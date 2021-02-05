Рішення слід переглянути, - у Борреля відреагували на видворення дипломатів із РФ за участь в акції на підтримку Навального

Євросоюз закликав російську сторону переглянути рішення про висилку з Росії трьох дипломатів Швеції, Польщі та ФРН.

Про це заявив Петер Стано, офіційний представник глави дипломатії ЄС Жозепа Борреля, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Під час зустрічі з міністром закордонних справ Лавровим високий представник ЄС із закордонних справ Боррель дізнався, що трьох європейських дипломатів буде видворено з Росії. Високий представник рішуче засудив цю новину і відкинув звинувачення в їхній участі у демонстраціях", - сказано в заяві прессекретаря Борреля.

"Рішення слід переглянути. Високий представник ЄС підкреслив єдність і солідарність Євросоюзу з зацікавленими державами-членами", - повідомляється в комюніке.

Як повідомлялося, Росія висилає з країни трьох дипломатів Швеції, Польщі та ФРН за участь в акціях протесту 23 січня в РФ.