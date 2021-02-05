Дипломатів зі Швеції, Польщі та Німеччини вишлють із РФ через участь в акції на підтримку Навального, - МЗС РФ
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
МЗС Росії оголосив personaе non grata дипломатів зі Швеції, Польщі та Німеччини, які брали участь у Петербурзі і Москві в акціях на підтримку опозиціонера Олексія Навального 23 січня.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс.
Працівниками Державтоінспекції зафіксовано участь "дипломатичних співробітників генеральних консульств Королівства Швеція і Республіки Польща в Санкт-Петербурзі і Посольства Федеративної Республіки Німеччина в Москві в незаконних акціях 23 січня 2021 року", уточнили в МЗС РФ.
"Дипломатів, які брали участь у незаконних акціях, відповідно до Віденської конвенції про дипломатичні відносини від 18 квітня 1961 року оголошено "persona non grata". Їм наказано найближчим часом покинути територію Російської Федерації", - йдеться в повідомленні.
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Козломордые нарываются
То что на них растет негатив, конечно хорошо, плохо что негатив переносится не на саму Рашку а на Путина (главное мол убрать Путина, а дальше и санкции снимать можно).
А дерево посмотреть?
Я например писал вот к этому 05.02.2021 17:06
Ну и?
Кстати, у Макса Мурзы вроде жена так же имеет корни с Волыни.
Кстати, пусть ищет Beretta M 34. Интереснейшая штуковина. В коллекции пригодится..
но если пересечемся передам...
Вал Мишель
Вассерман назвал Навального открытым агентом натовских разведок. Онотоле бросил вызов Соловьеву в борьбе за звание мудака номер один среди русских евреев.
Пернатое хоть размножится успело
Сдохнет, и ни кто о нем не вспомнит.