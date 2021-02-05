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Укрзалізниця (2040) Омелян (612)

"Укрзалізниця" витрачає мільярди на земельний податок і на перевезення пільговиків, так бути не може, - ексміністр інфраструктури Омелян

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

"Укрзалізниця" сплачує мільярди гривень земельного податку і не отримує дотацій за пільгові пасажирські перевезення, чого немає в жодній західній країні, ситуацію потрібно змінювати.

Про це заявив ексміністр інфраструктури Володимир Омелян.

За його словами, "Укрзалізниця" щороку сплачує мільярди гривень податку на землю під залізничним полотном, і це є унікальним винаходом України, адже такого податку не існує в жодній країні світу.

"Є стратегічні компанії, які не можуть платити стандартні податки, бо вони виконують в тому числі і соціальну функцію. Я нагадаю, що окрім того, що "Укрзалізниця" змушена була заплатити майже 4 мільярди (податку на землю, – ред.) в минулому році, так окрім того вона ще не отримала декілька мільярдів гривень компенсації за перевезення пільгових категорій населення, які мали надійти в тому числі із місцевих бюджетів. Тому фактично це подвійне навантаження", - пояснив Омелян.

На його думку, центральна та місцева влада разом мають вирішити питання пільгових пасажирських перевезень, від яких "Укрзалізниця" зазнає суттєвих збитків і долю податку на землю під залізничним полотном.

"Пасажирські перевезення є дотаційними. І має бути співвнесок з боку міст, ОТГ, держави і "Укрзалізниці" у розвиток залізничного пасажирського сполучення. І тоді можна сконструювати формулу, чи ми повністю скасовуємо земельний податок, чи ми скеровуємо його виключно на модернізацію вагонів і пасажирських потягів, електричок, чи ми знаходимо інше формулювання. Тобто, лишаємо податок, але умовно тоді співфінансування з боку місцевих бюджетів і держави мінімум 20 мільярдів гривень на рік", - запропонував Омелян.

Нагадаємо, раніше міністр інфраструктури Владислав Криклій заявляв, що міністерство ініціює скасування податку на землю під залізничним полотном. Своєю чергою народний депутат Олександр Скічко повідомляв, що парламентський комітет з питань транспорту та інфраструктури підтримує скасування цього податку.

Водночас економічний експерт Борис Кушнірук наголошував, що "Укрзалізницю" необхідно звільнити від сплати податку на землю під залізничним полотном, щоб компанія могла спрямувати ці кошти на оновлення значно зношеного рухомого складу. В "Укрзалізниці" зазначали, що за сплачені 4,2 млрд грн земельного податку в 2019 році можна було б купити 35 нових магістральних локомотивів.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+5
Дайтє ім больше дєнєг(с) . . . . а може спершу хай перестануть красти? Чи може хай Ахметов почне платити нормальну ціну. . . . .а стоп . . .вже скільки років грабують і кожного року одне і те ж . . .
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05.02.2021 15:50
+3
Хочу тебе напомнить, кондомище, что "Укрзализныця" не получила несколько миллиардов гривен компенсации за перевозку льготных категорий населения твоя зарплата за никуянеделание 7.5 ляма. *****, урод, ни где не жмет, нет? Тебе только льготники мешают???
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05.02.2021 16:19
+2
"... не получает дотаций за льготные пассажирские перевозки"
Зато круто поднимает цены на билеты, а условия сохранены прежние. Летом ехал в купе до Днепра. Ни одного кондиционера не было. НИ ОД-НО-ГО! Окна запечатаны, так как вагоны должны были быть уже оборудованы кондиционерами.
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05.02.2021 15:47
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Чому не робив цього коли був при владі ???)))
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05.02.2021 15:44 Відповісти
"... не получает дотаций за льготные пассажирские перевозки"
Зато круто поднимает цены на билеты, а условия сохранены прежние. Летом ехал в купе до Днепра. Ни одного кондиционера не было. НИ ОД-НО-ГО! Окна запечатаны, так как вагоны должны были быть уже оборудованы кондиционерами.
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05.02.2021 15:47 Відповісти
Правильно. Землю под полотном продать, льготников на мясокомбинат. Ато ишь ты удумали иждивенцы
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05.02.2021 15:48 Відповісти
Льготников расстрелять, землю отобрать
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05.02.2021 15:50 Відповісти
Дайтє ім больше дєнєг(с) . . . . а може спершу хай перестануть красти? Чи може хай Ахметов почне платити нормальну ціну. . . . .а стоп . . .вже скільки років грабують і кожного року одне і те ж . . .
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05.02.2021 15:50 Відповісти
Экс))))
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05.02.2021 15:54 Відповісти
Кстати тоже заметил что екс-министр которого поперли продолжает там что то поп***здывать из под лавки. Улыбает что прошлая мародерская власть требует поднять налоги и тарифы а потом будут визжать сабирайтесь на Майдан будем снасить ЗЕ который паднял тарифы
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05.02.2021 16:01 Відповісти
Та да АТОшник має аж один раз на рік два проїзда і то з 50% знижкою.
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05.02.2021 16:01 Відповісти
мова йде про приміські потяги забиті пенсіонерами
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05.02.2021 16:05 Відповісти
Мова йде про пільговиків! На чому добратись до лікарні пенсіонеру наприклад з Перечина до Ужгорода??
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05.02.2021 16:09 Відповісти
Популізм, халява і люмпєни нас *********.
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05.02.2021 16:04 Відповісти
Але чомусь військовий з усіма преміальними отримує близько 11 тис.грн. це солдат, а подеякі непотріби в набрадах отримують по 400 тис грн. Ні за що
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05.02.2021 16:07 Відповісти
Самі собі спочатку зроблять гемор , а потім думають, у нас не держава а дурдом
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05.02.2021 16:16 Відповісти
Хочу тебе напомнить, кондомище, что "Укрзализныця" не получила несколько миллиардов гривен компенсации за перевозку льготных категорий населения твоя зарплата за никуянеделание 7.5 ляма. *****, урод, ни где не жмет, нет? Тебе только льготники мешают???
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05.02.2021 16:19 Відповісти
Оці всі пільги для пєнсіАнєрів це чисто коммуняцько-совдеповска фішка. З цієї статті крадуться гроші, ніхто не контролює скільки їзде тих пенсіонерів. Добавте людям по 200 грн на проїхзд до пенсії і ніяких пільг. Люди тільки спасибі скажуть.
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05.02.2021 16:37 Відповісти
В карманах руководства УЗ ежегодно растворяются миллиарды. Так жить можно? Очевидно такой вопрос Омельяну не приходил в голову.
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05.02.2021 16:44 Відповісти
 
 