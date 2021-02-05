На телеканалах Медведчука за документами працювали від 1 до 33 осіб, середня зарплата - 5 тис. грн, - Данілов

Секретар РНБО Олексій Данілов запропонував працевлаштувати телевізійників, які втратили роботу через закриття телеканалів Медведчука, і навіть підняти їм зарплату на 20-25%.

Про це він сказав в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", інформує Цензор.НЕТ.

Таким чином Данілов відповів на слова своїх опонентів, які заявили, що на закритих телеканалах нібито працювали півтори тисячі осіб.

Секретар РНБО нагадав, що санкції введено проти 8 підприємств, що забезпечували роботу телеканалів "112 Україна", NewsOne і Zik.

"От підприємство "ТВ-вибір" - у 2020 році середня кількість працюючих - 1 людина, "Новий формат" - 1 людина, "Аріанда", - 1 людина, "Телекомпанія 112" - 33 людини, "Партнер-ТВ" - 1 людина, "Лідер-ТВ" - 1 людина", - перерахував Данілов.

За його словами, за документами середня зарплата на цих підприємствах становила 5000 гривень.

"Якщо ви знайдете людину, яка на телебаченні буде працювати за 5000 гривень... Ми сьогодні мали з Володимиром Зеленським нараду, і він сказав: якщо там потерпають люди, якщо їм треба зробити працевлаштування, можемо їм запропонувати роботу. Більше того, можемо навіть збільшити на 20-25% їм заробітню платню за бажанням", - додав секретар РНБО.

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Нагадаємо, 2 лютого президент Володимир Зеленський своїм указом ввів у дію рішення РНБО про санкції проти нардепа ОПЗЖ Тараса Козака і трьох каналів, які фактично належать йому, - "112 Україна", NewsOne і Zik.

Хоча документ набував чинності з опівночі, провайдери почали вимикати сигнал раніше.

Телеканали медіахолдингу нардепа Козака, що потрапили під санкції РНБО, заявили про політичну розправу з боку президента Зеленського і намір боротися за своє право "мовити для українців, доносити правду до громадян і бути в ефірі".

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