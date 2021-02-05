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Новини Політика України Закриття каналів Медведчука
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Міністерство культури (562) Ткаченко Олександр (459) 112_Україна (173) Newsone (174) ZIK (121)

Ткаченко про закриття телеканалів: Рішення очікували вже давно, лише зараз з'явилися підстави

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Ткаченко про закриття телеканалів: Рішення очікували вже давно, лише зараз з'явилися підстави

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко вважає, що для блокування телеканалів кума Путіна Віктора Медведчука лише зараз з'явилися юридичні підстави.

Про це Ткаченко заявив в ефірі "Право на владу", передає Цензор.НЕТ із посиланням на Українську правду.

"Ці медіа з’являлися поступово, і ставав їхнім власником відомий "король темників" пан Медведчук теж поступово. Були певні рішення Верховної Ради, було рішення РНБО ще 2018 року, але, наскільки я розумію, лише зараз з’явилися юридичні підстави ухвалити це рішення.

Хоча у журналістській спільноті це рішення підтримували багато організацій, в тому числі й ті, які захищають свободу слова й борються з фейками, та очікували вже давно", - заявив Ткаченко.

Нагадаємо, Ткаченко заявляв, що медіахолдинг, проти якого було запроваджено санкції РНБО, давно перетворився на іноземну пропагандистську машину, яку опосередковано фінансував агресор.

Читайте також: Мінкульт попросив YouTube заблокувати "канали Медведчука", - Ткаченко

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+9
Смешно.. слышать это после 7 лет войны и неудержимой рашистской пропаганды с этих каналов в воюющей и подвергшейся агрессии стране. В любой другой стране, эти каналы были бы закрыты на второй день, а их кураторы в тот же день в лучшем случае ( для них) грели бы нары.
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05.02.2021 14:11
+7
как зелень переобувается в полёте Ткаченко про закриття телеканалів: Рішення очікували вже давно, лише зараз з'явилися підстави - Цензор.НЕТ 3781
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05.02.2021 14:12
+6
Хороші російські окупанти мають повернутися до Росії. Хороші в хороших гробах а погані в поганих!
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05.02.2021 14:24
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Это как вакцинация, ожидаем давно и основания есть, вакцины только все нет и нет.
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05.02.2021 14:09 Відповісти
естественно оно было юридически необоснованным.

именно поэтому оно и стало юридическим обоснованием закрытия каналов.

но юридические основания появились только после юридического обоснования.

Железная зелёная юридическая логика.

Непробиваемая !
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05.02.2021 14:16 Відповісти
Так были юридические обоснования принять решение РНБО в 2018 году?


были


Так почему оно не было тогда принято?



оно было принято

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05.02.2021 14:40 Відповісти
ти сперечаєшся з подляковим ботом. Який навіть не в курсі, що, яке саме, суть рішеня РНБО з 2018-го року. Але якому кортить заботити і тебе, і "порохобота".
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05.02.2021 14:59 Відповісти
а я не сперечаюся )))
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05.02.2021 15:00 Відповісти
ну то посилай його, як я роблю:
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05.02.2021 15:04 Відповісти
та нехай людоньки побачать, яке воно тупе
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05.02.2021 15:06 Відповісти
нет, у нас, в отличие от вас, такого специального помещения нет.
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05.02.2021 15:13 Відповісти
потому что впереди были выборы президента,

а ты и без закрытия каналов срало в каждом комменте про диктатора и узурпатора Порошенко
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05.02.2021 15:12 Відповісти
В покупке способствовал не Пэтрык, а Юлия Владимировна.

Она же и на защиту их грудью вставала. Может даже ты была в рядах защитников.
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05.02.2021 15:27 Відповісти
Что мешало в апреле-мае ввести в действие свое решение?


ту так ты же первая пердела бы в комментах, шо это месть за правду во время выборов
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05.02.2021 15:29 Відповісти
в национальных интересах он должен был тебя лет пять назад сослать на каторжные работы в Желтые Воды на урановые рудники.

Но он твой дружбан и поэтому этого не сделал.

То, что ты на свободе - лучшее доказательство твоей преданности Пете.
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05.02.2021 16:26 Відповісти
наверное потому, что ты тупая свирнособака? не?
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05.02.2021 16:09 Відповісти
Смешно.. слышать это после 7 лет войны и неудержимой рашистской пропаганды с этих каналов в воюющей и подвергшейся агрессии стране. В любой другой стране, эти каналы были бы закрыты на второй день, а их кураторы в тот же день в лучшем случае ( для них) грели бы нары.
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05.02.2021 14:11 Відповісти
а це все "смішно" завдяки вам, всім 73/43%-ним, може і не зебілам, але з мантрою "абинепорох".
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05.02.2021 15:02 Відповісти
От тобі на...то це 73/43% завадили твому месії ввести санкції проти цих каналів до квітня 2019го року?
Як це так сталося, що тільки завдяки цим самим 73/43 ці канали нарешті закрили, а от раніше, завдяки тобі - не спромоглися?
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05.02.2021 15:10 Відповісти
Для Порошенко було дуже важливо провести чесні вибори, адже він демократ. І вже через місяць-два після його переобрання ці канали були б закриті. Зеленському ж для цього знадобилось 2( два!) роки і дзвінок від нової адміністрації.
Тобто грубо кажучи, Зеленського змусили це зробити, тоді як при Порошенко це було б зроблена за його волі.
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05.02.2021 15:44 Відповісти
Ткаченко про закриття телеканалів: Рішення очікували вже давно, лише зараз з'явилися підстави - Цензор.НЕТ 709

Брехати, так брехати - 5 років не вистачило, а от за 2 місяці все б вирішив, ага.
Є така непогана кацапська говірка: "історія не терпить умовного відмінювання" - тому всі ваші "якби" не варті геть нічого - бо ваємо ФАКТИ - Порошенко не закрив Медведчуківські помийки, а Зеленський - закрив.
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05.02.2021 15:59 Відповісти
бо те помыйки уж сильно рейтинг зельцмана обваливают. Наш и Интер он чего то не закрыл
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05.02.2021 16:11 Відповісти
Порошки против закрытия рашистских каналов. Так и запишем.
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05.02.2021 17:40 Відповісти
как заслуженный порохобот со стажем, ответственно тебе заявляю :

порохоботы категорически приветствуют и безгранично рады закрытию этих каналов вне зависимости от настоящих причин их закрытия.

Так и запиши.
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05.02.2021 18:34 Відповісти
Наш и Интер закрыть сложнее - если вы не заметили - закрыли те телеканалы, которые спонсируются напрямую из РФ и номинальный владелец которых засветился в финансировании террористов.
Ни на Фирташа, ни на Мураева ничего подобного по всей видимости накопать не получилось...пока..
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06.02.2021 00:38 Відповісти
- 5 років не вистачило

А що, Медведчук володів цими каналами з 2014 року ?

- бо ваємо ФАКТИ

І факти такі:
У Порошенко було близько 4 місяців на дії після знайдення доказів фінансування під час виборчої кампанії, без очевидного реваншу та зростання проросійських настроїв, але з загрозой визнання виборів непрозорими, через блокування смі посеред виборчого процесу.
Зеленському знадобилось аж 22 місяці, що складає майже ДВА роки, щоб прийняти вже готове рішення, яке весь час лежало у нього на столі, при повному контролі за всіма гілками влади, очевидному реванші проросійських сил і лише після сильного тиску із США і абсолютної руйнації його рейтингу. От це факти з якими не посперечаєшся.
Чому зеленський нехтував впровадженням вже готової постанови настільки довгий термін ? Чом у зеленський при готовому рішенні дозволяв працювати аж трьом антиукраїнським каналам ДВА роки ? Тому що його рейтинг не був на підлозі і його депутати виношували ідею про коаліцію між СН та ОПЗЖ )
Якось так
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05.02.2021 19:26 Відповісти
Что то дорогой попутал мур - мур.. 7 лет СЕМЬ... а не год - два Считать научись, а не мурчать возле миски с сметаной. С Зели свой спрос, а кто за предыдущие года ответит... Почему не прихлопнули пятую колонну, а только дали ей нарастить " мускулы" и политические и информационные силы. Так что не нужно. Но знаю с подобными "адептами" любой из сект вождизма говорит бесполезно. Так что мурчи дальше.
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05.02.2021 20:56 Відповісти
Те що ти розповідаєш, можливо тільки в недокраїні "за порєбріком", та ще в парочкі подібних клоак. В усих інших країнах діють згідно Закону.
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05.02.2021 15:07 Відповісти
каналы закрыли только после того как рейтинг опзж обогнал рейтинг партии зеленского,и дело не в рашистской пропаганде, а в попытке удержать власть, только поезд уже ушел..ермак подоляк и зеленский не меньшие пропагандоны русского мира.
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05.02.2021 16:08 Відповісти
как зелень переобувается в полёте Ткаченко про закриття телеканалів: Рішення очікували вже давно, лише зараз з'явилися підстави - Цензор.НЕТ 3781
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05.02.2021 14:12 Відповісти
Это не сложно при полном отсутствии совести и нравственных принципов.
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05.02.2021 14:20 Відповісти
Решение ожидали уже давно/ Убеждает Зеленского в верноподданности вор государственного значения. Врёт: Министерство культуры и информполитики прекратило формирование перечня сайтов, рекомендованных для запрета в Украине.04.01.21
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05.02.2021 14:13 Відповісти
Ну да, всё думали - а вдрух всётаки Трамп?
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05.02.2021 14:14 Відповісти
Ха-ха, він просто маневрує як може, щоб спасти свою дупу. Але Мураєва теж треба посадити на пляшку, адже він такий точно як і Мертветчуки
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05.02.2021 15:39 Відповісти
Бросьте, г-н Ткаченко. Это только сейчас ахметовцы подчистили свои старые записи на youtube, когда в 2014 году говорили про местных ублюдков и наемников из расеи: "апалченцы", "павстанцы", "старонники федерализации", "боевые дружины", "защитники дамбаса", "вооруженное местное население". А поверни колесо истории в другую сторону, сейчас ходили бы в героях. Фактов хватает всегда. Не хватает власти с совестью и живущей по законам.
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05.02.2021 14:16 Відповісти
В 2018 году решения Рады по "ЗИКу"- не было! Сейчас даже и Рады старой нет, ее Зеленский распустил... Ткаченко про закриття телеканалів: Рішення очікували вже давно, лише зараз з'явилися підстави - Цензор.НЕТ 6704
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05.02.2021 14:16 Відповісти
если найдено основание, то лучше всего не рубить под корень, а вырывать с корнями! )
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05.02.2021 14:18 Відповісти
видно опытного огородника )
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05.02.2021 17:14 Відповісти
)) после децтва - вааще никакого отношения к садам и огородам. просто почти козьму вспомнил "рви с корнем!"
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05.02.2021 19:16 Відповісти
Байден животворящий!
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05.02.2021 14:21 Відповісти
а що скаже Ткаченка з приводу каналу "наш"?
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05.02.2021 14:22 Відповісти
Чи то я такий розумний, чи то вони такі ідіоти? Підстави для закриття зʼявились тільки зараз? А попередні роки, особливо 2019, 2020 Медведчук не "лив як з відра" кремлівську пропаганду та "дезу"? Чи окуляри були на носі другі, а зараз скорегували? Може їм треба ще підкорегувати фокус-діоптрії, щоб побачили такі канали, як "Наш", "Інтер", щоб побачили ФСБшну агентуру (Портнова, Деркача та інших)?
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05.02.2021 14:22 Відповісти
А де слідство за "підривну діяльність та державну зраду" на Медведчука, Портнова, Деркача...?
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05.02.2021 14:25 Відповісти
Ну звичайно - правда в очі коле.
Особливо коли нічого протиставити.
Все це блокування лише додасть бонусів ОПЗЖ та Медведчуку з Бойком.
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05.02.2021 14:22 Відповісти
Хороші російські окупанти мають повернутися до Росії. Хороші в хороших гробах а погані в поганих!
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05.02.2021 14:24 Відповісти
100%
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05.02.2021 14:26 Відповісти
От брехни не дохнут, к сожалению. Яркий тому пример - ваш кремлевский фюрер-педофил, который все время нагло брешет и даже сам себя на лжи ловит.
И ведь находятся идиоты, делающие вид, что ему верят - как, например, в то, что российские десантники реально могли "заблудиться" на территории Украины именно в районе Иловайска именно во время Иловайской операции.
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05.02.2021 15:20 Відповісти
Та плавать этому Зечучелу на каналы. Им двигал один единственный мотив, хоть как-то спасать свой рейтинг. Вот и хватается за любую спасательную соломинку.
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05.02.2021 14:25 Відповісти
зато прямо сейчас есть все основания посадить тебя за решетку. но только никто этого не делает..
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05.02.2021 14:28 Відповісти
Латвийский сейм одобрил поправки к закону «О защищенных услугах», согласно которым за просмотр нелегального контента с помощью спутникового телевидения частным лицам будет грозить денежный штраф. Об этом сообщает портал Delfi.

Ранее законодательство предусматривало санкции за трансляцию запрещенного контента в коммерческих целях. Теперь ответственность за просмотр российских телеканалов начнут распространять и на физических лиц. «Предполагается, что поправки к закону ограничат доступ телезрителей к нелицензионному просмотру российских телеканалов в республике», - сообщили авторы инициативы.
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05.02.2021 14:32 Відповісти
И имя этого основания Байден.
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05.02.2021 15:19 Відповісти
tZE
Хроника одного президента

‎05.‎02.‎2021

"Центроэнерго" в аварийном порядке запускает под электрогенерацию блоки под газ.

Виртуальная миссия МВФ на уровне персонала продолжает свою работу. Идет по строчный анализ выполнения обязфтельств и бюджета за 2020 год. У Счетной палаты Пацкана запрошены материалы по расходованию специального фонда по борьбе с COVID-19.

Вопрос о "запрете" телеканалов непосредственно и напрямую связан с реструктуризацией сферы влияния России в Украине и замены очень дорогостоящей и малоэффективной "группы Медведчука" , на других "агентов влияния" и переключения на них усилий по изменению политики Украины. Мы обращали на это внимание еще в августе 2019 года. *

* 2019-08-21 Ситуация с каналом 112. Краткое замечание по поводу.
https://timeze2019.blogspot.com/2019/08/112.html

Указ Зеленского о санкциях против "112 Украина", "NewsOne" и "Zik" обжалован в Верховном Суде
Искам, которые поступили в суд, присвоены регистрационные номера дел - №9901/22/21, №9901/23/21. .

Министр МВД Аваков сообщил, что СБУ сможет предоставить документы по "каналам Медведчука" . Почему об этом сообщает Аваков, а не Баканов - это вопрос перекладывания ответственности.
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05.02.2021 15:44 Відповісти
сашка за свою дупцю розхвилювався, на папірєдніків киває...
в даному випадку варто порадіти його сц*кливості Ткаченко про закриття телеканалів: Рішення очікували вже давно, лише зараз з'явилися підстави - Цензор.НЕТ 9616
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05.02.2021 16:51 Відповісти
Ждали отмашки Байдена ?
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05.02.2021 17:09 Відповісти
а с домишком этого скота все затихло?
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05.02.2021 17:13 Відповісти
 
 