Для запуску імпічменту Зеленського в ОПЗЖ немає ні підстав, ні можливостей, - "слуга народу" Веніславський
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Депутатська фракція "Опозиційна платформа - За життя" не має юридичних підстав і можливостей для запуску процедури імпічменту президента Володимира Зеленського.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив представник президента України в Конституційному Суді, народний депутат від фракції "Слуга народу" Федір Веніславський.
"Підстав і можливостей для початку реалізації процедури імпічменту в "Опозиційної платформи - За життя" немає і не буде", - сказав нардеп.
При цьому він уточнив, що юридичною підставою для початку процедури імпічменту є вчинення президентом державної зради або іншого злочину, а указ глави держави про введення в дію рішення Ради національної безпеки і оборони - це "дія, яка повністю відповідає конституційним повноваженням президента, закону про санкції та закону про РНБО".
"Більше того, президент був зобов'язаний ввести в дію це рішення, тому що це конституційна вимога. І, відповідно, це рішення не містить жодних підстав, щоб звинуватити його в будь-яких протиправних діях", - наголосив представник президента в КС.
Водночас політик також звернув увагу на те, що відповідно до закону про імпічмент, для запуску відповідної процедури необхідне ухвалення рішення більшістю від конституційного складу Верховної Ради.
"226 голосів є підставою для початку процедури імпічменту. Тобто ні 226 голосів, ні 150, які необхідні для створення тимчасової слідчої комісії, зараз ОПЗЖ точно не збере. Тому що інші опозиційні політичні сили парламенту всіляко підтримують рішення президента і рішення РНБО, про що вони неодноразово заявили", - пояснив Веніславський.
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