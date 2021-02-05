В Україні поки що не виявили британський і південноафриканський штами COVID-19, - Степанов
Новини Цензор.НЕТ Здоров'я
В Україні поки що не виявили британський і південноафриканський штами COVID-19.
Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"У нас ще не зареєстровано британський і південноафриканський штами", - сказав чиновник.
При цьому міністр зазначив, що проводити дослідження для виявлення цих штамів дорого.
"Ми дослідження періодично робимо, але не в такій великій кількості як інші країни", - сказав Степанов.
Топ коментарі
+4 Меркава
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+2 Nick Vasyutin
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+2 Сергей Антипов 51ab8969
показати весь коментар05.02.2021 16:02
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Я по натурі оптиміст, але треба щоб тут не петє-юлє-зе-і т.д.боти воювали, а пора всім об'єднувати зусилля на боротьбу з мафією в цілому, бо вона дійсно шкодить Україні по максимуму, а дій в цьому напрямку серед читачів на жаль майже немає, а стимулювати це діло якось треба.