Україна використовує в міжнародних судах факти вакцинації в ОРДЛО як доказ контролю з боку Росії, - Резніков

Вакцинація Росією жителів тимчасово окупованих територій України без згоди української влади є порушенням українських законів. Цим РФ вкотре підтвердить наявність контролю над ОРДЛО

Про це в інтерв’ю Укрінформу сказав віцепрем’єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков, інформує Цензор.НЕТ.

"У будь-якому разі, якщо російська влада на українській території без нашої згоди проводить якісь випробування на людях невідомої і несертифікованої в нас вакцини, це є порушенням українських законів. Вони наражають населення України на ризик і нестимуть за це відповідальність. Але головне, що таким чином вони ще раз підтверджують наявність контролю з боку Росії на цих окупованих територіях. І цим ми обов’язково скористаємося в усіх міжнародних судових інстанціях",- підкреслив Резніков.

Нагадуємо, у так званих ЛНР і ДНР 1 лютого заявили про початок масової вакцинації від коронавірусу місцевого населення. Щеплення робитимуть російським препаратом "Спутник V", який завезли з Росії в рамках надання "гуманітарної допомоги". Речник президента РФ Дмитро Пєсков підтвердив, що Росія постачатиме свою вакцину в ОРДЛО.

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