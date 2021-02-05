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Росія тестує вакцину "Супутник V" на бюджетниках в окупованому Криму, - Кориневич

Новини Цензор.НЕТ Політика України Події

Росія тестує вакцину

Працівникам бюджетних установ в окупованому Криму відкрито погрожують звільненням за відмову робити щеплення російською вакциною від коронавірусу "Супутник V".

Про це повідомив постійний представник Президента України в АР Крим Антон Кориневич, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Як зазначив постпред, на тлі початку імунізації населення російською вакциною від COVID-19 "Супутник V" гостро постала проблема примусу до цієї вакцинації.

"Люди, які працюють у лікарнях, або працівники бюджетної сфери, наприклад, вчителі, просто не мають можливості сказати:"Ні, я не хочу отримувати цю вакцину". Оскільки якщо вони відмовляться від цієї вакцини, їх звільнять. Їхні керівники відкрито їм це кажуть", - заявив Кориневич.

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Водночас підстави відмовлятися від імунізації російською вакциною у жителів Криму викликані, зокрема, недостатньою перевіркою її клінічних даних, підкреслив він. "Крим є місцем, де, перш за все, тестують вакцину, тому що ця вакцина не є протестованою, немає результатів щодо її ефективності або впливу на здоров'я людини", - зазначив Кориневич.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+10
Россия теститует вакцину "Спутник V" на бюджетниках в оккупированном Крыму, - Кориневич - Цензор.НЕТ 8414
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05.02.2021 16:45
+6
...у вас в "Великобритании" до сих пор существует милиция? Россия теститует вакцину "Спутник V" на бюджетниках в оккупированном Крыму, - Кориневич - Цензор.НЕТ 4623
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05.02.2021 16:43
+6
...ну вот, дружище, спалил ты тему, а я так надеялся поглумиться над проксенышем... Россия теститует вакцину "Спутник V" на бюджетниках в оккупированном Крыму, - Кориневич - Цензор.НЕТ 5364 Россия теститует вакцину "Спутник V" на бюджетниках в оккупированном Крыму, - Кориневич - Цензор.НЕТ 3084
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05.02.2021 16:46
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05.02.2021 16:37 Відповісти
Есть в России такой камнеобрабатывающий завод "спутник"
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05.02.2021 16:39 Відповісти
...у вас в "Великобритании" до сих пор существует милиция? Россия теститует вакцину "Спутник V" на бюджетниках в оккупированном Крыму, - Кориневич - Цензор.НЕТ 4623
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05.02.2021 16:43 Відповісти
Та то сєпар 2014 ;Йожиг;. Деактивований за російську пропаганду.
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05.02.2021 16:45 Відповісти
...ну вот, дружище, спалил ты тему, а я так надеялся поглумиться над проксенышем... Россия теститует вакцину "Спутник V" на бюджетниках в оккупированном Крыму, - Кориневич - Цензор.НЕТ 5364 Россия теститует вакцину "Спутник V" на бюджетниках в оккупированном Крыму, - Кориневич - Цензор.НЕТ 3084
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05.02.2021 16:46 Відповісти
В Росії також поліція...
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05.02.2021 22:38 Відповісти
звучит обнадёживающе...!
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05.02.2021 16:43 Відповісти
Все равно на всех воды нет..
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05.02.2021 16:46 Відповісти
датаммореводы - не врите...)
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05.02.2021 16:49 Відповісти
Учителя, врачи не из бюджета зарплаты получают, сами зарабатывают? Россия теститует вакцину "Спутник V" на бюджетниках в оккупированном Крыму, - Кориневич - Цензор.НЕТ 5578
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05.02.2021 16:44 Відповісти
Зачем ты еще жив? Россия теститует вакцину "Спутник V" на бюджетниках в оккупированном Крыму, - Кориневич - Цензор.НЕТ 6648
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05.02.2021 16:45 Відповісти
бютжетники те еще рабы, так что вполне заслуживают
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05.02.2021 16:40 Відповісти
Принуждение к "здоровью". Апологеты "принуждения к миру", "принуждения к дружбе" и "принуждения к родственности" пора уже привыкнуть.
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05.02.2021 16:40 Відповісти
россия обяжет пройти вакцинацию даже тех крымчан, кого украина вакцинирует бесплатно пфайзером...

так нужны ли эти бездарные траты?, ведь бесплатно можно было вакцинировать стариков, инвалидов, беременных девушек и малозабезпечених
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05.02.2021 16:45 Відповісти
Пока 1 солдат чуть кони не двинул там + другие случаи в других городах когда заражались вирусом после укола и в больничку попадали, так же есть случай заражения после 3 недель от 1 укола. И это только то, что всплыло на поверхность. Россия теститует вакцину "Спутник V" на бюджетниках в оккупированном Крыму, - Кориневич - Цензор.НЕТ 4592
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05.02.2021 16:41 Відповісти
Россия теститует вакцину "Спутник V" на бюджетниках в оккупированном Крыму, - Кориневич - Цензор.НЕТ 2882...или чушь несешь? Россия теститует вакцину "Спутник V" на бюджетниках в оккупированном Крыму, - Кориневич - Цензор.НЕТ 2631
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05.02.2021 16:44 Відповісти
сколько вы её продали - и кому...?
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05.02.2021 16:44 Відповісти
Всяким отсталым странам (диктатурам и прочим коррупционериям) за откаты смешное количество доз. Пытаются везде договориться о производстве (сами всрались).
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05.02.2021 16:45 Відповісти
да я жду ответа от кацапа с цифрами...
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05.02.2021 16:46 Відповісти
Только сперва рассийскую вакцину испытают на крымчанах, потом на крысах, а уже потом будут колоть людям рассеянам.
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05.02.2021 16:52 Відповісти
в Подмосковье на 11 января привились всего 17 тысяч человек, в Санкт-Петербурге - всего 14 тысяч, в Нижегородской области - всего 1,5 тысячи человек получили вакцину.

колько человек сделали прививки от COVID-19 в Москве, неизвестно. Мэр города Сергей Собянин называл цифру 50 тысяч к новому году

Независимый аналитик Александр Драган собрал данные по 44 регионам России - на них приходится почти 60% населения страны. Он пишет, что на 11 января в этих регионах привито всего 111 тысяч человек. "Для 20 регионов есть данные о числе людей, прошедших полный курс вакцинации, - таких 8,5 тысяч, или 19% от всех привитых в этих регионах"
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05.02.2021 16:57 Відповісти
Кацапотварь,я тебе данные со ссылками выложил. А ты,кукарека, просто насрал и пытаешся размазать.
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05.02.2021 17:17 Відповісти
Кацап, ті спалился, лахтинский. В той части статью, которую можно прочитать без подписки - єтого нет
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05.02.2021 16:53 Відповісти
...вася, ты перепутал, Волт - это Дисней, а издание называется в транскрипции "УоллСтритДжорнэл" Росія тестує вакцину "Супутник V" на бюджетниках в окупованому Криму, - Кориневич - Цензор.НЕТ 6044
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05.02.2021 16:58 Відповісти
ты решил тут меня рассмешить кловун...?
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05.02.2021 17:09 Відповісти
Очень прикольно тут было читать, как один лахтинский рвал анус на Юнион Джек,вереща, что Израиль купил полтора миллиона доз.
Оказалось - для палестинской автономии.
Ну типа, как для домашнего скота...
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05.02.2021 17:01 Відповісти
Ти вже щепився?
Комітет солдатскіх матєрєй РФ плачеться що у синочків тепер все повисло.
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05.02.2021 16:46 Відповісти
так это же прекрасно...!
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05.02.2021 16:47 Відповісти
Что крайне немного учитывая количество уже привитых.
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05.02.2021 16:45 Відповісти
Копрофил,я могу терпеть кацапотварей только в подохшем виде.
Иди вздергнись Потом бреши
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05.02.2021 17:19 Відповісти
И ты что, в глаза трахаешся? Не видишь источник?
Буратино, попробуй научится читать
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05.02.2021 17:20 Відповісти
Россия теститует вакцину "Спутник V" на бюджетниках в оккупированном Крыму, - Кориневич - Цензор.НЕТ 8414
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05.02.2021 16:45 Відповісти
просто, в заповедниках раSSеи закончились абезьяны Россия тестирует вакцину "Спутник V" на бюджетниках в оккупированном Крыму, - Кориневич - Цензор.НЕТ 6412
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05.02.2021 16:48 Відповісти
Поэтому вместо обезьян используются крымнаши и лугандонцы. Росія тестує вакцину "Супутник V" на бюджетниках в окупованому Криму, - Кориневич - Цензор.НЕТ 6514
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05.02.2021 17:32 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=KreoK5jH_4I
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05.02.2021 16:48 Відповісти
Как же я рад за них! Как я рад! На крысах не испытывали, а на крымчанах да. Крыс больше любят, чем вас, крысчане.
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05.02.2021 16:48 Відповісти
Что-то не хочет работать боярышник: Росія тестує вакцину "Супутник V" на бюджетниках в окупованому Криму, - Кориневич - Цензор.НЕТ 835 https://pikabu.ru/story/oslozhnenie_ot_privivki_ili_kovid_7978556#comments
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05.02.2021 17:04 Відповісти
паддєржіваю! хош щось корисне в ліквідації ватників
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05.02.2021 17:26 Відповісти
Нє, так не пойдєть. Надо проверить на опытных бойцах Славного чернаморскага флота.
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05.02.2021 17:28 Відповісти
 
 