УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
4479 відвідувачів онлайн
Новини Події
2 158 2
Волинь (650) корупція (4072) СБУ (10050)

Виявлено організаторів схеми з присвоєння 3,9 млн грн бюджетних коштів на Волині, - СБУ

Новини Цензор.НЕТ Події

Виявлено організаторів схеми з присвоєння 3,9 млн грн бюджетних коштів на Волині, - СБУ

Служба безпеки України виявила на Волині директора місцевого державного підприємства Національної академії аграрних наук України та трьох представників львівської комерційної структури, які привласнили мільйони державних коштів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Як зазначається, оперативники СБ України задокументували, що за розробленою протиправною схемою організатори заволоділи державними грошима у розмірі 3,9 мільйона гривень. Частину суми зловмисники встигли легалізувати, але їхній "бізнес" оперативно заблокували правоохоронці.

"Співробітники спецслужби встановили, що для реалізації оборудки представники агропідприємства уклали з комерційною структурою договір на забезпечення сільгосппослуг. Згідно з підписаною угодою комерсанти мали забезпечити проведення робіт з обробки державних сільськогосподарських угідь. Проте, жодних послуг держустанові не надавалось. Для "прикриття" оборудки фігуранти вносили до звітної документації завідомо неправдиві дані", - йдеться в повідомленні.

Наразі фігуранти обвинувачуються за ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366 (службове підроблення, вчинене організованою групою), ч. 5 ст. 191 (заволодіння державним майном, вчинене організованою групою), ч.ч. 2 і 3 ст. 209 (легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом, вчинене організованою групою в особливо великих розмірах) Кримінального кодексу України.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Схему збуту контрафактного пального на сотні мільйонів гривень блоковано на Закарпатті, - СБУ. ФОТОрепортаж

Досудове розслідування щодо учасників організованої групи завершено, матеріали з обвинувальним актом направлено до суду.

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Опять где схемы и денежные махинации тут как тут СБУ. Ребята, может уже начнете заниматься своими прямыми обязанностями? Кто тогда выявляет и ловит всякую кацапскую нечесть, в то время когда СБУ занято дележкой баблишка. Это бесконечно выгодная тема, поэтому никто ни кого не садит, а только выявляет.
показати весь коментар
05.02.2021 15:01 Відповісти
Пане Бутусов! Будь-ласка скеровуйте своїх працівників на оприлюднення новин, які заслуговують на увагу.А від СБУ почути новину про затримання і викриття московитських шпигунів на Волині.А ця справа може виявитись економічним аналогом справи Шеремета.Хотіли кришувати -- отримали відмову-- зліпили справу--отримай проблеми і розпишись. Кілька слів про колишні діяння СБУ. В 2004 році на Майдані в Луцьку розговорився з відставним майором СБУ, який розповів що зробив заслон контрабанді людей зека на Волинській митниці. Отримав за це кулю в спину, чудом вижив ,і старшим начальством був відправлений у відставку. Тому і був на Майдані. Отака то муйня, малята.
показати весь коментар
05.02.2021 20:44 Відповісти
 
 