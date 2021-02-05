УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
13614 відвідувачів онлайн
Новини Політика України
14 927 102
застава (345) СБУ (10050) державна зрада (1076) Шарій Анатолій (215)

"Партія Шарія" внесла 1,5 млн застави за підозрювану в адмініструванні контрольованих з РФ Телеграм-каналів

Новини Цензор.НЕТ Політика України

За Вікторію Даскаліцу, яка, за даними слідства, адмініструвала керовані з території Росії Телеграм-канали, внесли 1,58 млн грн застави.

Про це повідомив у Фейсбуці проросійський адвокат Валентин Рибін, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

За його словами, всю суму застави зібрала "Партія Шарія".

Рибін зазначив, що сподівався сьогодні забрати свою клієнтку з СІЗО, однак не зміг потрапити в ізолятор - на в’їзді чергувала патрульна поліція та нікого не пропускала.

Згодом з’ясувалося, що сьогодні поліцейські перевірили інформацію про замінування кількох об’єктів у Харкові, зокрема судів і слідчого ізолятора на вулиці Полтавський Шлях.

Згідно із законом, після отримання документів, що підтверджують внесення застави, заарештовану особу мають випустити з СІЗО впродовж доби.

Нагадаємо, 1 лютого СБУ заявила, що викрила агентурну мережу спецслужб РФ, яка дестабілізувала ситуацію в Україні через Телеграм-канали. Було названо канали "Легитимный", "Резидент", "Картель", "Сплетница", "Чорний квартал", "Политический расклад", "Нетипичное Запорожье", "Тремпель Харьков", "Одесский фраер", "Днепр live", "Николаев live", "Херсон live".

Читайте також: Прихильникові Шарія вручили повістку через карту України без Криму і Донбасу
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+71
"Партия Шария" внесла 1,5 млн залога за подозреваемую в администрировании контролируемых из РФ Телеграмм-каналов - Цензор.НЕТ 2796
показати весь коментар
05.02.2021 23:46
+48
Петушариевскую мразоту на нары
показати весь коментар
05.02.2021 23:47
+20
Вообще-то, канал петушария - это такой своеобразный ньюсван-зик-112 на ютубе и потому, поступать с ним следует аналогично... А так называемая партия петушария, вообще филиал единоросов в Украине, само существование которого - позор для сбу и мвд.
показати весь коментар
06.02.2021 00:09
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Это фактически явка с повинной от сраных петуШариков...
показати весь коментар
06.02.2021 15:22 Відповісти
Этот Рыбин напоминает того молодого ********* из анекдота:

Когда *********-студенты обсуждают, какую карьеру выберут.

- Я стану модным стилистом.
- А я - дизайнером одежды.
- А я - театральным критиком.
- А я - футбольным вратарем!

Все в шоке, уставились на него в ужасе и непонимании:
- Фуу, это же грязь, пот, бесконечные тяжелые тренировки!

А тот отвечает:
- Да, я буду много тренироваться, меня заметят в юниорах, и заберут в какой-то известный клуб. Далее меня выберут в сборную страны. Я буду защищать наши ворота с такой силой, что мы выйдем в финал. В финале я не пропущу ни одного гола и будут назначены пенальти.
И тут я возьму, и нарочно и показательно пропущу мяч. И вся страна в одном порыве вскочит и закричит в один голос:
- ********!!! Эх... Слава-то какая!

Так и этот адвокатишка. Лезет именно в те дела, где судят врагов Украины.
показати весь коментар
09.02.2021 08:08 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 