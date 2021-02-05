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Запорізька ТЕС працює в штатному режимі. Відключення блоку не вплинуло на енергопостачання регіону, - ДТЕК

Новини Цензор.НЕТ Події

Запорізька ТЕС працює в штатному режимі. Відключення блоку не вплинуло на енергопостачання регіону, - ДТЕК

Сьогодні, 5 лютого, о 10:49 був відключений енергоблок №1 Запорізької ТЕС через тимчасову несправність системи охолодження блочного трансформатора 1Т.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДТЕК.

У компанії стверджують, що на цей момент станція працює двома блоками (№3 і №4), несе потужність близько 400 МВт. Для відшкодування графіка навантаження енергоблоку №1 енергетики станції оперативно почали пускові роботи на блоці №2

"Відключення блоку не вплинуло на енерго- та водопостачання, як і на роботу ТЕС загалом", - підкреслюють в ДТЕК.

При цьому наголошується, що подібні технологічні порушення - нерідке явище для будь-якої теплової генерації, а особливо в період високого навантаження.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Запорізькій ТЕС знову вимкнули перший енергоблок

"Це не є позаштатна ситуація чи аварія. Після того, як енергетики усунуть недоліки в роботі енергоблоку №1, він буде готовий включитися в енергосистему, а поки його навантаження на себе візьме енергоблок №2", - підсумовано в повідомленні.

Автор: Анастасія Потіха
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Крымчане предлагают электричество Украине, наверное хотят назад вернуться.
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05.02.2021 15:56 Відповісти
Скорее всего, будут воду по бартеру просить.
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05.02.2021 15:59 Відповісти
В свое время Беня начал использовать Приватбанк как мощный инструмент давления на власть. Остался без банка. Сегодня, похоже, Ринат Леонидович начинает такие же фокусы с энергетикой. Вопрос: хватит ли у бубочки храбрости отнять у него энергетику? Ответ: не хватит, значит чудеса с энергетикой и тарифами будут продолжаться.
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05.02.2021 15:58 Відповісти
Вы перепутали курицу с яйцом. Ну да ладно.....долго объяснять
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05.02.2021 21:15 Відповісти
У каждого из нас есть собственное мнение. Кто-то, в силу информированности, может сформировать более объективное. Возможно, это именно ваш случай. Нужно учитывать и то, что не все на 100% серьезно выражают мысль, пытают шутить, юморить и т.д. Когда получается, а когда не очень. В любом случае, спасибо за комментарий.
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06.02.2021 10:25 Відповісти
 
 