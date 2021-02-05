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Щеплення тих, хто перехворів на COVID-19, можуть відкласти на пів року через дефіцит вакцини, - Ляшко

Новини Цензор.НЕТ Політика України Здоров'я

Щеплення тих, хто перехворів на COVID-19, можуть відкласти на пів року через дефіцит вакцини, - Ляшко

За умови обмеженого доступу до вакцини від коронавірусу щеплення тих, хто перехворів, можуть перенести.

Про це сказав заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар Віктор Ляшко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Є обмежений доступ до вакцини. Якщо у нас не буде збою в графіку поставок, або інші речі, то ми можемо рекомендувати відстрочити вакцинацію людей, які перехворіли, на 3-6 місяців, оскільки після хвороби у них може бути захист у цей конкретний період часу", - сказав Ляшко.

Він зазначив, що в цілому вакцинуватися людям, які перехворіли на коронавірус, можна, якщо це не буде прописано в інструкції виробника імунобіологічних препаратів.

За словами Ляшка, хвороба в анамнезі не є протипоказанням до вакцинації.

Читайте на "Цензор.НЕТ": COVID-вакцинацію в Україні проводитимуть двома способами, - МОЗ

Автор: Анастасія Потіха
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т.е. семью клована вакцинировать не будут?) они же типа переболели....
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05.02.2021 13:22 Відповісти
Всі хитродупі вже "перехворіли".
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05.02.2021 14:56 Відповісти
Ляшко, вас всех надо самых первых вакцинировать. Начиная от зели и заканчивая степашкой с рабиновичем.
Вас синоваком, рабиновича нович спутником
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05.02.2021 13:27 Відповісти
Так, я теж вважаю, в першу чергу і в примусовому порядку треба зберегти методом багатоетапних щеплень українську еліту: Зеленського з сім'єю, працівників офісу преЗЕдента з сім'ями, усіх олігархів з сім'ями, 95-й квартал, правлячі еліти з ВР, кабмін, суди, прокуратуру, верхівку ОПЗЖ, як найбільш рейтингової партії, з сім'ями. В другу чергу електорат правлячої більшості, ОПЗЖ. А якщо ще якісь вакцини залишаться, то всім іншим - за бажанням, і враховуючи їх близкість до СН і ОПЗЖ.
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05.02.2021 14:30 Відповісти
как не хватает вакцин Степанов уже собрался вакцинировать ОРДЛО
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05.02.2021 13:33 Відповісти
А ветеринарный паспорт для поездок выдадуд?
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05.02.2021 13:53 Відповісти
Вопрос - Зачем вакцинировать тех кто уже переболел !? Чтобы уже наверняка они не проскочили с побочками !? Бред ***... Щеплення тих, хто перехворів на COVID-19, можуть відкласти на пів року через дефіцит вакцини, - Ляшко - Цензор.НЕТ 6682
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05.02.2021 14:30 Відповісти
..Так как я ни куда не езжу и в планах нет, отдам больному,если дождусь, свою дозу...я могу подождать....
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05.02.2021 14:42 Відповісти
Больному она как раз противопоказана.
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05.02.2021 15:20 Відповісти
Блин вакцины еще даже нет, а дефицит уже есть Щеплення тих, хто перехворів на COVID-19, можуть відкласти на пів року через дефіцит вакцини, - Ляшко - Цензор.НЕТ 3768
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05.02.2021 14:43 Відповісти
 
 