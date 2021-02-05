Рішення слід переглянути, - у Борреля відреагували на видворення дипломатів із РФ за участь в акції на підтримку Навального
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Євросоюз закликав російську сторону переглянути рішення про висилку з Росії трьох дипломатів Швеції, Польщі та ФРН.
Про це заявив Петер Стано, офіційний представник глави дипломатії ЄС Жозепа Борреля, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Під час зустрічі з міністром закордонних справ Лавровим високий представник ЄС із закордонних справ Боррель дізнався, що трьох європейських дипломатів буде видворено з Росії. Високий представник рішуче засудив цю новину і відкинув звинувачення в їхній участі у демонстраціях", - сказано в заяві прессекретаря Борреля.
"Рішення слід переглянути. Високий представник ЄС підкреслив єдність і солідарність Євросоюзу з зацікавленими державами-членами", - повідомляється в комюніке.
Як повідомлялося, Росія висилає з країни трьох дипломатів Швеції, Польщі та ФРН за участь в акціях протесту 23 січня в РФ.
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поэт Некрасов
Делай выводы!
такие же терпила как и кацапские бунтари,кацапы публично ноги вытирают выслали дипломатов,а те выразили озабоченность как и про Навального также а санкций нет,отравили Скрипаля, ещё и в ПАСЕ остается,импотенты еще они и замечание делают про свободу слова и о говноканалах гам ,кацапы нарушают всё что только можно ещё и Лавров быкует на ес и на США чтоб видители не вмешивались во внутренние дела Мордора так они их терпят двойные стандарты
ПРИМЕЧАНИЕ. Индульге́нция / indulgentia от лат. indulgeo, в долгу, «терпеть, позволять» - в католической церкви освобождение от временного наказания (кары) за грехи, в которых грешник уже покаялся и вина за которые уже прощена в таинстве исповеди, в частности разрешение от наложенной Церковью епитимьи.
В эпоху Возрождения получило распространение индульгенции как отпущения грехов за деньги, причем независимо от таинства исповеди. - полностью у W