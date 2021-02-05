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Новини Політика України Закриття каналів Медведчука
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Герасим’юк (25) Нацрада_ТРМ (361)

Нацрада з ТРМ звернулася до суду щодо позбавлення каналу "НАШ" ліцензії, - Герасим'юк

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Нацрада з ТРМ звернулася до суду щодо позбавлення каналу

Очільниця Національної ради з питань телебачення і радіомовлення Ольга Герасим’юк розповіла, що, крім заблокованих телеканалів NewsOne, ZIK і "112 Україна", величезну кількість попереджень за порушення стандартів журналістики отримав і канал "НАШ".

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "ТСН", про це Герасим'юк заявила в ефірі "Право на владу".

"Телеканал "НАШ", до речі, можна приписати до цього розгляду. Тому що він свого часу теж був за подібні порушення, яких допустив дуже багато, переданий до суду для позбавлення ліцензії", — сказала Герасим’юк.

За її словами, кожен з цих каналів має не один десяток попереджень.

"Минулого року тільки штук шість мав "112", "ZiK" мав п'ять попереджень. По-перше, ми слідуємо закону. В законі прописані процедури, за якими ми діємо. І я ще раз повторюю про недосконалість нинішнього закону, оскільки ми сьогодні ще живемо з вами за законом про ТБ і радіомовлення 1993 року, коли не існував YouTube, коли телефон ще був, як трактор", — наголосила очільниця Нацради з питань теле- і радіомовлення.

Також Ольга Герасим'юк заявила, що на "каналах Медведчука" було абсолютно нівельоване поняття експертної думки.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Медведчук про блокування каналів свого соратника Козака: Очевидний елемент зовнішнього управління Зеленським. ВIДЕО

Нагадаємо, 2 лютого президент Володимир Зеленський своїм указом ввів у дію рішення РНБО про санкції проти нардепа ОПЗЖ Тараса Козака і трьох каналів, які фактично належать йому, - "112 Україна", NewsOne і Zik.

Хоча документ набував чинності з опівночі, провайдери почали вимикати сигнал раніше.

Телеканали медіахолдингу нардепа Козака, що потрапили під санкції РНБО, заявили про політичну розправу з боку президента Зеленського і намір боротися за своє право "мовити для українців, доносити правду до громадян і бути в ефірі".

Читайте на "Цензор.НЕТ": В YouTube надішлють лист із проханням заблокувати сторінки каналів "112 Україна", ZIK і NewsOne, - Ткаченко
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Топ коментарі
+51
Вы просто не представляете, с каким удовольствием я нажимаю на кнопки пульта, те, на которых были эти медведчуковско-парашные помойки. Нажимаю, а их там НЕТ. Ещё бы Г+Г закрыли, и всю эту Падлу МосиМазурЧУКовскую вышвырнуть из страны туда, где им и место, - в Парашу.
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05.02.2021 16:55
+25
А непогано запрягли оті проросійську наволоч викорінювати... Мені подобається! але ще багато тієї сволоти у раді сидить... і відкрито співають гімно болотної, в незаконний спосіб за допомогою зброї утворення "россії"
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05.02.2021 16:55
+25
Пора валить и этот прокремлевский гнойник.
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05.02.2021 16:56
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дієго ******** це як диспетчер карлос
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05.02.2021 17:05 Відповісти
Ни чатла бородатой бабушке и его ЗЕлёной Буратине. НИ ЧАТЛА. АИ национализировать не надо ВСЁ СМИ. Я в своё время вместо пипифакса пользовался советскими СМИ, а более не желаю. Так же, как и смотреть говнище аля Совок. Впрочем, я и сейчас по ТВ практически ни чего не смотрю. Брезгую.
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05.02.2021 17:17 Відповісти
А непогано запрягли оті проросійську наволоч викорінювати... Мені подобається! але ще багато тієї сволоти у раді сидить... і відкрито співають гімно болотної, в незаконний спосіб за допомогою зброї утворення "россії"
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05.02.2021 16:55 Відповісти
"обратились в суд" - хотіли б викорінити викорінили б без суду - у них є всі права і можливості..
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05.02.2021 17:05 Відповісти
Герасимьюк волала раніше : "Немає заакооонууу.." и ничего не делала
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05.02.2021 18:35 Відповісти
)
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06.02.2021 06:38 Відповісти
Не дуже спокушайтесь. Зачекаєм, чим це все закінчиться. Може бути просто чергова "багатоходовочка" від преЗЕдента. Не можна стати за один день офігенним патріотом України. Ну не повірю я.
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05.02.2021 17:59 Відповісти
У Зелі тепер вибору нема. Вся рашка і Пуйло особисто його тепер ненавидять.
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06.02.2021 03:21 Відповісти
Почекаєм. Побачимо, як там вони його ненавидять.
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06.02.2021 09:44 Відповісти
Вы просто не представляете, с каким удовольствием я нажимаю на кнопки пульта, те, на которых были эти медведчуковско-парашные помойки. Нажимаю, а их там НЕТ. Ещё бы Г+Г закрыли, и всю эту Падлу МосиМазурЧУКовскую вышвырнуть из страны туда, где им и место, - в Парашу.
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05.02.2021 16:55 Відповісти
"с каким удовольствием я нажимаю на кнопки пульта, те, на которых были эти медведчуковско-парашные помойки. Нажимаю, а их там НЕТ. Ещё бы Г+Г закрыли"
Даже не знаю как тебя назвать... Ты же каналы не удалил,значит ты их смотрел.. ..
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05.02.2021 17:29 Відповісти
Ты что, дурак? Что за логика дебильная? Это не логика, а понос. У меня тоже висели эти помойки, но я их не видел, потому, как есть "Избранные каналы". И как только закрыли эти три помойки я начал мониторить "НАШ" (несколько раз в сутки включаю на пару минут). Мне интересно, что сейчас на этом канале творят. А там ватный шабаш и истерия.
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05.02.2021 18:10 Відповісти
Логика у него обыкновенная, ватно-парашная.
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05.02.2021 19:52 Відповісти
на ютубе захожу в чат канала наш со словами "здарова ущербньіе". Жду повода 1-2 мин, не больше, фиксирую тайм код и отправляю жалобу за пропаганду нетерпимости или терроризма. И так 2-3 раза в день.
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06.02.2021 03:24 Відповісти
Ну, если не знаете, что сказать, то зачем варежку разевать? Молчали бы, и ладненько, а так просто тупость свою продемонстрировали, на счёт удаления и дурноватость, на счёт, что я их смотрел. Нацрада з ТРМ звернулася до суду щодо позбавлення каналу "НАШ" ліцензії, - Герасим'юк - Цензор.НЕТ 9294
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05.02.2021 18:27 Відповісти
и "Прямий" та еще помойка
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05.02.2021 19:36 Відповісти
Вижу, вижу, вы у нас любитель Параши. Нацрада з ТРМ звернулася до суду щодо позбавлення каналу "НАШ" ліцензії, - Герасим'юк - Цензор.НЕТ 5494
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05.02.2021 19:51 Відповісти
Пропаганда бывает очень тупой и прямолинейной - любой кацапский канал. Скажем так, это один сорт говна. Бывает с попыткам "анализа сложившейся ситуации" и конечно пропагондоским выводом. Это уже другой сорт того же говна. Прямый можно отнести к нечто посередине. В одних выпусках идет анализ сложившейся ситуации в стране, потом ток шоу с Миколой Вереснем, пригласивших в студию "блохеров и эхспердов" и этот сюр лично для меня вообще ничем не отличается от 112-го или любой кацапска-скобеевской помойки. Пропоганда не бывает "патриотической" Это всегда накручивание и стравливание определенных слоев людей друг с другом. И когда типо полностью проукраинский канал начинает сталкивать украинцев, то для меня это помойка. В сортах говна не разбираюсь
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07.02.2021 11:38 Відповісти
Ну зачем эже вы так утруждались пытаясь наморщить правое и левое полушарие в своей голове? И так видно, чьей пропагандой вы тут оперируете и какое говно потребляете. Без разбора.
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07.02.2021 11:44 Відповісти
Мда? Да Вы прям экстрасенс, возможно даже потомственная гадалка. И где что видно? Я телевизор стараюсь смотреть крайне редко. Он у меня стоит еще древний на холодильнике. Иногда, по забывчивости, готовя еду, включаю - испытываю блевотный рефлекс и быстро выключаю. Последний раз я охренел от уровня дерьма именно от пахабной передачки Миколи Вересня. Сильно он мне напомнил киселева кацапского. Так, попердывает, но на "уровень" отбитого пропогандона не тянет. И очень стало обидно, что порох на своем канале опустился до такого дерьма. Гораздо приятней для ушей и мозга включить на планшете блогеров. Из наших Стерненко, Казанский (кстати его книгу "Як Україна встрачала Донбас" приобрел с большим удовольствием), Плинский. Из кацапских "Александр Балу", "Новости сверхдержавы", иногда Потапенко и Демура
Ну что, есть у Вас задатки экстрасенсорики или так себе?
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07.02.2021 12:28 Відповісти
Тю... в мене навіть таких кнопок немає - видалив зі списку каналів та й по всьому. Все їх "концентроване лайно" є в ютюбі в якості ілюстрації дебілізму і таких "мікродоз" більш ніж достатньо.
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06.02.2021 03:56 Відповісти
Пора валить и этот прокремлевский гнойник.
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05.02.2021 16:56 Відповісти
Нацрада з ТРМ звернулася до суду щодо позбавлення каналу "НАШ" ліцензії, - Герасим'юк - Цензор.НЕТ 2175
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05.02.2021 19:35 Відповісти
А Мартиросян там до сих пор в штате?
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05.02.2021 16:57 Відповісти
на очереди гундяйская бесосекта и ЖОПА за життя.
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05.02.2021 16:57 Відповісти
Молодцы! Гоните кремлевскую погань с украинских экранов!
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05.02.2021 16:58 Відповісти
И теперь у нас президент - клоун, слуга хозяина 1+1. А это намного хуже зика в силу своей хитрозадости. Те были открытые враги ,эти - скрытые. Только не все хотят это видеть именно за красками ярких шоу: не лез бы беня в политику - ладно. Но он использует всю эту шнягу для влияния на парламент, кабмин и президента, и избирателей под видом скрытой агитации. Потому - это также чисто пропагандистский канал с перерывами на дискотеку.
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05.02.2021 17:06 Відповісти
Суд? Вся надежда на суд, который откажет и вернет? РНБО на что? Почему одно идет через РНБО, а другое через суд? И почему никто не обращает внимание на 8,8% медведчуковских(точнее марченковских, шо по сути то же) акций в 1+1?
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05.02.2021 16:59 Відповісти
Да и на остальные 91,2% тоже неплохо бы внимание обратить. Или тут беня не велит?
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05.02.2021 17:00 Відповісти
Пройдет? У нас такие суды, что и убийц отпускают. А кто не при делах, сидят. Поскольку так сказал президент. Им можно верить?
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05.02.2021 17:08 Відповісти
А почему Герасимюк на 1+1 не наложила санкции? В прямом эфире с ней, гость на чистом украинском, её назвал и всех журналистов шлюхами и что им безразлично у кого отсосать, а когда ему сделали замечание, он ещё несколько раз повторил это, а телезрителей обозвал и сравнил тоже с...
И она, это схавала и согласилась! И весело ухмылялась Мосейчук. Это после выступления Авакова.
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05.02.2021 20:29 Відповісти
Я давненько не смотрю 1+1, уже пару лет, и не знаю ничего о произошедшем. Такое даже для этого быдла - перебор. Но и без того, чтобы смотреть этот бедлам, могу предсказать, никаких санкций не будет. Там беня и он пытается подмять под себя оставшуюся часть эфира. А клоун, конечно, против хозяина не попрет.
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05.02.2021 20:35 Відповісти
осталось Г+Г и Байден может рисовать звездочку на фюзеляж)
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05.02.2021 17:02 Відповісти
ДАВНО ПОРА!
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05.02.2021 17:05 Відповісти
Закрывайте, а потім до суду. А заодно і Інтер треба підзакрить
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05.02.2021 17:12 Відповісти
Где-то там, в окопах наши бойцы защищают Украину, гибнут и как хочется им услышать родное радио, знать, что страна помнит о них и гордится ими. И тут вдруг новости передает так называемое «Русское радио Украины». Нельзя ли его переименовать на более патриотическое название. Например, просто радио Украины, Свободной Украины, Голос Украины, и т.д.
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05.02.2021 17:20 Відповісти
давите ядовитых рашистских гнид до конца! и телевизор станет чище и смотреть станет - приятней !
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05.02.2021 17:20 Відповісти
Andy Jumeirach а Ви не пробували не вмикати телевізор на ці канали?
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05.02.2021 17:34 Відповісти
пенси не володіють інтернетом, тому на виборах ставлять галочку сам знаєш де. 73% чого з"явилися, бо телевізор і там був голобородько.
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05.02.2021 18:24 Відповісти
пробував, але одразу - перемикав...
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05.02.2021 20:14 Відповісти
після вчорашнього (акції С14) ці "наш"исти стали якщо не шовковими, то вже не такими наглими...
Між іншим, цей канал нині - рупор партії ригів (азірова) і його отростка - "опоблоку" (рижої мразі)
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05.02.2021 17:30 Відповісти
Ой! Як шкода що в мене нічого не зміниться! У людей просто свято, а я дурень ще два роки тому в цифровому кабельному вимкнув «Интер», «Ньс Ван», «Г+Г» 112 Україна», «Наш», «Україна» і «Zik», як тільки його купив Медведчук. Дуже прикро мені на цьому святі. Нацрада з ТРМ звернулася до суду щодо позбавлення каналу "НАШ" ліцензії, - Герасим'юк - Цензор.НЕТ 7864 Но Байдена я почав поважати. Крутий мужик!
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05.02.2021 17:33 Відповісти
Г+Г я не дивлюсь років п'ять, а всі інші , названі вами ніколи й не дивився. Але у мене також свято. І велике свято!
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05.02.2021 17:51 Відповісти
аналогічно)
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05.02.2021 19:36 Відповісти
Респект що немає парашних каналів!
Але ворога треба знати в лице, тобто дивитись і знати, хто єсть хто!
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05.02.2021 17:59 Відповісти
Ворога краще роздивлятись в приціл і ще краще оптичний.
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05.02.2021 18:03 Відповісти
О. теперь не отвертятся и никакой ВС им не поможет.
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05.02.2021 17:36 Відповісти
Так і зпитися від радощів можна
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05.02.2021 17:39 Відповісти
Что-то вот никак не пойму. То ли Оленька кинулась вдогонку делать видимость "работы", то ли просто, по привычке, брешет, указыая цифры "с потолка". Главное, что с уверенным видом. Нифига типа пять лет последние не делала, а тут вот выясняется, что пахала типа в поте лица. Да и не Глава она там уже, поскольку сидит лишние минимум три года на должности, которую меняют. Она даже бумаги подписывать не может - не будут иметь юридической силы. Понятия, кстати, не имею, кто там ее ****, но конкурс точно "под нее" не объявляют. Или тупо чтиобы Совет был нелигитимным и неюридичным. Она, похоже, всего этого не знает. Вот только вопрос - про кто ***** тоже?
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05.02.2021 17:41 Відповісти
Якщо звернулись в оаск (суд з окружної) - рішення точно буде не на користь України.
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05.02.2021 17:42 Відповісти
Ольга пізно знала труси, вже упав, діла не буде!!!...))...
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05.02.2021 18:03 Відповісти
Это не просто пропагандистские каналы, это откровенно враждебные каналы к государству Украина!!!
Нацрада з ТРМ звернулася до суду щодо позбавлення каналу "НАШ" ліцензії, - Герасим'юк - Цензор.НЕТ 6085
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05.02.2021 18:04 Відповісти
От на хріна тепер молоть язиком, коли потяг пішов без Нацради ТРМ!
Паразити на тілі Держбюджету, ні хріна роками не роблять, а зарплату жеруть!
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05.02.2021 18:09 Відповісти
правильно...нужно врагов Украины сметать всех сразу одной ссанной метлой...пока не опомнились...
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05.02.2021 18:12 Відповісти
Давно пора.
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05.02.2021 18:22 Відповісти
Нацрада з ТРМ звернулася до суду щодо позбавлення каналу "НАШ" ліцензії, - Герасим'юк - Цензор.НЕТ 5079"
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05.02.2021 18:26 Відповісти
Быстрее бы по закрывали все эти кремлевские помойки!!!
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05.02.2021 18:27 Відповісти
Нацрада з ТРМ звернулася до суду щодо позбавлення каналу "НАШ" ліцензії, - Герасим'юк - Цензор.НЕТ 567
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05.02.2021 18:33 Відповісти
Ну уббрали эти 4 антиукраинские каналы.очень хорошо!Можно еще 3-4 добавитьть к ним.Но Остался росийский спутник который почти целый день пропагандирует ту хрень что ТАМ У ХОХЛОВ? Что делать с этим? Туда на эти программы ездят и наши довольно известные политтехнологи эксперты и т д и несут такую ХРЕЬ.Я Бы их после этого не пускал назад вУКРАИНУ!
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05.02.2021 19:10 Відповісти
Сателит дело такое. Хер собьешь. Тогда зачем на сателите (спутнике) нужно было делать платными украинские каналы? Да сделайте в SD качечестве, бесплатно, в HD платно.
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05.02.2021 19:39 Відповісти
Интер приготовится! Затем Г+Г)))
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05.02.2021 19:42 Відповісти
При Порошенко вся ця єврейсько-кацапська мерзота повтікала,, в т. ч. і беня,портнов, А скільки було бруда,брехні, фейков., полуправди в адрес Порошенко. а тепер .думаю,що просто розіграли багатоходівку. хтілось помилитись,але побачимо,чим це закінчиться. Але те що це піар,то !00%
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05.02.2021 19:42 Відповісти
Спешу Стукануть! Так как желаю успеть на делёжь. Претендую хоть на малую часть от наличных задекларированным как прибыль от времени правления, хотя бы на 100кг долярив.
И прошу зашиты государства от финансиста страны террориста, так как по закону новому зашита положена. Мне кажется: от МИНФИНА, торговый оборот составляет 3 ю часть всего оборота Украины с страной агрессором и это за период войны, Финансирование терроризма! Предлагаю РНБО срочно вынести обвинение и отобрать всю собственность у Порошенко и поделить. На Заводы не претендую, хватит и наличных. Нацрада з ТРМ звернулася до суду щодо позбавлення каналу "НАШ" ліцензії, - Герасим'юк - Цензор.НЕТ 3568
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05.02.2021 20:51 Відповісти
Зараз на гав-наш зборище явних гнид їх приспішників. Хороший момент примінити до них в живу постійної гепи. Ярош ...баш точкою... ну ви зрозуміли. Досить давати інтерв"ю. Ну блін! Якого біса там Леся Яхно робить? Термінова евакуація і попередження!
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05.02.2021 21:21 Відповісти
А в дупі не залипне від чужого майна ?
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06.02.2021 05:56 Відповісти
Нацрада з ТРМ звернулася до суду щодо позбавлення каналу "НАШ" ліцензії, - Герасим'юк - Цензор.НЕТ 9199
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05.02.2021 21:53 Відповісти
Ну-да.А что взамен. Украинская экономика рушится, население уже не беднеет, а нищает. С этим ростом цен, тарифами. И что дальше. Мы таскаем для амеров каштаны из огня и за свой же счет. Почему бы США не простить за верную службу Украине долги МВФ. Они ведь непосильны для нас. Добавим к этому еще десятки тысяч убитых украинцев в ОРДЛО. Что их жизни и 20% экономики Украины ничего не стоят?
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05.02.2021 22:34 Відповісти
Які каштани конкретно?
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06.02.2021 00:22 Відповісти
Что такое для США 70-80 миллиардов зеленых. Они себе еще напечатают. А для Украины это глоток свежего воздуха и надежда на лучшую жизнь
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05.02.2021 22:36 Відповісти
говорят наплюсах колым...ий продал долю медведч....и он основной акционер
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05.02.2021 23:47 Відповісти
Еще бы Мурлоева посадить.
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06.02.2021 00:01 Відповісти
шо ж такое. ипут не прекращая
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06.02.2021 00:21 Відповісти
Виступ актора та художнього керівника студії «квартал-95» володимира зеленського в латвійській юрмалі під час фестивалю перед в основному російською публікою з пародійним номером у ньому він назвав україну «жебраком», а також «актрисою німецького фільму для дорослих», яка «готова прийняти будь-яку кількість з будь-якого боку ».
Студія «Квартал 95», яка у своєму виступі в Юрмалі посміялася над власною державою-попрошайкою, але сама просила у Держкіно 14 млн на черговий кіношедевр.


Про це на своїй сторінці у фейсбуці написала телеведуча, перший заступник голови національної ради україни з питань телебачення і радіомовлення ОЛЬГА ГЕРАСИМ'ЮК.
«Квартал Зеленського посміявся в Юрмалі над власною державою-попрошайкою, всі зараз про це говорять і виносять свої ухвали.
І водночас, маючи непогані гроші на йолках, корпоративах і нескінченних «кварталах», де завжди висміюює лише тих, проти кого заплатять чергові інвестори (не плутати з демократією і свободою слова), - сам просить у Держкіно 14 млн на свій черговий кіношедевр....
Попрошайка просить у держави-попрошайки?
Сюжет. Комічєськіє куплєти», - написала ОЛЬГА ГЕРАСИМ'ЮК.
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06.02.2021 01:02 Відповісти
Это все, что надо знать про эту старую медиа-проститутку.
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06.02.2021 02:34 Відповісти
 
 