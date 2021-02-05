УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
12340 відвідувачів онлайн
Новини Політика України Закриття каналів Медведчука
1 661 31
Зеленський (17463) пропаганда (2570) Росія (47263) Яценюк (2478)

Україна і президент мають очолити процес боротьби з дезінформацією та російською пропагандою, – Яценюк

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Україна і президент мають очолити процес боротьби з дезінформацією та російською пропагандою, – Яценюк

Зараз найкращий час для української влади і для президента України – вийти з ініціативою, з відозвою до Європи та світу, як боротися з дезінформацією

Як передає Цензор.НЕТ, про це в під час Київського безпекового форуму заявив експрем'єр-міністр Арсеній Яценюк.

Яценюк наголосив, що коли сім років тому Росія напала на Україну, вона напала на увесь демократичний світ: "Роками Росія бреше про "зелених чоловічків" у Криму, про те, як відбулося захоплення Донецька і Луганська".

Він підкреслив, що Кремль також втручався у вибори в США і американсько-українські відносини, "коли розпочав масовану кампанію проти президента Сполучених Штатів Байдена".

За словами експрем'єра, мета Росії – підірвати довіру: "У них немає мети просто сформувати свій порядок денний. У них мета – знищити порядок денний для світу і для Європи. Тому в нас немає часу чекати".

Читайте також: Кремлівська пропагандистка Симоньян запропонувала роботу співробітникам проросійських телеканалів "112 Україна", ZIK та NewsOne, "закритих демократом Зеленським"

"Потім, коли мізки уже прошиті пропагандистською машиною, можна навіть вибори в Донецьку і Луганську проводити. Зрозуміло, чим вони закінчаться. Це не вибори. Це буде вже вибір, який був вирішений в Кремлі", – наголосив він.

Яценюк вважає, що Україна і український президент мають очолити процес боротьби з дезінформацією та російською пропагандою. Україна має звернутися до ООН, до ОБСЄ "з конкретним планом по боротьбі з пропагандою, дезінформацією, фейками, різними змовами і зловживаннями з боку не засобів масової інформації, а засобів масового інфікування населення".

"Президент Зеленський знає, як працює телебачення. І якщо він розпочне цей процес, в України є всі шанси не просто очолити цю боротьбу, а виграти боротьбу проти дезінформації, брехні і кремлівської російської пропаганди", – наголосив Яценюк.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Проєкт "Без цензури": Кого заблокують далі? ВIДЕО
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+7
Благодаря пропаганде и дезинформации он стал президентом...
показати весь коментар
05.02.2021 16:34
+5
в нас він очолює ту саму дезінформацію, і лише коли держдеп починає яйки в лещата заносити- тоді починається рух в зворотню сторону
показати весь коментар
05.02.2021 16:29
+5
Украина и президент должны возглавить процесс борьбы с дезинформацией и российской пропагандой, - Яценюк - Цензор.НЕТ 7819
показати весь коментар
05.02.2021 16:36
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
в нас він очолює ту саму дезінформацію, і лише коли держдеп починає яйки в лещата заносити- тоді починається рух в зворотню сторону
показати весь коментар
05.02.2021 16:29 Відповісти
Благодаря пропаганде и дезинформации он стал президентом...
показати весь коментар
05.02.2021 16:34 Відповісти
ФСБ РФ вікорістовує українські ресурси для дестабілізації ситуации в Україні всіма можливими засобами. Мільйони доларів в рік витрачають спецслужби РФ, щоб створювати в Україні керований з Кремля хаос і повернути Україну в «комуністичне стійло» і «Тайговий союз» і, таким чином, Путін має намір «закрити українське питання».
Присутність правди в російських ЗМІ навіть не мається на увазі. Безмежна за цинізмом брехня стала нормою життя православних росіян. У російських новинах показали прибуття індійського потягу на столичний вокзал Нью-Делі.Дахи вагонів були обліплені пасажирами з баулами. Жінки одягнені в сарі. Це традиційний жіночий одяг на Індійському субконтиненті.
Російський диктор Дмитро Кисельов при цьому коментує картинку: «Біженці з фашистською України продовжують прибувати в Ростов на Дону».
Щоб підтримати окупацію Криму авторитетними прізвищами, діти батька брехні використовують імена навіть небіжчиків. У списку: «На підтримку позиції президента В. Путіна по Україні і Криму» під номером 469 було внесено прізвище заслуженого художника Росії В.Є. Цигаля, який помер дев'ять років назад до окупац ії Крима. Коли перестав включати зомбоящик, став спокійно спати, з'явився апетит, частіше тепер посміхаюсь і краще виглядаю.
показати весь коментар
05.02.2021 16:59 Відповісти
Внимание! Увага! Attention! В комментариях на этой странице преобладают руськоясычные, лишнехромосомные «повара обнулёныша» из Питерской ботофермы Пригошина. За каждый вброс бухгалтер с Лахты начисляет им 11 руплей 80 копеек. В их комментариях просматриваются признаки агрессии, кремлевской истерии и масса ошибок. Боты даже «ИДЕОТ», «ЛИЦИМЕР» и «ХИМОРОЙ» не могут написать правильно, а в слове «ДАМБАС» делают сразу три ошибки. Даже не пытайтесь переубедить ордынцев и наставить их на путь истинный. У имперцев, в отличие от вас, совершенно другие задачи.
Путинская система, по которой «промывают мозги» россиян Средства Массовой Дезинформации из Залесья работает так: на Ютубе или на Фейсбуке помещается абсолютная ложь с фотографиями и видео, как это было с фейком ФСБ, что, якобы «Петр Порошенко (пятый президент Украины) зарубил саперной лопаткой на кухне родительского дома родного брата и съел его «Сникерс» или вброс журналистов «ЛАЙНОНЬЮС», о «мальчике в трусиках, прибитом «карателями» к дереву в Славянске».
Присутствие правды в российских СМИ даже не подразумевается. Беспредельная по цинизму ложь стала нормой жизни православных россиян. В российских новостях показали прибытие индийского поезда на столичный вокзал Нью-Дели. Крыши вагонов были облеплены пассажирами с баулами. Женщины одеты в сари. Это традиционная женская одежда на Индийском субконтиненте.
Российский диктор Дмитрий Киселев при этом комментирует картинку: «Беженцы из фашистской Украины продолжают прибывать в Ростов на Дону».
Чтобы поддержать оккупацию Крыма авторитетными фамилиями, дети отца лжи используют имена даже покойников. В списке: «В поддержку позиции президента В. Путина по Украине и Крыму» под номером 469 внесена фамилия заслуженного художника России В.Е. Цигаля, который умер девять лет назад.
Для того, чтобы окончательно дискредитировать Гетьмана Украины, тролли Центра информационных технологий Генерального Штаба информационных войск РФ, расположенного в Питере, по адресу: улица Оптика 4, корп.3 выбирали нужную фотографию президента, ретушеры добавляли под его глазами мешки и фингалы (гематомы), вместо носа рисовали свиной пятачок, одевали его в эсэсовскую форму обергруппенфюрера и вешали под ней текстовую «лапшу». Далее группа «поваров Путина» с ботофермы Пригожина, обычно от тридцати до пятидесяти ботов начинают злословить жертву по сценарию методички присланной с Лубянки. Таким образом, они создают иллюзию «обсуждения» в этом «междусобойчике» и формируют нужное Кремлю общественное мнение: «ТОЛЬКОНЕПОРОШЕНКО». Все комментарии, авторы которых не согласны с фейком агентов Бортникова - немедленно удаляются. Расстрелянный оппозиционер князя Темнейшего Борис Немцов отметил, что большинство граждан РФ получают информацию по телевидению, которое полностью контролирует Владимир Путин. «Две трети граждан РФ получают информацию по телевидению, а телевидение работает как «дерьмомет». В головах людей возникла перевернутая картина мира: украинцы - фашисты, в Киеве бандиты, везде бандеровцы и жидобандеровцы, Россия борется с фашизмом. Эта ужасная картина, напоминающая зарисовку из сумасшедшего дома, это картина, которая парализовала мозг миллионам россиян», - сказал Немцов.
показати весь коментар
05.02.2021 17:02 Відповісти
предлагаю Яценюка в министры антирашистской пропаганды !
показати весь коментар
05.02.2021 16:31 Відповісти
не, и этот министр будет в его подчинении
показати весь коментар
05.02.2021 16:33 Відповісти
Яйценюка не можна! У нього суїцидальні настрої, може Кулю в Лоб пустить.
показати весь коментар
05.02.2021 17:54 Відповісти
Украина и президент должны возглавить процесс борьбы с дезинформацией и российской пропагандой, - Яценюк - Цензор.НЕТ 7528
показати весь коментар
05.02.2021 16:35 Відповісти
Украина и президент должны возглавить процесс борьбы с дезинформацией и российской пропагандой, - Яценюк - Цензор.НЕТ 7819
показати весь коментар
05.02.2021 16:36 Відповісти
На пороші можуть триматись тільки медведчуківські канали і ахмєтівські схеми.
показати весь коментар
05.02.2021 16:40 Відповісти
Україна і президент мають очолити процес боротьби з дезінформацією та російською пропагандою, – Яценюк - Цензор.НЕТ 7457
показати весь коментар
05.02.2021 16:51 Відповісти
тогда кива - это плод гомосексуальной любви
показати весь коментар
06.02.2021 08:45 Відповісти
воно дитина п'яної ночі...
показати весь коментар
07.02.2021 01:38 Відповісти
не подобається народ України- вали собі деінде
показати весь коментар
05.02.2021 16:48 Відповісти
Для того, щоб із каки робити цяцю, росія, щорічно, виділяє біля двох мільярдів справжніх баксів. Вірогідно, що і канали кума за ці кошти утримують.
показати весь коментар
05.02.2021 16:37 Відповісти
Ти його в двері , а воно у вікно.
показати весь коментар
05.02.2021 16:38 Відповісти
Завдяки цьому *** з його ************* радами, з українського бюджету, один тільки Коболев, невідомо за що, викачав більше двох мільярдів гривень
показати весь коментар
05.02.2021 17:58 Відповісти
опять вошь пархатая вылезла, да объясните ему, БОЛЬШЕ К КОРЫТУ НЕ ПРОБИТСЯ, все помнят про газ
показати весь коментар
05.02.2021 16:40 Відповісти
1%- яйценюх зараз розкаже як треба жити
показати весь коментар
05.02.2021 16:41 Відповісти
Терміново потрібно будувати ще одну "стіну" !!

Знаємо, як же ж...
показати весь коментар
05.02.2021 16:44 Відповісти
Яценюк в лоб та в лоб ))) ты откуда появилса на экране )))) ааа авакян потягывает сваих ))) и авакяну и всем осталным кто ПРОДАЛ УКРАИНУ В 2013-2014-15-16-17-18-19-20-21 ДОСТИГНЕТ КАРА НЕБЕСНОЙ СОТНИ !!! вы и в правду думали что МЫ-УКРАИНЦЫ как руссята забываем предатерство ))) тогда вы не хрена не понели шо УКРАИНЦЫ С РОЖДЕНИЕ СВОБОДНЫ !!! МЫ УКРАИНЦЫ ОТ КИЕВСКОЙ РУСИ ДО УКРАИНЕ НЫНЕШНОГО ОСТАЯЛИ СВАЮ МОВУ,ВЕРУ В ПРАВДУ И ДОСТОЙНСТВО !!!
показати весь коментар
05.02.2021 17:01 Відповісти
СЛАВА УКРАЇНІ !!! ГЕРОЯМ СЛАВА !!!
показати весь коментар
05.02.2021 17:02 Відповісти
Сеня Кролик - это не только ценный скальп, но и несколько десятков лимонов надежно спрятанных баксов.
показати весь коментар
05.02.2021 17:14 Відповісти
И пять "наградных" стволов в придачу.
показати весь коментар
05.02.2021 17:59 Відповісти
ЯЦЕК . А ты кто был до Пети и Вовы?? Что х-й с бугра . Сиди уже ЧМО и не гавкай.
показати весь коментар
05.02.2021 20:01 Відповісти
сеня ты эаборчик достроил
показати весь коментар
05.02.2021 21:35 Відповісти
 
 