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Новини За кордоном
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Росія (47263) Євросоюз (7051) Боррель (786)

Події останніх років затьмарюють відносини ЄС з РФ. Сьогодні складно мріяти про Європу від Лісабона до Владивостока, - Боррель

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Події останніх років затьмарюють відносини ЄС з РФ. Сьогодні складно мріяти про Європу від Лісабона до Владивостока, - Боррель

Попри те, що географічно Росія є частиною Європи, події останніх років затьмарили двосторонні відносини між ЄС і Росією і зробили більш складним завданням розвиток Європи "від Лісабона до Владивостока", мрії про що існували ще 20-30 років тому.

Про це сьогодні в Москві під час пресконференції за підсумками першої частини переговорів з російським колегою Сергієм Лавровим заявив високий представник ЄС Жозеп Боррель, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Протягом минулих років наші стосунки були затьмарені фундаментальними відмінностями та нестачею довіри. Ми бачили одне одного більше як суперників та противників, ніж як партнерів… Росія є нашим найбільшим сусідом, вона є частиною Європи, і стосунки з Росією продовжують мати ключове значення для Європейського Союзу. Водночас з огляду на внутрішні події (в Росії. – Ред.), так і за кордонами, нам важко мати відносини, про які ми мріяли у 90-ті роки – коли говорили про Європу від Лісабона до Владивостока. Зараз це зробити набагато важче, ніж 20-30 років тому", - зауважив Боррель.

Він нагадав, що, попри наявну напругу у відносинах, Європейський Союз залишається для Росії першим торговельним партнером та найбільшим джерелом прямих іноземних інвестицій. Російські студенти – серед найбільших груп, які користуються перевагами програми ERASMUS+ та університетських обмінів. Більшість Шенгенських віз ЄС видає саме російським громадянам.

"Мій візит збігся з арештом та ув’язненням Олексія Навального, з арештами та санкціями проти учасників демонстрацій. Я довів до міністра Лаврова наше глибоке занепокоєння і повторив наш заклик звільнити його (Навального) та розпочати незалежне розслідування його отруєння", - зауважив високий представник ЄС.

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Він окремо зупинився на питаннях, де ЄС і Росія можуть працювати разом для досягнення хороших результатів. Це стосується таких сфер як культура, дослідження, охорона здоров’я, подолання COVID-19, у питання Арктики, кліматичних змін, цифрового розвитку тощо.

За словами Борреля, сторони також можуть співпрацювати у міжнародних справах, наприклад, навколо Спільного всеосяжного плану дій щодо "ядерної" угоди Ірану, мирного процесу на Близькому Сході, у поновленні роботи міжнародного "квартету" із Близькосхідного врегулювання та у запрошенні до участі у цих зусиллях нової Адміністрації США.

"Наша амбітна "Зелена угода" з боротьби проти кліматичних змін також надає багато можливостей для співпраці. Ми розраховуємо на Росію, щоб досягти успіху на наступній (кліматичній) конференції у Глазго, і співпрацювати над тим, щоб створити нове середовище, де споживання викопного пального буде знижуватися", - сказав Боррель.

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Він окремо наголосив, що така співпраця між ЄС і Росією має ґрунтуватися на положеннях Гельсінського заключного акту, на повазі до територіальної цілісності та суверенітету держав, до прав людини та фундаментальних свобод.

"У цих рамках ми маємо знайти простір для розуміння та для розбудови взаємної довіри. Це мета мого візиту. Це перший крок. Ми продовжуємо не погоджуватися у кількох речах, але ми маємо поглянути на ті місця, де ми можемо знайти згоду та співпрацювати", - додав Боррель.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+14
граница Европы проходит на Донбассе . по линии наших окопов Події останніх років затьмарюють відносини ЄС з РФ. Сьогодні складно мріяти про Європу від Лісабона до Владивостока, - Боррель - Цензор.НЕТ 3118
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05.02.2021 15:10
+11
Если хотите лицезреть в Лиссабоне пьянство, мордобой и обосранные подъезды, можете помечтать!
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05.02.2021 15:03
+8
какая "Европа от Лиссабона до Владивостока"?
деда походу реально хворый...
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05.02.2021 15:06
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Если хотите лицезреть в Лиссабоне пьянство, мордобой и обосранные подъезды, можете помечтать!
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05.02.2021 15:03 Відповісти
был. Больше ни ногой. Хватило трех дней. В Лиссабон - больше ни ногой. Юг, север Португалии, думаю, еще не раз.
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05.02.2021 15:11 Відповісти
События последних лет затмевают отношения ЕС с РФ. Сегодня сложно мечтать о Европе от Лиссабона до Владивостока, - Боррель - Цензор.НЕТ 1328 События последних лет затмевают отношения ЕС с РФ. Сегодня сложно мечтать о Европе от Лиссабона до Владивостока, - Боррель - Цензор.НЕТ 2157
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05.02.2021 15:05 Відповісти
какая "Европа от Лиссабона до Владивостока"?
деда походу реально хворый...
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05.02.2021 15:06 Відповісти
Коли єврочиновник розказує про Європу від Лісабона до Владивостока то він не сповна розуму або куплений московітами наймит(типа Шрьодера).
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05.02.2021 22:54 Відповісти
и я ж про то, не понимаю почему он тока по длине пошел и на восток?
можно было еще и вширь до юга Африки, Лиссабон - Претория например.та и во всех направлениях от Лиссабона...
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05.02.2021 23:07 Відповісти
Угу. Словакия сегодня: За 14 последних дней 468,4 новых заболеваний Ковидом на 100 т населения (при том, что проводили глобальное полное тестирование всех и вся - и что оно дало?),
в Украине - 142. Но эпидемия - "это в Украине". Украинцев никуда не пускают (кроме как рабов на работу).

"Ассоциация союзов работодателей Словакии в связи с недостатком в стране вакцин против COVID-19 призвала правительство республики срочно зарегистрировать и предложить для использования российскую вакцину "Спутник V", сообщил РИА Новости вице-президент ассоциации Растислав Махунка.

По словам Махунки, члены ассоциации с большой обеспокоенностью наблюдают за процессом вакцинации населения против COVID-19, который в последнее время значительно замедлился из-за недостаточного количества поставляемых в страну вакцин. В то же время, подчеркнул он, на рынке имеется российская вакцина "Спутник V", которая в клинических тестах показала высокую эффективность (91,6%), а при использовании она не нуждается в процессе глубокой заморозки."
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05.02.2021 15:08 Відповісти
"вакцина "Спутник V", которая в клинических тестах показала высокую эффективность (91,6%)" - а клинические тесты проводили в студии ЛайфНьюс ? Події останніх років затьмарюють відносини ЄС з РФ. Сьогодні складно мріяти про Європу від Лісабона до Владивостока, - Боррель - Цензор.НЕТ 2474
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05.02.2021 15:12 Відповісти
Я понимаю, что сейчас и вакцина стала элементом войны РФ с Украиной, но так уж вышло, что в РФ работают немало специалистов вирусологов, биологов с Украины. Я склонен им доверять. Тем более, что AstraZeneca использовала ту же, что и РФ, проверенную годами векторную технологию вызова иммунного ответа. В РФ нет стабильных технологий производства качественного продукта в больших масштабах. Полагаю, вскоре, именно Спутник V заполнит весь фармацевтический рынок стран третьего мира, где и начнут производить эту вакцину сотнями миллионов доз.
(Прошу не рассматривать это как агитацию, только факты)
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05.02.2021 15:28 Відповісти
Даже не мечтайте, никто здесь не купит вашу бодягу.
Во первых потому, что страна падающих спутников и глохнущих на параде танков, явно не способна произвести что-нибудь толковое. В лучшем случае эта "вакцина" окажеться безвредной водичкой, в худшем - опасным ядом. Но точно не лекарством.
Во вторых нам не с руки финансировать своего врага, который потратит наши же деньги на войну против нас.
В третьих стоит Украине купить хоть одну ампулу этой "вакцины", как это немедленно будет использовано в информационной войне против нас. На всех ваших каналах начнеться пропагандистский шабаш - мол хохлы приползли на коленках к Великой России моля о спасении от ковида. Эту тему Симоньяны, Кеосаяны и проиче Соловьевы будут обсасывать года три подряд.
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05.02.2021 15:46 Відповісти
Узбагойся. Я живу и работаю в Киеве.
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05.02.2021 15:51 Відповісти
Ага, на улице Украинского Прокси.
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05.02.2021 15:53 Відповісти
Убейся, дурилка. Никому не интересно твое мнение.
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05.02.2021 16:08 Відповісти
в том то и дело что вакцины стали частью гибридной войны ( не только против Украины ) . и для москалей было принципиально важно что бы у них была своя вакцина . и желательно появилась бы первой в мире . так и вышло . какие бы ни были у них светочи науки и медицины но уверен что Спутник неполноценен . потому что делался в большой спешке

выражу свое личное мнение . прививаться конечно же буду . но заливать в себя Новичек . пардон .Спутник нет . дурных нема Події останніх років затьмарюють відносини ЄС з РФ. Сьогодні складно мріяти про Європу від Лісабона до Владивостока, - Боррель - Цензор.НЕТ 8876
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05.02.2021 16:00 Відповісти
Я рассматриваю только существо вопроса в разработке вакцин. РФ поступает сообразно своей политике: огромная страна , больше 100 млн населения, если и прививаться, то своим, проверенным, а не покупать кота в мешке, тем более, биологическую бомбу в виде мРНК вакцин...
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05.02.2021 16:16 Відповісти
"если и прививаться, то своим, проверенным" - особенно смешно что проверенным Події останніх років затьмарюють відносини ЄС з РФ. Сьогодні складно мріяти про Європу від Лісабона до Владивостока, - Боррель - Цензор.НЕТ 6322
в целом я не против . это их дело . хотят пускай хоть щами хоть рассолом прививаются Події останніх років затьмарюють відносини ЄС з РФ. Сьогодні складно мріяти про Європу від Лісабона до Владивостока, - Боррель - Цензор.НЕТ 6322 но исключительно в своем лепрозории
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05.02.2021 16:24 Відповісти
из большого круга моих друзей , местных немцев в Германии,ни один не собирается вакцинироваться российской вакциной, даже,если Германия пойдёт на поводу подонка Гришки Шрёдера, дружка обнулённого, и закупит эту вакцину...у чиновников от медицины будут большие проблемы по использованию налоговых денег по назначению...
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05.02.2021 18:26 Відповісти
"Полагаю, вскоре, именно Спутник V заполнит весь фармацевтический рынок стран третьего мира" - Германия, к счастью, к третьему миру не относится. А в самом третьем мире рады хоть чему-то, так думаю... А купленных с потрохами немецких политиков, как "собак нерезаных".
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05.02.2021 19:07 Відповісти
а зачем тут ссылки на российские сайты они могут и 146% эффективности написать у себя Події останніх років затьмарюють відносини ЄС з РФ. Сьогодні складно мріяти про Європу від Лісабона до Владивостока, - Боррель - Цензор.НЕТ 7211
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05.02.2021 15:14 Відповісти
Вы правы, рос.ссылки попали случайно. Копировал из тлг канала киевлянки (внж Словакии), не проверил.
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05.02.2021 15:23 Відповісти
ничего, бывает
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05.02.2021 16:20 Відповісти
Тролльчина лоховатый! Ты со своей методичкой не в ту ветку влез. Где пригожин вас, тупых баранов, набирает? В глаз себе свой спутник впендюрь, дебил. И на бутылку, млеть от скрепного трепета.
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05.02.2021 15:24 Відповісти
Глупый, глупый дурашка Владимир Иванец. Кто ж тебе так глаза засс*л?
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05.02.2021 15:31 Відповісти
Иди вакцинируйся, коцабчег! И на бутылку. Вопросы оно тут задает.
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05.02.2021 15:35 Відповісти
Ты скучен. И не оригинален. Бутылка из твоих влажных фантазий. ПНХ.
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05.02.2021 15:42 Відповісти
Ты отклонился от методички, несешь отсебятину. Накажут ведь, отнимут бутылку.
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05.02.2021 15:53 Відповісти
граница Европы проходит на Донбассе . по линии наших окопов Події останніх років затьмарюють відносини ЄС з РФ. Сьогодні складно мріяти про Європу від Лісабона до Владивостока, - Боррель - Цензор.НЕТ 3118
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05.02.2021 15:10 Відповісти
Можно і так сказати, але я думаю, що справжній кордон у мізках українців... В принципі, ми на 24% вже європейська країна!
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05.02.2021 15:19 Відповісти
Це залежить від лікувального закладу. Якщо там суворий контроль за пацієнтами, то там можно і мріяти про Європу до Владивостоку...
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05.02.2021 15:18 Відповісти
Деньги Газпрома, сэр. Они помрачают рассудок сильнее всего.
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05.02.2021 15:32 Відповісти
Ну тогда уж и до Пхеньяна, бо кремлядям без хомячка Ына, мелкого братишки, в ихней "Европе" скучно будет. А там и до Венесуэлы рукой подать. Події останніх років затьмарюють відносини ЄС з РФ. Сьогодні складно мріяти про Європу від Лісабона до Владивостока, - Боррель - Цензор.НЕТ 2392
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05.02.2021 15:18 Відповісти
единая европа до владивостока ! Події останніх років затьмарюють відносини ЄС з РФ. Сьогодні складно мріяти про Європу від Лісабона до Владивостока, - Боррель - Цензор.НЕТ 8349 кацапы обомлели наверное а куда денут рускай мир и скрепу
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05.02.2021 15:27 Відповісти
Озвучил старые занафталиненные лубянские нарративы . Видно ему за это хорошо перепало .
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05.02.2021 15:30 Відповісти
А будете сопли жевать - получите от Владивостока до Лиссабона.
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05.02.2021 15:31 Відповісти
Імпотентну Європу історія не вчить що домовленості з Московією не варті і паперу на яких вони викладені. Ви вже маєте вбивства і отруєння агентами Кремля в Європі, заворушення в Франції, Іспанії, Німеччині..., втручання в виборчі процеси ... Скоро московіти начнуть гвалтувати ваших рідних і гадити на порозі а Ви будете мовчати. БАБЛО, БАБЛО ЩО ТИ РОБИШ З ЛЮДЬМИ!?
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05.02.2021 15:36 Відповісти
дополнительная 6-7-8 значная $€сумма может облегчить мечты борреля?
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05.02.2021 16:03 Відповісти
Никакое совместное пространство от Лиссабона до Владивостока невозможно до ПОЛНОГО РАСФОРМИРОВАНИЯ российской федерации и перезапуска этой территории в режиме набора независимых национальных государств (в т. ч. государства русских в центральной части европейской части россии, в радиусе сколько-то сотен километров от Москвы).

россия должна перестать быть империей и только когда она сосредоточится на других пунктах повестки дня, скучных, типа социальная политика, экология, транспорт, здравоохранение, культура, сельское хозяйство, образование - вот тогда в Евразии можно будет говорить о каких-то совместных пространствах. Оценочно - где-то к 2100-му году, не раньше.
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05.02.2021 16:06 Відповісти
Маразмат, *****(((
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05.02.2021 16:14 Відповісти
Сегодня ?))))))) А где ты был простетутка в 2014 году когда рашка оккупировала Крим и част Донбасса ?
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05.02.2021 16:15 Відповісти
Сибирь и ДВ уже под Китаем. Какая такая Европа?!
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05.02.2021 16:25 Відповісти
а кто мечтал ?...только такие идиоты как представители стран в Евросоюзе, которые неровно дышали и дышат по отношению к кремлёвской мафии....всё, придурки...слазьте...приехали...паровоз дальше донбасса не пойдёт....
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05.02.2021 18:31 Відповісти
"Он напомнил, что, несмотря на существующую напряженность в отношениях, Европейский Союз остается для России первым торговым партнером и крупнейшим источником прямых иностранных инвестиций."
_На их деньги людоеды убивают нас и других! Мрази и подельники. Події останніх років затьмарюють відносини ЄС з РФ. Сьогодні складно мріяти про Європу від Лісабона до Владивостока, - Боррель - Цензор.НЕТ 7349
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05.02.2021 20:06 Відповісти
отвезите этого престарелого имбицила на дурку. все европейские дипломаты говорят что вступление паРаши в ЕС невозможно ни при кааих условиях. шо несет это чудо?! какая европа от лиссабона до владивостока?!! территория владивостока, это ужэ далеко не европа! территориальная европа заканчивается у урала . геополитическая на границе Украины с мокшандией. дайте этому дебилу лопату галоперидола! а лучше две
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05.02.2021 21:43 Відповісти
 
 