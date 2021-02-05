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Упродовж останніх двох тижнів зростає кількість госпіталізованих з COVID-19 дітей: двоє зараз перебувають у реанімації, - заступниця головного лікаря Чернівецької лікарні Знак

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Здоров'я

Упродовж останніх двох тижнів зростає кількість госпіталізованих з COVID-19 дітей: двоє зараз перебувають у реанімації, - заступниця головного лікаря Чернівецької лікарні Знак

У Чернівецькій області за останні два тижні зросла загальна кількість пацієнтів обласної дитячої лікарні, де лікують хворих на коронавірус. Наразі в установі лікують 25 маленьких пацієнтів, двоє із них перебувають у реанімації.

Про це Укрінформу розповіла заступниця головного лікаря Чернівецької обласної дитячої лікарні Оксана Знак, передає Цензор.НЕТ.

"Протягом останніх двох тижнів у нашій лікарні зростає кількість госпіталізованих діток. Станом на сьогоднішній ранок у нас перебуває 25 маленьких пацієнтів із підтвердженим COVID-19 або підозрою. Серед них двоє діток перебувають у реанімації. Один хлопчик поступив до нас лише вчора у важкому стані. У нього є підозра на коронавірус та важке супутнє захворювання", - сказала лікарка.

Ще одна дитина у реанімації перебуває вже другий тиждень. Це немовля, яке народилося від матері із підтвердженим коронавірусом.

"Ми поки не можемо зняти з цього малюка підозру на COVID-19, оскільки має пройти два тижні, після чого ми зможемо взяти зразки для ПЛР-тесту і якщо він виявиться негативним, ми знімемо з нього підозру. Наразі важкість стану цієї дитини зумовлена не вірусним захворюванням, а через те, що вона новонароджена і потребує кисневої підтримки", - додала Знак.

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Саме про це розповідав на "Прямому" лікар з Ізраілю - там нові штами косять саме дітей. Він пояснив, що саме найширша вакцинація закриває шлях до мутації вірусів - в Ізраїлі вже 80 відсотків вакциновано.
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05.02.2021 16:55 Відповісти
Короче - повесили корону на детей и тем самым сняли с себя ответственность еще и за них. Зачем врачам отказываться от такого блага?
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05.02.2021 17:15 Відповісти
Потом все поголовно будут лечить онкологию через несколько лет, после вакцинации недоделанной вакциной. Хрен редьки не слаще.
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05.02.2021 17:15 Відповісти
 
 