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Новини За кордоном
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вислання (94) Німеччина (4540) Росія (47279) дипломати (530) Боррель (787)

Якщо Росія не перегляне рішення про висилку дипломата, цей крок не залишиться без відповіді, - МЗС Німеччини

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Якщо Росія не перегляне рішення про висилку дипломата, цей крок не залишиться без відповіді, - МЗС Німеччини

Висилку німецького дипломата з Росії за нібито участь в мітингах на підтримку опозиціонера Олексія Навального в Німеччині вважають необґрунтованою.

Як передає Цензор.НЕТ, про це вчора заявила на пресконференції канцлерка Німеччини Ангела Меркель, передає телеканал  France24.

"Ми вважаємо ці видворення необгрунтованими. Це ще один аспект, як ми можемо спостерігати, в якому Росія досить далека від верховенства права", - підкреслила канцлерка Німеччини.

Міністр закордонних справ Німеччини Хайко Маас також заявив, що "якщо РФ не перегляне цей крок, він не залишиться без відповіді". Глава відомства підкреслив, що німецький дипломат виконував тільки свою задачу, передбачену Віденською конвенцією про дипломатичні зносини, - законним шляхом отримував інформацію про події на місцях.

"Рішення Росії вислати кількох дипломатів ЄС, в тому числі співробітника німецького посольства в Москві, жодним чином не виправдано і ще більше погіршує відносини з Європою", - написав він.

Також читайте: Відносини Росії та ЄС опустилися до найнижчого рівня, - Боррель
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Топ коментарі
+14
божеж мій, щож зробить німеччина??!! почне будувати північний потік в 2 раза швидше?
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06.02.2021 00:10
+10
мзс німеччина вже не знає як виправдати дії русішшвайн, щоб тіки не зупинити будівництво цього задрипаного потоку
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06.02.2021 00:11
+8
Понимаешь.. Кацапо-твари купили за время правления Куйла и дорогой нефти-газа больше половины полит-элит ЕС .. И на секундочку только представь сколько они купили у нас полит-быдла которое работает на кремль...
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06.02.2021 00:16
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06.02.2021 00:04 Відповісти
божеж мій, щож зробить німеччина??!! почне будувати північний потік в 2 раза швидше?
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06.02.2021 00:10 Відповісти
А северный поток забанить слабо?
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06.02.2021 00:06 Відповісти
Да Вы что, кто такой Леха-блогер по сравнению с газом?
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06.02.2021 08:47 Відповісти
милые штрайтен,нур тешатся.. Если Россия не пересмотрит решение о высылке дипломата, этот шаг не останется без ответа, - МИД Германии - Цензор.НЕТ 6575
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06.02.2021 00:06 Відповісти
"Мы не злопамятны кацапы, почти не помним все то зло, что вы недавно причинили нам - в четверг, в двенадцать, и ровно в тридцать пять минут." (с) Если Россия не пересмотрит решение о высылке дипломата, этот шаг не останется без ответа, - МИД Германии - Цензор.НЕТ 9201 - мид Германии
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06.02.2021 00:10 Відповісти
мзс німеччина вже не знає як виправдати дії русішшвайн, щоб тіки не зупинити будівництво цього задрипаного потоку
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06.02.2021 00:11 Відповісти
Понимаешь.. Кацапо-твари купили за время правления Куйла и дорогой нефти-газа больше половины полит-элит ЕС .. И на секундочку только представь сколько они купили у нас полит-быдла которое работает на кремль...
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06.02.2021 00:16 Відповісти
скоріш за все в куйла є якийсь компромат на мєркєль!
або може вона, по молодості, шпєкалась з куйлом, тому зараз відчуває до нього такі теплі почуття
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06.02.2021 08:35 Відповісти
Сосите трубу путлера, шлюхи людоедов.
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06.02.2021 00:13 Відповісти
Ви не відволікайтеся, Норд Стрім ************ далі і по ходу облизуйте ***** далі.
Ідіоти .. вони тоді щось зрозуміють в цьому житті коли кацапня вже реально срати ним буде на голови і ржати при цьому
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06.02.2021 00:14 Відповісти
не пересмотрит. ваш ход! ))
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06.02.2021 00:15 Відповісти
Если Россия не пересмотрит решение о высылке дипломата, этот шаг не останется без ответа, - МИД Германии - Цензор.НЕТ 8560
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06.02.2021 00:32 Відповісти
))
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06.02.2021 00:34 Відповісти
А не смешно! ************ человечество несётся к Третьей Всемирной.
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06.02.2021 00:42 Відповісти
та она уже вобщем-то идёт. просто это война нового типа.
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06.02.2021 00:44 Відповісти
_Увертюра пока что. Когда разразится - тут уже точно никто не усомнится что это именно она, ибо наглядно будет и весьма убедительно! И скорей за всё - молниеносно... подлётное время менее получаса, знаете ли.
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06.02.2021 00:54 Відповісти
вона вж є, це оцей Ковід-19, далі буде...
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06.02.2021 07:36 Відповісти
ой-йой, шо з це буде таке лишенько - люди почнуть вбивати один одного інтенсивніше!! це ж ніколи в історії такого не було, а тут раптом знову
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06.02.2021 08:37 Відповісти
Если Россия не пересмотрит решение о высылке дипломата, этот шаг не останется без ответа, - МИД Германии - Цензор.НЕТ 7796 Тогда у гитлера ЯО не было, сейчас - завались.
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06.02.2021 09:02 Відповісти
Они очень-очень глубоко обеспокоятся.
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06.02.2021 07:47 Відповісти
и что вы сделаете - поменяете позу перед хозяевами-кацапами))?
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06.02.2021 00:16 Відповісти
я їбу....
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06.02.2021 00:36 Відповісти
_Древнее зло пробудилось... (и то не вчера). Но! Ничего такого что действительно нанесёт ущерб людоедам из кремлёвского логова хермания категорически отказывается. Подельники потому что. Борьба жаб с гадюками...
Німеччина може розширити санкції проти РФ, але наразі не змінює ставлення до "Північного потоку 2", - Меркель
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06.02.2021 00:39 Відповісти
Гансы,берите автогены и режьте трубу СП-2.
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06.02.2021 00:43 Відповісти
не.. гансы хотят заработать на ней, быть распределительным газовым хабом, перепродавать кацапский газ в Европу... гешефт убер аллес
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06.02.2021 01:56 Відповісти
в ответ.., немцы.., выразят глубочайшую озабоченность. Если Россия не пересмотрит решение о высылке дипломата, этот шаг не останется без ответа, - МИД Германии - Цензор.НЕТ 3984
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06.02.2021 01:25 Відповісти
Дипломат со смартфоном в руках снял на видео бойню детей Навальных...это преступление и шпионаж в пользу Гитлера Если Россия не пересмотрит решение о высылке дипломата, этот шаг не останется без ответа, - МИД Германии - Цензор.НЕТ 2056
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06.02.2021 02:04 Відповісти
Если Россия не пересмотрит решение о высылке дипломата, этот шаг не останется без ответа, - МИД Германии

И за что выслали? Всего лишь за организацию и участие в митинге в поддержку Навального!
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06.02.2021 03:54 Відповісти
Та уже раздуплитесь и всыпьте рашке, задолбали своими аморфными обеспокаиваниями и псевдо толерантностью.
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06.02.2021 07:03 Відповісти
ЩО? Там Виж падлюки словами своєї Меркель заявили , що Північний потік ваше все!!! Ще і Макрон вас підтримав... От це все що треба нам знати про Нормандський процес. Тварюки продажні, як втім і наші політикани....
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06.02.2021 07:34 Відповісти
Какого ответа? На ежа сядете? Вы перед ****** усретесь десять раз взывая к диалогу, неисправимые имбецилы и инфантилы
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06.02.2021 07:55 Відповісти
Поток стройте! Не останавливайтесь! Они уже на деревянном рейхстаге тренируются!
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06.02.2021 08:03 Відповісти
Пора Московию снова поставить на колени, а то обнаглели!
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06.02.2021 08:58 Відповісти
Если Россия не пересмотрит решение о высылке дипломата, этот шаг не останется без ответа, - МИД Германии - Цензор.НЕТ 5456
Молотов рассказывает анекдот Гитлеру.
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06.02.2021 09:09 Відповісти
ІМПОТЕНТНА НІМЕЧЧИНА ПОМАХАЄ ПАЛЬЧИКОМ СКАЖЕ "А НА-НА ВОФА". БІЛЬШЕ НІ НА ЩО ВОНИ НЕ ЗДАТНІ ОКРІМ ТОГО ЩО ОТРИМУВАТИ БАБЛО ВІД ЕРИЕФІЇ ЗА БЕЗДІЯЛЬНІСТЬ В ПРОТИДІЇ ЇХ АГРЕСІЇ.
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06.02.2021 09:24 Відповісти
Да, взорвите северный поток 2
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06.02.2021 09:39 Відповісти
І це вся реакція? Підставили б і "друге вухо".
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06.02.2021 09:41 Відповісти
Влепите им огромную глубочайшую обеспокоенность, пусть знают!
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06.02.2021 09:57 Відповісти
Но Северный Поток всё-же достройте...
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06.02.2021 09:58 Відповісти
Ще трошки і вони дочекаються, що **** почне рубати вікно в Європу.
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17.04.2021 19:13 Відповісти
 
 