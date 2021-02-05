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Аваков - Бойку: Ви не хотіли б мати стосунок до постачання палива для бойовиків?

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Аваков - Бойку: Ви не хотіли б мати стосунок до постачання палива для бойовиків?

Деякі фігуранти мають стосунок до постачання палива для терористів і найманців РФ, незабаром про це буде відомо більше.

Про це в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" заявив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков, інформує Цензор.НЕТ.

Наводимо його діалог із депутатом ОПЗЖ Юрієм Бойком.

Аваков: Юрію Анатолійовичу, ви б не хотіли мати стосунок до постачання палива для бойовиків?

Бойко: Я не мав до цього стосунку.

Аваков: А у нас є підстави вважати, що деякі фігуранти - мали. Це я вам кажу більше, ніж я маю говорити. Але я вважаю, що я повинен. А далі буде більше.

Бойко: Але мене це не стосується. І, більше того, я вважаю, що якщо такі факти є - їх треба розслідувати і виводити.

Читайте також: Данілов: Проти деяких депутатів введуть санкції, частину - притягнуть до кримінальної відповідальності
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Топ коментарі
+67
Рыговские вонючки у шустера, гадость какая!!!! За мир они! Скоты
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05.02.2021 22:28
+46
Аваков - Бойко: Вы не хотели бы иметь отношение к поставкам топлива для боевиков? - Цензор.НЕТ 6151
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05.02.2021 22:30
+44
от і дочого аваков оприлюднив цю інформацію? щоб бойко здриснув раніше ніж за ним прийдуть?
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05.02.2021 22:28
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Шоб посягнуть напряму на святоє в Україні на *********, ЗЕ треба дочекатись перевороту у Кремлі , тому й законне підгрунття для справ проти мертвечука й не зявиться, й похоронить усі ці розкручені санкціі на канали
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06.02.2021 17:17 Відповісти
Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов не виключає запровадження санкцій стосовно головою політичної Ради Партії "ОПЗЖ" Віктора Медведчука.
Про це він розповів в ефірі телеканалу "Україна".
"Почекайте, для всього свій час. Ми дуже ретельно відпрацьовуємо всі документи, щоб бути бездоганними в цьому питанні", - сказав Данілов, відповідаючи на питання журналіста про те, чому постійно в ході розмов про телеканали, які зникли з ефіру, виникає призвище Медведчука, однак в офіційних документах його ніде немає.

Ось чому Вовка так сміливо підписав санкції -НYЙЛОКУМА КУМА ЦЕ НЕ ЗАЧЕПИЛО
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06.02.2021 16:23 Відповісти
У тюрму риговських вилупків - те що не зробив Турчинов у 2014 му треба зробити зараз Аваков - Бойку: Ви не хотіли б мати стосунок до постачання палива для бойовиків? - Цензор.НЕТ 6510
І про слуг олігархів і самих олігархів не забути.
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06.02.2021 18:53 Відповісти
Поздно пить боржоми. ОПЗЖ побеждает на выборах в Верховную Раду а если идиоты от майдана будут дрочить свою ненависть- то Бойко наш президент после ЗЕ-говна!
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06.02.2021 20:05 Відповісти
ОПЗЖ побеждает на выборах в ДНР.
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06.02.2021 20:10 Відповісти
Ну если ДНР это уже не Украина- то согласен...
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06.02.2021 20:12 Відповісти
В голові твоій, пігулки не забувай пити на ніч ...
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06.02.2021 23:59 Відповісти
паломніца НА BMW

шльондра мертвечука задєлалась паломніцей москальського сатанату...

https://youtu.be/9IkKP039X60
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06.02.2021 19:03 Відповісти
Справді , "паломница" на новому BMV ... тьфу .
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06.02.2021 20:23 Відповісти
До справі веж Бойка Бойко теж був не причетний.
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06.02.2021 22:17 Відповісти
Вице-президент уже вприпрыжку скачет выдавать секреты всему миру, и подозреваемому в первую очередь. Гут, Арсений, гут!
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09.02.2021 11:09 Відповісти
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