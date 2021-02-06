Білецький: згідно з моїми інсайтами "Наш" - наступний телеканал у черзі на відбирання ліцензії
Новини Цензор.НЕТ Політика України
"Національний корпус" не бере участі в акціях з вимогою закрити телеканал "Наш", щоб не нашкодити процесу відбирання у цього телеканалу ліцензії, який відбувається зараз.
Про це лідер "Національного корпусу" Андрій Білецький заявив в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", інформує Цензор.НЕТ.
"Зараз, наскільки я розумію, йде до закриття "Нашого" Нацрадою радіо і телебачення. Давайте дочекаємося. Ми побачили, що влада готова робити хоча б деякі кроки для медійної безпеки країни. Давайте дочекаємося, поки це рішення буде прийнято. Будь-які дії, які зараз зможуть свідчити про утиски (свободи. - Ред.) слова, ускладнять для Нацради це рішення", - сказав Білецький.
Він запропонував не форсувати події і дочекатися, коли "Наш" буде позбавлений ліцензії.
"Наскільки мені відомо, саме "Наш" під прицілом - наступний по відбору у нього ліцензії на мовлення. Тому краще почекати, ніж нашкодити цій справі", - пояснив Білецький.
Сам канал Білецький назвав не корисним, "м'яко кажучи, каналом", але підкреслив, що це справа "дуже тонка, тому що тут завжди йдеться про свободу слова і подібні речі".
Будь ласка, зачекайте...
Но за заслуги перед вислюком его надо простить?
Оригинально, как говорят армяне.
Ну так ты своим дешевым пиаром, как раз и форсируешь события.
Иначе как расценивать вот это самое заявление?
когда там отключали свет москали возили телики по городу да бы держать население в "правильном" тонусе
В Донецке сообщили об убийстве Манекина: идеолога "ДНР" нашли на пустыре, он не выжил, - соцсети
желудь безусловно запевалой, a мертевчук на подпевке.
дорого бы я дал, шо бы послушать етот вой...
а кто их раньше смотрел??
А ИНТЕР ???
повинна сісти на платформі любого українського вокзалу та поїхати туда жити .
Даже кто безумен был,
И тогда главврач Голобородько -
Телевизор запретил.
Вон он, змей, в окне маячит -
Подал знак кому-то - значит
Нацсовет - вдруг вырвет провода.
И нам осталось уколоться,
И упасть на дно колодца,
И там пропасть, на дне колодца,
Как в ЗаЗЕркалье - навсегда.. (с)
И не мордой больше.