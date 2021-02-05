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Новини Політика України
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імпічмент (264) Опозиційна платформа - За життя (467) Железняк Ярослав (390)

Нардеп "Голосу" Железняк про імпічмент Зеленському: Погана новина для ОПЗЖ, що закон про імпічмент не працює і ніколи не буде

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Нардеп

Імпічмент президента Володимира Зеленського, який обіцяє ініціювати фракція ОПЗЖ, не можливо реалізувати за чинним законодавством.

Про це сказав голова фракції "Голос" Ярослав Железняк, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

Він зауважив, що той вигляд законопроєкту, у якому Рада ухвалила його 29 серпня 2019 року, не дозволить застосувати процедуру.

"Погана новина для ОПЗЖ в тому, що закон, який ухвалювався про імпічмент, не працює і ніколи не буде працювати. А гарна новина для нас, напевно, що чергова заява ОПЗЖ - це їхній політичний піар, а тепер у них на три канала менше, де цей піар можна показати", - сказав Железняк.

Нагадаємо, 2 лютого президент Володимир Зеленський своїм указом ввів у дію рішення РНБО про санкції проти нардепа ОПЗЖ Тараса Козака і трьох каналів, які фактично належать йому, - "112 Україна", NewsOne і Zik.

Хоча документ набував чинності з опівночі, провайдери почали вимикати сигнал раніше.

Телеканали медіахолдингу нардепа Козака, що потрапили під санкції РНБО, заявили про політичну розправу з боку президента Зеленського і намір боротися за своє право "мовити для українців, доносити правду до громадян і бути в ефірі".

Партія "Опозиційна платформа - За життя" на з'їзді прийняла рішення почати процедуру імпічменту президента Зеленського.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Юридичних підстав для імпічменту Зеленського немає і не буде, - "слуга народу" Гетманцев

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+9
А чому він так радіє? Якщо цей закон не буде діяти то ніхто не зможе оголосити *********** імпічмент. Бубачка вам не лох якийсь. Лохи ті хто його обрав.
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05.02.2021 13:44
+9
Зеленые шулера. Вы и принимали специально такой закон, чтобы он не работал. Как и лишение депутатской неприкосновенности. Гопота -- она и в Африке гопота.
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05.02.2021 13:47
+8
"Хотя документ вступал в действие с полуночи, провайдеры начали отключать сигнал раньше" - и делали это с огромным удовольствием!!!
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05.02.2021 13:36
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Зажоповцам снова поводили детородным органом по губам )))
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05.02.2021 13:35 Відповісти
"Хотя документ вступал в действие с полуночи, провайдеры начали отключать сигнал раньше" - и делали это с огромным удовольствием!!!
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05.02.2021 13:36 Відповісти
Зеленые,да вы шулера.Может,и закон о референдуме никогда работать не будет.От зедроты.
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05.02.2021 13:37 Відповісти
А чому він так радіє? Якщо цей закон не буде діяти то ніхто не зможе оголосити *********** імпічмент. Бубачка вам не лох якийсь. Лохи ті хто його обрав.
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05.02.2021 13:44 Відповісти
Чисто теоритически.
Собрать 150 голосов за импичмент можно. Только в СН 150 депутатов не принадлежащие к партии СН, среди которых наверняка найдется 40-50 человек Коломойского. Зажоп -44 чел.
За майбутнэ -20.Довіра - 20. Позафракційні - 18. Итого 142. Кроме того возможен союз с Батьківщиною и даже с ЕС.
Создание комиссии которая будет проводить расследование. А вот с раследованием-то как раз самое интересное! Какое обвинение должно быть? В государственной измене? если да то будет очень интересно посмотреть как зажопенцы будут трактовать его действия и какие. Возможно будет рассматриваться вопрос по Вагнеровцам и по отводу войск. Будет смешно на это посмотреть.
"Какая разница! Хоть по ржем"
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05.02.2021 14:11 Відповісти
По перше Рада повинна звернутись до КС. По друге потрібно 3/4 голосів. А чия більшість ми знаємо.
"Рішення про усунення президента України з поста в порядку імпічменту вважатиметься прийнятим, якщо за нього проголосує не менше ніж три чверті народних депутатів України від конституційного складу Верховної Ради. У разі неприйняття постанови про імпічмент президента головуючий від імені парламенту має вибачитися перед президентом."
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05.02.2021 14:33 Відповісти
не путайте себя и других.Для инициирования процедуры импичмента необходимо "Питання про усунення Президента України з поста в порядку імпічменту ініціюється більшістю від конституційного складу Верховної Ради України." После чего создается следственная комиссия со своим прокурором и следователями. Далее вопрос расматривается ВР и в случае если есть основания необходимо 2/3 голосов ВР для обвинения. Следующий этап "Отстранение от власти" тоже требует 2/3 голосов ВР. Конституция Украины Статья 111.

Таким образом для начала следствия необходимо простое большинство.
Обвинят не обвинят - дело третье, но интересно было бы посмотреть на резульеаеы следствия.
Тем более, что в данном случае будут выдвигаться не уголовные а политические обвинения - в Государственной измене.
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05.02.2021 14:57 Відповісти
Зеленые шулера. Вы и принимали специально такой закон, чтобы он не работал. Как и лишение депутатской неприкосновенности. Гопота -- она и в Африке гопота.
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05.02.2021 13:47 Відповісти
Зате, як нарід радів.
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05.02.2021 13:57 Відповісти
А Вова обещал!
Вывсеврети!
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05.02.2021 13:49 Відповісти
самое забавное что с этих гавнопомейке лилась пропаганда за зетим и за ваву Нардеп "Голосу" Железняк про імпічмент Зеленському: Погана новина для ОПЗЖ, що закон про імпічмент не працює і ніколи не буде - Цензор.НЕТ 1448Развели как котят Нардеп "Голосу" Железняк про імпічмент Зеленському: Погана новина для ОПЗЖ, що закон про імпічмент не працює і ніколи не буде - Цензор.НЕТ 7899
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05.02.2021 13:53 Відповісти
Таке ляпнути міг тільки повний дебіл. Закони повинні працювати! І президент повинен працювати,щоб на імпічмент не змогли знайти причин навіть вороги.А писати закони щоб сховати себе від відповідальності,то не перемога,то шулерство і брудні маніпуляції.Зовсім за лохів людей приймають.Хоча, до влади янелоха якраз і привели лохи, як показав час .
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05.02.2021 13:58 Відповісти
Це не ляп, а констатація факту того, що бубочка своїм "законом про імпічмент" розвів 73/43%лохів
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05.02.2021 14:11 Відповісти
Какая неожиданность, да зебилята? И дело даже не втом, что клоуну не объявят импичмент. А дело в том, что вы оказались не шибко умными людьми, которым лапшу на уши повесить проще, чем выпить стакан томатного сока(чая) у Коли Тищенко
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05.02.2021 13:59 Відповісти
Нардеп "Голосу" Железняк про імпічмент Зеленському: Погана новина для ОПЗЖ, що закон про імпічмент не працює і ніколи не буде - Цензор.НЕТ 3972
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05.02.2021 14:04 Відповісти
Байден пояснил песюнисту про то что с анкл семом шутить не стоит- грозит ломиком в заду Нардеп "Голосу" Железняк про імпічмент Зеленському: Погана новина для ОПЗЖ, що закон про імпічмент не працює і ніколи не буде - Цензор.НЕТ 1161
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05.02.2021 14:07 Відповісти
пока кокоши вавы зажаты в ручках дядьки Сема он к сожалению не может играть на пианино Нардеп "Голосу" Железняк про імпічмент Зеленському: Погана новина для ОПЗЖ, що закон про імпічмент не працює і ніколи не буде - Цензор.НЕТ 4354И зе тим крошится как сепарские блиндажи после работы 3йсилы Нардеп "Голосу" Железняк про імпічмент Зеленському: Погана новина для ОПЗЖ, що закон про імпічмент не працює і ніколи не буде - Цензор.НЕТ 510
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05.02.2021 14:05 Відповісти
Хто захоче дивитись - той знайде можливість.
Але головний агітатор, це - реалії життя.
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05.02.2021 14:08 Відповісти
ПАРТИЯ ГОЛОС НОРМАЛЬНАЯ.
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05.02.2021 18:42 Відповісти
Добра новина для зажоп - жоден закон в нас не працює(((
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05.02.2021 19:30 Відповісти
 
 