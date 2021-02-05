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Новини Політика України
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Для запуску імпічменту Зеленського в ОПЗЖ немає ні підстав, ні можливостей, - "слуга народу" Веніславський

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Для запуску імпічменту Зеленського в ОПЗЖ немає ні підстав, ні можливостей, -

Депутатська фракція "Опозиційна платформа - За життя" не має юридичних підстав і можливостей для запуску процедури імпічменту президента Володимира Зеленського.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив представник президента України в Конституційному Суді, народний депутат від фракції "Слуга народу" Федір Веніславський.

"Підстав і можливостей для початку реалізації процедури імпічменту в "Опозиційної платформи - За життя" немає і не буде", - сказав нардеп.

При цьому він уточнив, що юридичною підставою для початку процедури імпічменту є вчинення президентом державної зради або іншого злочину, а указ глави держави про введення в дію рішення Ради національної безпеки і оборони - це "дія, яка повністю відповідає конституційним повноваженням президента, закону про санкції та закону про РНБО".

Також читайте: Рішення РНБО щодо телеканалів "112 Україна", NewsOne, ZIK юридично цілком бездоганне, - "слуга народу" Веніславський

"Більше того, президент був зобов'язаний ввести в дію це рішення, тому що це конституційна вимога. І, відповідно, це рішення не містить жодних підстав, щоб звинуватити його в будь-яких протиправних діях", - наголосив представник президента в КС.

Водночас політик також звернув увагу на те, що відповідно до закону про імпічмент, для запуску відповідної процедури необхідне ухвалення рішення більшістю від конституційного складу Верховної Ради.

"226 голосів є підставою для початку процедури імпічменту. Тобто ні 226 голосів, ні 150, які необхідні для створення тимчасової слідчої комісії, зараз ОПЗЖ точно не збере. Тому що інші опозиційні політичні сили парламенту всіляко підтримують рішення президента і рішення РНБО, про що вони неодноразово заявили", - пояснив Веніславський.

Також читайте: Стосовно Козака є кримінальні провадження, вони розслідуються, - "слуга народу" Веніславський розповів, коли нардепу оголосять про підозру

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+6
Для запуску імпічменту Зеленського в ОПЗЖ немає ні підстав, ні можливостей, - "слуга народу" Веніславський - Цензор.НЕТ 6243 Для запуску імпічменту Зеленського в ОПЗЖ немає ні підстав, ні можливостей, - "слуга народу" Веніславський - Цензор.НЕТ 3079
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05.02.2021 14:45
+4
А хто там обіцяв нам закон про імпічмент президента? Для запуска импичмента Зеленского у ОПЗЖ нет ни оснований, ни возможностей, - "слуга народа" Вениславский - Цензор.НЕТ 835
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05.02.2021 14:24
+4
Прювет Вовку, тьфу, Зеленскому:

По состоянию на 05.02.2021 г. 12:00 не отозваны лицензии санкционных каналов, не отозваны разрешения на использование частот, органами финансового контроля не блокированы счета.
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05.02.2021 14:26
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А хто там обіцяв нам закон про імпічмент президента? Для запуска импичмента Зеленского у ОПЗЖ нет ни оснований, ни возможностей, - "слуга народа" Вениславский - Цензор.НЕТ 835
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05.02.2021 14:24 Відповісти
Зеленые кидалы. Лохов не кинуть - себя не уважать.
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05.02.2021 14:26 Відповісти
Для запуска импичмента Зеленского у ОПЗЖ нет ни оснований, ни возможностей, - "слуга народа" Вениславский - Цензор.НЕТ 8661 Для запуска импичмента Зеленского у ОПЗЖ нет ни оснований, ни возможностей, - "слуга народа" Вениславский - Цензор.НЕТ 8917
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05.02.2021 14:29 Відповісти
Так закон є. Імпічменту нема! Бо то закон для запобігання імпічменту! Тільки зебіли слово "запобігання" не бачать. Щоб його побачити, треба уважно читати закон, а не лише шапку з його назви. 😊
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05.02.2021 14:42 Відповісти
Основания есть у народа.
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05.02.2021 14:25 Відповісти
Прювет Вовку, тьфу, Зеленскому:

По состоянию на 05.02.2021 г. 12:00 не отозваны лицензии санкционных каналов, не отозваны разрешения на использование частот, органами финансового контроля не блокированы счета.
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05.02.2021 14:26 Відповісти
Для запуска импичмента Зеленского у ОПЗЖ нет ни оснований, ни возможностей, - "слуга народа" Вениславский - Цензор.НЕТ 8890 Для запуска импичмента Зеленского у ОПЗЖ нет ни оснований, ни возможностей, - "слуга народа" Вениславский - Цензор.НЕТ 4363
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05.02.2021 14:30 Відповісти
Це ти в зеркало дивишся.
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05.02.2021 14:38 Відповісти
тв не работает, но без закрытия всего, что с ним связано, кина не будет. Надо же закрыть, а не делать вид, что закрыто.
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05.02.2021 14:41 Відповісти
такие юридические "мелочи" позволят включить эти телеканалы через несколько дней/недель. А шаг дурацкий. Точнее, тупое шоу рассчитанное на дурней. Так правильней.
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05.02.2021 14:57 Відповісти
Ой, зачем оно надо возится с этим импичментом. Вздернуть шута оманского на дереве и всего делов. Но сначала жопоблоковцев.
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05.02.2021 14:31 Відповісти
І навіщо ця черговість? Можна всих разом, і на одному дереві.
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05.02.2021 14:56 Відповісти
Надо добавить - и желания нет Для запуску імпічменту Зеленського в ОПЗЖ немає ні підстав, ні можливостей, - "слуга народу" Веніславський - Цензор.НЕТ 378
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05.02.2021 14:33 Відповісти
Для запуску імпічменту Зеленського в ОПЗЖ немає ні підстав, ні можливостей, - "слуга народу" Веніславський - Цензор.НЕТ 2212 Для запуску імпічменту Зеленського в ОПЗЖ немає ні підстав, ні можливостей, - "слуга народу" Веніславський - Цензор.НЕТ 9468
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05.02.2021 14:38 Відповісти
Не тупи........ ПРоксове !..Сарказм не доходить ?
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05.02.2021 14:54 Відповісти
Гадаю, що тобі давно пора до лікаря.
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05.02.2021 14:38 Відповісти
Строить Новоотсоссию от Харькова до Одессы буцдуть разом.. Для запуску імпічменту Зеленського в ОПЗЖ немає ні підстав, ні можливостей, - "слуга народу" Веніславський - Цензор.НЕТ 446
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05.02.2021 14:39 Відповісти
Байден был на встрече в Госдепе США,где сказал следующее...
США возвращаются в большую Мировую политику,времена бездельника Трампа закончились... Для запуску імпічменту Зеленського в ОПЗЖ немає ні підстав, ні можливостей, - "слуга народу" Веніславський - Цензор.НЕТ 861
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05.02.2021 14:37 Відповісти
Для запуску імпічменту Зеленського в ОПЗЖ немає ні підстав, ні можливостей, - "слуга народу" Веніславський - Цензор.НЕТ 2068
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05.02.2021 14:42 Відповісти
Для запуску імпічменту Зеленського в ОПЗЖ немає ні підстав, ні можливостей, - "слуга народу" Веніславський - Цензор.НЕТ 6708 Для запуску імпічменту Зеленського в ОПЗЖ немає ні підстав, ні можливостей, - "слуга народу" Веніславський - Цензор.НЕТ 4148Мистер Порошенко,мы завалим дохлый СССр ,Мавзолей и РАБссию одним выстрелом из Арбалета...
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05.02.2021 14:43 Відповісти
Для запуску імпічменту Зеленського в ОПЗЖ немає ні підстав, ні можливостей, - "слуга народу" Веніславський - Цензор.НЕТ 6243 Для запуску імпічменту Зеленського в ОПЗЖ немає ні підстав, ні можливостей, - "слуга народу" Веніславський - Цензор.НЕТ 3079
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05.02.2021 14:45 Відповісти
Вже *харчі * в космосі ПРосють !? Для запуску імпічменту Зеленського в ОПЗЖ немає ні підстав, ні можливостей, - "слуга народу" Веніславський - Цензор.НЕТ 7579
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05.02.2021 14:56 Відповісти
Начать процедуру импичмента они смогут.
А вот закончить ее смогут только в случае естественной смерти Зеленского,или других участноков процесса.
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05.02.2021 14:59 Відповісти
В цій країні імпічмент Вові може оголосити лишень український народ. І для цього вже є більш ніж достатньо підстав. Але біда в тому, що тупуваті хохли вже ні на що не здатні... Їх скоро залишать без загальнонародного надбання, без землі, і почнуть проводити над ними медичні експерименти, а вони до цього часу не можуть підняти дупи з диванів і захистити своє життя, свободу і право вибору, яке їм гарантує нині діюча Конституція і здоровий глузд вільної людини...
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05.02.2021 15:37 Відповісти
90% партии ОПЗЖ должно сидеть на нарах , а не отдыхать на КАНАРАХ И ЭТО НЕДОРАБОТКА СБУ и других ПРОЖАЖНЫХ" органов "
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05.02.2021 20:14 Відповісти
 
 