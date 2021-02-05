У кінці лютого в Україну почнуться поставки 2,2 мільйона доз вакцини AstraZeneca, - Шмигаль
Новини Цензор.НЕТ Політика України Суспільство
Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що в кінці лютого в Україні почнуться поставки 2,2 мільйона доз вакцини AstraZeneca.
Про це Шмигаль написав у Facebook, передає Цензор.НЕТ.
Він розповів, що Глобальний альянс із вакцин та імунізації оприлюднив звіт щодо розподілу вакцин у рамках глобальної ініціативи COVAX, і Україна найближчим часом отримає 117 тис. доз вакцини Pfizer-BioNTech для медиків.
"Крім того, вже наприкінці лютого в Україну почнуться поставки 2,2 млн доз вакцини від компанії AstraZeneca. Ця вакцина довела свою ефективність та отримала підтвердження якості від Європейського агентства з лікарських засобів. Загальний розмір поставок вакцини від AstraZeneca може скласти до 3,7 млн доз із терміном поставки до кінця ІІ кварталу цього року", - зазначив Шмигаль.
Шмигаль зазначив також, що важливо не тільки швидше почати масову вакцинацію, а почати її безпечної вакциною, яка пройшла всі необхідні стадії клінічних випробувань і затверджена в інших розвинених країнах.
"Паралельно із контрактом в межах COVAX та контрактом із Sinovac у розмірі 1,9 млн доз, Уряд веде перемовини й з іншими компаніями, про результати яких буде повідомлено незабаром", - додав прем'єр.
Він також зазначив, що план вакцинації в п'ять етапів вже готовий, також підготовлено мобільні бригади, кабінети щеплення, холодовий ланцюг і вся необхідна інфраструктура для доставки і дистрибуції вакцини.
"Для Міністерства охорони здоров’я поставлене завдання до кінця року забезпечити доступ до вакцини всім без винятків категоріям громадян. Проведення безпечної вакцинації – це наш шанс повернутися до більш звичного життя вже наступного року, а тому відповідна кампанії залишається одним із ключових пріоритетів Уряду цьогоріч", - написав він.
Будь ласка, зачекайте...
Тепер після публікацій в LANCET, багато хто дивиться в сторону російської вакцини. А те що закупили раніше, скидуватимуть країнам третього світу.
А тем кто старше что колоть будут?
AstraZeneca назвала данные об эффективности "Спутника V" воодушевляющими.
Данные, указывающие на эффективность российской вакцины от коронавируса "Спутник V" на уровне 91,6%, воодушевляют, заявил исполнительный вице-президент отдела исследований и разработок биофармацевтических препаратов AstraZeneca Мене Пангалос, передает агентство Рейтер.
Он также надеется, что предварительные результаты исследования комбинации вакцин "Спутник V" и AstraZeneca появятся в ближайшие месяцы, при этом Пангалос отметил, что необходимо проводить больше исследований.
Англо-шведская AstraZeneca смогла создать рабочую вакцину с высокой эффективностью только после того, как им был передан один из компонентов российского Спутника V. (Волл Стрит Журнал)
Обе вакцины создали на базе аденовирусных векторов, в которые встроен шиповидный белок коронавируса SARS-CoV-2. Аденовирусы при этом лишены способности к репликации: они служат системой доставки генетического материала (антигена) в человеческие клетки.
Решит все хорошо продуманная организованная система массовой вакцинации с обязательным ведением национального реестра вакцинированных лиц (чтобы было нельзя, как сегодня) купить липовую правку за 500 грн). Но то такое.
Израиль - через 2 месяца, Великобританию - через 6 месяцев, - Bloomberg.
так что вы не торопитесь, все уже рассчитано. в течении 7 лет и вас привьют!