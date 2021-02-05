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Отримано підтвердження про постачання 12 млн доз вакцин проти COVID-19 виробництва "AstraZeneca" і "Novavax", - Степанов

Новини Цензор.НЕТ Політика України Суспільство

Отримано підтвердження про постачання 12 млн доз вакцин проти COVID-19 виробництва

Президент Володимир Зеленський провів нараду з міністром охорони здоров’я Максимом Степановим щодо постачання вакцин проти коронавірусної інфекції COVID-19 в Україну.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу президента.

Глава держави тримає під контролем питання постачання вакцини та неодноразово звертався до світових лідерів по допомогу у пришвидшенні надання якісних та схвалених до використання вакцин.

Міністр охорони здоров’я повідомив Зеленському, що сьогодні Україна отримала підтвердження на постачання 12 млн доз вакцин виробництва компанії AstraZeneca та Novavax. Поставки відбуватимуться з лютого 2021 року.

"Що раніше ми отримаємо вакцини, то швидше подолаємо пандемію в Україні. Знаю, що Кабінет Міністрів ретельно працює над розробкою сайту, який допоможе легко та зручно реєструватися українцям на вакцинацію. Як і кожен українець, чекаю на початок процесу вакцинації. 12 мільйонів доз – це хороший сигнал від наших партнерів, і цього буде достатньо, аби забезпечити вакцинування впродовж перших місяців після початку поставок", – зазначив Зеленський.

Очільник МОЗ повідомив, що досягнуто домовленості про постачання вакцин, розроблених за участю компаній AstraZeneca (Велика Британія та Оксфордський університет) та Novavax (США), які виробляються за ліцензійними угодами на потужностях Serum Institute (Індія). Отримане підтвердження реалізовуватиметься через контракт між Serum Institute та Crown Agents.

Читайте також: Жителі окупованої Луганщини відмовляються від вакцинації російським "Спутніком V", їм погрожують звільненням, - "Східна правозахисна група"
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Топ коментарі
+6
это как "Мальборо",купленное в Лондоне и на Троещине - этикетка одна,но курится по-разному.. Получено подтверждение о поставке 12 млн доз вакцин от COVID-19 производства "AstraZeneca" и "Novavax", - Степанов - Цензор.НЕТ 4546
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05.02.2021 17:34
+5
Лариса - это дежурный бот-антиковидник. Отправляйте сразу в спам
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05.02.2021 18:05
+3
Я так раз купил палку копченой колбасы з красивою этикеткою. Ну начали есть- вкуснятина. Дошли до самой этикетки, а под ней еще одна,не очень привлекательная, и название другое. Ну дальше ели-но уже не казалась такой вкусной.
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05.02.2021 20:05
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это как "Мальборо",купленное в Лондоне и на Троещине - этикетка одна,но курится по-разному.. Получено подтверждение о поставке 12 млн доз вакцин от COVID-19 производства "AstraZeneca" и "Novavax", - Степанов - Цензор.НЕТ 4546
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05.02.2021 17:34 Відповісти
Степанова, Ляшка и Кабмин нужно посадить в тюрьму. Они тратят огромные средства с бюджета на вакцину, которая будет не предохранять от короны, а распространять ее. В Америке в доме престарелых, где за 2020 год не было короны, в конце декабря привили людей и там вспыхнула эта инфекция, при чем около 30 человек умерло. В Испании недавно привили людей в доме престарелых и там сразу же вспышка коронавируса после вакцинации. А нашей власти эти данные пох. Им здоровье украинцев пох. Они даже не будут выплачивать компенсации умершим от вакцинации. Это же убийцы чистой воды.
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05.02.2021 17:46 Відповісти
Кошмар нужно было просто сдохнуть от короны, а не сдохнуть в доме пристарелых с прививками. И почему люди в доме пристарелых дохнут они ж только жить начали ещё вся жизнь впереди.
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05.02.2021 17:59 Відповісти
Лариса - это дежурный бот-антиковидник. Отправляйте сразу в спам
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05.02.2021 18:05 Відповісти
Он бот сатанист. Говорить на людей дохнут может только нечисть.
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05.02.2021 20:23 Відповісти
ЗНОВУ В ТЕМІ ШАБАШ ДУРАНТИНОФІЛІВ.. Отримано підтвердження про постачання 12 млн доз вакцин проти COVID-19 виробництва "AstraZeneca" і "Novavax", - Степанов - Цензор.НЕТ 6254
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05.02.2021 22:37 Відповісти
от гниды вцепились во власть как блохи в собачий хвост и пью кровь украинцев! Ничего не могут без коррупции и воровства!!! Только одни схемы..схемы схемы..где и как украсть и как откат получить...будь оружие (привет Свинарчукам и Порошенкам) , маски, лекарства вакцина (Зеленский, Степановы, Бахтеевы и Ко)...на всем будуть красть !
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05.02.2021 17:40 Відповісти
давай ка Свинарчуки и Порошенки отдельно от мух ЗЕльоных и Степашек Получено подтверждение о поставке 12 млн доз вакцин от COVID-19 производства "AstraZeneca" и "Novavax", - Степанов - Цензор.НЕТ 9315
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05.02.2021 18:15 Відповісти
глаза мутные а на лбу так и написано "ВОР"))) Получено подтверждение о поставке 12 млн доз вакцин от COVID-19 производства "AstraZeneca" и "Novavax", - Степанов - Цензор.НЕТ 3229
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05.02.2021 17:41 Відповісти
У нас вже були індійські прививки. Схоже нас хочуть розвести тими ж граблями.
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05.02.2021 18:25 Відповісти
Еще бы доплатили и то нельзя непроверенну Китайское вакцину колоть - себе вредить , а у AstraZeneca насколько известно побочные эфекты и в самом ЕС ее не применяют,а для колоний , что бы сырье нашару себе для переработки у зависимого от побочных болезней населнния колоний,вот и задутили для этого весь этот короновирус та еще закупили 12 мил.доз на народные деньги? Пусть себе для начала ВР,КМУ с Президентом кольнут в полном составе,как руководство других стран Pfizer, что она безопасная,но для клоунов ни чего не стоит обмануть очередной раз людей ,поменяв итикетку на вакцине на Pfizer который они для себя уже закупили.
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05.02.2021 18:55 Відповісти
Я так раз купил палку копченой колбасы з красивою этикеткою. Ну начали есть- вкуснятина. Дошли до самой этикетки, а под ней еще одна,не очень привлекательная, и название другое. Ну дальше ели-но уже не казалась такой вкусной.
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05.02.2021 20:05 Відповісти
Американские ученые из компании ElicioTherapeutics создали вещество-адъювант, повышающее эффективность вакцин от COVID-19. Результаты исследований опубликованы в журнале Science Advances.
Созданное соединение AMP-CpG доставляет антиген вакцины напрямую в лимфатические узлы, где вырабатываются антитела. Это позволяет снизить дозировку вакцин от коронавируса в десять раз, сохраняя при этом прежний уровень защиты.
Проведенные эксперименты на мышах показали, что при их иммунизации вакциной с содержанием AMP-CpG, их Т-клеточный иммунный ответ был более чем в 25 раз выше, чем у мышей, которым вводили тот же вакцинный антиген со стандартными клиническими квасцами в качестве адъюванта.
Исследователи полагают, что добавление адъюванта AMP-CpG позволит существенно снизить дозу вакцин от коронавируса, что позволит вакцинировать больше людей по всему миру. Также выяснилось, что он вызывает более высокий иммунитет, нежели альтернативные варианты.
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05.02.2021 22:36 Відповісти
 
 