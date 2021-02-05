Ткаченко про закриття телеканалів: Рішення очікували вже давно, лише зараз з'явилися підстави
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко вважає, що для блокування телеканалів кума Путіна Віктора Медведчука лише зараз з'явилися юридичні підстави.
Про це Ткаченко заявив в ефірі "Право на владу", передає Цензор.НЕТ із посиланням на Українську правду.
"Ці медіа з’являлися поступово, і ставав їхнім власником відомий "король темників" пан Медведчук теж поступово. Були певні рішення Верховної Ради, було рішення РНБО ще 2018 року, але, наскільки я розумію, лише зараз з’явилися юридичні підстави ухвалити це рішення.
Хоча у журналістській спільноті це рішення підтримували багато організацій, в тому числі й ті, які захищають свободу слова й борються з фейками, та очікували вже давно", - заявив Ткаченко.
Нагадаємо, Ткаченко заявляв, що медіахолдинг, проти якого було запроваджено санкції РНБО, давно перетворився на іноземну пропагандистську машину, яку опосередковано фінансував агресор.
Будь ласка, зачекайте...
именно поэтому оно и стало юридическим обоснованием закрытия каналов.
но юридические основания появились только после юридического обоснования.
Железная зелёная юридическая логика.
Непробиваемая !
были
Так почему оно не было тогда принято?
оно было принято
а ты и без закрытия каналов срало в каждом комменте про диктатора и узурпатора Порошенко
Она же и на защиту их грудью вставала. Может даже ты была в рядах защитников.
ту так ты же первая пердела бы в комментах, шо это месть за правду во время выборов
Но он твой дружбан и поэтому этого не сделал.
То, что ты на свободе - лучшее доказательство твоей преданности Пете.
Як це так сталося, що тільки завдяки цим самим 73/43 ці канали нарешті закрили, а от раніше, завдяки тобі - не спромоглися?
Тобто грубо кажучи, Зеленського змусили це зробити, тоді як при Порошенко це було б зроблена за його волі.
Брехати, так брехати - 5 років не вистачило, а от за 2 місяці все б вирішив, ага.
Є така непогана кацапська говірка: "історія не терпить умовного відмінювання" - тому всі ваші "якби" не варті геть нічого - бо ваємо ФАКТИ - Порошенко не закрив Медведчуківські помийки, а Зеленський - закрив.
порохоботы категорически приветствуют и безгранично рады закрытию этих каналов вне зависимости от настоящих причин их закрытия.
Так и запиши.
Ни на Фирташа, ни на Мураева ничего подобного по всей видимости накопать не получилось...пока..
А що, Медведчук володів цими каналами з 2014 року ?
- бо ваємо ФАКТИ
І факти такі:
У Порошенко було близько 4 місяців на дії після знайдення доказів фінансування під час виборчої кампанії, без очевидного реваншу та зростання проросійських настроїв, але з загрозой визнання виборів непрозорими, через блокування смі посеред виборчого процесу.
Зеленському знадобилось аж 22 місяці, що складає майже ДВА роки, щоб прийняти вже готове рішення, яке весь час лежало у нього на столі, при повному контролі за всіма гілками влади, очевидному реванші проросійських сил і лише після сильного тиску із США і абсолютної руйнації його рейтингу. От це факти з якими не посперечаєшся.
Чому зеленський нехтував впровадженням вже готової постанови настільки довгий термін ? Чом у зеленський при готовому рішенні дозволяв працювати аж трьом антиукраїнським каналам ДВА роки ? Тому що його рейтинг не був на підлозі і його депутати виношували ідею про коаліцію між СН та ОПЗЖ )
Якось так
Особливо коли нічого протиставити.
Все це блокування лише додасть бонусів ОПЗЖ та Медведчуку з Бойком.
И ведь находятся идиоты, делающие вид, что ему верят - как, например, в то, что российские десантники реально могли "заблудиться" на территории Украины именно в районе Иловайска именно во время Иловайской операции.
Ранее законодательство предусматривало санкции за трансляцию запрещенного контента в коммерческих целях. Теперь ответственность за просмотр российских телеканалов начнут распространять и на физических лиц. «Предполагается, что поправки к закону ограничат доступ телезрителей к нелицензионному просмотру российских телеканалов в республике», - сообщили авторы инициативы.
Хроника одного президента
05.02.2021
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Вопрос о "запрете" телеканалов непосредственно и напрямую связан с реструктуризацией сферы влияния России в Украине и замены очень дорогостоящей и малоэффективной "группы Медведчука" , на других "агентов влияния" и переключения на них усилий по изменению политики Украины. Мы обращали на это внимание еще в августе 2019 года. *
* 2019-08-21 Ситуация с каналом 112. Краткое замечание по поводу.
https://timeze2019.blogspot.com/2019/08/112.html
Указ Зеленского о санкциях против "112 Украина", "NewsOne" и "Zik" обжалован в Верховном Суде
Искам, которые поступили в суд, присвоены регистрационные номера дел - №9901/22/21, №9901/23/21. .
Министр МВД Аваков сообщил, что СБУ сможет предоставить документы по "каналам Медведчука" . Почему об этом сообщает Аваков, а не Баканов - это вопрос перекладывания ответственности.
в даному випадку варто порадіти його сц*кливості