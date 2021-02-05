Україна і президент мають очолити процес боротьби з дезінформацією та російською пропагандою, – Яценюк
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Зараз найкращий час для української влади і для президента України – вийти з ініціативою, з відозвою до Європи та світу, як боротися з дезінформацією
Як передає Цензор.НЕТ, про це в під час Київського безпекового форуму заявив експрем'єр-міністр Арсеній Яценюк.
Яценюк наголосив, що коли сім років тому Росія напала на Україну, вона напала на увесь демократичний світ: "Роками Росія бреше про "зелених чоловічків" у Криму, про те, як відбулося захоплення Донецька і Луганська".
Він підкреслив, що Кремль також втручався у вибори в США і американсько-українські відносини, "коли розпочав масовану кампанію проти президента Сполучених Штатів Байдена".
За словами експрем'єра, мета Росії – підірвати довіру: "У них немає мети просто сформувати свій порядок денний. У них мета – знищити порядок денний для світу і для Європи. Тому в нас немає часу чекати".
"Потім, коли мізки уже прошиті пропагандистською машиною, можна навіть вибори в Донецьку і Луганську проводити. Зрозуміло, чим вони закінчаться. Це не вибори. Це буде вже вибір, який був вирішений в Кремлі", – наголосив він.
Яценюк вважає, що Україна і український президент мають очолити процес боротьби з дезінформацією та російською пропагандою. Україна має звернутися до ООН, до ОБСЄ "з конкретним планом по боротьбі з пропагандою, дезінформацією, фейками, різними змовами і зловживаннями з боку не засобів масової інформації, а засобів масового інфікування населення".
"Президент Зеленський знає, як працює телебачення. І якщо він розпочне цей процес, в України є всі шанси не просто очолити цю боротьбу, а виграти боротьбу проти дезінформації, брехні і кремлівської російської пропаганди", – наголосив Яценюк.
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Присутність правди в російських ЗМІ навіть не мається на увазі. Безмежна за цинізмом брехня стала нормою життя православних росіян. У російських новинах показали прибуття індійського потягу на столичний вокзал Нью-Делі.Дахи вагонів були обліплені пасажирами з баулами. Жінки одягнені в сарі. Це традиційний жіночий одяг на Індійському субконтиненті.
Російський диктор Дмитро Кисельов при цьому коментує картинку: «Біженці з фашистською України продовжують прибувати в Ростов на Дону».
Щоб підтримати окупацію Криму авторитетними прізвищами, діти батька брехні використовують імена навіть небіжчиків. У списку: «На підтримку позиції президента В. Путіна по Україні і Криму» під номером 469 було внесено прізвище заслуженого художника Росії В.Є. Цигаля, який помер дев'ять років назад до окупац ії Крима. Коли перестав включати зомбоящик, став спокійно спати, з'явився апетит, частіше тепер посміхаюсь і краще виглядаю.
Путинская система, по которой «промывают мозги» россиян Средства Массовой Дезинформации из Залесья работает так: на Ютубе или на Фейсбуке помещается абсолютная ложь с фотографиями и видео, как это было с фейком ФСБ, что, якобы «Петр Порошенко (пятый президент Украины) зарубил саперной лопаткой на кухне родительского дома родного брата и съел его «Сникерс» или вброс журналистов «ЛАЙНОНЬЮС», о «мальчике в трусиках, прибитом «карателями» к дереву в Славянске».
Присутствие правды в российских СМИ даже не подразумевается. Беспредельная по цинизму ложь стала нормой жизни православных россиян. В российских новостях показали прибытие индийского поезда на столичный вокзал Нью-Дели. Крыши вагонов были облеплены пассажирами с баулами. Женщины одеты в сари. Это традиционная женская одежда на Индийском субконтиненте.
Российский диктор Дмитрий Киселев при этом комментирует картинку: «Беженцы из фашистской Украины продолжают прибывать в Ростов на Дону».
Чтобы поддержать оккупацию Крыма авторитетными фамилиями, дети отца лжи используют имена даже покойников. В списке: «В поддержку позиции президента В. Путина по Украине и Крыму» под номером 469 внесена фамилия заслуженного художника России В.Е. Цигаля, который умер девять лет назад.
Для того, чтобы окончательно дискредитировать Гетьмана Украины, тролли Центра информационных технологий Генерального Штаба информационных войск РФ, расположенного в Питере, по адресу: улица Оптика 4, корп.3 выбирали нужную фотографию президента, ретушеры добавляли под его глазами мешки и фингалы (гематомы), вместо носа рисовали свиной пятачок, одевали его в эсэсовскую форму обергруппенфюрера и вешали под ней текстовую «лапшу». Далее группа «поваров Путина» с ботофермы Пригожина, обычно от тридцати до пятидесяти ботов начинают злословить жертву по сценарию методички присланной с Лубянки. Таким образом, они создают иллюзию «обсуждения» в этом «междусобойчике» и формируют нужное Кремлю общественное мнение: «ТОЛЬКОНЕПОРОШЕНКО». Все комментарии, авторы которых не согласны с фейком агентов Бортникова - немедленно удаляются. Расстрелянный оппозиционер князя Темнейшего Борис Немцов отметил, что большинство граждан РФ получают информацию по телевидению, которое полностью контролирует Владимир Путин. «Две трети граждан РФ получают информацию по телевидению, а телевидение работает как «дерьмомет». В головах людей возникла перевернутая картина мира: украинцы - фашисты, в Киеве бандиты, везде бандеровцы и жидобандеровцы, Россия борется с фашизмом. Эта ужасная картина, напоминающая зарисовку из сумасшедшего дома, это картина, которая парализовала мозг миллионам россиян», - сказал Немцов.
Знаємо, як же ж...