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Дипломатів зі Швеції, Польщі та Німеччини вишлють із РФ через участь в акції на підтримку Навального, - МЗС РФ

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Дипломатів зі Швеції, Польщі та Німеччини вишлють із РФ через участь в акції на підтримку Навального, - МЗС РФ

МЗС Росії оголосив personaе non grata дипломатів зі Швеції, Польщі та Німеччини, які брали участь у Петербурзі і Москві в акціях на підтримку опозиціонера Олексія Навального 23 січня.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс.

Працівниками Державтоінспекції зафіксовано участь "дипломатичних співробітників генеральних консульств Королівства Швеція і Республіки Польща в Санкт-Петербурзі і Посольства Федеративної Республіки Німеччина в Москві в незаконних акціях 23 січня 2021 року", уточнили в МЗС РФ.

"Дипломатів, які брали участь у незаконних акціях, відповідно до Віденської конвенції про дипломатичні відносини від 18 квітня 1961 року оголошено "persona non grata". Їм наказано найближчим часом покинути територію Російської Федерації", - йдеться в повідомленні.

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Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+10
Какое еще нужно доказательство Западу, что они имеют дело с варварами средних веков?
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05.02.2021 16:58
+9
Невелика потеря покинуть Помойку.
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05.02.2021 17:01
+5
Ну хоть дипломаты вздохнули. Интересно, за какие такие грехи их отправли работать в Лаптестан ?
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05.02.2021 17:08
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Какое еще нужно доказательство Западу, что они имеют дело с варварами средних веков?
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05.02.2021 16:58 Відповісти
_ Контрольный в пузо, без этого голова категорически отказывается думать, глаза - видеть, а уши слышать. Язык телепается во всю, безотказно.
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05.02.2021 20:44 Відповісти
Невелика потеря покинуть Помойку.
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05.02.2021 17:01 Відповісти
І нехай радіють, що мєнти не примусили їх штовхати заглохлий автозак
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05.02.2021 17:46 Відповісти
А дипломати так зажурились ,аж страшно !!!!))))
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05.02.2021 17:02 Відповісти
Дипломатов из Швеции, Польши и Германии вышлют из РФ из-за участия в акции в поддержку Навального, - МИД РФ - Цензор.НЕТ 8961
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05.02.2021 17:03 Відповісти
Вот это и есть фашизм!
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05.02.2021 17:03 Відповісти
Дипломатов из Швеции, Польши и Германии вышлют из РФ из-за участия в акции в поддержку Навального, - МИД РФ - Цензор.НЕТ 4088
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05.02.2021 17:06 Відповісти
реабилитацию фашизма шьют )
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05.02.2021 17:09 Відповісти
Хехехе
Козломордые нарываются
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05.02.2021 17:11 Відповісти
На кого нарываются. Они типа у себя в огороде буянят (не считая конечно того что влезли в Украину, но за это они дополнительно не отгребут).
То что на них растет негатив, конечно хорошо, плохо что негатив переносится не на саму Рашку а на Путина (главное мол убрать Путина, а дальше и санкции снимать можно).
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05.02.2021 17:22 Відповісти
Улыбаюсь я с вас.
А дерево посмотреть?
Я например писал вот к этому 05.02.2021 17:06

Ну и?
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05.02.2021 17:25 Відповісти
Ну хоть дипломаты вздохнули. Интересно, за какие такие грехи их отправли работать в Лаптестан ?
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05.02.2021 17:08 Відповісти
так они потому и участвовали, шо бы сдрыснуть с етой лаптеногии поскорее и уже не важно каким способом
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05.02.2021 17:44 Відповісти
Привет.
Кстати, у Макса Мурзы вроде жена так же имеет корни с Волыни. Дипломатів зі Швеції, Польщі та Німеччини вишлють із РФ через участь в акції на підтримку Навального, - МЗС РФ - Цензор.НЕТ 8643
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05.02.2021 20:27 Відповісти
да? - не слышал, може пропустил де то...
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05.02.2021 20:30 Відповісти
Тебе ближе, спроси про ег кобру.
Кстати, пусть ищет Beretta M 34. Интереснейшая штуковина. В коллекции пригодится..
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05.02.2021 20:33 Відповісти
ты его скорее тут встретишь, я последнее время не так часто тут,
но если пересечемся передам...
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05.02.2021 20:38 Відповісти
Ок
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05.02.2021 20:46 Відповісти


Вал Мишель



Вассерман назвал Навального открытым агентом натовских разведок. Онотоле бросил вызов Соловьеву в борьбе за звание мудака номер один среди русских евреев.


Дипломатов из Швеции, Польши и Германии вышлют из РФ из-за участия в акции в поддержку Навального, - МИД РФ - Цензор.НЕТ 9939
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05.02.2021 17:11 Відповісти
Ну, как по мне - этот дроцефал вне конкуренции
Пернатое хоть размножится успело
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05.02.2021 17:12 Відповісти
Та хрен его знает. Может у него и в презервативе карманы. Это просто больной человек. Зазубривший для эрудиции стандарты.
Сдохнет, и ни кто о нем не вспомнит.
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05.02.2021 20:31 Відповісти
повні кишені гівна.
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06.02.2021 09:58 Відповісти
Стесняюсь спросить . жюрналисты с "тех" каналов уже уехали ? с Саркисьян ?
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05.02.2021 17:13 Відповісти
Всіх вислати і, обов'язково железный забор,від усіх, і навсегда!
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05.02.2021 17:23 Відповісти
А что дипломатам разрешено участие в каких- то акциях в чужих странах? Это что за новые правила для дипкорпуса?
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05.02.2021 17:31 Відповісти
а кто сказал, что они участвовали? Хйло говорило, что их и на Донбассе нет, а потом сказало, что есть
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05.02.2021 18:19 Відповісти
Евроимпотенты кацапы публично ноги вытирают а те их терпят в ПАСЕ и не исключают и про Навального только озабоченность,санкций и не думают
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05.02.2021 17:37 Відповісти
Дипломатів зі Швеції, Польщі та Німеччини вишлють із РФ через участь в акції на підтримку Навального, - МЗС РФ - Цензор.НЕТ 7449Прелестно
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05.02.2021 19:13 Відповісти
 
 