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В Україні поки що не виявили британський і південноафриканський штами COVID-19, - Степанов

Новини Цензор.НЕТ Здоров'я

В Україні поки що не виявили британський і південноафриканський штами COVID-19, - Степанов

В Україні поки що не виявили британський і південноафриканський штами COVID-19.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"У нас ще не зареєстровано британський і південноафриканський штами", - сказав чиновник.

При цьому міністр зазначив, що проводити дослідження для виявлення цих штамів дорого.

"Ми дослідження періодично робимо, але не в такій великій кількості як інші країни", - сказав Степанов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Україні зараз немає лабораторії, здатної виявляти штами COVID-19, - "слуга народу" Радуцький

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+4
Чем вы собираетесь его выявлять - пальцем?
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05.02.2021 15:43
+2
Не виявили тому що нічим і нікому. Лабораторії закриті і розграбовані, а вчені, що щось могли вже на пенсії або виїхали за бугор. Єпідеміологічні факультети ліквідовані. За треть століття невпинного дерибану країни скоро залишиться одна випалена земля.(((
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05.02.2021 15:53
+2
В Україні нині проблема зробити звичайний тест на коронавірус, а цей недоумок розповідає про якісь там різні штами...... В Україні поки що не виявили британський і південноафриканський штами COVID-19, - Степанов - Цензор.НЕТ 2582
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05.02.2021 16:02
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Чем вы собираетесь его выявлять - пальцем?
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05.02.2021 15:43 Відповісти
Ішь бін дебіль! Не звертайте на нього уваги.
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05.02.2021 17:12 Відповісти
А Вы его хоть искали? В Украине пока не выявили британский и южноафриканский штаммы COVID-19, - Степанов - Цензор.НЕТ 9691
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05.02.2021 15:46 Відповісти
Постучи три раза по лысому "дереву" проповедник ковидный.
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05.02.2021 15:46 Відповісти
Не виявили тому що нічим і нікому. Лабораторії закриті і розграбовані, а вчені, що щось могли вже на пенсії або виїхали за бугор. Єпідеміологічні факультети ліквідовані. За треть століття невпинного дерибану країни скоро залишиться одна випалена земля.(((
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05.02.2021 15:53 Відповісти
...и среди выжженой земли торчит лишь один всепропальщик Nick Vasyutin В Україні поки що не виявили британський і південноафриканський штами COVID-19, - Степанов - Цензор.НЕТ 3231
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05.02.2021 16:09 Відповісти
То більше до Юлі)))
Я по натурі оптиміст, але треба щоб тут не петє-юлє-зе-і т.д.боти воювали, а пора всім об'єднувати зусилля на боротьбу з мафією в цілому, бо вона дійсно шкодить Україні по максимуму, а дій в цьому напрямку серед читачів на жаль майже немає, а стимулювати це діло якось треба.
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05.02.2021 18:43 Відповісти
В Україні нині проблема зробити звичайний тест на коронавірус, а цей недоумок розповідає про якісь там різні штами...... В Україні поки що не виявили британський і південноафриканський штами COVID-19, - Степанов - Цензор.НЕТ 2582
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05.02.2021 16:02 Відповісти
...а в чем проблема сделать тест, чувак? В Україні поки що не виявили британський і південноафриканський штами COVID-19, - Степанов - Цензор.НЕТ 2172
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05.02.2021 16:10 Відповісти
Безкоштовно роблять до 10 днів. В платних клініках вартість - 1500 грн. (в середньому). І дуже сумнівно щоб десь там хтось вивчав ще який це штам.
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05.02.2021 16:29 Відповісти
И чо? (с) В Україні поки що не виявили британський і південноафриканський штами COVID-19, - Степанов - Цензор.НЕТ 2323 То, что ты перечислил - препятствие для тестирования? В Україні поки що не виявили британський і південноафриканський штами COVID-19, - Степанов - Цензор.НЕТ 990
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05.02.2021 16:36 Відповісти
Тю.Так не выявили или дорого?
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05.02.2021 16:12 Відповісти
І якщо постаратись, так і не вивлять.
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05.02.2021 16:13 Відповісти
А - КАК?! Ни спецов, ни лабораторий. Или он распознает вирусы "на вкус и цвет"?!))
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05.02.2021 16:33 Відповісти
На черзі гваделупський....
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05.02.2021 16:43 Відповісти
Скоро таран вернется на Родину, возможно что то обнаружат..
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05.02.2021 20:54 Відповісти
 
 