На території України агентура РФ просто божевільна, йде шпигунська війна, - Данілов
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Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов вважає, що в Україні йде шпигунська війна, а агентурна мережа Росії на території України "просто божевільна".
Про це він сказав під час Київського безпекового форуму 5 лютого, передає Цензор.НЕТ.
Секретар РНБО зазначив, що рішення про введення санкцій проти народного депутата від ОПЗЖ Тараса Козака та його телеканалів готувалося в атомсфері повної секретності через активну діяльність агентів держави-агресора.
"Матеріали готувалися в системі певної закритості, щоб не було жодних несподіванок. Тому що на жаль ... ще з початку 90-х - я вважаю, що ми зробили велику помилку, коли не закрили на вулиці Банковій повністю КДБ, а перейменували на Службу безпеки України, залишили тих самих працівників. Це дуже і дуже небезпечно. Наслідки ми пожинаємо досі. Агентура Російської Федерації сьогодні на нашій території просто божевільна", - зазначив Данілов.
За його словами, в Україні триває шпигунська війна.
"Тому у нас йде, скажімо так, не тільки війна гаряча, яка є на території Донецької та Луганської області, окупованої Російською Федерацією. У нас є інформаційна війна. І у нас є ще, скажімо так, так звана шпигунська війна, яку вони ведуть щодня. Ми її нібито не помічаємо, але ми відчуваємо це на собі, на своїй шкурі щодня, те, що вони, як казав класик, працюють. І це для нас дуже і дуже небезпечно", - зазначив секретар РНБО.
Будь ласка, зачекайте...
Ще свого часу банк Україна збанкротував через агента КДБ (викупив його акції). Міністри собі двічі в голову стріляли. Один рижий олігарх в свої 25 років вже сидів по праву руку від найбагатшого жителя Донецька. І попробуйте сказати, що то все не пов'язано з КДБ. Бо якось воно все дуже підозріло.
А судить надо самых-самых, таких как Ермак, Деркач, Портнов.
- Чоловіче, не пий ту воду, вона отруйна.
- Что ти сказалі ? Я нє понял?
- Я говорю, пєй малєнькімі глоточкамі, вода холодная заболєть можно.
Попросите западные спецслужбы, они, уверен, вам предоставят достовернейшую информацию о имуществе бывших СБУ-шников (но продолжающих работать на ФСБ), живущих в загородных маєтках под Киевом (стоимостью миллионы долларов!) и имеющим десятки (!) квартир в столице, Одессе, Львове. Да-да, они это все купили за одну зарплату. Бойцы незримого фронта, они такие.
читати тут про києвскую базу мєждународних тєррорістов (поки не затерли) - https://whiswh.com/ru/3747-kievskaya-razvedshkola-kotoruyu-zakanchival-shvarczenegger-istoriya-uchilishha-ne-nuzhnogo-nezavisimoj-ukraine-45/
Афтар, жги Ысчо!
Може - Аваков?
На фронті йде кривава війна, а продажні нардепи яничари -виродки з ОПЗЖ,
раз по раз їздять в Москву на "мирний" уклін до кривавого )(уйла (Путліна).
Як ще довго ця антидержавна самодіяльність сходитиме їм, нашим ворогам Юдам з рук?
Зараз мабуть мало що змінилось - злив операції по "Вагнерівцям" і знищення документів з цим пов язаних про це гарно свідчить
Не более и не менее. А между этими славными полужопиями застряла ТЮ.