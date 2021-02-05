Звіт нідерландської прокуратури про те, чому Київ не закрив небо над Донбасом у 2014 році свідчить, що Україна не винна, - авіаційний експерт Лукашевич

Російський авіаційний експерт Вадим Лукашевич прокоментував публікацію голландською прокуратурою докладного звіту про причини незакриття Україною повітряного простору влітку 2014 року над Донбасом, заявивши, що Україна не винна.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у Фейсбуці.

Лукашевич підкреслив: "Сьогодні у справі МН17 оглушливо луснула ще одна бульбашка, роздута російською пропагандою - голландці опублікували звіт розслідування аспектів незакриття Україною повітряного простору над зоною АТО, ініційованого на запит парламенту Нідерландів.

Документ цікавий - він аналізує схожі ситуації у всьому світі за останні 30 років.

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Висновок розслідування однозначний - НЕМА ПІДСТАВ притягувати Україну як винну в загибелі рейсу МН17 і 298 осіб на його борту.

Супровідний лист міністра закордонних справ Нідерландів Стефа Блока.

Пряме посилання на англомовний варіант документа у форматі PDF".

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Нагадаємо, літак "Боїнг-777" Малайзійських авіаліній, який прямував з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 року в районі Тореза (Донецька область). Унаслідок падіння загинуло 298 осіб.

19 червня 2019 року JIT назвала імена чотирьох підозрюваних, які вважаються причетними до транспортування і бойового застосування ракетного комплексу "Бук", яким було збито літак рейсу МН17. Троє з них - росіяни. Це колишній офіцер ФСБ, так званий колишній міністр оборони "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков), генерал, а на час знищення літака полковник ГРУ ГШ Збройних сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергій Дубинський і підполковник спецназу ГРУ Олег Пулатов. Четвертий - українець Леонід Харченко, який воював на боці "ДНР". Всіх їх було оголошено в міжнародний розшук.

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9 березня 2020 року в Нідерландах почалися засідання суду у справі МН17.

Слухання справи по суті про збитий 17 червня 2014 року в небі над Донбасом пасажирський "Боїнг" Малайзійських авіаліній, рейс МН17, заплановано на 7 червня 2021 року.