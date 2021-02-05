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телебачення (732) Разумков Дмитро (1449)

Разумков про свої відвідини каналів Медведчука: "Інформацію людям потрібно доносити тими засобами, які у тебе є"

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Разумков про свої відвідини каналів Медведчука:

Спікер Ради Дмитро Разумков вважає, що "інформацію людям потрібно доносити тими засобами, які у тебе є", зокрема за допомогою телеканалів "з пулу Медведчука".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЛІГА.

"Я з'являюся на каналах, пов'язаних з Ігорем Валерійовичем? Так. Буваю і на ICTV, 112, NewsOne. На ZIK давно не був, але з'являвся. Прямий, 5 канал. У мене, як мені здається, хороші взаємини з журналістами. Хотілося б, щоб так було і далі", - сказав голова ВР.

Разумков зазначив, що згоден з тією точкою зору, що на канали, які порушують журналістські стандарти і поширюють антиукраїнську пропаганду, "потрібно ходити, щоб доносити виборцям свою позицію".

На запитання, чи не вважає він ці канали частиною гібридної війни Росії, Разумков відповів: "Якщо ви вважаєте, що канал порушує українське законодавство, на когось працює, то на нього не потрібно ходити або не ходити. Є конкретні статті, за якими щось можна зробити. Інакше завтра хтось скаже, що ви або я працюємо не в інтересах України".

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Він переконаний, що "інформацію людям потрібно доносити тими засобами, які у тебе є". На думку Разумкова, "позицію страуса ніколи не можна позичати: якщо ми туди не ходимо, значить, цієї проблеми нема - точно неправильний підхід".

Спікер парламенту підкреслив, що "не має права визначати - хороший це канал чи поганий". "Це може робити глядач або, в рамках чинного законодавства, відповідний орган", - вважає Разумков.
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Топ коментарі
+21
Дима, скажи честно: «С Трампом было проще!»
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05.02.2021 22:15
+19
Падла. Хренова отмазка - теж отмазка.
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05.02.2021 22:19
+12
Бывших рыгов не бывает !
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05.02.2021 22:20
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Дима, скажи честно: «С Трампом было проще!»
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05.02.2021 22:15 Відповісти
Разумков о своих посещениях каналов Медведчука: "Информацию людям нужно доносить теми средствами, которые у тебя есть" - Цензор.НЕТ 842
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05.02.2021 22:16 Відповісти
А канала "Рада" для нього замало?
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05.02.2021 22:17 Відповісти
Разумков о своих посещениях каналов Медведчука: "Информацию людям нужно доносить теми средствами, которые у тебя есть" - Цензор.НЕТ 1353
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05.02.2021 22:18 Відповісти
Падла. Хренова отмазка - теж отмазка.
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05.02.2021 22:19 Відповісти
Херовая отмазка = всего лишь отмазка. Да ещё и херовая.
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06.02.2021 01:33 Відповісти
+++
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06.02.2021 11:06 Відповісти
Ага, это из той же серии как история о детках советских партийных функционеров, живших в США: разваливали капитализм изнутри!
Разумков о своих посещениях каналов Медведчука: "Информацию людям нужно доносить теми средствами, которые у тебя есть" - Цензор.НЕТ 109
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05.02.2021 22:19 Відповісти
Байденy, подзвони, дай команду розстріляти
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05.02.2021 22:27 Відповісти
Ну что ж... Довольно разумно в этот раз сказал...
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05.02.2021 22:19 Відповісти
Пословоблудив
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05.02.2021 22:21 Відповісти
Отнюдь... Всё верно...
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05.02.2021 22:23 Відповісти
Лохам подобається, коли їх розводять.
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05.02.2021 22:53 Відповісти
Так не разводись, если ты не лох... а если ты лох, тогда ты, в данном случае, прав...)
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05.02.2021 22:58 Відповісти
На відміну від тебе, я не ведусь на словоблуддя мАлАдоВа рига разумкова.
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05.02.2021 23:00 Відповісти
Да я уже понял, что ты , в данном случае, прав... Не надо назойливо это повторять...
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05.02.2021 23:09 Відповісти
Дурниці.
Будь-який канал для політичних шоу (в яких цей же канал і визначає порядок денний) бажає мати відомі обличчя. Участь в ефірах такого каналу - це підтримка його рейтингу. Були б вони заповідником Бойків-Рабіновичів, глядачам було б менш цікаво і їх дивилося б менше людей. Голова ВР міг би знайти набагато кращий спосіб зайняти свій час.
А Дімочка просто про свій рейтинг думав. Запрошують показатися по тєліку - як же тут відмовитися?
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05.02.2021 22:54 Відповісти
діма свою елєкторальну нішу шукає, узнаваємость створює. Серед глядачів антиукраїнських каналів. Рейтинг заробляє де може, перевертень із жаб'ячими очками
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05.02.2021 23:11 Відповісти
Розумкова за цю туфту і хату с краю, позбавити зарплати, він чиї інтереси захищає, ломбардівець.
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06.02.2021 08:32 Відповісти
Бывших рыгов не бывает !
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05.02.2021 22:20 Відповісти
+++
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06.02.2021 11:06 Відповісти
Разумков о своих посещениях каналов Медведчука: "Информацию людям нужно доносить теми средствами, которые у тебя есть" - Цензор.НЕТ 9140
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05.02.2021 22:21 Відповісти
На каких бы каналах не красовался, а все равно яйца не выросли.
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05.02.2021 22:24 Відповісти
вся ******* сейчас там Разумков о своих посещениях каналов Медведчука: "Информацию людям нужно доносить теми средствами, которые у тебя есть" - Цензор.НЕТ 9389
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05.02.2021 22:24 Відповісти
разумков і мураєв - блізнєцьі-братья
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05.02.2021 23:20 Відповісти
у них было 0, 47%, а сейчас аж 1,3% т.е. меньше чем в 3 раза. опять соврал. многие просто заходят посмотреть, как туда сбежались крысы и через минуту выключают. Это не рейтинг
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05.02.2021 23:21 Відповісти
убийце с лицом младенца сейчас нелегко...
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05.02.2021 22:56 Відповісти
Праститутки также приподносят людям то место что у них есть, не так ли - умников?.
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05.02.2021 23:08 Відповісти
Через воров в законе, через каннибалов в Африке. Этому ********* "какая разница". Мрази.
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05.02.2021 23:41 Відповісти
После отключения каналов пула Виктора Медведчука - "112 Украина", NewsOne и ZIK - втрое активнее зрители начали смотреть телеканал Евгения Мураева "НАШ".
Источник: сайт "Детектор медиа", ссылаясь на данные, предоставленные агентством Vizeum Ukraine
Детали: Отмечается, что доля "НАШ" в первый день после отключения выросла более чем 3,5 раза.
Если 2 февраля канал имел долю 0,47% по аудитории 18+, "вся Украина", то 3 февраля она достигла до 1,72%. В больших городах с населением более 50 тысяч канал вышел в лидеры с долей 2,65%.
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06.02.2021 00:00 Відповісти
Оце і є кількість "зажиддя" - 2.65%.
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06.02.2021 06:02 Відповісти
Молодца разумков, единственный трезвый во всей шайке
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06.02.2021 00:06 Відповісти
Він не "тверезий" а хитровкручений кацап - він же сам ту "шайку" і набирав. З метою маніпуляції та "інтелектуального домінування". І схоже сам себе перехитрив - "слуги" на нього кладуть з прибором" бо занадто тупі щоб розуміти наслідки власних дій, а сам "пупс" для них не авторитет.
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06.02.2021 06:08 Відповісти
xameleon
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06.02.2021 00:18 Відповісти
pioner
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06.02.2021 00:20 Відповісти
komsomolec
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06.02.2021 00:21 Відповісти
Ну прям цицерон )) хитрожопая рыговская морда
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06.02.2021 00:23 Відповісти
Приблизно як відвідувати гей-клуби та штовхатися під хвіст з метою пропаганди традиційних цінностей серед ЛГБТ-спільноти.
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06.02.2021 01:43 Відповісти
"Доношу"
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06.02.2021 02:19 Відповісти
Ексфюрер ригоюгенда визнав, що в нього були канали мЕдтверчука! Далі буде...
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06.02.2021 03:27 Відповісти
У Разумкова є кишеньковий ютюб канал "Корупція інфо". І там цей "пупс" розміщує тихцем (вважаючи що це анонімно) все що йому заманеться на "зеленій хвилі".
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06.02.2021 06:00 Відповісти
Этот Разумков сто проц имеет проблемы с психикой ....после коронавируса.
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06.02.2021 06:16 Відповісти
Гроші не пахнуть.
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06.02.2021 07:55 Відповісти
Разумков ..хитросракий
.Певно його будуть готувати на заміну зеклоуну . Разумков про свої відвідини каналів Медведчука: "Інформацію людям потрібно доносити тими засобами, які у тебе є" - Цензор.НЕТ 732
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06.02.2021 08:04 Відповісти
Молодий політик, з вже душком лайна як у зрілого.Йому так кокошнік личить.
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06.02.2021 08:43 Відповісти
Саме хітрожопе створіння в "друзях" зєлєпукіна!!!!!!!
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06.02.2021 12:42 Відповісти
Вот ХИТРОЖОПЫЙ РЫГ, ждет Путинские танки.
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06.02.2021 14:18 Відповісти
 
 