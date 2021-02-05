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Чоловіку, який напав на знімальну групу телеканалу "Київ", повідомлено про підозру, - прокуратура

Новини Цензор.НЕТ Події

Чоловіку, який напав на знімальну групу телеканалу

Іноземцю, 1980 р.н., який 3 лютого напав на знімальну групу телеканалу Київ біля Київського політехнічного інституту, повідомлено про підозру в перешкоджанні професійній діяльності журналістів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури м.Києва.

Як зазначається, знімальна група ТРК "Київ" здійснювала репортаж у прямому ефірі з приводу роботи закладів громадського харчування вуличного типу. У ході репортажу журналістка з оператором зайшли до одного із таких закладів, однак його працівник агресивно відреагував на журналістів та виштовхав їх на вулицю. Після цього журналісти продовжили репортаж на вулиці, що теж не сподобалося працівнику закладу. Вийшовши на вулицю, чоловік з лайкою накинувся на знімальну групу, зокрема намагався пошкодити знімальну техніку та вкусив оператора за палець.

"Прибувши за викликом на місце події, правоохоронці затримали чоловіка. Ним виявився громадянин іншої держави, 1980 року народження. Чоловіку повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення за ч. 2 ст. 171 Кримінального кодексу України. Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває", - наголошується в повідомленні прокуратури.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада посилила відповідальність за злочини проти журналістів

Автор: Наталя Джума
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Ну судячи з того шо йдеться про заклад їжі то явно не кацап Чоловіку, який напав на знімальну групу телеканалу "Київ", повідомлено про підозру, - прокуратура - Цензор.НЕТ 9916
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05.02.2021 14:44 Відповісти
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05.02.2021 15:23 Відповісти
Ларёк там вообще легально стоит? А у него документы на работу в Украине есть?
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05.02.2021 14:03 Відповісти
А как поняли что он бранится, ведь он иностранец?
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05.02.2021 14:12 Відповісти
Він спочатку у кацапів працював, ті навчили Чоловіку, який напав на знімальну групу телеканалу "Київ", повідомлено про підозру, - прокуратура - Цензор.НЕТ 5524
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05.02.2021 14:45 Відповісти
Дааа... За палец укусил гражданин другого государства... А гражданин Украины должен был бы отметелить этих продажных тварей, ибо журналисты в этой стране уже давно перевелись, а камеру использовать для проведения лапароскопических исследований толстой кишки...
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05.02.2021 14:39 Відповісти
мавпа она и в Украине - мавпа
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05.02.2021 14:53 Відповісти
 
 