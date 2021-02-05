УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
15261 відвідувач онлайн
Новини За кордоном Російські терористи збили Боїнг
8 551 19
Нідерланди (1116) Боїнг-777 Malasia Airli... (748) Лукашевич Вадим (38)

Звіт нідерландської прокуратури про те, чому Київ не закрив небо над Донбасом у 2014 році свідчить, що Україна не винна, - авіаційний експерт Лукашевич

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Звіт нідерландської прокуратури про те, чому Київ не закрив небо над Донбасом у 2014 році свідчить, що Україна не винна, - авіаційний експерт Лукашевич

Російський авіаційний експерт Вадим Лукашевич прокоментував публікацію голландською прокуратурою докладного звіту про причини незакриття Україною повітряного простору влітку 2014 року над Донбасом, заявивши, що Україна не винна.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у Фейсбуці.

Лукашевич підкреслив: "Сьогодні у справі МН17 оглушливо луснула ще одна бульбашка, роздута російською пропагандою - голландці опублікували звіт розслідування аспектів незакриття Україною повітряного простору над зоною АТО, ініційованого на запит парламенту Нідерландів.

Документ цікавий - він аналізує схожі ситуації у всьому світі за останні 30 років.

Читайте також: Родичі загиблих у рейсі МН17 звинувачують Росію в перешкоджанні суду

Висновок розслідування однозначний - НЕМА ПІДСТАВ притягувати Україну як винну в загибелі рейсу МН17 і 298 осіб на його борту.

Супровідний лист міністра закордонних справ Нідерландів Стефа Блока.

Пряме посилання на англомовний варіант документа у форматі PDF".

Читайте також: У Нідерландах розпочалися слухання у справі МН17

Нагадаємо, літак "Боїнг-777" Малайзійських авіаліній, який прямував з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 року в районі Тореза (Донецька область). Унаслідок падіння загинуло 298 осіб.

19 червня 2019 року JIT назвала імена чотирьох підозрюваних, які вважаються причетними до транспортування і бойового застосування ракетного комплексу "Бук", яким було збито літак рейсу МН17. Троє з них - росіяни. Це колишній офіцер ФСБ, так званий колишній міністр оборони "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков), генерал, а на час знищення літака полковник ГРУ ГШ Збройних сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергій Дубинський і підполковник спецназу ГРУ Олег Пулатов. Четвертий - українець Леонід Харченко, який воював на боці "ДНР". Всіх їх було оголошено в міжнародний розшук.

Також читайте: Україна затримала ще одного свідка причетності РФ до знищення "Боїнга" МН-17. ВIДЕО

9 березня 2020 року в Нідерландах почалися засідання суду у справі МН17.

Слухання справи по суті про збитий 17 червня 2014 року в небі над Донбасом пасажирський "Боїнг" Малайзійських авіаліній, рейс МН17, заплановано на 7 червня 2021 року.
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+15
А кто то кроме парашки и их шакалов из лугандона в этом сомневался?
показати весь коментар
05.02.2021 22:04
+8
Зара Байден оголосить фуйла в міжнародний розшук Отчет нидерландской прокуратуры о том, почему Киев не закрыл небо над Донбассом в 2014 году свидетельствует, что Украина не виновата, - авиационный эксперт Лукашевич - Цензор.НЕТ 2121
показати весь коментар
05.02.2021 22:04
+7
Со времён гитлера и геббельса , так же как и сейчас , у рашистских убийц, воров и насильников во всём виновата только жертва, во всём ! И все их злодеяния прикрываются ложью и только ложью !
показати весь коментар
05.02.2021 22:42
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А кто то кроме парашки и их шакалов из лугандона в этом сомневался?
показати весь коментар
05.02.2021 22:04 Відповісти
толік пєтушарій, наприклад... Звіт нідерландської прокуратури про те, чому Київ не закрив небо над Донбасом у 2014 році свідчить, що Україна не винна, - авіаційний експерт Лукашевич - Цензор.НЕТ 1605
показати весь коментар
05.02.2021 23:01 Відповісти
Это тоже к шакалам можно отнести.
Хотя не из лугандона.
показати весь коментар
05.02.2021 23:07 Відповісти
Оскільки в шпанії сидить, то до шпанських мушок)))
показати весь коментар
05.02.2021 23:11 Відповісти
Зара Байден оголосить фуйла в міжнародний розшук Отчет нидерландской прокуратуры о том, почему Киев не закрыл небо над Донбассом в 2014 году свидетельствует, что Украина не виновата, - авиационный эксперт Лукашевич - Цензор.НЕТ 2121
показати весь коментар
05.02.2021 22:04 Відповісти
І таких "інформаційних бульбашок" від мокшан лопне ще чимало.
показати весь коментар
05.02.2021 22:06 Відповісти
Там виновник один - пуйло.
Преемнику Меркель Лашету надо прислать отчёт нидерландской прокуратуры, а то тот сильно обеспокоен остановкой Северного Потока 2.
показати весь коментар
05.02.2021 22:07 Відповісти
А стадо казламордых не при чем ? Это как в 33-м виноват сралин а НКВД и пол страны стукачей не при делах.
показати весь коментар
05.02.2021 22:59 Відповісти
Если бы этот эксперт не был агентом КГБ, его давно бы уже прикрыли... Отчет нидерландской прокуратуры о том, почему Киев не закрыл небо над Донбассом в 2014 году свидетельствует, что Украина не виновата, - авиационный эксперт Лукашевич - Цензор.НЕТ 9435
показати весь коментар
05.02.2021 22:07 Відповісти
Этот эксперт всегда озвучивает то что отрицать уже не возможно. А по началу он в этом практически обвинял Украину рассказывая в каком-то интервью какой бардак там творится что даже некому мол и небо закрыть было. Да и все его якобы расследование построено на том что отрицать невозможно и для продвигания версии случайного сбитня бомжами из Донбасса.
показати весь коментар
06.02.2021 07:46 Відповісти
Вообщем надо 2 бутылки,одна рашке другая ДНР.
показати весь коментар
05.02.2021 22:23 Відповісти
Для того что бы обвинить в чем то ДНР ее нужно сначала признать... а так ее нет, поэтому все лавры славы аквафрешии.
показати весь коментар
05.02.2021 22:27 Відповісти
нет никакой ордлы-шмардлы - есть кусок территории Украины, которую кацапня оккупировала и удерживает силой оружия - абздец и точка.
показати весь коментар
05.02.2021 22:47 Відповісти
сергей дубинский, это родной брат вонючего собачего рта? или просто брат?
показати весь коментар
05.02.2021 22:27 Відповісти
Со времён гитлера и геббельса , так же как и сейчас , у рашистских убийц, воров и насильников во всём виновата только жертва, во всём ! И все их злодеяния прикрываются ложью и только ложью !
показати весь коментар
05.02.2021 22:42 Відповісти
Тобто, дійсно, що зветься, ні сном ні духом. Уряд України не мав ніякої інфо стосовно небезпеки. Тому заборонили тільки літати нижче коридору FL320 (9750м). А це прямий текст з висновків:
Finding 6: This inquiry did not find sufficient facts that Ukrainian authorities responsible for analysing security risk levels in civil aviation airspace and those establishing restriction of airspace in a conflict zone8 were aware of a threat to civil aviation before the downing of Flight MH17.
показати весь коментар
05.02.2021 23:24 Відповісти
Да понятно что не виноваты !!! Подняли высоту для полетов почти 10.000 метров - но кто знал что кацапы "Бук" привезут и пустят его в ход..... Звіт нідерландської прокуратури про те, чому Київ не закрив небо над Донбасом у 2014 році свідчить, що Україна не винна, - авіаційний експерт Лукашевич - Цензор.НЕТ 6264
показати весь коментар
05.02.2021 23:45 Відповісти
кацапи знали, тому і закрили ПОВНІСТЮ своє небо в самий день збиття! Війна вже йшла декілька місяців, але НЕБО КАЦАПИ СВОЄ ЗАКРИЛИ ТІЛЬКИ ПЕРЕД САМИМ ЗБИТТЯМ!!!
показати весь коментар
06.02.2021 02:34 Відповісти
це брехня! Україна отримала повідомлення про закриття неба в міжнародній системі і небо ЗАКРИЛА! А знаєте, хто найперший закрив своє небо і надіслав це повідомлення? КАЦАПІЯ! А знаєте, що кацапія закрила своє небо напередодні дня збиття в тому числі і найвищу висоту! Чому ніде не висвітлюється той факт, що кацапи ПОВНІСТЮ закрили своє небо перед збиттям???? І закрили не просто за місяць чи два, а буквально В ДЕНЬ ЗБИТТЯ!!!

"ON 17 JULY at 00:00 Russian air traffic controllers closed the airspace in the adjacent area over Russia below 53,000 feet (16,000 m). Long-distance flights typically travel at altitudes of 33,000 to 44,000 feet,[70] so this restriction effectively closed their airspace to civilian overflights. The reason given was "armed conflict in Ukraine". The Dutch Safety Board asked for, but did not receive, a more detailed explanation for this restriction."

https://en.wikipedia.org/wiki/Malaysia_Airlines_Flight_17
показати весь коментар
06.02.2021 02:31 Відповісти
 
 