Окупанти від початку доби тричі порушили режим припинення вогню на Донбасі, втрат немає, - штаб ООС

Російсько-окупаційні війська від початку доби на Донбасі тричі порушили режим припинення вогню, втрат серед особового складу українських воїнів немає.

Як передає Цензор.НЕТ, про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє пресцентр ООС.

Так, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", поблизу Новомихайлівки противник відкривав вогонь з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї. Також, недалеко від населеного пункту було зафіксовано проліт БПЛА противника з перетином лінії розмежування, яким здійснено дистанційне мінування позицій Об'єднаних сил міною ПОМ-2.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" російсько-окупаційні війська здійснили прицільний обстріл в сторону українських позицій з автоматичного станкового гранатомета в районі населеного пункту Богданівка.

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Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представника ОБСЄ. Бойових втрат серед українських захисників немає.

У районі проведення операції Об'єднаних сил виконують завдання й інші складові сил оборони. Сьогодні сапери ДСНС розмінували майже 6 гектарів території і передали на знищення 153 вибухонебезпечні предмети.

Обстановка в районі проведення операції Об'єднаних сил і надалі контрольована українським воїнами.