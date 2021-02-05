"Партія Шарія" внесла 1,5 млн застави за підозрювану в адмініструванні контрольованих з РФ Телеграм-каналів
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За Вікторію Даскаліцу, яка, за даними слідства, адмініструвала керовані з території Росії Телеграм-канали, внесли 1,58 млн грн застави.
Про це повідомив у Фейсбуці проросійський адвокат Валентин Рибін, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".
За його словами, всю суму застави зібрала "Партія Шарія".
Рибін зазначив, що сподівався сьогодні забрати свою клієнтку з СІЗО, однак не зміг потрапити в ізолятор - на в’їзді чергувала патрульна поліція та нікого не пропускала.
Згодом з’ясувалося, що сьогодні поліцейські перевірили інформацію про замінування кількох об’єктів у Харкові, зокрема судів і слідчого ізолятора на вулиці Полтавський Шлях.
Згідно із законом, після отримання документів, що підтверджують внесення застави, заарештовану особу мають випустити з СІЗО впродовж доби.
Нагадаємо, 1 лютого СБУ заявила, що викрила агентурну мережу спецслужб РФ, яка дестабілізувала ситуацію в Україні через Телеграм-канали. Було названо канали "Легитимный", "Резидент", "Картель", "Сплетница", "Чорний квартал", "Политический расклад", "Нетипичное Запорожье", "Тремпель Харьков", "Одесский фраер", "Днепр live", "Николаев live", "Херсон live".
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Когда *********-студенты обсуждают, какую карьеру выберут.
- Я стану модным стилистом.
- А я - дизайнером одежды.
- А я - театральным критиком.
- А я - футбольным вратарем!
Все в шоке, уставились на него в ужасе и непонимании:
- Фуу, это же грязь, пот, бесконечные тяжелые тренировки!
А тот отвечает:
- Да, я буду много тренироваться, меня заметят в юниорах, и заберут в какой-то известный клуб. Далее меня выберут в сборную страны. Я буду защищать наши ворота с такой силой, что мы выйдем в финал. В финале я не пропущу ни одного гола и будут назначены пенальти.
И тут я возьму, и нарочно и показательно пропущу мяч. И вся страна в одном порыве вскочит и закричит в один голос:
- ********!!! Эх... Слава-то какая!
Так и этот адвокатишка. Лезет именно в те дела, где судят врагов Украины.