Нацрада з ТРМ звернулася до суду щодо позбавлення каналу "НАШ" ліцензії, - Герасим'юк
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Очільниця Національної ради з питань телебачення і радіомовлення Ольга Герасим’юк розповіла, що, крім заблокованих телеканалів NewsOne, ZIK і "112 Україна", величезну кількість попереджень за порушення стандартів журналістики отримав і канал "НАШ".
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "ТСН", про це Герасим'юк заявила в ефірі "Право на владу".
"Телеканал "НАШ", до речі, можна приписати до цього розгляду. Тому що він свого часу теж був за подібні порушення, яких допустив дуже багато, переданий до суду для позбавлення ліцензії", — сказала Герасим’юк.
За її словами, кожен з цих каналів має не один десяток попереджень.
"Минулого року тільки штук шість мав "112", "ZiK" мав п'ять попереджень. По-перше, ми слідуємо закону. В законі прописані процедури, за якими ми діємо. І я ще раз повторюю про недосконалість нинішнього закону, оскільки ми сьогодні ще живемо з вами за законом про ТБ і радіомовлення 1993 року, коли не існував YouTube, коли телефон ще був, як трактор", — наголосила очільниця Нацради з питань теле- і радіомовлення.
Також Ольга Герасим'юк заявила, що на "каналах Медведчука" було абсолютно нівельоване поняття експертної думки.
Нагадаємо, 2 лютого президент Володимир Зеленський своїм указом ввів у дію рішення РНБО про санкції проти нардепа ОПЗЖ Тараса Козака і трьох каналів, які фактично належать йому, - "112 Україна", NewsOne і Zik.
Хоча документ набував чинності з опівночі, провайдери почали вимикати сигнал раніше.
Телеканали медіахолдингу нардепа Козака, що потрапили під санкції РНБО, заявили про політичну розправу з боку президента Зеленського і намір боротися за своє право "мовити для українців, доносити правду до громадян і бути в ефірі".
Будь ласка, зачекайте...
Даже не знаю как тебя назвать... Ты же каналы не удалил,значит ты их смотрел.. ..
Ну что, есть у Вас задатки экстрасенсорики или так себе?
И она, это схавала и согласилась! И весело ухмылялась Мосейчук. Это после выступления Авакова.
Між іншим, цей канал нині - рупор партії ригів (азірова) і його отростка - "опоблоку" (рижої мразі)
Але ворога треба знати в лице, тобто дивитись і знати, хто єсть хто!
Паразити на тілі Держбюджету, ні хріна роками не роблять, а зарплату жеруть!
И прошу зашиты государства от финансиста страны террориста, так как по закону новому зашита положена. Мне кажется: от МИНФИНА, торговый оборот составляет 3 ю часть всего оборота Украины с страной агрессором и это за период войны, Финансирование терроризма! Предлагаю РНБО срочно вынести обвинение и отобрать всю собственность у Порошенко и поделить. На Заводы не претендую, хватит и наличных.
Студія «Квартал 95», яка у своєму виступі в Юрмалі посміялася над власною державою-попрошайкою, але сама просила у Держкіно 14 млн на черговий кіношедевр.
Про це на своїй сторінці у фейсбуці написала телеведуча, перший заступник голови національної ради україни з питань телебачення і радіомовлення ОЛЬГА ГЕРАСИМ'ЮК.
«Квартал Зеленського посміявся в Юрмалі над власною державою-попрошайкою, всі зараз про це говорять і виносять свої ухвали.
І водночас, маючи непогані гроші на йолках, корпоративах і нескінченних «кварталах», де завжди висміюює лише тих, проти кого заплатять чергові інвестори (не плутати з демократією і свободою слова), - сам просить у Держкіно 14 млн на свій черговий кіношедевр....
Попрошайка просить у держави-попрошайки?
Сюжет. Комічєськіє куплєти», - написала ОЛЬГА ГЕРАСИМ'ЮК.