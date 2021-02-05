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Новини Політика України
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вакцина (3528) Зеленський (17463) Рабінович (189) Росія (47263) Донбас (21733) автозак (5) Опозиційна платформа - За життя (467)

Головні новини 5 лютого: Зеленський звернувся до українців російською, ОПЗЖ погрожує загостренням на Донбасі

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Головні новини 5 лютого: Зеленський звернувся до українців російською, ОПЗЖ погрожує загостренням на Донбасі

Президент російською пояснив, чому закрив канали з пропагандою, ОПЗЖ обіцяє загострення на Донбасі, Нацрада хоче закрити "Наш", Україна отримає 12 млн вакцин, - головні новини країни 5 лютого 2021 року.

Зеленський звернувся до українців російською

Президент вперше записав відеоблог російською мовою. Він пояснив, чому був змушений ввести санкції проти телеканалів Медведчука, розвінчав міф про заборону в Україні творів Булгакова і процитував його заклик "не читати перед обідом радянських газет". "Не читайте перед обідом продажні ЗМІ і не дивіться кишенькові телеканали ... Ну, якщо тільки не хочете отримати на обід порцію соковитої і добірної брехні", - закликав Зеленський.

ОПЗЖ погрожує загостренням на Донбасі

Нардеп ОПЗЖ Рабінович озвучив у фейсбучному пості такі перспективи: "На лінії розмежування на Донбасі очікується велика провокація. Конфлікт може з умиротвореного перерости в напружений з постійними обстрілами. ... Джерело вказує, що "мирний кейс" Зеленського поховають".

Рабінович стверджує, що ініціатива загострення конфлікту нібито йде з Офісу президента.

Нардеп "Слуги народу" Верещук назвала слова Рабіновича шантажем і заявила, що їх має перевірити СБУ.

"Наш" хочуть закрити

Національна рада з питань телебачення і радіомовлення через суд домагається позбавлення ліцензії телеканалу "Наш". Позов було подано ще в 2019-му за невідповідність контенту ліцензії.

Україна отримає 12 млн доз вакцин виробництва "AstraZeneca" і "Novavax"

Поставки проходитимуть з лютого 2021 року - повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов президенту Володимиру Зеленському.

Зараз Кабмін працює над розробкою сайту, на якому можна буде записатися на вакцинацію. Його планують запустити наступного тижня.

Росіяни штовхають автозак

Заарештовані учасники протестів у Москві допомогли поліції, підштовхнувши автозак, який заглох, в якому їх везли до спецприймальника. Відео того, що відбувається, викликало бурхливе обговорення в інтернеті. Думки розділилися від "невиправні раби" до "не маєте морального права засуджувати".
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Топ коментарі
+9
Давно пора признать ОПЗЖ - террористической организацией.
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05.02.2021 22:07
+8
Андрій Смолій

39 мин. ·

Скажіть таку річ:

Ви десь чули щоб на Росії продавались книжки українською мовою? Чи може щоб Путін на своїх виступах демонстрував українську книжку?
Ви десь бачили, що Росія говорила про свою українську мову? Чи про польську? Чи про німецьку?
Ви десь в світі чули, щоб президент порушуючи закон виуористовував мову іншої країни, особливо тої що вбиває своїх де людей, що окупувала 7% території?

І я не бачив, і не знаю жодного такого президента і жодної країни. Тому що ми єдина країна, з єдиною мовою. І нам не потрібні чужі символи, чужі мови, чужа історія, чужі герої-колаборанти.

Можна закрити хоч сотню московських помийок, але якщо такі наративи будуть просуватись в Україні і далі - матимемо ту ж саму ситуацію і ті самі наслідки.
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05.02.2021 22:35
+7
Головні новини 5 лютого: Зеленський звернувся до українців російською, ОПЗЖ погрожує загостренням на Донбасі - Цензор.НЕТ 3793
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05.02.2021 22:23
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Давно пора признать ОПЗЖ - террористической организацией.
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05.02.2021 22:07 Відповісти
Що він там сказав хоч?
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05.02.2021 22:20 Відповісти
Зажопінці погрожують загостренням на Донбасі? Значить вони пов'язані з терористами на Донбасі. Буде загострення на Донбасі - буде звинуваченія у зв'язках з терористами і заборона ОПЗЖ як організації, що підтримує тероризм, блокування рахунків та все інше
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05.02.2021 22:23 Відповісти
Головні новини 5 лютого: Зеленський звернувся до українців російською, ОПЗЖ погрожує загостренням на Донбасі - Цензор.НЕТ 3793
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05.02.2021 22:23 Відповісти
По русски бо баран!! ЦЕ ПОРУШЕННЯ КОНСТИТУЦІЇ, ПРЕЗИДЕНТ ЗВЕРТАЄТЬСЯ МОВОЮ КРАЇНИ АГРЕСОРА!!!!!
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05.02.2021 22:29 Відповісти
Андрій Смолій

39 мин. ·

Скажіть таку річ:

Ви десь чули щоб на Росії продавались книжки українською мовою? Чи може щоб Путін на своїх виступах демонстрував українську книжку?
Ви десь бачили, що Росія говорила про свою українську мову? Чи про польську? Чи про німецьку?
Ви десь в світі чули, щоб президент порушуючи закон виуористовував мову іншої країни, особливо тої що вбиває своїх де людей, що окупувала 7% території?

І я не бачив, і не знаю жодного такого президента і жодної країни. Тому що ми єдина країна, з єдиною мовою. І нам не потрібні чужі символи, чужі мови, чужа історія, чужі герої-колаборанти.

Можна закрити хоч сотню московських помийок, але якщо такі наративи будуть просуватись в Україні і далі - матимемо ту ж саму ситуацію і ті самі наслідки.
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05.02.2021 22:35 Відповісти
просто вспомнилось...
Петро, будучи в Штатах давал интервью от не помню Fox или CNN и ето не важно на самом деле потому шо транслировали все новостные каналы,
так вот на очень приличном английском, никаких переводчиков не требовалось ни интевьюеру ни слушающей аудитории.
ето бесусловно совершенно отлично от "официального" заявления Президента,
которое должно делаться на государсвенном языке.
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05.02.2021 23:01 Відповісти
Відносно брехні,в Україні колись хтось відповість за публичну брехню !!!)))
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05.02.2021 22:41 Відповісти
а опзж каким боком до орков в луганде? тем более если оно предсказывает что вот вот будет там что-то.
откуда у него информация?
мне кажется что ему поручили передать от мелкого дрища послание - ультиматум. мол прекратите преследовать помойные каналы иначе будем стрелять. ведь они знают что промывая мозги населению украины они победят без войны. победят в голвах и народ, превратившись в быдло сам свалит власть и откроет ворота оккупанту. как это было с 1922 году когда коммуняки оккупировали украину.
вот и вся философия партии опзж и мордора.
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05.02.2021 22:55 Відповісти
Звернувся до українців мовою загарбника.
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05.02.2021 22:57 Відповісти
Не, ну зажоповці ни разу не палятся, правда ж? Головні новини 5 лютого: Зеленський звернувся до українців російською, ОПЗЖ погрожує загостренням на Донбасі - Цензор.НЕТ 9027
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05.02.2021 23:06 Відповісти
ЖОПЗЖ - выбросьте за даунбасский поребрик,чтоб и не воняло ими.
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05.02.2021 23:11 Відповісти
"Нардеп ОПЗЖ Рабинович", он же "жёлудь" - кличка от кегебе-е-е стукачёк потому что, урка-рецедивист (прямо как овощь), со стажем 14 лет, за хищение в особо крупных размеров и агент фесебе-е-е, от куда информация?
Няша№2, почему это уркоганище, агент копростана, до сих пор на свободе??? А СБУ куда смотрит??? Вся ЖОПЗ состоит, только из одних бандюков-проституток!!!
Говорят что клоунов, на ЖОПуЗ хотят поменять...
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05.02.2021 23:25 Відповісти
Да пусть хоть на иврите обращается, абы по делу!
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05.02.2021 23:46 Відповісти
Він англійську вивчити не здатний. Який на фіг івріт? Вони вже навіть ідіш забули і з того що лишилось це тупа хуцпа, фаршмак на свята і жидобільшовизм на генетичному рівні. P.S. Якщо в якогось посадовця вистачить нахабства звернутись до мене в Україні на івриті або на ідіші - отримає в рило на місці.
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06.02.2021 02:37 Відповісти
В рило - цього мало. Треба мотузку. мило й до майданного фонаря таких діячів!
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06.02.2021 04:56 Відповісти
Ні! Тільки на "історичну батьківщину". Там їм швидко пояснять що означає "родіну любіть". Для них любити щось чи когось окрім самого себе гірше смерті.
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06.02.2021 05:26 Відповісти
если есть доказательства в связях с дыныры и лыныры должно быть арестовано имущество и счета уже!! а я так понимаю что где -то есть)))
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06.02.2021 00:01 Відповісти
Як він високо злетів. То сидів за розкрадання соціалістичної власності в особливо великих розмірах, а тепер війну накликає. Хоча гадаю, що якщо його причинять, то зразу з'явиться довідка, що психічно неадекватний.
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06.02.2021 02:02 Відповісти
А может того. Направить пару боевых орудий и жахнуть по жилищу мертветчука?
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06.02.2021 04:11 Відповісти
ОПЗЖ грозит, или дебилы не видят этого обострения?
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06.02.2021 08:38 Відповісти
Скільки раз зе-лох буде порушувати закони України?!!
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06.02.2021 10:18 Відповісти
НАХ*Й ОПЗЖ ! ГОУ в Ж !
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08.04.2021 15:39 Відповісти
 
 