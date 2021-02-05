Мінцифри створило Раду з питань цифрової доступності для осіб з інвалідністю

Міністерство цифрової трансформації України створило Раду з питань цифрової доступності для осіб з інвалідністю; перше засідання відбулося в п'ятницю, 5 лютого.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у Фейсбуці написав віцепрем'єр - міністр цифровий трансформації Михайло Федоров

"Рада стане своєрідним посередником між громадянами та державою. Будемо сприяти забезпеченню людей з інвалідністю широкосмуговим доступом до інтернету", - зазначив він.

За його словами, новостворена рада працюватиме над тим, щоб зробити інтернет фінансово доступним для людей з інвалідністю і забезпечити їх гаджетами. Крім того, рада займатиметься розробкою нових та адаптацією існуючих веб-сайтів органів влади, а також аналізом існуючого та розробкою нового програмного забезпечення для осіб з обмеженими можливостями.

Федоров зазначив, що до теперішнього часу вже створено робочі групи, які працюватимуть над підвищенням доступності інтернету, державних і комунальних послуг, реалізації права на працю тощо.

"У найближчих планах — аналіз потреби забезпечення доступності інтернету для осіб з інвалідністю, реінжиніринг послуги з процедури оформлення і переоформлення інвалідності, запуск порталу для онлайн-навчання осіб з інвалідністю, що допоможе їм при працевлаштуванні", - підсумував він.

Читайте також: У Києві планують запустити спецтаксі для людей з особливими потребами