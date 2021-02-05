У Бундестазі запропонували ввести мораторій на "Північний потік-2" для переговорів за міжнародною угодою

Глава комітету Бундестагу ФРН з міжнародних справ Норберт Реттген закликав ввести мораторій на будівництво газопроводу "Північний потік - 2". Разом з ЄС, Росією та США необхідно розвіяти побоювання, що проєкт буде використаний як геополітична зброя проти країн Східної Європи.

Про це він сказав в інтерв'ю радіостанції Deutschlandfunk, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

З точки зору Реттгена, "перерву" потрібно використовувати для того, щоб ЄС і США могли вступити в переговори з Росією.

"Якщо міжнародна угода могла б виключити можливість використання трубопроводу як геополітичної зброї проти країн Східної Європи, то можна було б співпрацювати з Росією в галузі енергетичної політики", - сказав Реттген.

"Можливо, це могло б виглядати так: ЄС, Росія і США погоджуються запровадити мораторій на будівництво, але цього разу не як санкції, а як паузу для вступу в переговори", - сказав він.

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