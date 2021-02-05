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На території України агентура РФ просто божевільна, йде шпигунська війна, - Данілов

Новини Цензор.НЕТ Політика України Суспільство

На території України агентура РФ просто божевільна, йде шпигунська війна, - Данілов

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов вважає, що в Україні йде шпигунська війна, а агентурна мережа Росії на території України "просто божевільна".

Про це він сказав під час Київського безпекового форуму 5 лютого, передає Цензор.НЕТ.

Секретар РНБО зазначив, що рішення про введення санкцій проти народного депутата від ОПЗЖ Тараса Козака та його телеканалів готувалося в атомсфері повної секретності через активну діяльність агентів держави-агресора.

"Матеріали готувалися в системі певної закритості, щоб не було жодних несподіванок. Тому що на жаль ... ще з початку 90-х - я вважаю, що ми зробили велику помилку, коли не закрили на вулиці Банковій повністю КДБ, а перейменували на Службу безпеки України, залишили тих самих працівників. Це дуже і дуже небезпечно. Наслідки ми пожинаємо досі. Агентура Російської Федерації сьогодні на нашій території просто божевільна", - зазначив Данілов.

За його словами, в Україні триває шпигунська війна.

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"Тому у нас йде, скажімо так, не тільки війна гаряча, яка є на території Донецької та Луганської області, окупованої Російською Федерацією. У нас є інформаційна війна. І у нас є ще, скажімо так, так звана шпигунська війна, яку вони ведуть щодня. Ми її нібито не помічаємо, але ми відчуваємо це на собі, на своїй шкурі щодня, те, що вони, як казав класик, працюють. І це для нас дуже і дуже небезпечно", - зазначив секретар РНБО.
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Топ коментарі
+46
да вот агентура во всей красе
На территории Украины агентура РФ просто безумная, идет шпионская война, - Данилов - Цензор.НЕТ 4712
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05.02.2021 17:52
+24
Да они это, в сущности, и не скрывают. Они уверены в инфантильности одного еврейского мальчика и импотентности украинской власти.
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05.02.2021 18:06
+21
На территории Украины агентура РФ просто безумная, идет шпионская война, - Данилов - Цензор.НЕТ 2592 На территории Украины агентура РФ просто безумная, идет шпионская война, - Данилов - Цензор.НЕТ 8604
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05.02.2021 17:51
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насчёт СБУ верно сказано , там 50% если не 90% всей шпионской сети
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05.02.2021 17:50 Відповісти
На территории Украины агентура РФ просто безумная, идет шпионская война, - Данилов - Цензор.НЕТ 2592 На территории Украины агентура РФ просто безумная, идет шпионская война, - Данилов - Цензор.НЕТ 8604
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05.02.2021 17:51 Відповісти
не знаю як очі, але їхні язики повиривати прийдеться.
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05.02.2021 18:07 Відповісти
Плохо, что они все на Владимирской это знают и как перед закрытием, стараются урвать и утащить побольше.
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05.02.2021 18:05 Відповісти
Передача Деркачу контролю над "Енергоатомом" -це плата Зеленського за публікацію фейкових "плівок Байдена", - Гео Лерос.
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05.02.2021 17:50 Відповісти
И большинство кучно в одном месте сейчас работают.
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05.02.2021 17:51 Відповісти
да вот агентура во всей красе
На территории Украины агентура РФ просто безумная, идет шпионская война, - Данилов - Цензор.НЕТ 4712
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05.02.2021 17:52 Відповісти
Да они это, в сущности, и не скрывают. Они уверены в инфантильности одного еврейского мальчика и импотентности украинской власти.
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05.02.2021 18:06 Відповісти
Зеля где? Главный агент, это зеля.
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05.02.2021 18:47 Відповісти
До чого тут "еврейский мальчик"? Чи може ця трійця що на фото, з'явилась тільки після обрання "мальчика"? Чи до виборів 2019, вони були впевнені в чомусь другому? Чи може ви "гетьмана сивочолого" мальчиком кличите?
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05.02.2021 18:58 Відповісти
А вы в курсе. шо эта "вся троица" и есть "еврейские мальчики".
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05.02.2021 20:31 Відповісти
Якщо так брати, то однозначно з'явилася агентура задовго до "мальчіка".
Ще свого часу банк Україна збанкротував через агента КДБ (викупив його акції). Міністри собі двічі в голову стріляли. Один рижий олігарх в свої 25 років вже сидів по праву руку від найбагатшого жителя Донецька. І попробуйте сказати, що то все не пов'язано з КДБ. Бо якось воно все дуже підозріло.
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05.02.2021 21:32 Відповісти
а почему не народа?
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05.02.2021 20:13 Відповісти
Це мізерна частина всієї ворожої вати. На территории Украины агентура РФ просто безумная, идет шпионская война, - Данилов - Цензор.НЕТ 7691
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05.02.2021 18:44 Відповісти
трое из Простаквашина.
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05.02.2021 18:54 Відповісти
гебня будет до тех пор тут хозяйничять и создавать проблемы пока мы не начнём такую же активную деятельность на територии рф....
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05.02.2021 17:52 Відповісти
нет, пока мы не перестанем их увещевать и судить, а начнем, по большей части, душить.
А судить надо самых-самых, таких как Ермак, Деркач, Портнов.
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05.02.2021 17:55 Відповісти
этих тут, тех там....
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05.02.2021 17:58 Відповісти
Ермак-Портнов - шістки. Вони ніхто.
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05.02.2021 21:33 Відповісти
На территории Украины агентура РФ просто безумная, идет шпионская война, - Данилов - Цензор.НЕТ 3831
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05.02.2021 17:53 Відповісти
На территории Украины агентура РФ просто безумная, идет шпионская война, - Данилов - Цензор.НЕТ 8073 На территории Украины агентура РФ просто безумная, идет шпионская война, - Данилов - Цензор.НЕТ 7899
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05.02.2021 17:54 Відповісти
Десь у карпатських лісах, чоловік присів і п'є з джерела. Підходить інший і каже -
- Чоловіче, не пий ту воду, вона отруйна.
- Что ти сказалі ? Я нє понял?
- Я говорю, пєй малєнькімі глоточкамі, вода холодная заболєть можно.
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05.02.2021 18:12 Відповісти
и главное не распознаешь их никак тех кацоштирлицев На территории Украины агентура РФ просто безумная, идет шпионская война, - Данилов - Цензор.НЕТ 2908
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05.02.2021 17:55 Відповісти
На РАБссии разведка была самым худшим в мире дерьмом...и не только 22 июня 1941 года просрали На территории Украины агентура РФ просто безумная, идет шпионская война, - Данилов - Цензор.НЕТ 5538
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05.02.2021 17:57 Відповісти
Да, как вам сказать. Вот перевербовать все руководство всех спецслужб одной незалежной соседней страны (про Европу мы еще услышим) они смогли. Деньги Газпрома, знаете ли, очень помогают.
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05.02.2021 18:03 Відповісти
По тому як всі забігали, видно, що Байден дав Бубочці добре прикурити. А шпіонів "Козиря" і "Казбека" коли і куди...?
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05.02.2021 17:58 Відповісти
Казбеку Венедіктова в Одесу ПРокурора підкинула нужного.
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05.02.2021 18:09 Відповісти
Куда и когда ни посмотри на РАБссии всегда насэлэния 150 мильонов баранов...а почему? На территории Украины агентура РФ просто безумная, идет шпионская война, - Данилов - Цензор.НЕТ 8919
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05.02.2021 17:59 Відповісти
Год 1910,население РАБссии 150 млн...год 1991 население РАБссии 150 млн...год 2021 население РАБссии 150 млн.. На территории Украины агентура РФ просто безумная, идет шпионская война, - Данилов - Цензор.НЕТ 1836год 1941...население РАБссии 150 млн...Совпадение? Не думаю.. На территории Украины агентура РФ просто безумная, идет шпионская война, - Данилов - Цензор.НЕТ 2578
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05.02.2021 18:01 Відповісти
???????
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05.02.2021 20:15 Відповісти
"я считаю, что мы сделали большую ошибку, когда не закрыли на улице Банковой крест на крест КГБ, а переименовали в Службу безопасности Украины, оставили тех же работников" - господин Данилов, для вас новостью будет, что больше половины генералов СБУ - долларовые мультимиллионеры? имеют много недвижимости в Киеве и в Украине? Некоторые даже за границей (через доверенных лиц)? У двоих (точно!) есть даже яхты. Про бизнес и вклады их детей в Европе вам тоже, небось, ничего неизвестно?
Попросите западные спецслужбы, они, уверен, вам предоставят достовернейшую информацию о имуществе бывших СБУ-шников (но продолжающих работать на ФСБ), живущих в загородных маєтках под Киевом (стоимостью миллионы долларов!) и имеющим десятки (!) квартир в столице, Одессе, Львове. Да-да, они это все купили за одну зарплату. Бойцы незримого фронта, они такие.
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05.02.2021 18:01 Відповісти
нє гебньой єдіной

читати тут про києвскую базу мєждународних тєррорістов (поки не затерли) - https://whiswh.com/ru/3747-kievskaya-razvedshkola-kotoruyu-zakanchival-shvarczenegger-istoriya-uchilishha-ne-nuzhnogo-nezavisimoj-ukraine-45/
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05.02.2021 20:58 Відповісти
да не перехожу я по ссылкам. Не хочу. И покупать журналы в помощь детям Германии тоже не буду.
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05.02.2021 21:02 Відповісти
Ну не Бакановим же її виловлювать!!! Може Президента не політика й не ... не... не... досить?
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05.02.2021 18:02 Відповісти
А на маскві все є і ця інформація працює! Нажаль на шкоду нам.На территории Украины агентура РФ просто безумная, идет шпионская война, - Данилов - Цензор.НЕТ 4730
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05.02.2021 18:04 Відповісти
Это уже камень в огород предыдущей власти, не смогли, а вот Вова раз и начал наводить порядок, а если он взялся, то наведет. Пока лучший из всех бывших.
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05.02.2021 18:15 Відповісти
этоты, лапоть, про вагнеровцев сейчас?
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05.02.2021 18:29 Відповісти
Ты сейчас про Байдена, да ???
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05.02.2021 18:38 Відповісти
На территории Украины агентура РФ просто безумная, идет шпионская война, - Данилов - Цензор.НЕТ 4867

Афтар, жги Ысчо!
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05.02.2021 18:38 Відповісти
Ага, после волшебного пенделя из США зеленое кубло зашевелилось.🙂
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05.02.2021 18:40 Відповісти
А ещё он жил Вальцман. Но вы молодцы, выбрали чистопородного украинца Зельцмана😁
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05.02.2021 18:40 Відповісти
На территории Украины агентура РФ просто безумная, идет шпионская война, - Данилов - Цензор.НЕТ 203
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05.02.2021 18:46 Відповісти
Ой вей! Я навіть десяток головних агентів можу назвати. Ні для кого секрету немає.
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05.02.2021 18:34 Відповісти
Проснулись после 20 января, стали замечать и рашатв и рашашпионов. А раньше ничего не видели, все всех зеленых устраивало. Спасибо дядюшке Джо, разбудил банду. 👍🙂
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05.02.2021 18:38 Відповісти
данилов, ты прямо капитан очевидность, сказал бы еще что вода мокрая а огонь горячий! этих шпионов тебе любой украинский патриот по фамильно перечислит, их и во власти очень много и просто среди ваты прорашистской особенно на юговостоке страны..... так что это совсем не секрет Полишинеля.
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05.02.2021 18:42 Відповісти
Судячи з його цих слів, матеріали для припинення діяльності цієї ворожої агентури добув не літінант Баканов... А - хто?
Може - Аваков?
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05.02.2021 18:45 Відповісти
Самое время уволить из рнбо генерала Кривоноса
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05.02.2021 19:00 Відповісти
Та агентура козырей, желудей и казбеков открыто даже и "рулит". Нет на неё СБ УПА.
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05.02.2021 19:19 Відповісти
Ну і кому ти жалися? А на який дябл СБУ?
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05.02.2021 19:24 Відповісти
Це не шпигунська війна, а гра в піддавки коли під час війни ( нехай війни нового типу - гібридної ) шпигунів не розстрілюють як робили і роблять на всіх війнах у всі часи. Шпигуни і зрадники не можуть залишатися живими, якщо суд визнав їх вину. А судити має військовий трибунал по законах воєнного часу і особливого періоду.
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05.02.2021 19:28 Відповісти
Де відосікі, призвіська і пики істот, скандальні заяви мзс, спецкори, брифінги, спалахи фото, контрпропаганда в бік ворога, блєа@ь????
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05.02.2021 19:37 Відповісти
На території України агентура РФ просто божевільна, йде шпигунська війна, - Данілов - Цензор.НЕТ 4742
На фронті йде кривава війна, а продажні нардепи яничари -виродки з ОПЗЖ,
раз по раз їздять в Москву на "мирний" уклін до кривавого )(уйла (Путліна).
Як ще довго ця антидержавна самодіяльність сходитиме їм, нашим ворогам Юдам з рук?
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05.02.2021 19:55 Відповісти
Потрібно починати з ОП,ВРУ. Кабміна,ну звичайно і з силовиків. Запитаєте ким це робити--молодими патріотами,тими хто в тапочках пішов воювати,хто піде за ідею---Україна понад усе. Цих патріотів не підкупиш і не зламаєш.
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05.02.2021 20:03 Відповісти
На території України агентура РФ просто божевільна, йде шпигунська війна, - Данілов - Цензор.НЕТ 2470
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05.02.2021 20:10 Відповісти
Якщо керівник РНБО говорить про жахливу ситуацію з СБУ, то навіщо нам такий керівник.
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05.02.2021 21:19 Відповісти
Зараз на гав-наш зборище явних гнид їх приспішників. Хороший момент примінити до них в живу постійної гепи. Ярош ...баш точкою... ну ви зрозуміли. Досить давати інтерв"ю. Ну блін! Якого біса там Леся Яхно робить? Термінова евакуація і попередження!
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05.02.2021 21:20 Відповісти
Ну що за вечір.Вже Сергій Таран хоче переконати сепарів бути сепарами. Наївні люди. Перефразовуючи слова командира УПА Василя Кука скажу: Переконувати сепара потрібно не довше часу автоматної черги.
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05.02.2021 21:44 Відповісти
СБУ = фсб, у 2014 у цьому ніхто не сумнівався ...
Зараз мабуть мало що змінилось - злив операції по "Вагнерівцям" і знищення документів з цим пов язаних про це гарно свідчить На території України агентура РФ просто божевільна, йде шпигунська війна, - Данілов - Цензор.НЕТ 6318
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05.02.2021 21:24 Відповісти
Щиро і це приємно. Потрібно дії до Державності. Де ці дії ? Підкажіть.
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05.02.2021 21:38 Відповісти
Данилов походу мужик с трезвой головой ! Правильные вещи говорит! Но говорить мало...
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05.02.2021 22:43 Відповісти
так сажайте, казните их
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06.02.2021 01:42 Відповісти
к сожалению СБУ, или ее руководящий состав, судя по ее действиям по очень быстрым разоблачениям, нашпигована вражеской агентурой... ведь разоблачение - это доказательство либо того, что разоблаченный агент не поддается перевербовке и игра через него невозможна (что не совсем на 100% вероятно), либо тупоголовости разработчиков, которые не могут этого товарища перевербовать...
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06.02.2021 06:03 Відповісти
Але ж поки все голословно,про докази ж тільки обіцяють,т.е. доказів ще немає,треба зварганить,та ще й залізобетонні.Чи може ми вже не в демократичній країні живемо,То тоді в нас в деожаві сімдесят три процента населення ворожих найманців,дивно,нащо ж було тоді в 2014 розколювати країну.
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06.02.2021 08:45 Відповісти
НУ ТАК ВЫЧИЩАЙТЕ СТРАНУ ОТ ЕТОЙ КАЦАПСКОЙ ГАДОСТИ!!! Кто за вас должен это делать??
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06.02.2021 10:04 Відповісти
Не так-то просто скинуть эту кацапскую гадость,состоящую в основном из богоизбранных..
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06.02.2021 11:40 Відповісти
Сейчас мы наблюдаем как агентура РФ ЗЕ+СН воюет с агентурой РФ Медвнчук+ОПЗЖ за электорат.

Не более и не менее. А между этими славными полужопиями застряла ТЮ. На території України агентура РФ просто божевільна, йде шпигунська війна, - Данілов - Цензор.НЕТ 6100
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06.02.2021 14:11 Відповісти
Якщо КГБ перейменували в СБУ, то виходить, і незалежність України була тільки символічною. Тому й ядерну зброю позбулися, і армії і флоту. А президент Кравчук, ідеолог компартії, проголосив Незалежність тільки тому, що тоді компартія була заборонена на Росії. І був він не справжнім президентом, а маріонеткою кремля. А Кучма вже на другій каденції прийняв державницьку позицію, і кремль підрядив Юлю, і пропаганду "Україна без Кучми"...
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06.02.2021 16:22 Відповісти
 
 