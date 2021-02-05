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Україна використовує в міжнародних судах факти вакцинації в ОРДЛО як доказ контролю з боку Росії, - Резніков

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Україна використовує в міжнародних судах факти вакцинації в ОРДЛО як доказ контролю з боку Росії, - Резніков

Вакцинація Росією жителів тимчасово окупованих територій України без згоди української влади є порушенням українських законів. Цим РФ вкотре підтвердить наявність контролю над ОРДЛО

Про це в інтерв’ю Укрінформу сказав віцепрем’єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков, інформує Цензор.НЕТ.

"У будь-якому разі, якщо російська влада на українській території без нашої згоди проводить якісь випробування на людях невідомої і несертифікованої в нас вакцини, це є порушенням українських законів. Вони наражають населення України на ризик і нестимуть за це відповідальність. Але головне, що таким чином вони ще раз підтверджують наявність контролю з боку Росії на цих окупованих територіях. І цим ми обов’язково скористаємося в усіх міжнародних судових інстанціях",- підкреслив Резніков.

Нагадуємо, у так званих ЛНР і ДНР 1 лютого заявили про початок масової вакцинації від коронавірусу місцевого населення. Щеплення робитимуть російським препаратом "Спутник V", який завезли з Росії в рамках надання "гуманітарної допомоги". Речник президента РФ Дмитро Пєсков підтвердив, що Росія постачатиме свою вакцину в ОРДЛО.

Читайте також: Жителі окупованої Луганщини відмовляються від вакцинації російським "Спутніком V", їм погрожують звільненням, - "Східна правозахисна група"
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Топ коментарі
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На месте наших прохиндеев-реинтеграторов, я бы почаще напоминал обитателям даунбаса и лугандонии про недавнее прошлое и возможное недалекое будущее (!) их "цветущего края - непакареннава дамбаса":

Как советский режим грабил крестьян.
Знаете, почему советские колхозники резали свиней ночью, в сенях, предварительно надев на голову мешок с золой - чтоб кабанчик задыхался и не кричал? Не знаете?
Потому, что мужик, который собственными руками вырастил кабана, обязан был отдать его шкуру государству. На офицерские сапоги, портупеи и другое нужное стране военное имущество.
А сало хотелось чтоб со шкуркой было. Какое же сало без шкурки? Вот и резали свиней тайком. А председателю колхоза и председателю сельсовета взятку давали. Этим же салом со шкуркой и лучшим куском мяса.
Знаете, почему крестьяне ив СССР рубили фруктовые деревья? Потому, что коммунисты ввели драконовские налоги на них. Нет денег? Не беда. Брали "натурой" - шерстью, мясом, овощами и теми же фруктами. Вот мужики и взялись за топоры. Рубили и плакали - те груши и вишни еще их деды сажали.
А еще моя мама вспоминала, как их обязывали вывозить на колхозные поля... собственные экскременты. На удобрения. Сам должен был свой туалет типа "сортир" вычистить и сам на поле, куда бригадир укажет, вывезти. Или вынести. Никого не волновало как это гуано в поле окажется. Но отдай - не греши.
А вы в курсе, что родное государство облагало всех крестян, которые имели коров, натуральным налогом - 220 литров молока в год дай. Горбатишся на коровку ты, а молочко государство подгребает. Если кто не в курсе, как оно дается - молочко - попробуйте денек косой помахать. Я махал - знаю. А сено скирдовать не пробовали? Тоже скажу - не ложкой за столом работать.
И да, если у вас был десяток кур - любимое государство рабочих и крестьян заботливо обязывало сдать 180-250 яиц в год. Ибо государство своими яйцами пролетариат обеспечить не могло.
И да - на каждую свинью, которую вырастил советский мужик, тоже существовал налог.
Это все в придачу к тяжелейшей, от темна до темна работе в колхозе. Практически бесплатной ибо что такое зарплата 40-50-60 рублей? И ту лишь с 1966 года начали платить. А до этого целых 36 лет ишачили колхозники задарма. За "трудодни". Отработал "трудодень" - получи 2 кило зерна, и ни в чем себе не отказывай. Денег хочешь? Продай эти 2 кило родному государству. По цене в 2 раза меньше, чем государство у колхоза покупает.
Как люди не бежали из этого "рая"? Бежали, еще как. Несмотря на то, что родное советское государство, в котором "так вольно дышит человек", сделало мужиков крепостными, фактически запретив выезд из колхоза, отобрав паспорта.
Моему отцу повезло. Родной колхоз направил его учиться на тракториста в Старобешево. После этого он попал в армию, а из армии уехал "поднимать целину" по "комсомольскому набору". В Калмыкию. А это уже - паспорт. А паспорт давал право "на лево". Так наша семья оказалась не в колхозе, а в государственном предприятии - совхозе.
А это уже совсем другое дело. Платили хоть и мало, но все же платили, а не те мизерные 40-50 рублей "колхозных". И пенсионный стаж шел государственный, а не колхозный. Знаете, что такое "колхозная пенсия"? Это 12-18 рублей в месяц. Бывало, что и 5 рублей и даже три.
Но об этом как-нибудь в другой раз.
Народ, который забыл или не знает своего прошлого, не имеет будущего, - сказал Платон.
От себя добавлю: такой народ обречен ходить по кругу, причем - по граблям.
(с) Павло Бондаренко
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05.02.2021 21:00
+3
Украина использует в международных судах факты вакцинации в ОРДЛО как доказательство контроля со стороны России, - Резников - Цензор.НЕТ 4495
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05.02.2021 21:00
+3
Приємно побачити обізнану людину. Ціни на вакцину в студію. Разом порахуємо цих мульйонерів.
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05.02.2021 21:15
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Раньше в Украине ещё сомневались, а сейчас как будто глаза открылись.
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05.02.2021 20:41 Відповісти
Резников скажи, а ты дашь согласие? Вопрос риторический...
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05.02.2021 20:43 Відповісти
Згоду на що?
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05.02.2021 20:45 Відповісти
гениальный ход непризнанного гения реинтеграции, сюда надо добавить прививки от бешенства, столбняка и избытка ума отдельным уникумам зеленаго лохторату Украина использует в международных судах факты вакцинации в ОРДЛО как доказательство контроля со стороны России, - Резников - Цензор.НЕТ 4370
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05.02.2021 20:44 Відповісти
Вгамуйся, пацак.
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05.02.2021 20:46 Відповісти
Проти кацапів усе згодиться.
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05.02.2021 20:47 Відповісти
Що так разволновался, прививку сделал или очкуешь? Украина использует в международных судах факты вакцинации в ОРДЛО как доказательство контроля со стороны России, - Резников - Цензор.НЕТ 4252
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05.02.2021 20:49 Відповісти
На месте наших прохиндеев-реинтеграторов, я бы почаще напоминал обитателям даунбаса и лугандонии про недавнее прошлое и возможное недалекое будущее (!) их "цветущего края - непакареннава дамбаса":

Как советский режим грабил крестьян.
Знаете, почему советские колхозники резали свиней ночью, в сенях, предварительно надев на голову мешок с золой - чтоб кабанчик задыхался и не кричал? Не знаете?
Потому, что мужик, который собственными руками вырастил кабана, обязан был отдать его шкуру государству. На офицерские сапоги, портупеи и другое нужное стране военное имущество.
А сало хотелось чтоб со шкуркой было. Какое же сало без шкурки? Вот и резали свиней тайком. А председателю колхоза и председателю сельсовета взятку давали. Этим же салом со шкуркой и лучшим куском мяса.
Знаете, почему крестьяне ив СССР рубили фруктовые деревья? Потому, что коммунисты ввели драконовские налоги на них. Нет денег? Не беда. Брали "натурой" - шерстью, мясом, овощами и теми же фруктами. Вот мужики и взялись за топоры. Рубили и плакали - те груши и вишни еще их деды сажали.
А еще моя мама вспоминала, как их обязывали вывозить на колхозные поля... собственные экскременты. На удобрения. Сам должен был свой туалет типа "сортир" вычистить и сам на поле, куда бригадир укажет, вывезти. Или вынести. Никого не волновало как это гуано в поле окажется. Но отдай - не греши.
А вы в курсе, что родное государство облагало всех крестян, которые имели коров, натуральным налогом - 220 литров молока в год дай. Горбатишся на коровку ты, а молочко государство подгребает. Если кто не в курсе, как оно дается - молочко - попробуйте денек косой помахать. Я махал - знаю. А сено скирдовать не пробовали? Тоже скажу - не ложкой за столом работать.
И да, если у вас был десяток кур - любимое государство рабочих и крестьян заботливо обязывало сдать 180-250 яиц в год. Ибо государство своими яйцами пролетариат обеспечить не могло.
И да - на каждую свинью, которую вырастил советский мужик, тоже существовал налог.
Это все в придачу к тяжелейшей, от темна до темна работе в колхозе. Практически бесплатной ибо что такое зарплата 40-50-60 рублей? И ту лишь с 1966 года начали платить. А до этого целых 36 лет ишачили колхозники задарма. За "трудодни". Отработал "трудодень" - получи 2 кило зерна, и ни в чем себе не отказывай. Денег хочешь? Продай эти 2 кило родному государству. По цене в 2 раза меньше, чем государство у колхоза покупает.
Как люди не бежали из этого "рая"? Бежали, еще как. Несмотря на то, что родное советское государство, в котором "так вольно дышит человек", сделало мужиков крепостными, фактически запретив выезд из колхоза, отобрав паспорта.
Моему отцу повезло. Родной колхоз направил его учиться на тракториста в Старобешево. После этого он попал в армию, а из армии уехал "поднимать целину" по "комсомольскому набору". В Калмыкию. А это уже - паспорт. А паспорт давал право "на лево". Так наша семья оказалась не в колхозе, а в государственном предприятии - совхозе.
А это уже совсем другое дело. Платили хоть и мало, но все же платили, а не те мизерные 40-50 рублей "колхозных". И пенсионный стаж шел государственный, а не колхозный. Знаете, что такое "колхозная пенсия"? Это 12-18 рублей в месяц. Бывало, что и 5 рублей и даже три.
Но об этом как-нибудь в другой раз.
Народ, который забыл или не знает своего прошлого, не имеет будущего, - сказал Платон.
От себя добавлю: такой народ обречен ходить по кругу, причем - по граблям.
(с) Павло Бондаренко
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05.02.2021 21:00 Відповісти
Украина использует в международных судах факты вакцинации в ОРДЛО как доказательство контроля со стороны России, - Резников - Цензор.НЕТ 4495
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05.02.2021 21:00 Відповісти
Небольшое уточнение, от этих откатов в Англии появилось десятка полтора новых миллионеров...
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05.02.2021 21:09 Відповісти
Приємно побачити обізнану людину. Ціни на вакцину в студію. Разом порахуємо цих мульйонерів.
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05.02.2021 21:15 Відповісти
Если на вакцины из Китая выложили 1 млрд гр, то не трудно будет посчитать затраты на вакцину из Англии...К стати, Кличко тоже для начала выложил из бюджета Киева 150 млн!
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05.02.2021 21:55 Відповісти
Та хєр на стєпанова і на кітайоську вакцину, я тебе про інше питав, про пост Супрунші. Давай абізнаний ляпі факти про мульйонєрів. Але ти знаєш, я відчуваю, що ти таки всрався. Вільний звиздюк.
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05.02.2021 22:39 Відповісти
Английская Crown Agents - это обычная фирма-прокладка, которая зарабатывает на откатах! И если у нас на строительстве дорог забирают 40% отката, то за откаты для англичан тебе никто и никогда не скажет!
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05.02.2021 23:00 Відповісти
Факти.
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05.02.2021 23:34 Відповісти
Crown Agents у 2015 р. допомогло Міністерству охорони здоров'я закупити ліків для, наприклад, лікування дитячої та дорослої онкології від 2 до 22 рази дешевше, як це було при овочевої богатирьові.
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06.02.2021 00:38 Відповісти
Факты вакцинации спутником-v (в простонародье "новичок") - это факты геноцида, ващето...
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05.02.2021 21:08 Відповісти
Ватников красиво развели, норм вакцин нету, а "новичок" не работает или хреновый. В итоге 1 из 250 ватников каждых может помереть к концу эпидемии. Украина использует в международных судах факты вакцинации в ОРДЛО как доказательство контроля со стороны России, - Резников - Цензор.НЕТ 6076 (уже сейчас в США есть штаты где более 1 на 500 умерших но там вакцинация идет норм вакциной)
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05.02.2021 21:10 Відповісти
Украина использует в международных судах факты вакцинации в ОРДЛО как доказательство контроля со стороны России, - Резников - Цензор.НЕТ 6077 Украина использует в международных судах факты вакцинации в ОРДЛО как доказательство контроля со стороны России, - Резников - Цензор.НЕТ 1647
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05.02.2021 21:14 Відповісти
Россия уже давно печатает для ДНР и ЛНР почтовые марки, которые

служат для связи этих "республик" с РФ, Абхазией, Осетией , Приднестровьем.
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05.02.2021 21:40 Відповісти
 
 