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У Бундестазі запропонували ввести мораторій на "Північний потік-2" для переговорів за міжнародною угодою

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

У Бундестазі запропонували ввести мораторій на

Глава комітету Бундестагу ФРН з міжнародних справ Норберт Реттген закликав ввести мораторій на будівництво газопроводу "Північний потік - 2". Разом з ЄС, Росією та США необхідно розвіяти побоювання, що проєкт буде використаний як геополітична зброя проти країн Східної Європи.

Про це він сказав в інтерв'ю радіостанції Deutschlandfunk,  передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

З точки зору Реттгена, "перерву" потрібно використовувати для того, щоб ЄС і США могли вступити в переговори з Росією.

"Якщо міжнародна угода могла б виключити можливість використання трубопроводу як геополітичної зброї проти країн Східної Європи, то можна було б співпрацювати з Росією в галузі енергетичної політики", - сказав Реттген.

"Можливо, це могло б виглядати так: ЄС, Росія і США погоджуються запровадити мораторій на будівництво, але цього разу не як санкції, а як паузу для вступу в переговори", - сказав він.

Також читайте: "Північний потік-2" підриває трансатлантичну безпеку і посилює вплив РФ на союзників США, - Держдеп

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+10
...и за время действия моратория разбирайте его к чертям
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05.02.2021 15:25
+9
мораторий - ето хорошо, но если тока для того, шо бы с кацапми поболтать и получить от них гарантии, "что проект не будет использован как геополитическое оружие против стран Восточной Европы", то глупо и наивно.
кацапам верить? - ну ха ха ха...
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05.02.2021 15:28
+6
Бабу косатую в советчицы возьмите, будете и с трубой, и немецкой малороссией.
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05.02.2021 15:26
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...и за время действия моратория разбирайте его к чертям
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05.02.2021 15:25 Відповісти
Удивительно, что до сих пор никто трубу не взорвал, это же как два пальца
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05.02.2021 19:28 Відповісти
Бабу косатую в советчицы возьмите, будете и с трубой, и немецкой малороссией.
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05.02.2021 15:26 Відповісти
"Если международное соглашение могло бы исключить возможность использования трубопровода в качестве геополитического оружия против стран Восточной Европы, то можно было бы сотрудничать с Россией в области энергетической политики", - сказал Рёттген
Скажите, а не посоветует ли скоро нам Европа сотрудничать с Росией в области енергетики, когда по просьбе той самой Европы мы закроем свою последнюю АЕС и перейдем на *зельоную енергию* и европейские тарифы? Куда вы уроды нас тащите?У Бундестазі запропонували ввести мораторій на "Північний потік-2" для переговорів за міжнародною угодою - Цензор.НЕТ 3541У Бундестазі запропонували ввести мораторій на "Північний потік-2" для переговорів за міжнародною угодою - Цензор.НЕТ 3541У Бундестазі запропонували ввести мораторій на "Північний потік-2" для переговорів за міжнародною угодою - Цензор.НЕТ 3541
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05.02.2021 15:27 Відповісти
мораторий - ето хорошо, но если тока для того, шо бы с кацапми поболтать и получить от них гарантии, "что проект не будет использован как геополитическое оружие против стран Восточной Европы", то глупо и наивно.
кацапам верить? - ну ха ха ха...
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05.02.2021 15:28 Відповісти
Чтобы развеять эти опасения небходимо: освобождение Крыма, Донбаса, Навального и т.д. и т.п...
т.е. при ***** НИКОГДА!!!
Так что пусть мараторят У Бундестазі запропонували ввести мораторій на "Північний потік-2" для переговорів за міжнародною угодою - Цензор.НЕТ 2789
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05.02.2021 18:26 Відповісти
знову домовлятися з рашкою!?!?!!?!!? саме з ху.йловатою рашкою?!?!?!?
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05.02.2021 15:29 Відповісти
Достраивайте. С такими крепкими хозяйственниками на расее скоро и газа не останется. Немцы смогут качать по этой трубе газ в расею. Американский. И арабский. Втридорога.
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05.02.2021 15:30 Відповісти
Досить юлити. І так зрозуміло, що в цьому питанні інтереси ЄС не співпадають з інтересами піндосів. Тому хто б там що не казав, а цей газопровід буде добудовано.
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05.02.2021 15:30 Відповісти
На слові "піндоси" вата спалилася...
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05.02.2021 16:21 Відповісти
У Бундестазі запропонували ввести мораторій на "Північний потік-2" для переговорів за міжнародною угодою - Цензор.НЕТ 6193
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05.02.2021 15:36 Відповісти
Даже Рентген уже Увидел, что это за проект.
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05.02.2021 15:44 Відповісти
С рашкой не договариваться надо, а выжигать ее напалмом к херам
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05.02.2021 15:44 Відповісти
в кругах высокопоставленных российских чиновников и госменеджеров стало традицией угощать вином, произведенным на собственных российских винодельнях, и дарить его по случаю. Это увлечение усилилось после присоединения Крыма в 2014 году, когда появилась возможность создавать собственные виноградники на участках, отобранных у украинских властей и бизнеса.
https://www.newsru.com/russia/05feb2021/veuve_kobzon.html
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05.02.2021 16:02 Відповісти
ренген какие договоры и гарантии от орков? тебя дед бисмарк чему учил? бумаги не стоят те договора. тебя дебила будапештский не научил?
тогда иди уборщиком в супермаркет или в глово курьером. политика не твоё.
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05.02.2021 22:39 Відповісти
Хе-хе! Сокира уже возле шеи а германские гномы все ровно думают о золоте!
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05.02.2021 23:07 Відповісти
 
 