Засновник "112 Україна" Подщіпков вітає санкції проти Козака і має намір повернути собі канал
Новини Цензор.НЕТ Суспільство
Засновник телеканалу "112 Україна" Андрій Подщіпков вітає блокування каналу в його нинішньому вигляді і заявляє про намір повернути телеканал собі.
Про це він сказав у коментарі Цензор.НЕТ.
Йдеться про медіа-групу, в яку входило шість компаній, п'ять із них володіли регіональними ліцензіями і одна - ліцензією на супутникове мовлення. Андрій Подщіпков заявляє, що кінцевим бенефіціаром є він, однак шляхом отримання шахрайським способом довіреностей, без його відома і згоди, було здійснено низку перепродажів компаній, які йому належали, кінцевим покупцем яких став Тарас Козак.
"Ситуація виникла навколо каналу 112 - це важливий крок відновлення справедливості. Група осіб, що заволоділа незаконним способом створеним мною телеканалом, намагалася використовувати його з особистою метою в розріз з одним із основних принципів демократії свободою слова. Я вдячний нашим західним партнерам, які висловили слова підтримки щодо введення санкцій проти цих осіб. Україні була нав'язана гібридна війна, в якій мій телеканал став інструментом у руках цих людей", - зазначив він.
Подщіпков не вважає введення санкцій і закриття телеканалу порушенням свободи слова: "Зараз ті, хто раніше незаконно заволоділи моїм телеканалом, намагаються говорити про утиск свободи слова та незалежної журналістики, яких на телеканалі, на мій жаль вже давно немає. Я створював телеканал для інших цілей, і раніше він працював за іншими принципами".
Нагадаємо, що влітку 2019 року Андрій Подщіпков звернувся до президента України та в СБУ про незаконне заволодіння телеканалом групою осіб. Було відкрито кримінальне провадження. Також він повідомив про судовий процес в Європі. "Я розраховую, що моє майно буде повернуто мені. Я також подав до суду на Кіпрі з приводу незаконних дій щодо належних мені підприємств. Зроблено важливий крок у відновленні справедливості і повернення телеканалу його законному власнику", - повідомив Подщіпков.
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а товарищ Подщипухин молчал до сих пор как рыба об лед
и потребовать отменить санкции (я же не Козак)...
...а кум ***** как рулил каналом так и будет рулить
Хто не затуляв очей і вух, цілком в курсі перипетій 112-го на шляху до медведчуківців через тенета... Порошенка.
Не бреши , так нагло і відверто !
Потому на канале нужно тупо всех уволить чтоб "не нарушать отчётность"
18 березня 112 канал 2014 року транслював наживо заяву президента Росії Володимира Путіна щодо початку анексії Криму.
За час існування канал організував телемости з Кримом, Львовом[10], Москвою (спільно з телеканалом «Дождь», одним із ведучих якого з російського боку був відомий пропагандист-українофоб Максим Шевченко)[11], Вільнюсом[12] і Малайзією[13].
27 вересня 2016 року Андрій Подщипков повідомив, що знаходиться в процесі оформлення політичного притулку.
Підставою для отримання статусу політичного біженця в Бельгії став, за його словами, «політичний тиск в Україні».
+ рішення думи, щодо вводу військ
Оцю всю фуету, треба було мінімум місяць крутити, щоб навіть повним дебілам дойшло, що за ворога ми маємо.
А зараз що?
Слухаємо казочки про "гражданскую вайну" і "ВСУ убіваєт мєстньіх житєлєй"?
У засобах масової інформації поширені чутки, що канал належить Сергію Курченку і Олександру Януковичу, на яких було накладено міжнародні санкції в зв'язку з корупцією.
Цього не було?
18 березня 112 канал 2014 року транслював наживо заяву президента Росії Володимира Путіна щодо початку анексії Криму.
Чому винуваті не сидять, а Антоненко сидить?
це ЕПІЧНО!!
у об"єднаному ефірі трьох порноканалів МЕДВЕДЧУКА з'явилась бл..дь з комуністичною символікою на стрінгах- Симоненко
ТЕЖ СПОСІБ... ВІДНОВИТИ ІНТЕРЕС ВИСТУПАМИ СТРИПТИЗЕРІВ..
НЕХАЙ І 'ПІДТОПТАНИХ'...