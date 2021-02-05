Нардеп "Голосу" Железняк про імпічмент Зеленському: Погана новина для ОПЗЖ, що закон про імпічмент не працює і ніколи не буде
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Імпічмент президента Володимира Зеленського, який обіцяє ініціювати фракція ОПЗЖ, не можливо реалізувати за чинним законодавством.
Про це сказав голова фракції "Голос" Ярослав Железняк, передає кореспондент Цензор.НЕТ.
Він зауважив, що той вигляд законопроєкту, у якому Рада ухвалила його 29 серпня 2019 року, не дозволить застосувати процедуру.
"Погана новина для ОПЗЖ в тому, що закон, який ухвалювався про імпічмент, не працює і ніколи не буде працювати. А гарна новина для нас, напевно, що чергова заява ОПЗЖ - це їхній політичний піар, а тепер у них на три канала менше, де цей піар можна показати", - сказав Железняк.
Нагадаємо, 2 лютого президент Володимир Зеленський своїм указом ввів у дію рішення РНБО про санкції проти нардепа ОПЗЖ Тараса Козака і трьох каналів, які фактично належать йому, - "112 Україна", NewsOne і Zik.
Хоча документ набував чинності з опівночі, провайдери почали вимикати сигнал раніше.
Телеканали медіахолдингу нардепа Козака, що потрапили під санкції РНБО, заявили про політичну розправу з боку президента Зеленського і намір боротися за своє право "мовити для українців, доносити правду до громадян і бути в ефірі".
Партія "Опозиційна платформа - За життя" на з'їзді прийняла рішення почати процедуру імпічменту президента Зеленського.
Будь ласка, зачекайте...
Собрать 150 голосов за импичмент можно. Только в СН 150 депутатов не принадлежащие к партии СН, среди которых наверняка найдется 40-50 человек Коломойского. Зажоп -44 чел.
За майбутнэ -20.Довіра - 20. Позафракційні - 18. Итого 142. Кроме того возможен союз с Батьківщиною и даже с ЕС.
Создание комиссии которая будет проводить расследование. А вот с раследованием-то как раз самое интересное! Какое обвинение должно быть? В государственной измене? если да то будет очень интересно посмотреть как зажопенцы будут трактовать его действия и какие. Возможно будет рассматриваться вопрос по Вагнеровцам и по отводу войск. Будет смешно на это посмотреть.
"Какая разница! Хоть по ржем"
"Рішення про усунення президента України з поста в порядку імпічменту вважатиметься прийнятим, якщо за нього проголосує не менше ніж три чверті народних депутатів України від конституційного складу Верховної Ради. У разі неприйняття постанови про імпічмент президента головуючий від імені парламенту має вибачитися перед президентом."
Таким образом для начала следствия необходимо простое большинство.
Обвинят не обвинят - дело третье, но интересно было бы посмотреть на резульеаеы следствия.
Тем более, что в данном случае будут выдвигаться не уголовные а политические обвинения - в Государственной измене.
Вывсеврети!
Але головний агітатор, це - реалії життя.