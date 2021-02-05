УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
15261 відвідувач онлайн
Новини Політика України Закриття каналів Медведчука
16 774 49
Данілов (1191) 112_Україна (173) Newsone (174) ZIK (121)

На телеканалах Медведчука за документами працювали від 1 до 33 осіб, середня зарплата - 5 тис. грн, - Данілов

Новини Цензор.НЕТ Політика України

На телеканалах Медведчука за документами працювали від 1 до 33 осіб, середня зарплата - 5 тис. грн, - Данілов

Секретар РНБО Олексій Данілов запропонував працевлаштувати телевізійників, які втратили роботу через закриття телеканалів Медведчука, і навіть підняти їм зарплату на 20-25%.

Про це він сказав в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", інформує Цензор.НЕТ.

Таким чином Данілов відповів на слова своїх опонентів, які заявили, що на закритих телеканалах нібито працювали півтори тисячі осіб.

Секретар РНБО нагадав, що санкції введено проти 8 підприємств, що забезпечували роботу телеканалів "112 Україна", NewsOne і Zik.

"От підприємство "ТВ-вибір" - у 2020 році середня кількість працюючих - 1 людина, "Новий формат" - 1 людина, "Аріанда", - 1 людина, "Телекомпанія 112" - 33 людини, "Партнер-ТВ" - 1 людина, "Лідер-ТВ" - 1 людина", - перерахував Данілов.

За його словами, за документами середня зарплата на цих підприємствах становила 5000 гривень.

"Якщо ви знайдете людину, яка на телебаченні буде працювати за 5000 гривень... Ми сьогодні мали з Володимиром Зеленським нараду, і він сказав: якщо там потерпають люди, якщо їм треба зробити працевлаштування, можемо їм запропонувати роботу. Більше того, можемо навіть збільшити на 20-25% їм заробітню платню за бажанням", - додав секретар РНБО.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Медведчук про блокування каналів свого соратника Козака: Очевидний елемент зовнішнього управління Зеленським. ВIДЕО

Нагадаємо, 2 лютого президент Володимир Зеленський своїм указом ввів у дію рішення РНБО про санкції проти нардепа ОПЗЖ Тараса Козака і трьох каналів, які фактично належать йому, - "112 Україна", NewsOne і Zik.

Хоча документ набував чинності з опівночі, провайдери почали вимикати сигнал раніше.

Телеканали медіахолдингу нардепа Козака, що потрапили під санкції РНБО, заявили про політичну розправу з боку президента Зеленського і намір боротися за своє право "мовити для українців, доносити правду до громадян і бути в ефірі".

Читайте на "Цензор.НЕТ": В YouTube надішлють лист із проханням заблокувати сторінки каналів "112 Україна", ZIK і NewsOne, - Ткаченко
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+48
Знатный троллинг!!!! Ну если честно работали за 5000 грн мы готовы вам протянуть руку помощи и даже поднять ЗП до 6000 грн. Красавчег!!!
показати весь коментар
05.02.2021 21:59
+36
Круто! Гадили Україні, ще й працювали у тіні!
показати весь коментар
05.02.2021 21:58
+28
обломал рога ********** "работодателям"
показати весь коментар
05.02.2021 21:56
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
обломал рога ********** "работодателям"
показати весь коментар
05.02.2021 21:56 Відповісти
Круто! Гадили Україні, ще й працювали у тіні!
показати весь коментар
05.02.2021 21:58 Відповісти
5000 грвней или баксов и в сутки месяц полгода минуту секунда прайм тайма...
показати весь коментар
05.02.2021 22:24 Відповісти
Знатный троллинг!!!! Ну если честно работали за 5000 грн мы готовы вам протянуть руку помощи и даже поднять ЗП до 6000 грн. Красавчег!!!
показати весь коментар
05.02.2021 21:59 Відповісти
На телеканалах Медведчука по документам работали от 1 до 33 человек, средняя зарплата - 5 тыс. грн, - Данилов - Цензор.НЕТ 1232 жги,Даныло...
показати весь коментар
05.02.2021 21:59 Відповісти
Так там целый "букет" экономических преступлений в добавок. Ну значится еще одна статья вдогонку.
показати весь коментар
05.02.2021 22:00 Відповісти
Предложил работу кацапским пропагандонам? А зачем?
показати весь коментар
05.02.2021 22:00 Відповісти
Він же не уточнив, яку роботу може їм надати.
Можливо, двірниками, щоб собаче лайно прибирали, яке залишили після себе...
показати весь коментар
05.02.2021 22:33 Відповісти
На телеканалах Медведчука по документам работали от 1 до 33 человек, средняя зарплата - 5 тыс. грн, - Данилов - Цензор.НЕТ 201
показати весь коментар
05.02.2021 22:02 Відповісти
оно не пан, оно жидяра....
показати весь коментар
05.02.2021 22:23 Відповісти
все рабінович..Тікай з села-тобі пзда... На телеканалах Медведчука за документами працювали від 1 до 33 осіб, середня зарплата - 5 тис. грн, - Данілов - Цензор.НЕТ 3195
показати весь коментар
05.02.2021 22:28 Відповісти
Классика жанра сегодняшнего дня. Оформлены по трудовой---но за минималку зарплату. А реальное бабло в конверте получают. Только это касается всех---в этом и беда.
показати весь коментар
05.02.2021 22:11 Відповісти
Борисе! При можливості увімкніть наш-гав. Там лютий треш.
показати весь коментар
05.02.2021 22:21 Відповісти
Так можна спитися. Останнім часом після вечері випивав склянку(200г) домашнього вина. Вже третій вечір вживаю дві склянки. Може перейти на білу?
показати весь коментар
05.02.2021 22:29 Відповісти
крысы бесятся перед закрытием. Даже смешно как эти шавки побежали туда тявкать самим не стыдно?
показати весь коментар
05.02.2021 23:00 Відповісти
Работники ревки все красиво крышевали за откат в процентах,и так по всей стране,одна лазарева чего стоит.
показати весь коментар
05.02.2021 22:16 Відповісти
Годный троллинг!
показати весь коментар
05.02.2021 22:24 Відповісти
Так если эта орава пропаганд0ндонов работала неофициально, то медведчука и ко нужно судить, а не в твиттере зубоскалить, а зевласть?
показати весь коментар
05.02.2021 22:24 Відповісти
А моим скромным источникам губастая хабалка-дианка получала в кконверте от 8К зелени ежемесячно
показати весь коментар
05.02.2021 22:25 Відповісти
и Пихуевщик наверно тоже, а сколько техперсонал получал вы не знаете?
показати весь коментар
05.02.2021 22:56 Відповісти
*********** получил чувал бабла только на раскрутку, лично присутствовал. На телеканалах Медведчука за документами працювали від 1 до 33 осіб, середня зарплата - 5 тис. грн, - Данілов - Цензор.НЕТ 941 На телеканалах Медведчука за документами працювали від 1 до 33 осіб, середня зарплата - 5 тис. грн, - Данілов - Цензор.НЕТ 941 На телеканалах Медведчука за документами працювали від 1 до 33 осіб, середня зарплата - 5 тис. грн, - Данілов - Цензор.НЕТ 941
показати весь коментар
05.02.2021 23:13 Відповісти
"намерении бороться за свое право "вещать для украинцев, доносить правду до граждан и быть в эфире" Донеси падлюка правду до своого кума.
показати весь коментар
05.02.2021 22:27 Відповісти
давите рашистских гнид, только до конца, не останавливайтесь и не жалейте врага, ибо недобитый враг становится жестоким, безжалостным , мстит мгновенно и беспощадно
показати весь коментар
05.02.2021 22:28 Відповісти
Так, вони, ще й доходи приховували!!
показати весь коментар
05.02.2021 22:31 Відповісти
Не тіки доходи, а й самих робітників, не по сірому, а по чорному працювали.
А це вже статья)
показати весь коментар
05.02.2021 22:39 Відповісти
они завтра бросятся переводить свои деньги в иностр. банки, заметают следы
показати весь коментар
05.02.2021 23:04 Відповісти
Даже зауважал Данилова, троллинг 80 левела.
Наш чувак)
показати весь коментар
05.02.2021 22:35 Відповісти
очень не хотелось бы, чтобы всё лопнуло как мыльный пузырь.
показати весь коментар
05.02.2021 22:41 Відповісти
да они могли спокойно перейти к шмыгалю и за 6тыщ плитку тротуарную ложить )
показати весь коментар
05.02.2021 22:55 Відповісти
класть плитку. "Ложет" русскоязычная мокша.
показати весь коментар
05.02.2021 23:06 Відповісти
i am a handy-man in a philharmonic. i'm setting tile on the music.
показати весь коментар
05.02.2021 23:22 Відповісти
Панченко прям сейчас уверяет, что ее никто никогда не нагибал гнать на Украину на чистейшем масковском диалекте... докажите в суде. 1300 работников.. хотя по факту у них 1!!! работник с з.п. 5000 грвн...
показати весь коментар
05.02.2021 23:05 Відповісти
Просто заради цікавості та об'єктивнсті також хотілося почути весь список. Як, приміром, зарплата на інших (всіх) каналах? Як би не така сама. Але може хтось озвучить і дізнаємось.
показати весь коментар
05.02.2021 23:06 Відповісти
Золотые люди: за минималку работали.
показати весь коментар
05.02.2021 23:10 Відповісти
Респект Олексію Данілову!
показати весь коментар
05.02.2021 23:24 Відповісти
На говноканале "наш" сборище безработных пропагандонов, проклинают патриотов и Украину....Председательствует Спивак....Тошнотворное зрелище....Включайте, посмотрите....
показати весь коментар
05.02.2021 23:53 Відповісти
ну вот из любопытства и включают и смотрят - как триллер или ужастик.
показати весь коментар
06.02.2021 00:29 Відповісти
Фанаты своего дела, за 5 тыс гривен пахали сутками напролет))))
показати весь коментар
06.02.2021 00:04 Відповісти
закривати тих опзжешник сцук!!!!!
показати весь коментар
06.02.2021 01:14 Відповісти
якщо хто не бачив цієї пердячки у шустрика, особливо її другої частини, там, де це всі ці гадюки та жаби зчепились один з одним - той втратив багато. Хоча... це - на любителя. Особисто мені хотілось, щоб той серпентарій накрило пристойною авіабомбою.
показати весь коментар
06.02.2021 01:31 Відповісти
А ви сходіть на "5" до Пєті і на Ґ+Ґ до Бєні. Там мабуть офіційна зарплата ще менше ніж 5000 грн. На телеканалах Медведчука за документами працювали від 1 до 33 осіб, середня зарплата - 5 тис. грн, - Данілов - Цензор.НЕТ 9309
показати весь коментар
06.02.2021 02:26 Відповісти
Та пофігу.головне прижати хвоста колаборантам
показати весь коментар
06.02.2021 13:04 Відповісти
рабинович для скобеевой в москве орал, что "страдают" 1,5 тысячи работников помойных каналов.
показати весь коментар
06.02.2021 09:02 Відповісти
То шо, получается они не медиапроститутки были, а **********?
показати весь коментар
06.02.2021 09:41 Відповісти
Молодец,данилов!ещё открыть одно дело по неуплате налогов и нелегальном трудоустройстве.
показати весь коментар
06.02.2021 13:02 Відповісти
 
 