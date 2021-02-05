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Аваков - Бойку: Ви не хотіли б мати стосунок до постачання палива для бойовиків?
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Деякі фігуранти мають стосунок до постачання палива для терористів і найманців РФ, незабаром про це буде відомо більше.
Про це в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" заявив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков, інформує Цензор.НЕТ.
Наводимо його діалог із депутатом ОПЗЖ Юрієм Бойком.
Аваков: Юрію Анатолійовичу, ви б не хотіли мати стосунок до постачання палива для бойовиків?
Бойко: Я не мав до цього стосунку.
Аваков: А у нас є підстави вважати, що деякі фігуранти - мали. Це я вам кажу більше, ніж я маю говорити. Але я вважаю, що я повинен. А далі буде більше.
Бойко: Але мене це не стосується. І, більше того, я вважаю, що якщо такі факти є - їх треба розслідувати і виводити.
Топ коментарі
+67 Луиза Тумбочкина
показати весь коментар05.02.2021 22:28
+46 Нестор Нетописець
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+44 Борменталь Незабаром
показати весь коментар05.02.2021 22:28
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Будь ласка, зачекайте...
Про це він розповів в ефірі телеканалу "Україна".
"Почекайте, для всього свій час. Ми дуже ретельно відпрацьовуємо всі документи, щоб бути бездоганними в цьому питанні", - сказав Данілов, відповідаючи на питання журналіста про те, чому постійно в ході розмов про телеканали, які зникли з ефіру, виникає призвище Медведчука, однак в офіційних документах його ніде немає.
Ось чому Вовка так сміливо підписав санкції -НYЙЛОКУМА КУМА ЦЕ НЕ ЗАЧЕПИЛО
І про слуг олігархів і самих олігархів не забути.
шльондра мертвечука задєлалась паломніцей москальського сатанату...
https://youtu.be/9IkKP039X60