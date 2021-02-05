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Козак (115) блокування (346) 112_Україна (173)

Засновник "112 Україна" Подщіпков вітає санкції проти Козака і має намір повернути собі канал

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Засновник

Засновник телеканалу "112 Україна" Андрій Подщіпков вітає блокування каналу в його нинішньому вигляді і заявляє про намір повернути телеканал собі.

Про це він сказав у коментарі Цензор.НЕТ.

Йдеться про медіа-групу, в яку входило шість компаній, п'ять із них володіли регіональними ліцензіями і одна - ліцензією на супутникове мовлення. Андрій Подщіпков заявляє, що кінцевим бенефіціаром є він, однак шляхом отримання шахрайським способом довіреностей, без його відома і згоди, було здійснено низку перепродажів компаній, які йому належали, кінцевим покупцем яких став Тарас Козак.

"Ситуація виникла навколо каналу 112 - це важливий крок відновлення справедливості. Група осіб, що заволоділа незаконним способом створеним мною телеканалом, намагалася використовувати його з особистою метою в розріз з одним із основних принципів демократії свободою слова. Я вдячний нашим західним партнерам, які висловили слова підтримки щодо введення санкцій проти цих осіб. Україні була нав'язана гібридна війна, в якій мій телеканал став інструментом у руках цих людей", - зазначив він.

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Подщіпков не вважає введення санкцій і закриття телеканалу порушенням свободи слова: "Зараз ті, хто раніше незаконно заволоділи моїм телеканалом, намагаються говорити про утиск свободи слова та незалежної журналістики, яких на телеканалі, на мій жаль вже давно немає. Я створював телеканал для інших цілей, і раніше він працював за іншими принципами".

Нагадаємо, що влітку 2019 року Андрій Подщіпков звернувся до президента України та в СБУ про незаконне заволодіння телеканалом групою осіб. Було відкрито кримінальне провадження. Також він повідомив про судовий процес в Європі. "Я розраховую, що моє майно буде повернуто мені. Я також подав до суду на Кіпрі з приводу незаконних дій щодо належних мені підприємств. Зроблено важливий крок у відновленні справедливості і повернення телеканалу його законному власнику", - повідомив Подщіпков.
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Топ коментарі
+29
Это хитрая схемка русни: вернуть все взад,
и потребовать отменить санкции (я же не Козак)...
...а кум ***** как рулил каналом так и будет рулить
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05.02.2021 18:12
+21
Канал давно себя обосрал как антиукраинский, смысла лепить из гавна пулю, я не вижу.
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05.02.2021 18:09
+20
однако путем получения мошенническим способом доверенностей, без его ведома и согласия, был осуществлен ряд перепродаж принадлежавших ему компаний, конечным покупателем которых стал Тарас Козак.

а товарищ Подщипухин молчал до сих пор как рыба об лед Основатель "112 Украина" Подщипков приветствует санкции против Козака и намерен вернуть себе канал - Цензор.НЕТ 1209
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05.02.2021 18:07
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Чмошник Медведчук канал у него тупо отжал
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05.02.2021 17:49 Відповісти
однако путем получения мошенническим способом доверенностей, без его ведома и согласия, был осуществлен ряд перепродаж принадлежавших ему компаний, конечным покупателем которых стал Тарас Козак.

а товарищ Подщипухин молчал до сих пор как рыба об лед Основатель "112 Украина" Подщипков приветствует санкции против Козака и намерен вернуть себе канал - Цензор.НЕТ 1209
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05.02.2021 18:07 Відповісти
Это хитрая схемка русни: вернуть все взад,
и потребовать отменить санкции (я же не Козак)...
...а кум ***** как рулил каналом так и будет рулить
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05.02.2021 18:12 Відповісти
А , что толку было раньше гавкать? Себе дороже ... А так по теме. КИЗЯКА на НАРЫ.
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05.02.2021 18:32 Відповісти
Харашо бабла насыпали то и молчал. А теперь решил под шумок в правду-матку поиграть. А вдруг и проконает. И бабло есть и канал остался Засновник "112 Україна" Подщіпков вітає санкції проти Козака і має намір повернути собі канал - Цензор.НЕТ 4196
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05.02.2021 20:01 Відповісти
Нагадаємо, що влітку 2019 року Андрій Подщіпков звернувся до президента України та в СБУ про незаконне заволодіння телеканалом групою осіб. Було відкрито кримінальне провадження Джерело: https://censor.net/ua/n3246306
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05.02.2021 20:17 Відповісти
..."а товарищ Подщипухин молчал до сих пор как рыба об лед"...

Хто не затуляв очей і вух, цілком в курсі перипетій 112-го на шляху до медведчуківців через тенета... Порошенка.
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05.02.2021 22:40 Відповісти
На скільки я розумію то Подщіпков - людина Захарченка, міністра МВС при Янеку ?
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05.02.2021 18:42 Відповісти
На Подщипкова наїжджав порошнек і таки відібрав у нього канал для мертвечука. Порохоботи, тільки не кажіть, що у вас коротка пам'ять і що такого не було. При Подщипкові це був цілком патріотичний канал, там щодня виступали патріоти і націоналісти; ватників та сєпарів там і близько не було.
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05.02.2021 20:15 Відповісти
Горбатий , це все відбувалось вже при Зелі , а не при Порошенко !
Не бреши , так нагло і відверто !
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06.02.2021 00:09 Відповісти
хочет ощипнуть канал отщипков
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05.02.2021 17:52 Відповісти
а журнашлюх куда..
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05.02.2021 17:52 Відповісти
туда же откуда их взяли - на панель...
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05.02.2021 17:56 Відповісти
Доречі забули ,як гівноплюси вибачення просили після Майдану 2005-Роднянський сквиздив у Рашу разом з Дімой Кісєльвим...
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05.02.2021 18:04 Відповісти
Герасимьюк патріопткой здавалась, потім Бєні почала вірою-правдою служити, а зараз підтримує санкції проти Медведчука... Це при тому що за віком вжеповинна на гошку сидіти вдома а не НАЦРадою керувати...
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05.02.2021 18:07 Відповісти
Данилов в соседней статье убеждает что сожалеет, что когда-то надо было уволить всех кто работал в КГБ Украины. Оставив штат в СБУ - получили шпионскую войну.
Потому на канале нужно тупо всех уволить чтоб "не нарушать отчётность" Основатель "112 Украина" Подщипков приветствует санкции против Козака и намерен вернуть себе канал - Цензор.НЕТ 1802
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05.02.2021 18:20 Відповісти
Воно то може так, але уся журналістська бл...дота яка перейшла оптом до Папи-Кума буде реабілітовуватись чи сайдут і так?
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05.02.2021 17:58 Відповісти
Влащенко усіх перехитрила, стара ПРошмлядь - продалась Ахмєтову.
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05.02.2021 18:00 Відповісти
ПІДТВЕРДЖУЮ.саме проросійська бл..дь Влащенко 'зачистила' редакцію Зіку...
Засновник "112 Україна" Подщіпков вітає санкції проти Козака і має намір повернути собі канал - Цензор.НЕТ 7590
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05.02.2021 20:20 Відповісти
і так в усьому. якщо розбиратися то на правду усі покидьки та грабіжники які в нас чомусь називають олігархами, не мають законних документів на володіння сараю, не те що заводів та фабрик.
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05.02.2021 18:04 Відповісти
Вот с этого и надо начинать. У всех есть, а у Вовы нет, не порядок. Закроет 3-4, 1 подарят.
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05.02.2021 18:04 Відповісти
А все, Андрюша, спекся твой канал. Ибо репутация - такая вещь, которая нарабатывается годами, а теряется в одночасье. И никакие смены редакционной политики тут не помогут. Все знают, что 112-й - помойка
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05.02.2021 18:09 Відповісти
Канал давно себя обосрал как антиукраинский, смысла лепить из гавна пулю, я не вижу.
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05.02.2021 18:09 Відповісти
Я добре памятаю канал 112 в 14 році. Це був найпопулярніший обєктивнмй канал. Ще в 15 -му також. А далі почав скочуватись до кремлівського рупора,яким стаав на сьогодні.Звертаю увагу :Нагадаємо, що влітку 2019 року Андрій Подщіпков звернувся до президента України та в СБУ про незаконне заволодіння телеканалом групою осіб. Було відкрито кримінальне провадження Джерело: https://censor.net/ua/n3246306
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05.02.2021 20:23 Відповісти
Це ніщо інше, як спосіб повернути назад в ефір 112-й. Я, мовляв, бідна жертва, шахраї "мошенническим способом, без ведома и согласия" переоформили канал. Тобі не канал повертати треба, а посадити разом з медведчуковм і казаком.
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05.02.2021 18:10 Відповісти
Є така версія, що будуть переладені кошти від ссанкційного до несанкційного хазяїна
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05.02.2021 18:14 Відповісти
До Козака-медведчука 112 тоже бьіл рьіговским, лил грязь на Майдан.
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05.02.2021 18:16 Відповісти
Не
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05.02.2021 18:19 Відповісти
Так.

18 березня 112 канал 2014 року транслював наживо заяву президента Росії Володимира Путіна щодо початку анексії Криму.

За час існування канал організував телемости з Кримом, Львовом[10], Москвою (спільно з телеканалом «Дождь», одним із ведучих якого з російського боку був відомий пропагандист-українофоб Максим Шевченко)[11], Вільнюсом[12] і Малайзією[13].

27 вересня 2016 року Андрій Подщипков повідомив, що знаходиться в процесі оформлення політичного притулку.
Підставою для отримання статусу політичного біженця в Бельгії став, за його словами, «політичний тиск в Україні».
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05.02.2021 18:32 Відповісти
цей Подщипков - такий же Фукс для Захарченка, як Козак для Медведчука.
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05.02.2021 18:41 Відповісти
+ виступ міністра оборони РФ, щодо гібридної війни
+ рішення думи, щодо вводу військ

Оцю всю фуету, треба було мінімум місяць крутити, щоб навіть повним дебілам дойшло, що за ворога ми маємо.
А зараз що?
Слухаємо казочки про "гражданскую вайну" і "ВСУ убіваєт мєстньіх житєлєй"?
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05.02.2021 18:56 Відповісти
Тисли на нього бідолагу в Україні в 2016, а при Янику не тисли.

У засобах масової інформації поширені чутки, що канал належить Сергію Курченку і Олександру Януковичу, на яких було накладено міжнародні санкції в зв'язку з корупцією.
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05.02.2021 18:34 Відповісти
Брехати негарно. На Подщипкова наїжджав порошнек і таки відібрав у нього канал для мертвечука. Порохоботи, тільки не кажіть, що у вас коротка пам'ять і що такого не було. При Подщипкові це був цілком патріотичний канал, там щодня виступали патріоти і націоналісти; ватників та сєпарів там і близько не було.
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05.02.2021 20:16 Відповісти
То й не брешіть.
Цього не було?

18 березня 112 канал 2014 року транслював наживо заяву президента Росії Володимира Путіна щодо початку анексії Криму.
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05.02.2021 20:25 Відповісти
Я добре памятаю канал 112 в 14 році. Це був найпопулярніший обєктивнмй канал. Ще в 15 -му також. А далі почав скочуватись до кремлівського рупора,яким стаав на сьогодні.Звертаю увагу :Нагадаємо, що влітку 2019 року Андрій Подщіпков звернувся до президента України та в СБУ про незаконне заволодіння телеканалом групою осіб. Було відкрито кримінальне провадження Джерело: https://censor.net/ua/n3246306
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05.02.2021 20:30 Відповісти
Півтора року пройшло. Де результат розслідування.
Чому винуваті не сидять, а Антоненко сидить?
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05.02.2021 20:51 Відповісти
Жодного дня не був.
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06.02.2021 09:58 Відповісти
З Ньюзвана також не вилазили ніби націоналісти та патріоти Тягнибок, Білецький.
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05.02.2021 20:50 Відповісти
112 та канал - "вмер так вмер"
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05.02.2021 18:23 Відповісти
Фукс захарченковий обізвався.
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05.02.2021 18:42 Відповісти
Не помню про 112, но зик был одним из лучших каналов , потом все резко изменилось, когда эта падаль его купил на кремлевские деньги
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05.02.2021 18:52 Відповісти
І процентів 80 журналістів пішли звідти - Дроздов, наприклад, чи Кіпіані...
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05.02.2021 19:39 Відповісти
Вони пішли з ZIKу зразу після продажу.
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05.02.2021 20:16 Відповісти
Ну і я ж про це...
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05.02.2021 20:27 Відповісти
А Ващенко? Вообще позорище, как можно было остаться работать на этом канале
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05.02.2021 20:36 Відповісти
Якщо ви почитаєте її біографію, то все зрозумієте - Влащенко раніше працювала в журналі Публічні люди, де політики абсолютно різних партій платили тисячі баків, щоб свою харю на обкладинку всунути... Для неї гроші не пахнуть!
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05.02.2021 20:47 Відповісти
простая схема - вернуть и снова продать взад
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05.02.2021 19:42 Відповісти





це ЕПІЧНО!!

у об"єднаному ефірі трьох порноканалів МЕДВЕДЧУКА з'явилась бл..дь з комуністичною символікою на стрінгах- Симоненко


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НЕХАЙ І 'ПІДТОПТАНИХ'... Засновник "112 Україна" Подщіпков вітає санкції проти Козака і має намір повернути собі канал - Цензор.НЕТ 9202
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05.02.2021 20:16 Відповісти
І Азаров наче з могили виліз.
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05.02.2021 21:39 Відповісти
Пора забівать, что был 112 канал.
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05.02.2021 21:26 Відповісти
А також zik повернути.колись був самий нормальний канал.але хазяїн збив людину і його прижали,точніше віджали.
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06.02.2021 13:13 Відповісти
 
 