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Мінцифри створило Раду з питань цифрової доступності для осіб з інвалідністю

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Мінцифри створило Раду з питань цифрової доступності для осіб з інвалідністю

Міністерство цифрової трансформації України створило Раду з питань цифрової доступності для осіб з інвалідністю; перше засідання відбулося в п'ятницю, 5 лютого.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у Фейсбуці написав віцепрем'єр - міністр цифровий трансформації Михайло Федоров

"Рада стане своєрідним посередником між громадянами та державою. Будемо сприяти забезпеченню людей з інвалідністю широкосмуговим доступом до інтернету", - зазначив він.

За його словами, новостворена рада працюватиме над тим, щоб зробити інтернет фінансово доступним для людей з інвалідністю і забезпечити їх гаджетами. Крім того, рада займатиметься розробкою нових та адаптацією існуючих веб-сайтів органів влади, а також аналізом існуючого та розробкою нового програмного забезпечення для осіб з обмеженими можливостями.

Федоров зазначив, що до теперішнього часу вже створено робочі групи, які працюватимуть над підвищенням доступності інтернету, державних і комунальних послуг, реалізації права на працю тощо.

"У найближчих планах — аналіз потреби забезпечення доступності інтернету для осіб з інвалідністю, реінжиніринг послуги з процедури оформлення і переоформлення інвалідності, запуск порталу для онлайн-навчання осіб з інвалідністю, що допоможе їм при працевлаштуванні", - підсумував він.

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Шана та дяка за це- гарна це справа.
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05.02.2021 20:12 Відповісти
по ходу виртуальный доступ в 3D будет гарантирован железно
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05.02.2021 20:21 Відповісти
Тема й справді досить серйозна. Внаслідок війни багато кому зараз важче, ніж усім тим, кого біда не торкнулася.
Вона, щоправда, могла зачепити і їх. Переживають люди за них. Дописують.
Піклувались би краще.
Головне, щоби допомога з цією ініціативою прийшла за правильною адресою.
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05.02.2021 20:37 Відповісти
 
 