Щеплення тих, хто перехворів на COVID-19, можуть відкласти на пів року через дефіцит вакцини, - Ляшко

За умови обмеженого доступу до вакцини від коронавірусу щеплення тих, хто перехворів, можуть перенести.

Про це сказав заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар Віктор Ляшко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Є обмежений доступ до вакцини. Якщо у нас не буде збою в графіку поставок, або інші речі, то ми можемо рекомендувати відстрочити вакцинацію людей, які перехворіли, на 3-6 місяців, оскільки після хвороби у них може бути захист у цей конкретний період часу", - сказав Ляшко.

Він зазначив, що в цілому вакцинуватися людям, які перехворіли на коронавірус, можна, якщо це не буде прописано в інструкції виробника імунобіологічних препаратів.

За словами Ляшка, хвороба в анамнезі не є протипоказанням до вакцинації.

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