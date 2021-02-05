Росія тестує вакцину "Супутник V" на бюджетниках в окупованому Криму, - Кориневич
Новини Цензор.НЕТ Політика України Події
Працівникам бюджетних установ в окупованому Криму відкрито погрожують звільненням за відмову робити щеплення російською вакциною від коронавірусу "Супутник V".
Про це повідомив постійний представник Президента України в АР Крим Антон Кориневич, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Як зазначив постпред, на тлі початку імунізації населення російською вакциною від COVID-19 "Супутник V" гостро постала проблема примусу до цієї вакцинації.
"Люди, які працюють у лікарнях, або працівники бюджетної сфери, наприклад, вчителі, просто не мають можливості сказати:"Ні, я не хочу отримувати цю вакцину". Оскільки якщо вони відмовляться від цієї вакцини, їх звільнять. Їхні керівники відкрито їм це кажуть", - заявив Кориневич.
Водночас підстави відмовлятися від імунізації російською вакциною у жителів Криму викликані, зокрема, недостатньою перевіркою її клінічних даних, підкреслив він. "Крим є місцем, де, перш за все, тестують вакцину, тому що ця вакцина не є протестованою, немає результатів щодо її ефективності або впливу на здоров'я людини", - зазначив Кориневич.
Будь ласка, зачекайте...
так нужны ли эти бездарные траты?, ведь бесплатно можно было вакцинировать стариков, инвалидов, беременных девушек и малозабезпечених
людямрассеянам.
колько человек сделали прививки от COVID-19 в Москве, неизвестно. Мэр города Сергей Собянин называл цифру 50 тысяч к новому году
Независимый аналитик Александр Драган собрал данные по 44 регионам России - на них приходится почти 60% населения страны. Он пишет, что на 11 января в этих регионах привито всего 111 тысяч человек. "Для 20 регионов есть данные о числе людей, прошедших полный курс вакцинации, - таких 8,5 тысяч, или 19% от всех привитых в этих регионах"
Оказалось - для палестинской автономии.
Ну типа, как для домашнего скота...
Комітет солдатскіх матєрєй РФ плачеться що у синочків тепер все повисло.
Та просто огромное количество,кацап
Иди вздергнись Потом бреши
Буратино, попробуй научится читать