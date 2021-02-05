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Україна отримала дозвіл на екстрене медичне застосування вакцин. Поставки почнуться вже цього місяця, - Степанов

Новини Цензор.НЕТ Здоров'я

Україна отримала дозвіл на екстрене медичне застосування вакцин. Поставки почнуться вже цього місяця, - Степанов

Щойно Україна отримала підтвердження про постачання 12 млн доз вакцин проти COVID-19. Поставки почнуться вже в лютому. Це результат тривалої роботи команди Міністерства охорони здоров'я України.

Про це повідомив на своїй сторінці в соцмережі Фейсбук міністр охорони здоров'я Максим Степанов, інформує Цензор.НЕТ.

"Вакцини, які ми отримаємо, розроблені за участю компаній AstraZeneca (Велика Британія і Оксфордський університет) та NovaVax (США) і виробляються за ліцензійними угодами на потужностях Serum Institute (Індія). Поставка вакцин реалізовуватиметься за контрактом між Serum Institute і Crown Agents", - уточнив Степанов.

"Крім того, ми отримали дозвіл на екстрене медичне застосування вакцин, тому надходження почнеться вже цього місяця", - уточнив Степанов.

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Він також зазначив, що ці угоди вже на завершальному етапі узгодження в частині технічних деталей поставки і будуть підписані найближчими днями.

"Нагадую, що вакцинація українців відбуватиметься виключно безпечною вакциною. Тому готуємося до початку вакцинації, яка почнеться вже скоро!", - підсумував Степанов.

Як повідомлялося, Україна отримала підтвердження про постачання 12 млн доз вакцин проти COVID-19 виробництва "AstraZeneca" і "Novavax"
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Йо... каждый день новые песни...
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05.02.2021 17:51 Відповісти
У них песня одна. Но фальшивая. Правды там 3%, и та страшненькая. Например, завтра окажется, что вакцина, разработанная "при участии" AstraZeneca, является росийским шмурдяком. Т.к. русня давно активно набивается в "партнеры" к AstraZeneca, хочет накатывать свой Спутник на их первую дозу.
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05.02.2021 18:38 Відповісти
Степанову вакцинацию в язык. Сатана.
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05.02.2021 20:21 Відповісти
разработанные при участии компаний AstraZeneca (Великобритания и Оксфордский университет) и NovaVax (США)... Опять шмурдяк хотят впарить, на этот раз индийский. Как же достало бесконечное враньё этой зелёной плесени!
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05.02.2021 17:51 Відповісти
Да, я тоже заметил. Не вакцина от AstraZeneca, а вакцина, разработанная при участии AstraZeneca.

Степанов, где 700 миллионов, которые ты отдал фирме-прокладке якобы за вакцину от синовак? Прокладка их вернула?
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05.02.2021 18:45 Відповісти
Такое впечатление, что вам за применение вакцин на украинцах приплачивают. Также, возможно, что вам пригрозили заблокировать ваши счета в западных банках. , где спрятаны ваши бабки. Степанов, я угадал ?
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05.02.2021 17:57 Відповісти
В российских банках у него счета. И возможно, не столько счета, сколько кредиты.
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05.02.2021 18:40 Відповісти
Пошли они на ***,вместе с вакцинами.
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05.02.2021 19:24 Відповісти
Вакцину привезуть, а шприців не буде...
Потім привезуть шприци - не буде місць, де вакцинуватись...
Потім облаштують приміщення - вакцина вже скисне, бо холодильники зламались...
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05.02.2021 19:28 Відповісти
 
 