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Новини За кордоном
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Рішення слід переглянути, - у Борреля відреагували на видворення дипломатів із РФ за участь в акції на підтримку Навального

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Рішення слід переглянути, - у Борреля відреагували на видворення дипломатів із РФ за участь в акції на підтримку Навального

Євросоюз закликав російську сторону переглянути рішення про висилку з Росії трьох дипломатів Швеції, Польщі та ФРН.

Про це заявив Петер Стано, офіційний представник глави дипломатії ЄС Жозепа Борреля, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Під час зустрічі з міністром закордонних справ Лавровим високий представник ЄС із закордонних справ Боррель дізнався, що трьох європейських дипломатів буде видворено з Росії. Високий представник рішуче засудив цю новину і відкинув звинувачення в їхній участі у демонстраціях", - сказано в заяві прессекретаря Борреля.

"Рішення слід переглянути. Високий представник ЄС підкреслив єдність і солідарність Євросоюзу з зацікавленими державами-членами", - повідомляється в комюніке.

Як повідомлялося, Росія висилає з країни трьох дипломатів Швеції, Польщі та ФРН за участь в акціях протесту 23 січня в РФ.
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Топ коментарі
+9
Боррель, ты разве не понял, что это плевок именно тебе в морду сразу после посещения московии?

Делай выводы!
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05.02.2021 17:24
+7
Решение следует пересмотреть, - у Борреля отреагировали на выдворение дипломатов из РФ за участие в акции в поддержку Навального - Цензор.НЕТ 4738
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05.02.2021 17:21
+5
Походу еврочиновники
такие же терпила как и кацапские бунтари,кацапы публично ноги вытирают выслали дипломатов,а те выразили озабоченность как и про Навального также а санкций нет,отравили Скрипаля, ещё и в ПАСЕ остается,импотенты еще они и замечание делают про свободу слова и о говноканалах гам ,кацапы нарушают всё что только можно ещё и Лавров быкует на ес и на США чтоб видители не вмешивались во внутренние дела Мордора так они их терпят двойные стандарты
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05.02.2021 17:31
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Решение следует пересмотреть, - у Борреля отреагировали на выдворение дипломатов из РФ за участие в акции в поддержку Навального - Цензор.НЕТ 4738
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05.02.2021 17:21 Відповісти
Они не прочь и бутылку (пустую) с собой принести если менты попросят
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05.02.2021 17:24 Відповісти
Им лишь бы видосики в Инстаграме размещать.
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05.02.2021 17:34 Відповісти
"этот стон у них РЕВОЛЮЦИЕЙ звется"
поэт Некрасов Решение следует пересмотреть, - у Борреля отреагировали на выдворение дипломатов из РФ за участие в акции в поддержку Навального - Цензор.НЕТ 3730
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05.02.2021 18:18 Відповісти
Боррель, ты разве не понял, что это плевок именно тебе в морду сразу после посещения московии?

Делай выводы!
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05.02.2021 17:24 Відповісти
Рос Быдло по возможности везде нужно сокращать. Меньше навоза -свежей воздух.
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05.02.2021 18:42 Відповісти
Походу еврочиновники
такие же терпила как и кацапские бунтари,кацапы публично ноги вытирают выслали дипломатов,а те выразили озабоченность как и про Навального также а санкций нет,отравили Скрипаля, ещё и в ПАСЕ остается,импотенты еще они и замечание делают про свободу слова и о говноканалах гам ,кацапы нарушают всё что только можно ещё и Лавров быкует на ес и на США чтоб видители не вмешивались во внутренние дела Мордора так они их терпят двойные стандарты
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05.02.2021 17:31 Відповісти
Микрон призывает к диалогу, Орбан с итальяшками вообще за *****, так чего от них ждать.
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05.02.2021 17:35 Відповісти
чо за дикость - высылать дипломатов, участвовавших в мирных акциях протестов... Решение следует пересмотреть, - у Борреля отреагировали на выдворение дипломатов из РФ за участие в акции в поддержку Навального - Цензор.НЕТ 7698 такое только у москалей еще осталось...
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05.02.2021 17:38 Відповісти
Он не забыл сказать, что ЕС, как и вся Европа озабочены!? Это озабочены как отпущение грехов, тех которые совершены и еще будут совершаться. Это ИНДУЛЬГЕНЦИЯ 21-го века, выдаваемой ЕС и другими... от имени Европы... А денег в Кремля достаточно
ПРИМЕЧАНИЕ. Индульге́нция / indulgentia от лат. indulgeo, в долгу, «терпеть, позволять» - в католической церкви освобождение от временного наказания (кары) за грехи, в которых грешник уже покаялся и вина за которые уже прощена в таинстве исповеди, в частности разрешение от наложенной Церковью епитимьи.
В эпоху Возрождения получило распространение индульгенции как отпущения грехов за деньги, причем независимо от таинства исповеди. - полностью у W
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05.02.2021 17:43 Відповісти
"от Лиссабона до Вадивостока" мечтали-реагировали? )))
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05.02.2021 17:49 Відповісти
Боррель - ничтожество, олицетворение ЕС.
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05.02.2021 20:49 Відповісти
походу имеем - +1дебил...
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06.02.2021 00:19 Відповісти
 
 