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Резніков виступив за приєднання Польщі і США до переговорів стосовно Донбасу

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Резніков виступив за приєднання Польщі і США до переговорів стосовно Донбасу

Віцепрем'єр, міністр з питань реінтеграції окупованих територій Олексій Резніков виступив за приєднання США і Польщі до переговорів з урегулювання на Донбасі. Він вважає, що це може принести користь переговорному процесу.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в інтерв'ю Резнікова для "Укрінформ".

Міністр заявив, що приєднання США та Польщі може змусити Росію сісти за стіл переговорів.

"Участь США за нової президентської адміністрації, враховуючи певні зобов'язання за Будапештським меморандумом, а також Польщі, яка незабаром головуватиме в ОБСЄ, може спонукати Росію сісти за стіл переговорів і вести переговори в інтересах миру - і нарешті домовитися, а не просто блокувати всі процеси", - сказав він.

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Топ коментарі
+3
Треба збирати всіх друзів,щоб гуртом забити ведмедя.
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05.02.2021 21:41
+2
Резников выступил за присоединение Польши и США к переговорам по Донбассу - Цензор.НЕТ 9986
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05.02.2021 21:39
+2
Лучше польских снайперов и корректировщиков пригласить на практику на Донбасс , с кацапом общаться все равно шо небо вилкой красить.
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05.02.2021 21:57
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Резников выступил за присоединение Польши и США к переговорам по Донбассу - Цензор.НЕТ 9986
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05.02.2021 21:39 Відповісти
Треба збирати всіх друзів,щоб гуртом забити ведмедя.
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05.02.2021 21:41 Відповісти
Головне - не брати на переговори наркомана.
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05.02.2021 21:52 Відповісти
правильно... нужно регулярно ставить кацапню в позу крайнего удивления Резников выступил за присоединение Польши и США к переговорам по Донбассу - Цензор.НЕТ 7244
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05.02.2021 21:55 Відповісти
Лучше польских снайперов и корректировщиков пригласить на практику на Донбасс , с кацапом общаться все равно шо небо вилкой красить.
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05.02.2021 21:57 Відповісти
США и Великобритании как подписантов будапештских соглашений. А Польша каким боком непонятно. Ну нехай буде и Польша.
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05.02.2021 22:02 Відповісти
"а также Польши, которая вскоре будет председательствовать в ОБСЕ"

Источник: https://censor.net/ru/n3246346
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05.02.2021 22:35 Відповісти
Польщі не треба. При всій повазі до польського народу.

Залучення до переговорів Польщі з московією для України за останні 500 років нічим добрим ніколи не закінчувалось.
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05.02.2021 22:54 Відповісти
Польща чудово розуміє,. що якщо "русскій мір" в Україні переможе, то вона наступна.
Та і про літак з Качиньським поляки не забули.
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05.02.2021 23:22 Відповісти
такими темпами второй Зепрезиденский срок легко потянет и третий, превратившись наконец то в настоящую Хунту.
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06.02.2021 01:29 Відповісти
Я тоже требую присоединения США и Японии!
Почему этого нет в новостях?
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06.02.2021 08:39 Відповісти
Краще би рєзніков виступив за приєднання Польщі до США , а України до Польщі
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06.02.2021 20:11 Відповісти
Упс! Засыпаю и спрсоня почудилось, что написано - присоединение польши и сша к россии, аж подскочил от удивления Резніков виступив за приєднання Польщі і США до переговорів стосовно Донбасу - Цензор.НЕТ 7467
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25.04.2021 00:47 Відповісти
 
 