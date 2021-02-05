Ми маємо рухатися у напрямку розділення "Укрзалізниці" і переходу до державно-приватного партнерства, - Криклій
Новини Цензор.НЕТ Суспільство
"Укрзалізниця" буде розділена на окремі компанії та переходитиме до державно-приватного партнерства.
Про це заявив міністр інфраструктури Владислав Криклій під час публічного обговорення проєкту Національної економічної стратегії-2030 на тему "Розвиток промисловості, транспорту та інфраструктури".
"Маємо провести анбандлінг, розділення компанії на окремі підрозділи. І власне це є в тому числі однією з вимог по нашому євроінтеграційному процесу. Інфраструктура – це одна з перших сфер, де ми впевнено крокуємо в частині передачі повноважень від держави до приватного капіталу, який може мобільніше, креативніше, раціональніше використовувати ті ресурси. І країна, і індустрія від цього виграє. Ми вже зробили певний прогрес у демонополізації вантажних перевезень. Приватний бізнес зможе зайняти своє місце у залізничних перевезеннях, і покращувати тут ситуацію", - розповів Криклій.
Він також нагадав, що в поточному році буде виділено рекордну суму коштів з бюджету на фінансування оновлення залізничної інфраструктури, що дозволить закупити нові вагони, привести в належний стан вокзали.
"Це майже 100 нових пасажирських вагонів. А це приблизно на 5% оновлення наявного рухомого складу, так би мовити, ще живого рухомого складу у пасажирських перевезеннях. Хочемо також в цю програму включити і залізничні вокзали, оновлення, і інфраструктурну складову, в першу чергу те, що стосується електрифікації окремих ділянок. Бо зараз українська залізниця має одну другу від загальної протяжності мережі електрифіковану", - повідомив Криклій.
Він нагадав, що є профільний законопроєкт, який необхідно прийняти для реформи УЗ.
"Я буду періодично повертатися до того, що без співпраці у трикутнику виконавча гілка влади і законодавча, не всі реформи можна зробити на одному бажанні", - наголосив міністр. Частина вокзалів, за словами Криклія, готується до передачі в концесію.
Планується, що в них будуть створені торгівельні зони, як в країнах Європи, що збільшить кількість відвідувачів.
"Ми крокуємо до державно-приватного партнерства. Це перших 6 залізничних вокзалів. Зі Світовим банком розроблені відповідні документи, і вже в цьому році будемо розпочинати ці концесійні проєкти. І наша мета – щоб з традиційних залізничних вокзалів, які просто використовувалися для транзиту, це були вже мультифункціональні місця, де пасажир може отримати і послугу, і сервіс, і щось придбати", - сказав Криклій.
Раніше глава "Укрзалізниці" Володимир Жмак повідомляв, що в 2021 році УЗ буде розділена на 4 компанії (вантажоперевезення, пасажирські перевезення, інфраструктура та виробництво), а непрофільні активи (медзаклади, санаторії) будуть виставлені на продаж або передані в концесію. Окрім того, за його словами, УЗ планує інвестувати в оновлення рухомого складу компанії і залізничну інфраструктуру 25 млрд гривень.
Водночас народний депутат, член парламентського комітету з питань транспорту та інфраструктури Оксана Савчук зазначала, що без підтримки з боку держави провести комплексне реформування "Укрзалізниці" нереально.
Будь ласка, зачекайте...
Примером может служить шахты Ахметова. Он и шахты вернул, и деньги (более 400млн) за оборудование получил и технологический цикл разорвал( мы добываем и поставляем уголь наверх), а он этот уголь обогащает и получат деньги. Или реорганизация морских портов: тоже разделили на две части. Одна часть отошла в частные руки. Другая нам И теперь государство арендует у частных владельцев свои же причалы и строения.
В своё время В СССР МПС было государство в государстве- уж там воровали. У нас Укрзалізниця ещё похуже. Так что трижды надо подумать с передачей в частные руки. Эта организация имеет стратегическое значение. Вспомните, как партизаны срывали поставки вооружение и войск во время войны, взрывая рельсы. А тут без войны можно будет парализовать всё ж/д сообщение одним саботажником.
В. И. Ленин: «…социализм есть не что иное, как государственно-капиталистическая монополия, обращенная на пользу всего народа и постольку переставшая быть капиталистической монополией»
Инфраструктура - на плечах налогоплательщиков, а то что приносит живые деньги (поезда или самолеты) - пренадлежит оллигархам-монополистам...
Например, не секрет, что в Украине за счет государственной атомной энергетики дотируются частные: теплогенерация, и "зеленые" ветряные и солнечные электростанции.
То есть частники/олигархи с помощью коррумпированных чиновников "перераспределяют" финансы государства в свою пользу.
Какая такая необходимость в "концессии" приносящих прибыль (!) объектов госсобственности?
Не вижу иных причин, кроме желания близких к власти людей приватизировать прибыль на фоне национализации убытков.