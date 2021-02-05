У кінці лютого в Україну почнуться поставки 2,2 мільйона доз вакцини AstraZeneca, - Шмигаль

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що в кінці лютого в Україні почнуться поставки 2,2 мільйона доз вакцини AstraZeneca.

Про це Шмигаль написав у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

Він розповів, що Глобальний альянс із вакцин та імунізації оприлюднив звіт щодо розподілу вакцин у рамках глобальної ініціативи COVAX, і Україна найближчим часом отримає 117 тис. доз вакцини Pfizer-BioNTech для медиків.

"Крім того, вже наприкінці лютого в Україну почнуться поставки 2,2 млн доз вакцини від компанії AstraZeneca. Ця вакцина довела свою ефективність та отримала підтвердження якості від Європейського агентства з лікарських засобів. Загальний розмір поставок вакцини від AstraZeneca може скласти до 3,7 млн доз із терміном поставки до кінця ІІ кварталу цього року", - зазначив Шмигаль.

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Шмигаль зазначив також, що важливо не тільки швидше почати масову вакцинацію, а почати її безпечної вакциною, яка пройшла всі необхідні стадії клінічних випробувань і затверджена в інших розвинених країнах.

"Паралельно із контрактом в межах COVAX та контрактом із Sinovac у розмірі 1,9 млн доз, Уряд веде перемовини й з іншими компаніями, про результати яких буде повідомлено незабаром", - додав прем'єр.

Він також зазначив, що план вакцинації в п'ять етапів вже готовий, також підготовлено мобільні бригади, кабінети щеплення, холодовий ланцюг і вся необхідна інфраструктура для доставки і дистрибуції вакцини.

"Для Міністерства охорони здоров’я поставлене завдання до кінця року забезпечити доступ до вакцини всім без винятків категоріям громадян. Проведення безпечної вакцинації – це наш шанс повернутися до більш звичного життя вже наступного року, а тому відповідна кампанії залишається одним із ключових пріоритетів Уряду цьогоріч", - написав він.

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