Україна отримала дозвіл на екстрене медичне застосування вакцин. Поставки почнуться вже цього місяця, - Степанов

Щойно Україна отримала підтвердження про постачання 12 млн доз вакцин проти COVID-19. Поставки почнуться вже в лютому. Це результат тривалої роботи команди Міністерства охорони здоров'я України.

Про це повідомив на своїй сторінці в соцмережі Фейсбук міністр охорони здоров'я Максим Степанов, інформує Цензор.НЕТ.

"Вакцини, які ми отримаємо, розроблені за участю компаній AstraZeneca (Велика Британія і Оксфордський університет) та NovaVax (США) і виробляються за ліцензійними угодами на потужностях Serum Institute (Індія). Поставка вакцин реалізовуватиметься за контрактом між Serum Institute і Crown Agents", - уточнив Степанов.

"Крім того, ми отримали дозвіл на екстрене медичне застосування вакцин, тому надходження почнеться вже цього місяця", - уточнив Степанов.

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Він також зазначив, що ці угоди вже на завершальному етапі узгодження в частині технічних деталей поставки і будуть підписані найближчими днями.

"Нагадую, що вакцинація українців відбуватиметься виключно безпечною вакциною. Тому готуємося до початку вакцинації, яка почнеться вже скоро!", - підсумував Степанов.

Як повідомлялося, Україна отримала підтвердження про постачання 12 млн доз вакцин проти COVID-19 виробництва "AstraZeneca" і "Novavax"