У Бундестазі запропонували ввести мораторій на "Північний потік-2" для переговорів за міжнародною угодою
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Глава комітету Бундестагу ФРН з міжнародних справ Норберт Реттген закликав ввести мораторій на будівництво газопроводу "Північний потік - 2". Разом з ЄС, Росією та США необхідно розвіяти побоювання, що проєкт буде використаний як геополітична зброя проти країн Східної Європи.
Про це він сказав в інтерв'ю радіостанції Deutschlandfunk, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
З точки зору Реттгена, "перерву" потрібно використовувати для того, щоб ЄС і США могли вступити в переговори з Росією.
"Якщо міжнародна угода могла б виключити можливість використання трубопроводу як геополітичної зброї проти країн Східної Європи, то можна було б співпрацювати з Росією в галузі енергетичної політики", - сказав Реттген.
"Можливо, це могло б виглядати так: ЄС, Росія і США погоджуються запровадити мораторій на будівництво, але цього разу не як санкції, а як паузу для вступу в переговори", - сказав він.
Будь ласка, зачекайте...
Скажите, а не посоветует ли скоро нам Европа сотрудничать с Росией в области енергетики, когда по просьбе той самой Европы мы закроем свою последнюю АЕС и перейдем на *зельоную енергию* и европейские тарифы? Куда вы уроды нас тащите?
кацапам верить? - ну ха ха ха...
т.е. при ***** НИКОГДА!!!
Так что пусть мараторят
https://www.newsru.com/russia/05feb2021/veuve_kobzon.html
тогда иди уборщиком в супермаркет или в глово курьером. политика не твоё.