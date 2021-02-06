УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
13607 відвідувачів онлайн
Новини Політика України
11 905 96
Нацрада_ТРМ (361) шоу_Шустера (309) телебачення (732) Білецький (197)

Білецький: згідно з моїми інсайтами "Наш" - наступний телеканал у черзі на відбирання ліцензії

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Білецький: згідно з моїми інсайтами

"Національний корпус" не бере участі в акціях з вимогою закрити телеканал "Наш", щоб не нашкодити процесу відбирання у цього телеканалу ліцензії, який відбувається зараз.

Про це лідер "Національного корпусу" Андрій Білецький заявив в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", інформує Цензор.НЕТ.

"Зараз, наскільки я розумію, йде до закриття "Нашого" Нацрадою радіо і телебачення. Давайте дочекаємося. Ми побачили, що влада готова робити хоча б деякі кроки для медійної безпеки країни. Давайте дочекаємося, поки це рішення буде прийнято. Будь-які дії, які зараз зможуть свідчити про утиски (свободи. - Ред.) слова, ускладнять для Нацради це рішення", - сказав Білецький.

Він запропонував не форсувати події і дочекатися, коли "Наш" буде позбавлений ліцензії.

Читайте також: Лідер "Нацкорпусу" Білецький виступив на підтримку санкцій проти "112", NewsOne і ZIK

"Наскільки мені відомо, саме "Наш" під прицілом - наступний по відбору у нього ліцензії на мовлення. Тому краще почекати, ніж нашкодити цій справі", - пояснив Білецький.

Сам канал Білецький назвав не корисним, "м'яко кажучи, каналом", але підкреслив, що це справа "дуже тонка, тому що тут завжди йдеться про свободу слова і подібні речі".
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+32
потом пора г+г Билецкий: согласно моим инсайдам, "Наш" - следующий телеканал в очереди на отъем лицензии - Цензор.НЕТ 2190 Билецкий: согласно моим инсайдам, "Наш" - следующий телеканал в очереди на отъем лицензии - Цензор.НЕТ 6740
показати весь коментар
05.02.2021 23:19
+20
Билецкий: согласно моим инсайдам, "Наш" - следующий телеканал в очереди на отъем лицензии - Цензор.НЕТ 8726
показати весь коментар
05.02.2021 23:18
+17
Мы видели что Зеля два года нихера не делал, это факт. Только пришел Байден, наложил санкции на Дубинского, и тут зекоманда заворушилась. Походу Байден взял за я..ки твоего Зелю? Может в этом причина?
показати весь коментар
05.02.2021 23:44
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Билецкий: согласно моим инсайдам, "Наш" - следующий телеканал в очереди на отъем лицензии - Цензор.НЕТ 8726
показати весь коментар
05.02.2021 23:18 Відповісти
Хто це? Може ви мені розшукаєте донос на мого дядька який був замордований як підпільник ОУН?
показати весь коментар
06.02.2021 03:27 Відповісти
НАШ єто Мікола Янавич Азиров,через подставную харю.. Билецкий: согласно моим инсайдам, "Наш" - следующий телеканал в очереди на отъем лицензии - Цензор.НЕТ 6682главній горній маркшейдер України подався в Скабєєвщину
показати весь коментар
05.02.2021 23:19 Відповісти
Интеру с манатками приготовиться.
показати весь коментар
05.02.2021 23:46 Відповісти
потом пора г+г Билецкий: согласно моим инсайдам, "Наш" - следующий телеканал в очереди на отъем лицензии - Цензор.НЕТ 2190 Билецкий: согласно моим инсайдам, "Наш" - следующий телеканал в очереди на отъем лицензии - Цензор.НЕТ 6740
показати весь коментар
05.02.2021 23:19 Відповісти
да шо вы к нему пристали, главное откровенно рашистские каналы забанить, а г+г не стоит, нужно знать меру
показати весь коментар
05.02.2021 23:24 Відповісти
так, згоден.. г+г - помийка, але не треба дурного фанатизму..
показати весь коментар
06.02.2021 00:09 Відповісти
Не понял, Г+Г транслирует фейки роспропаганды запрещенного у нас канала НТВ-МИР.
Но за заслуги перед вислюком его надо простить?
Оригинально, как говорят армяне.
показати весь коментар
06.02.2021 06:41 Відповісти
Он предложил не форсировать события и дождаться, когда "Наш" будет лишен лицензии.Источник: https://censor.net/ru/n3246354


Ну так ты своим дешевым пиаром, как раз и форсируешь события.
Иначе как расценивать вот это самое заявление?
показати весь коментар
05.02.2021 23:20 Відповісти
Як він розповів що якась бабця на Домбасі казала його бійцям шо якийсь Білецький хоче їх всіх убіть. Хто тобі сказав таке? Телевізор, 112 канал. Билецкий: согласно моим инсайдам, "Наш" - следующий телеканал в очереди на отъем лицензии - Цензор.НЕТ 5512
показати весь коментар
05.02.2021 23:22 Відповісти
И что, закроют обкуренные видосики Вовки Зеленского? Он же сверхопасен.
показати весь коментар
05.02.2021 23:23 Відповісти
пока беня гужбанит, все останется по-прежнему. Все накинулись на телеканалы. А суды? Прокуратуры? Та же полиция? Там все нормально? СБУ, татаровы и ермаки. Уже подзабылось, верно?
показати весь коментар
05.02.2021 23:24 Відповісти
Всё это важно, но каналы пропаганды подрывают Украину не меньше.Вспомни Крым в 2014

когда там отключали свет москали возили телики по городу да бы держать население в "правильном" тонусе
Білецький: згідно з моїми інсайдами, "Наш" - наступний телеканал у черзі на відбирання ліцензії - Цензор.НЕТ 2211
показати весь коментар
05.02.2021 23:48 Відповісти
Действия Зеленского и Байдена синхронные, начиная с инавгуряции Байденко...,этого не заметил только ленивый... Билецкий: согласно моим инсайдам, "Наш" - следующий телеканал в очереди на отъем лицензии - Цензор.НЕТ 872Санкции против РАБссиянцев Зеля начал первым 31 января...если вы забыли...
показати весь коментар
05.02.2021 23:25 Відповісти
Мы видели что Зеля два года нихера не делал, это факт. Только пришел Байден, наложил санкции на Дубинского, и тут зекоманда заворушилась. Походу Байден взял за я..ки твоего Зелю? Может в этом причина?
показати весь коментар
05.02.2021 23:44 Відповісти
Перед введением санкций Ермак посещал посольство США. Может получал для Зели напутствие от Байдена
показати весь коментар
05.02.2021 23:54 Відповісти
Цього не могло бути! Нам не казали, але кришка того роялю таки падала. Нема там за що брать.
показати весь коментар
06.02.2021 10:25 Відповісти
А 1 февраля зеля начал покупать електроенергию у росии)
показати весь коментар
05.02.2021 23:56 Відповісти
Благословляю вас на таку добру справу, амінь!
показати весь коментар
05.02.2021 23:26 Відповісти
Билецкий: согласно моим инсайдам, "Наш" - следующий телеканал в очереди на отъем лицензии - Цензор.НЕТ 261
показати весь коментар
05.02.2021 23:27 Відповісти
БЕНИта ля комедия проиграл Суд Украина на 6 ярдов долларов...,Игорь Валерьевич расстроен...получить НОЛЬ в Суде вместо 6 ярдов,это пощечина... Билецкий: согласно моим инсайдам, "Наш" - следующий телеканал в очереди на отъем лицензии - Цензор.НЕТ 1909
показати весь коментар
05.02.2021 23:27 Відповісти
пощечина - ногой в пах Билецкий: согласно моим инсайдам, "Наш" - следующий телеканал в очереди на отъем лицензии - Цензор.НЕТ 8620
показати весь коментар
05.02.2021 23:31 Відповісти
Это уже омлет
показати весь коментар
05.02.2021 23:55 Відповісти
Білецький: згідно з моїми інсайдами, "Наш" - наступний телеканал у черзі на відбирання ліцензії - Цензор.НЕТ 8736
показати весь коментар
05.02.2021 23:59 Відповісти
не проиграл, а суд отказался даже рассматривать. - не в его юрисдикции
показати весь коментар
06.02.2021 00:11 Відповісти
Закрывайте помойку "наш" смело!!!
показати весь коментар
05.02.2021 23:29 Відповісти
Смело не получится с этим пианистом... Оно и эти закрыло только лишь потому, что Байдена боится больше, чем х-йла...
показати весь коментар
05.02.2021 23:32 Відповісти
Білецький: згідно з моїми інсайдами, "Наш" - наступний телеканал у черзі на відбирання ліцензії - Цензор.НЕТ 5905 Білецький: згідно з моїми інсайдами, "Наш" - наступний телеканал у черзі на відбирання ліцензії - Цензор.НЕТ 5581Скорее всего Байденко приступил к операции "Санкции и РАБссия, это навечно!"
показати весь коментар
05.02.2021 23:33 Відповісти
Білецький: згідно з моїми інсайдами, "Наш" - наступний телеканал у черзі на відбирання ліцензії - Цензор.НЕТ 5091
показати весь коментар
05.02.2021 23:33 Відповісти
А чего только в 4??! А давай сразу в 20! **** мелочиться.
показати весь коментар
06.02.2021 00:02 Відповісти
Білецький: згідно з моїми інсайдами, "Наш" - наступний телеканал у черзі на відбирання ліцензії - Цензор.НЕТ 4626
показати весь коментар
05.02.2021 23:34 Відповісти
Шаломов, Медведчук і Рабінович це "зажиддя"
показати весь коментар
06.02.2021 02:16 Відповісти
Такдєржатьрєбят

В Донецке сообщили об убийстве Манекина: идеолога "ДНР" нашли на пустыре, он не выжил, - соцсети
показати весь коментар
05.02.2021 23:36 Відповісти
если закроют, тогда "вставай страна огромная" - ето уже будет дует.
желудь безусловно запевалой, a мертевчук на подпевке.
дорого бы я дал, шо бы послушать етот вой...
показати весь коментар
05.02.2021 23:36 Відповісти
я вообще в @ху
а кто их раньше смотрел??
показати весь коментар
05.02.2021 23:37 Відповісти
Можливо раніше і дивилось небагато, але коли забанили трійку кащея вся ця сепарська наволоч бігає на гав-наш. Ось сьогодні там були криворота ленка бондариха, суперштирліц пальчевський, хитрий щур литвин, ригоміністр семиноженко та ін.Я вже писав Ярошу щоб влупшив по тому відстійнику гнид точкою.... Аж тут дивлюсь Сергій Таран, Леся Яхно, і примкнувший до них Валентин Гладких прийшли перевиховувати сепарів . Ну немає слів! Кияни ! ну не пускайте нормальних людей в оте кубло, постраждають ні за цапову душу!
показати весь коментар
06.02.2021 00:35 Відповісти
Танунахер тут не все! А мой любимый шумахер червонец червоный---победитель ралли Бердичев---Ялта залёг в коспирацию *******! Эсминец *Предусмотрительный*!
показати весь коментар
06.02.2021 00:56 Відповісти
Борисе! Цей маланчик Чегвоненко не зовсім придурок як Шухрич. У нього чуйка є де можна відгрібти звіздюліну, ось і десь засів на Хортиці, як бланк на разліві, і вичікує кращих часів.
показати весь коментар
06.02.2021 01:31 Відповісти
І хто того Ротмана обізвав Червоненком?
показати весь коментар
06.02.2021 10:29 Відповісти
Самая частая схема у этих брать фамилию жены при вступлении в брак. Потом при возможном разводе допустим оставляют себе. При нквд самая частая схема была. И много есть других вариантов---но нас то не проведёшь червоными ленточками! Шутка. Чем раньше станем нацией, тем меньше станет дешёвых тем в нашей жизни.
показати весь коментар
06.02.2021 15:21 Відповісти
Борисе! Якщо передивляєтесь стрічку активності то почитаєте мій допис. Я виявився нездалим знавцем маланців. Тільки що включив гав- наш атам намалювалась морда Чегвоненка. Ну і компанія відповідна: шухрич і мудаєв. А може це шухрич навмисно прийшов передати естафету жеці?
показати весь коментар
06.02.2021 20:20 Відповісти
Ещё вчера ответил, сразу. Не сильно то и нужно эти знания. Но ответ в первом варианте сразу и зарубили местные начальники на форуме этом. Хотя ксенофобии не было и даже в виде запятой. Промеж строк видно прочли. Уже ночью, для сна телик включил и нарвался на вами указаных. Сразу полез сквозь сон кобуру растёгивать. Хотя знаю что нет её там. Инстинктивно это у меня, и давно очень. Теперь на этом тв-канале всё шобло собралось вместе и крепко поливают. Потому то и настаивал ранее с этого тв-канала и начинать. НО! Как всегда не дожали. Это у нас национальное.
показати весь коментар
07.02.2021 19:07 Відповісти
Дякую за допис, Борисе! Якщо буде бажання побалакати-- ось мій моб. НДеП ЧДвЧ ОШ ШП.,
показати весь коментар
07.02.2021 20:18 Відповісти
Сенатор от республиканцев Митт Ромни предложил бешенные санкции протв РАБссии по поллному тарифу...обе партии Конгресса достигли консенсуса в этом вопросе... Білецький: згідно з моїми інсайдами, "Наш" - наступний телеканал у черзі на відбирання ліцензії - Цензор.НЕТ 1796
показати весь коментар
05.02.2021 23:38 Відповісти
Билецкий: согласно моим инсайдам, "Наш" - следующий телеканал в очереди на отъем лицензии...

А ИНТЕР ???
показати весь коментар
05.02.2021 23:40 Відповісти
Думаю пока до Интера дело дойдет они станут самым проукраинским каналом. Білецький: згідно з моїми інсайдами, "Наш" - наступний телеканал у черзі на відбирання ліцензії - Цензор.НЕТ 1544
показати весь коментар
05.02.2021 23:42 Відповісти
Проще Фирташа выдать американцам с конфискацией
показати весь коментар
05.02.2021 23:58 Відповісти
А Фирташ сейчас где? Он украинским властям вообще доступен? Бо я как-то перестал следить за этой т.с. говнистой персоной.
показати весь коментар
06.02.2021 00:09 Відповісти
Шо ж ты такое упортое лишнехромосомное существо с явно прогрессирующим плоскостопием моска? Вопрос чисто риторический. Так что отвечать не напрягайся. Білецький: згідно з моїми інсайдами, "Наш" - наступний телеканал у черзі на відбирання ліцензії - Цензор.НЕТ 5077
показати весь коментар
06.02.2021 00:10 Відповісти
Билецкий кеп очевидность.
показати весь коментар
05.02.2021 23:41 Відповісти
Білецький побрийся, а то подумають, що ти рабин з Боярки, на своїх не виступаєш, на вадю габіновича.
показати весь коментар
06.02.2021 08:44 Відповісти
А шо собственно Вам рабинович? За эту плесень из опзжопников и говорить нет смысла. Его просто тупо садить нужно за его детельность против Украины. Только наши власти все телятся.
показати весь коментар
06.02.2021 14:09 Відповісти
Глава МИД РАБссии Лавров заявил о ДЕГРАДАЦИИ отношений с ЕС....вот это номер.... Білецький: згідно з моїми інсайдами, "Наш" - наступний телеканал у черзі на відбирання ліцензії - Цензор.НЕТ 1874а как же газонефтепотоки НАТОвским головорезам??? Білецький: згідно з моїми інсайдами, "Наш" - наступний телеканал у черзі на відбирання ліцензії - Цензор.НЕТ 1874
показати весь коментар
05.02.2021 23:42 Відповісти
А как. Легко. Деградировавшими в отношениях северными потоками. Бабло превыше всего. Білецький: згідно з моїми інсайдами, "Наш" - наступний телеканал у черзі на відбирання ліцензії - Цензор.НЕТ 7656
показати весь коментар
05.02.2021 23:43 Відповісти
Мавзолейное быдло перейдет на Тушонку Рузвельта и ножки Буша Білецький: згідно з моїми інсайдами, "Наш" - наступний телеканал у черзі на відбирання ліцензії - Цензор.НЕТ 9690
показати весь коментар
05.02.2021 23:49 Відповісти
Крыса,что ты знаешь о 1972 году?Баран пля..
показати весь коментар
05.02.2021 23:54 Відповісти
не разговаривай с крестиком. Оно тебе надо)
показати весь коментар
05.02.2021 23:58 Відповісти
Зачем ты кормишь эту русскую свинью?
показати весь коментар
06.02.2021 00:01 Відповісти
Это => ( Antizzvin e0af071b) ордловский ватный петух. В спам его.
показати весь коментар
06.02.2021 00:07 Відповісти
Ну не нужно всех мерять по Вашему, так кропотливо взлелеянному, свинарнику. Білецький: згідно з моїми інсайдами, "Наш" - наступний телеканал у черзі на відбирання ліцензії - Цензор.НЕТ 1164
показати весь коментар
06.02.2021 00:07 Відповісти
президент подчеркнул, что Украина никому не позволит приватизировать русский язык, поскольку на нем говорят многие не расстрелянные украинцы.Білецький: згідно з моїми інсайдами, "Наш" - наступний телеканал у черзі на відбирання ліцензії - Цензор.НЕТ 4778 Білецький: згідно з моїми інсайдами, "Наш" - наступний телеканал у черзі на відбирання ліцензії - Цензор.НЕТ 7700
показати весь коментар
05.02.2021 23:43 Відповісти
Білецький: згідно з моїми інсайдами, "Наш" - наступний телеканал у черзі на відбирання ліцензії - Цензор.НЕТ 2750 Білецький: згідно з моїми інсайдами, "Наш" - наступний телеканал у черзі на відбирання ліцензії - Цензор.НЕТ 6614Рюсский мир,бессмысленный и безпощадный,свабоду Льохе не бутерброду и 10 000 арестованых Навальных... Білецький: згідно з моїми інсайдами, "Наш" - наступний телеканал у черзі на відбирання ліцензії - Цензор.НЕТ 7384
показати весь коментар
05.02.2021 23:47 Відповісти
Кто це?
показати весь коментар
05.02.2021 23:50 Відповісти
Было бы неплохо!
показати весь коментар
05.02.2021 23:55 Відповісти
о белецкий) А шо там с електрикой с раши - "торговолей на крови" по вашему, таварищ белецкий?
показати весь коментар
06.02.2021 00:01 Відповісти
Пора і його позбавити ліцензій. Не набагато кращий за 112...
показати весь коментар
06.02.2021 00:02 Відповісти
Билецкий, це хто? Білецький: згідно з моїми інсайдами, "Наш" - наступний телеканал у черзі на відбирання ліцензії - Цензор.НЕТ 4672
показати весь коментар
06.02.2021 00:04 Відповісти
Вот и днепровскую ******* Шилову нужно кастрировать. Тварь абсолютно на голубом глазу пропагандирует гражданскую войну. И дела никому нет.
показати весь коментар
06.02.2021 00:07 Відповісти
Не можна продавати свою країну по шматочках. Краще недорого торгувати пиріжками на Окружній, ніж дорого власною країною. Шеф-редактор новин телеканалу 24 звернулась до журналістів 112, ZIK, NewsOne щоб не присилали їй своє резюме.
Білецький: згідно з моїми інсайтами "Наш" - наступний телеканал у черзі на відбирання ліцензії - Цензор.НЕТ 5429
показати весь коментар
06.02.2021 00:25 Відповісти
Фигня. Пока не услышу про инсайды от Гордона -- не поверю.
показати весь коментар
06.02.2021 00:40 Відповісти
Опозиційна платформа - За життя в РФ -

повинна сісти на платформі любого українського вокзалу та поїхати туда жити .
показати весь коментар
06.02.2021 00:41 Відповісти
Все почти с ума свихнулись
Даже кто безумен был,
И тогда главврач Голобородько -
Телевизор запретил.

Вон он, змей, в окне маячит -
Подал знак кому-то - значит
Нацсовет - вдруг вырвет провода.
И нам осталось уколоться,
И упасть на дно колодца,
И там пропасть, на дне колодца,
Как в ЗаЗЕркалье - навсегда.. (с)
показати весь коментар
06.02.2021 00:57 Відповісти
Эта страна увязшая по уши в борьбе с "ватниками" явно совсем не то что представляли себе революционеры на Майдане.
показати весь коментар
06.02.2021 01:04 Відповісти
якщо хто не бачив цієї пердячки, особливо її другої частини, там, де це всі ці гадюки та жаби зчепились один з одним - той втратив багато. Хоча... це - на любителя. Особисто мені хотілось, щоб той серпентарій накрило пристойною авіабомбою.
показати весь коментар
06.02.2021 01:27 Відповісти
пиарщик аваковский))) А когда гавно+гавно закроют и интер? Молчу про спокойный прием на територии Украины всех каналов параши.
показати весь коментар
06.02.2021 01:47 Відповісти
Коли забанили трійку кащея, вся ця сепарська наволоч бігає на гав-наш. Ось сьогодні там були криворота ленка бондариха, суперштирліц пальчевський, хитрий щур литвин, ригоміністр семиноженко та ін.Я вже писав Ярошу щоб влупашив по тому відстійнику гнид точкою.... Аж туКт дивлюсь Сергій Таран, Леся Яхно, і примкнувший до них Валентин Гладких прийшли перевиховувати сепарів . Ну немає слів! Кияни ! ну не пускайте нормальних людей в оте кубло, постраждають ні за цапову душу!
показати весь коментар
06.02.2021 02:03 Відповісти
Робіть висновки! Жодна порядна людина не буде мати справу з ворогами України. Це вже співпраця і дозвіл кацапам на "медіацію". Канал як і казино завжди в виграші. Білецький: згідно з моїми інсайтами "Наш" - наступний телеканал у черзі на відбирання ліцензії - Цензор.НЕТ 1103
показати весь коментар
06.02.2021 02:23 Відповісти
Дякую за коментар. Та як я з Луцька достукаюсь в Київ до поважних політологів і втовкмачу їм що перевиховання сепарів повинно тривати не довше автоматної черги як вчив нині покійний командир УПА Василь Кук. На периферію ці достойники не дуже бажають з"являтися.
показати весь коментар
06.02.2021 03:04 Відповісти
Я з Києва. І що?!, майже всіх знаю особисто. Їм щось "втовкмачити" неможливо бо вони вважають найвищим проявом професіоналізму "розкладання яєць по різних корзинах". Політкоректність це їхнє "всьо" бо їсти хочуть кожного дня а не "від каденції до каденції". На жаль політкоректність це "вимога часу" яка не має ніякого стосунку до моралі, ідеалів та цінностей.
показати весь коментар
06.02.2021 03:51 Відповісти
Та да..?если зекретину эти говноканалы открыть не придется -чудо случится...А то разухабился,благодарностей ждет))))после того дерьма ,что оно за полтора года навалило,фиг гундосому,а не спасибо ,закрытие говноканалов-это самые маленькие отступные за все "хорошее".
показати весь коментар
06.02.2021 02:08 Відповісти
И партия ....Шарика. Почему дворняги? Ой извините, ....партия Шария!! Шария!!
показати весь коментар
06.02.2021 06:14 Відповісти
Интересно узнать у комментирующих, просто интересно. А какие каналы нужно оставить? Білецький: згідно з моїми інсайтами "Наш" - наступний телеканал у черзі на відбирання ліцензії - Цензор.НЕТ 8628
показати весь коментар
06.02.2021 07:51 Відповісти
Так может со своим корпусом пошел бы под стены и там бы стоял опуская эту помойку рылом в дерьмо?
показати весь коментар
06.02.2021 07:59 Відповісти
Та ви, що? Доки цьому, мудозвону, перед писком не проведеш купюрами він із своїми тітушками з місця не здвиниться.
показати весь коментар
06.02.2021 08:30 Відповісти
Про те і річ, менше слів більше діла
показати весь коментар
06.02.2021 08:38 Відповісти
Все каналы должны принадлежать 2 людям!
И не мордой больше.
показати весь коментар
06.02.2021 08:27 Відповісти
Хіба то люди?
показати весь коментар
06.02.2021 10:34 Відповісти
Виліз, недоносок. А забув, як сам шорхався по цим каналам. Ублюдок.
показати весь коментар
06.02.2021 08:27 Відповісти
нац жены никогда не участвуют в акциях за которые им не платят))))
показати весь коментар
07.02.2021 12:18 Відповісти
 
 