наступному пленарному тижні Ради, - "слуга народу" Кравчук

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+8
Верещук- берёшь зонтик, Зелю- и оба в боевой вылет на Ростов.
"Слуга народа" Верещук об угрозах ОПЗЖ по обострению на Донбассе: "Шантаж войной недопустим, СБУ должна проверить такие заявления" - Цензор.НЕТ 3863
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05.02.2021 13:21
+7
А зонтиком да по рабиновичской харе.
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05.02.2021 13:15
+7
"В "Слуге народа" считают, что заявления ОПЗЖ о возможном обострении ситуации на Донбассе можно расценивать как шантаж." Це не шантаж, це спільні дії з російськими окупаційними військами щодо військової агресії проти України.
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05.02.2021 13:46
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Щасс, Баканов соберет своих прокурорских откормышей и те метнутся кабанчиками...
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05.02.2021 13:13 Відповісти
А зонтиком да по рабиновичской харе.
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05.02.2021 13:15 Відповісти
Обезьянник цирка Коломойского. Глава подкомитета по госбезопасности и представитель Кабмина в парламенте Верещук сказала, что Украине не стоит становиться членом НАТО, потому что нашей стране не нужны проблемы с Россией, которая не хочет, чтобы мы вступали в НАТО./ "Однозначно будет": нардеп-"слуга" Качура о возможном объединении СН и ОПЗЖ после местных выборов./ Коалиция "Слуги народа" и ОПЗЖ сформировалась в Киевском облсовете.
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05.02.2021 13:19 Відповісти
они могут и расформироваться
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05.02.2021 14:52 Відповісти
Верещук- берёшь зонтик, Зелю- и оба в боевой вылет на Ростов.
"Слуга народа" Верещук об угрозах ОПЗЖ по обострению на Донбассе: "Шантаж войной недопустим, СБУ должна проверить такие заявления" - Цензор.НЕТ 3863
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05.02.2021 13:21 Відповісти
Верещук из спячки проснулась, или зализывала РАНы после успешных выборов в Киеве ?
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05.02.2021 13:22 Відповісти
хоть какая-то польза от Верещук, если она инициирует заяву в СБУ. Это будет большой плюс. Доигрались с ОПзажоповцами!!!
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05.02.2021 14:51 Відповісти
і без тебе знаємо.
це ж верещучка з медвечуком працювала ?
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05.02.2021 13:25 Відповісти
верещук працює з медведчуком
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05.02.2021 13:43 Відповісти
"В "Слуге народа" считают, что заявления ОПЗЖ о возможном обострении ситуации на Донбассе можно расценивать как шантаж." Це не шантаж, це спільні дії з російськими окупаційними військами щодо військової агресії проти України.
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05.02.2021 13:46 Відповісти
ЇХНІЙ ВИСТУП ЦЕ НАКАЗ ТЕРОРИСТАМ НА ВІДНОВЛЕННЯ БОЙОВИХ ДІЙ,
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05.02.2021 14:17 Відповісти
А председатель ВР был против закрытия этих унитазных аналов рашизма. Надо не упускать и это. Получается Разумков заодно с этим гавном! "Слуга народу" Верещук про погрози ОПЗЖ щодо загострення ситуації на Донбасі: "Шантаж війною неприпустимий, СБУ має перевірити такі заяви" - Цензор.НЕТ 466
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05.02.2021 14:54 Відповісти
СБУ має розглянути заяви опзжистів.Тут Верещук права.
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05.02.2021 16:33 Відповісти
Евгения Кравчук заявила, что боевые действия - любимый элемент шантажа со стороны России.Источник: https://censor.net/ru/n3246208

Барышне нужно бы интернет использовать не только для размещения в мордакниге фоток с импортных курортов и поиска подходящей недвижимости в забугорье, но и для расширения своих знаний в части знания значения разных слов.
Шанта́ж (фр. chantage) - угроза компрометирующих или клеветнических разоблачений с целью вымогательства чужого имущества или разного рода уступок.

В то время как напоминание об обострении военных действий, это немного не шантаж, это называется
Терроризм - один из вариантов тактики политической борьбы, связанный с применением идеологически мотивированного насилия. Суть терроризма - насилие с целью устрашения.

Терро́р (лат. terror «страх, ужас») - устрашение политических противников путём физического насилия[1]. Террором также называется угроза физической расправы по политическим или каким-либо иным мотивам либо запугивание с угрозой расправы или убийства
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05.02.2021 18:27 Відповісти
Это косвенное подстрекательство к войне---в нашей реальной ситуации. Здесь Рада может сразу себе рейтинг закрепить до конца каденции. Вынести на голосование решение о лишении статуса депутата всех кто к такому заявлению имел прямое отношение. И лишить мандата. А разбиратся юридически в суде просто нет смысла. В таких судах как у нас. Выпал шанс великолепный. А если не воспользуются--то нам такие все там не надо!
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05.02.2021 20:30 Відповісти
 
 