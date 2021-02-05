Головні новини 5 лютого: Зеленський звернувся до українців російською, ОПЗЖ погрожує загостренням на Донбасі
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Президент російською пояснив, чому закрив канали з пропагандою, ОПЗЖ обіцяє загострення на Донбасі, Нацрада хоче закрити "Наш", Україна отримає 12 млн вакцин, - головні новини країни 5 лютого 2021 року.
Зеленський звернувся до українців російською
Президент вперше записав відеоблог російською мовою. Він пояснив, чому був змушений ввести санкції проти телеканалів Медведчука, розвінчав міф про заборону в Україні творів Булгакова і процитував його заклик "не читати перед обідом радянських газет". "Не читайте перед обідом продажні ЗМІ і не дивіться кишенькові телеканали ... Ну, якщо тільки не хочете отримати на обід порцію соковитої і добірної брехні", - закликав Зеленський.
ОПЗЖ погрожує загостренням на Донбасі
Нардеп ОПЗЖ Рабінович озвучив у фейсбучному пості такі перспективи: "На лінії розмежування на Донбасі очікується велика провокація. Конфлікт може з умиротвореного перерости в напружений з постійними обстрілами. ... Джерело вказує, що "мирний кейс" Зеленського поховають".
Рабінович стверджує, що ініціатива загострення конфлікту нібито йде з Офісу президента.
Нардеп "Слуги народу" Верещук назвала слова Рабіновича шантажем і заявила, що їх має перевірити СБУ.
"Наш" хочуть закрити
Національна рада з питань телебачення і радіомовлення через суд домагається позбавлення ліцензії телеканалу "Наш". Позов було подано ще в 2019-му за невідповідність контенту ліцензії.
Україна отримає 12 млн доз вакцин виробництва "AstraZeneca" і "Novavax"
Поставки проходитимуть з лютого 2021 року - повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов президенту Володимиру Зеленському.
Зараз Кабмін працює над розробкою сайту, на якому можна буде записатися на вакцинацію. Його планують запустити наступного тижня.
Росіяни штовхають автозак
Заарештовані учасники протестів у Москві допомогли поліції, підштовхнувши автозак, який заглох, в якому їх везли до спецприймальника. Відео того, що відбувається, викликало бурхливе обговорення в інтернеті. Думки розділилися від "невиправні раби" до "не маєте морального права засуджувати".
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Скажіть таку річ:
Ви десь чули щоб на Росії продавались книжки українською мовою? Чи може щоб Путін на своїх виступах демонстрував українську книжку?
Ви десь бачили, що Росія говорила про свою українську мову? Чи про польську? Чи про німецьку?
Ви десь в світі чули, щоб президент порушуючи закон виуористовував мову іншої країни, особливо тої що вбиває своїх де людей, що окупувала 7% території?
І я не бачив, і не знаю жодного такого президента і жодної країни. Тому що ми єдина країна, з єдиною мовою. І нам не потрібні чужі символи, чужі мови, чужа історія, чужі герої-колаборанти.
Можна закрити хоч сотню московських помийок, але якщо такі наративи будуть просуватись в Україні і далі - матимемо ту ж саму ситуацію і ті самі наслідки.
Петро, будучи в Штатах давал интервью от не помню Fox или CNN и ето не важно на самом деле потому шо транслировали все новостные каналы,
так вот на очень приличном английском, никаких переводчиков не требовалось ни интевьюеру ни слушающей аудитории.
ето бесусловно совершенно отлично от "официального" заявления Президента,
которое должно делаться на государсвенном языке.
откуда у него информация?
мне кажется что ему поручили передать от мелкого дрища послание - ультиматум. мол прекратите преследовать помойные каналы иначе будем стрелять. ведь они знают что промывая мозги населению украины они победят без войны. победят в голвах и народ, превратившись в быдло сам свалит власть и откроет ворота оккупанту. как это было с 1922 году когда коммуняки оккупировали украину.
вот и вся философия партии опзж и мордора.
Няша№2, почему это уркоганище, агент копростана, до сих пор на свободе??? А СБУ куда смотрит??? Вся ЖОПЗ состоит, только из одних бандюков-проституток!!!
Говорят что клоунов, на ЖОПуЗ хотят поменять...