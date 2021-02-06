Білецький: згідно з моїми інсайтами "Наш" - наступний телеканал у черзі на відбирання ліцензії

"Національний корпус" не бере участі в акціях з вимогою закрити телеканал "Наш", щоб не нашкодити процесу відбирання у цього телеканалу ліцензії, який відбувається зараз.

Про це лідер "Національного корпусу" Андрій Білецький заявив в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", інформує Цензор.НЕТ.

"Зараз, наскільки я розумію, йде до закриття "Нашого" Нацрадою радіо і телебачення. Давайте дочекаємося. Ми побачили, що влада готова робити хоча б деякі кроки для медійної безпеки країни. Давайте дочекаємося, поки це рішення буде прийнято. Будь-які дії, які зараз зможуть свідчити про утиски (свободи. - Ред.) слова, ускладнять для Нацради це рішення", - сказав Білецький.

Він запропонував не форсувати події і дочекатися, коли "Наш" буде позбавлений ліцензії.

Читайте також: Лідер "Нацкорпусу" Білецький виступив на підтримку санкцій проти "112", NewsOne і ZIK

"Наскільки мені відомо, саме "Наш" під прицілом - наступний по відбору у нього ліцензії на мовлення. Тому краще почекати, ніж нашкодити цій справі", - пояснив Білецький.

Сам канал Білецький назвав не корисним, "м'яко кажучи, каналом", але підкреслив, що це справа "дуже тонка, тому що тут завжди йдеться про свободу слова і подібні речі".