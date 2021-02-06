Якщо Росія не перегляне рішення про висилку дипломата, цей крок не залишиться без відповіді, - МЗС Німеччини

Висилку німецького дипломата з Росії за нібито участь в мітингах на підтримку опозиціонера Олексія Навального в Німеччині вважають необґрунтованою.

Як передає Цензор.НЕТ, про це вчора заявила на пресконференції канцлерка Німеччини Ангела Меркель, передає телеканал France24.



"Ми вважаємо ці видворення необгрунтованими. Це ще один аспект, як ми можемо спостерігати, в якому Росія досить далека від верховенства права", - підкреслила канцлерка Німеччини.



Міністр закордонних справ Німеччини Хайко Маас також заявив, що "якщо РФ не перегляне цей крок, він не залишиться без відповіді". Глава відомства підкреслив, що німецький дипломат виконував тільки свою задачу, передбачену Віденською конвенцією про дипломатичні зносини, - законним шляхом отримував інформацію про події на місцях.

"Рішення Росії вислати кількох дипломатів ЄС, в тому числі співробітника німецького посольства в Москві, жодним чином не виправдано і ще більше погіршує відносини з Європою", - написав він.

Також читайте: Відносини Росії та ЄС опустилися до найнижчого рівня, - Боррель