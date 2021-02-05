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Резніков виступив за приєднання Польщі і США до переговорів стосовно Донбасу
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Віцепрем'єр, міністр з питань реінтеграції окупованих територій Олексій Резніков виступив за приєднання США і Польщі до переговорів з урегулювання на Донбасі. Він вважає, що це може принести користь переговорному процесу.
Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в інтерв'ю Резнікова для "Укрінформ".
Міністр заявив, що приєднання США та Польщі може змусити Росію сісти за стіл переговорів.
"Участь США за нової президентської адміністрації, враховуючи певні зобов'язання за Будапештським меморандумом, а також Польщі, яка незабаром головуватиме в ОБСЄ, може спонукати Росію сісти за стіл переговорів і вести переговори в інтересах миру - і нарешті домовитися, а не просто блокувати всі процеси", - сказав він.
Топ коментарі
+3 Олекса Довбуш 5ad66706
показати весь коментар05.02.2021 21:41
+2 Нестор Нетописець
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+2 мон
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Источник: https://censor.net/ru/n3246346
Залучення до переговорів Польщі з московією для України за останні 500 років нічим добрим ніколи не закінчувалось.
Та і про літак з Качиньським поляки не забули.
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