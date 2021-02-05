УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
5106 відвідувачів онлайн
Новини Політика УкраїниСуспільство Коронавірус і карантин
1 777 25
вакцина (3528) карантин (16095) Денис Шмигаль (2707) COVID-19 (18065) коронавірус (16711)

У кінці лютого в Україну почнуться поставки 2,2 мільйона доз вакцини AstraZeneca, - Шмигаль

Новини Цензор.НЕТ Політика України Суспільство

У кінці лютого в Україну почнуться поставки 2,2 мільйона доз вакцини AstraZeneca, - Шмигаль

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що в кінці лютого в Україні почнуться поставки 2,2 мільйона доз вакцини AstraZeneca.

Про це Шмигаль написав у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

Він розповів, що Глобальний альянс із вакцин та імунізації оприлюднив звіт щодо розподілу вакцин у рамках глобальної ініціативи COVAX, і Україна найближчим часом отримає 117 тис. доз вакцини Pfizer-BioNTech для медиків.

"Крім того, вже наприкінці лютого в Україну почнуться поставки 2,2 млн доз вакцини від компанії AstraZeneca. Ця вакцина довела свою ефективність та отримала підтвердження якості від Європейського агентства з лікарських засобів. Загальний розмір поставок вакцини від AstraZeneca може скласти до 3,7 млн доз із терміном поставки до кінця ІІ кварталу цього року", - зазначив Шмигаль.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Щеплення тих, хто перехворів на COVID-19, можуть відкласти на пів року через дефіцит вакцини, - Ляшко

Шмигаль зазначив також, що важливо не тільки швидше почати масову вакцинацію, а почати її безпечної вакциною, яка пройшла всі необхідні стадії клінічних випробувань і затверджена в інших розвинених країнах.

"Паралельно із контрактом в межах COVAX та контрактом із Sinovac у розмірі 1,9 млн доз, Уряд веде перемовини й з іншими компаніями, про результати яких буде повідомлено незабаром", - додав прем'єр.

Він також зазначив, що план вакцинації в п'ять етапів вже готовий, також підготовлено мобільні бригади, кабінети щеплення, холодовий ланцюг і вся необхідна інфраструктура для доставки і дистрибуції вакцини.

"Для Міністерства охорони здоров’я поставлене завдання до кінця року забезпечити доступ до вакцини всім без винятків категоріям громадян. Проведення безпечної вакцинації – це наш шанс повернутися до більш звичного життя вже наступного року, а тому відповідна кампанії залишається одним із ключових пріоритетів Уряду цьогоріч", - написав він.

Читайте: МОЗ готове до осені вакцинувати 21 млн українців, але готові до щеплень менше 50% громадян, - Степанов

Автор: Анастасія Потіха
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+4
То обещали в начале февраля начать колоть теперь только поставки в конце февраля. Вы ждете видимо пока все лишьние скопытятся и пенсионный фонд можно будет тратить на дороги?
показати весь коментар
05.02.2021 15:39
+2
С нетерпением ждём новости о переносе начала поставок на март...
показати весь коментар
05.02.2021 15:34
+2
AstraZeneca основана на аденовирусе шимпанзе, и никакого отношения к "боярышнику" не имеет, кроме намерений исследований эффективности применения 2 вакцин вместе (в 2 дозах). Минусы вакцины: довольно низкая эффективность (относительно Pfizer и Moderna) 72% в среднем, не была протестирована на достаточном количестве лиц 65+, в результате её пока не одобрили к применению в ЕС для лиц 65+, колют только в Англии (типа и так сойдет, выбора что колоть - нет, т.к. дефицит вакцин). Короче средней паршивости.
показати весь коментар
05.02.2021 16:04
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ну звичайно....... В конце февраля в Украине начнутся поставки 2,2 миллиона доз вакцины AstraZeneca, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 5521
Тепер після публікацій в LANCET, багато хто дивиться в сторону російської вакцини. А те що закупили раніше, скидуватимуть країнам третього світу.
показати весь коментар
05.02.2021 15:28 Відповісти
А вакцинировать с середины собиралися. Опять не срослося?
показати весь коментар
05.02.2021 15:28 Відповісти
якраз депутатам, міністрам, наближеним,членам родин...ну і ен тисяч простих лікарів отримають для реклами
показати весь коментар
05.02.2021 15:29 Відповісти
Єта вакцина рекомендована до 55 лет.
А тем кто старше что колоть будут?
показати весь коментар
05.02.2021 15:31 Відповісти
китайскую однако...
показати весь коментар
05.02.2021 15:32 Відповісти
В Германии до 64
показати весь коментар
05.02.2021 15:35 Відповісти
Купола У кінці лютого в Україну почнуться поставки 2,2 мільйона доз вакцини AstraZeneca, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 3640
показати весь коментар
05.02.2021 15:50 Відповісти
С нетерпением ждём новости о переносе начала поставок на март...
показати весь коментар
05.02.2021 15:34 Відповісти
Это рос. вакцина под прикрытием.

AstraZeneca назвала данные об эффективности "Спутника V" воодушевляющими.

Данные, указывающие на эффективность российской вакцины от коронавируса "Спутник V" на уровне 91,6%, воодушевляют, заявил исполнительный вице-президент отдела исследований и разработок биофармацевтических препаратов AstraZeneca Мене Пангалос, передает агентство Рейтер.

Он также надеется, что предварительные результаты исследования комбинации вакцин "Спутник V" и AstraZeneca появятся в ближайшие месяцы, при этом Пангалос отметил, что необходимо проводить больше исследований.
показати весь коментар
05.02.2021 15:34 Відповісти
НЕ совсем. Обе компании "AstraZeneca" и разработчики Спутника V использовали десятилетиями проверенную векторную технологию вызова иммунного ответа организма на вакцину, только разные прототипы генов. Только и всего. Кстати, вскоре выходят на рынок (заканчивается массовое тестирование) еще 5-7 вакцин по этой же технологии. Она доступна, многократно подтверждена, проверена. Неужто, все продались? Или научные знания во времена интернет распространяются мгновенно. Кроме Украины, разумеется, где нет (и не будет?) современный, хорошо оснащенных лабораторий, высокооплачиваемых своих, украинских специалистов.
показати весь коментар
05.02.2021 15:39 Відповісти
ну они со производителями спутника работают, но пока эффективность так и не поднялась 50-70%, хотя они и пишут средняя 70%.
Англо-шведская AstraZeneca смогла создать рабочую вакцину с высокой эффективностью только после того, как им был передан один из компонентов российского Спутника V. (Волл Стрит Журнал)
показати весь коментар
05.02.2021 15:44 Відповісти
Вполне возможно, в Европе сейчас немало фармацевтических компаний скупленных россиянами, Словения, Чехия, Словакия и не только, почти вся продукция идет на расею и Украину.
показати весь коментар
05.02.2021 15:49 Відповісти
Бред, в статье нет такого. AstraZeneca основана на аденовирусе шипанзе, и никакого отношения к "боярышнику" не имеет, кроме намерений исследований эффективности применения 2 вакцин сразу (в 2 дозах).
показати весь коментар
05.02.2021 16:00 Відповісти
две технологические платформы, на которых созданы вакцины AstraZeneca и "Спутник V", принципиально схожи, очень похожи. Поэтому те компоненты, которые входят как в один, так и в другой вакцинный препарат, легко совместимы"

Обе вакцины создали на базе аденовирусных векторов, в которые встроен шиповидный белок коронавируса SARS-CoV-2. Аденовирусы при этом лишены способности к репликации: они служат системой доставки генетического материала (антигена) в человеческие клетки.
показати весь коментар
05.02.2021 16:23 Відповісти
"Похожи" не означает что они одинаковые. И совместимость компонентов тоже не изучена (никем).
показати весь коментар
05.02.2021 16:31 Відповісти
Бредни не рассказывай. Ничего не куда не добавляли, эффективность и так 72%, хотели провести Исследование на тему эффективности использования 2 разных вакцин вместе, но оно еще не началось даже.
показати весь коментар
05.02.2021 16:38 Відповісти
Если не будет цифровизована вся эта система вакцинации (признанная Европой, с доступом к БД из Евросоюза по каждому вакционированному), то все будет "коту под хвост".
показати весь коментар
05.02.2021 15:35 Відповісти
То обещали в начале февраля начать колоть теперь только поставки в конце февраля. Вы ждете видимо пока все лишьние скопытятся и пенсионный фонд можно будет тратить на дороги?
показати весь коментар
05.02.2021 15:39 Відповісти
Думаю, один-два месяца ничего не решат.
Решит все хорошо продуманная организованная система массовой вакцинации с обязательным ведением национального реестра вакцинированных лиц (чтобы было нельзя, как сегодня) купить липовую правку за 500 грн). Но то такое.
показати весь коментар
05.02.2021 15:41 Відповісти
ну Блумберг пишут и анализирует, что вакцинация от ковид займет 7 лет, по земному шару. охватив 75% населения.
Израиль - через 2 месяца, Великобританию - через 6 месяцев, - Bloomberg.

так что вы не торопитесь, все уже рассчитано. в течении 7 лет и вас привьют!
показати весь коментар
05.02.2021 15:59 Відповісти
AstraZeneca основана на аденовирусе шимпанзе, и никакого отношения к "боярышнику" не имеет, кроме намерений исследований эффективности применения 2 вакцин вместе (в 2 дозах). Минусы вакцины: довольно низкая эффективность (относительно Pfizer и Moderna) 72% в среднем, не была протестирована на достаточном количестве лиц 65+, в результате её пока не одобрили к применению в ЕС для лиц 65+, колют только в Англии (типа и так сойдет, выбора что колоть - нет, т.к. дефицит вакцин). Короче средней паршивости.
показати весь коментар
05.02.2021 16:04 Відповісти
Опять врёт эта политическая проститутка Шмаркач!!
показати весь коментар
05.02.2021 16:29 Відповісти
 
 