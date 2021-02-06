Якщо Росія не перегляне рішення про висилку дипломата, цей крок не залишиться без відповіді, - МЗС Німеччини
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Висилку німецького дипломата з Росії за нібито участь в мітингах на підтримку опозиціонера Олексія Навального в Німеччині вважають необґрунтованою.
Як передає Цензор.НЕТ, про це вчора заявила на пресконференції канцлерка Німеччини Ангела Меркель, передає телеканал France24.
"Ми вважаємо ці видворення необгрунтованими. Це ще один аспект, як ми можемо спостерігати, в якому Росія досить далека від верховенства права", - підкреслила канцлерка Німеччини.
Міністр закордонних справ Німеччини Хайко Маас також заявив, що "якщо РФ не перегляне цей крок, він не залишиться без відповіді". Глава відомства підкреслив, що німецький дипломат виконував тільки свою задачу, передбачену Віденською конвенцією про дипломатичні зносини, - законним шляхом отримував інформацію про події на місцях.
"Рішення Росії вислати кількох дипломатів ЄС, в тому числі співробітника німецького посольства в Москві, жодним чином не виправдано і ще більше погіршує відносини з Європою", - написав він.
Будь ласка, зачекайте...
або може вона, по молодості, шпєкалась з куйлом, тому зараз відчуває до нього такі теплі почуття
Ідіоти .. вони тоді щось зрозуміють в цьому житті коли кацапня вже реально срати ним буде на голови і ржати при цьому
Німеччина може розширити санкції проти РФ, але наразі не змінює ставлення до "Північного потоку 2", - Меркель
И за что выслали? Всего лишь за организацию и участие в митинге в поддержку Навального!
Молотов рассказывает анекдот Гитлеру.