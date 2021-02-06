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У МЗС відповіли на докори РФ щодо санкцій України проти Нікарагуа

Новини Цензор.НЕТ Політика України

У МЗС відповіли на докори РФ щодо санкцій України проти Нікарагуа

Офіційний представник МЗС України Олег Ніколенко нагадав, що призначення почесного консула Нікарагуа в окупованому Росією Криму грубо порушило українське законодавство і міжнародне право, санкції було введено у відповідь на це.

Про це Ніколенко написав у Twitter, коментуючи російські докори щодо санкцій України проти Нікарагуа, передає Цензор.НЕТ.

"Актом відчаю" є безперервні спроби Росії переконати хоч когось у світі, що Крим і Севастополь - це нібито суб'єкти РФ. Призначення почесного консула Нікарагуа грубо порушило українське законодавство і міжнародне право", - зазначив Ніколенко.

Раніше представник МЗС РФ Марія Захарова назвала рішення України ввести санкції проти Нікарагуа "актом відчаю" і заявила, що воно "має сміхотворний вигляд".

Читайте також: Рада запровадила санкції проти Нікарагуа. ВIДЕО
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Топ коментарі
+12
Та фиолетово на винторогию.
Просто пусть издохнет и все.
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05.02.2021 17:34
+8
почетный консул Никарагуа в Крыму..... В МИД ответили на укоры РФ относительно санкций Украины против Никарагуа - Цензор.НЕТ 4169 В МИД ответили на укоры РФ относительно санкций Украины против Никарагуа - Цензор.НЕТ 7209
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05.02.2021 17:34
+5
В 70-х и начале 80-х никарагуанский режим сандинистов изо всех сил изображал из себя великого друга ссср и поднимал на совковых лохах неплохие бабки.Когда в совка закончились деньги,сандинисты плюнули с высокой башни на ссср,примирились с "контрас" и спокойно стали жить себе дальше.Сейчас они пристроились доить рашку.
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05.02.2021 17:46
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Та фиолетово на винторогию.
Просто пусть издохнет и все.
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05.02.2021 17:34 Відповісти
Ничего не фиолетово... Надо разобраться, по всей видимости в Никарагуа думают что они открыли консульство во Флориде. Кацапы так умеют.
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05.02.2021 19:46 Відповісти
почетный консул Никарагуа в Крыму..... В МИД ответили на укоры РФ относительно санкций Украины против Никарагуа - Цензор.НЕТ 4169 В МИД ответили на укоры РФ относительно санкций Украины против Никарагуа - Цензор.НЕТ 7209
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05.02.2021 17:34 Відповісти
Долго вспоминал, что я живьем видел из Ни кара-ни гуа
Кроме бананов ниче вспомнить не удалось.
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05.02.2021 17:38 Відповісти
В 70-х и начале 80-х никарагуанский режим сандинистов изо всех сил изображал из себя великого друга ссср и поднимал на совковых лохах неплохие бабки.Когда в совка закончились деньги,сандинисты плюнули с высокой башни на ссср,примирились с "контрас" и спокойно стали жить себе дальше.Сейчас они пристроились доить рашку.
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05.02.2021 17:46 Відповісти
Я все это прекрасно помню, ибо был уже достаточно взрослым
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05.02.2021 17:49 Відповісти
А ШАЛАВУ ЗАХАРОВУ ??? ЧТО ??? Не узнал???
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05.02.2021 18:38 Відповісти
Шо? Она из Ни кара-ни гуа?
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05.02.2021 19:27 Відповісти
Это при Трампе рашка в Южной Америке разгулялась. Бразилия, Никарагуа, Венесуэла за деньги путлера, начали "независимую" политику проводить. Но Байден не Трамп, с проститутками в Москве не фестивалил.
В МИД ответили на укоры РФ относительно санкций Украины против Никарагуа - Цензор.НЕТ 3762
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05.02.2021 18:15 Відповісти
На захерову, пора мендель натравить! =)
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05.02.2021 18:31 Відповісти
Наша -лучше..
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05.02.2021 20:05 Відповісти
ну ваша то ясно..а вот нашеі украінськоі нема...
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05.02.2021 20:49 Відповісти
Що маємо -то і ******** ......
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05.02.2021 23:00 Відповісти
судя по інтелекту вони рівні.. мови не та нета незнае..географіі теж..вот тіки подивитись як ця мандель калинку танцюе .теж ні хіба сім сорок тіки.
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05.02.2021 20:48 Відповісти
Там у них свое обнуленное ***** - марионетка Ортега.
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05.02.2021 19:04 Відповісти
укріна занимае друге місце в світі по зерновим...а нікорагуа стоіт задуматься..а жрать то что будем. автомати калашникова і протипіхотні міни расеі. чи хліб...
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05.02.2021 20:45 Відповісти
 
 