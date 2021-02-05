"Партія Шарія" внесла 1,5 млн застави за підозрювану в адмініструванні контрольованих з РФ Телеграм-каналів

За Вікторію Даскаліцу, яка, за даними слідства, адмініструвала керовані з території Росії Телеграм-канали, внесли 1,58 млн грн застави.

Про це повідомив у Фейсбуці проросійський адвокат Валентин Рибін, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

За його словами, всю суму застави зібрала "Партія Шарія".

Рибін зазначив, що сподівався сьогодні забрати свою клієнтку з СІЗО, однак не зміг потрапити в ізолятор - на в’їзді чергувала патрульна поліція та нікого не пропускала.

Згодом з’ясувалося, що сьогодні поліцейські перевірили інформацію про замінування кількох об’єктів у Харкові, зокрема судів і слідчого ізолятора на вулиці Полтавський Шлях.

Згідно із законом, після отримання документів, що підтверджують внесення застави, заарештовану особу мають випустити з СІЗО впродовж доби.

Нагадаємо, 1 лютого СБУ заявила, що викрила агентурну мережу спецслужб РФ, яка дестабілізувала ситуацію в Україні через Телеграм-канали. Було названо канали "Легитимный", "Резидент", "Картель", "Сплетница", "Чорний квартал", "Политический расклад", "Нетипичное Запорожье", "Тремпель Харьков", "Одесский фраер", "Днепр live", "Николаев live", "Херсон live".

Читайте також: Прихильникові Шарія вручили повістку через карту України без Криму і Донбасу