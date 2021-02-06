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У Чорногорії скасували вироки росіянам за спробу держперевороту в 2016-му

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

У Чорногорії скасували вироки росіянам за спробу держперевороту в 2016-му

Апеляційний суд Чорногорії скасував вироки Вищого суду в столиці Подгориці, який був судом першої інстанції в справі про спробу державного перевороту 2016 року, і відправив справу на повторний розгляд.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Радіо Свобода".

Як вирішив Апеляційний суд, первісні вироки були винесені в травні 2019 року зі "значними порушеннями кримінальної процедури". Повторний розгляд у Вищому суді Подгориці має відбутися з цілком іншим складом суду.

Єдиний із засуджених тоді, який нині перебував за ґратами, має бути негайно звільнений, вирішив суд. Усі інші або вже вийшли на волю, відбувши менші терміни, або на волі чекали на рішення щодо апеляції, або були засуджені заочно і за ґрати й не потрапили.

Загалом у справі, очно чи заочно, були засуджені 13 осіб із 14 первісно обвинувачених – громадяни Росії, Сербії і самої Чорногорії. Зокрема, росіяни Едуард Шишмаков і Володимир Попов, звинувачені також у спробі терористичного акту, отримали тоді заочно 15 і 12 років позбавлення волі. Їх у справі названо працівниками російської військової розвідки, відомої як ГРУ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сербія і Чорногорія оголосили про взаємну висилку послів

Також серед засуджених – восьмеро громадян Сербії і троє чорногорців. Із останніх двоє, Андрія Мандич і Милан Кнежевич, є лідерами проросійської і просербської партії "Демократичний фронт" – на час подій опозиційної, а нині члена владної коаліції. Вони отримали було по п’ять років позбавлення волі за обвинуваченням у створенні кримінальної організації.

Як встановив суд, який виніс вироки, змовники планували в день парламентських виборів 2016 року захопити будівлю парламенту, вбити тодішнього прозахідного прем’єр-міністра Мила Джукановича (інше написання: Дюкановича) і встановити проросійську владу, яка мала б не допустити, зокрема, вступу Чорногорії до НАТО.

Росія заперечує свою причетність до спроби перевороту.
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Топ коментарі
+16
В Черногории отменили приговоры россиянам за попытку госпереворота в 2016 году - Цензор.НЕТ 8569
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06.02.2021 00:07
+14
Апіляційний суд?. щось таке знайомк в цих словах..
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06.02.2021 00:06
+10
самый честный суд в мире, такой же как в Украине
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06.02.2021 00:10
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ПрАститутки, я так и знал.
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06.02.2021 00:05 Відповісти
Под брендом «Вдова Кобзона» начнут продавать вино В Черногории отменили приговоры россиянам за попытку госпереворота в 2016 году - Цензор.НЕТ 4215

а плесни ка мне, братец, еще кобздоновской вдовы.... В Черногории отменили приговоры россиянам за попытку госпереворота в 2016 году - Цензор.НЕТ 795
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06.02.2021 00:24 Відповісти
Жители Краснооктябрьского района города Волгограда оказались вынуждены ремонтировать покрытую грязью дорогу подручными средствами. Россияне использовали для это деревянные доски и поношенную одежду. В Черногории отменили приговоры россиянам за попытку госпереворота в 2016 году - Цензор.НЕТ 6833
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06.02.2021 00:52 Відповісти
+++
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06.02.2021 11:05 Відповісти
Апіляційний суд?. щось таке знайомк в цих словах..
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06.02.2021 00:06 Відповісти
В Черногории отменили приговоры россиянам за попытку госпереворота в 2016 году - Цензор.НЕТ 8569
показати весь коментар
06.02.2021 00:07 Відповісти
самый честный суд в мире, такой же как в Украине
показати весь коментар
06.02.2021 00:10 Відповісти
Фемида работает шлюхой.
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06.02.2021 00:11 Відповісти
А чего удивляться от суда в кацапской губернии)))
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06.02.2021 00:23 Відповісти
Там же десь рядом просране Косово....
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06.02.2021 00:24 Відповісти
Как раз после иннагурации Байдена. Совпадение? Не думаю.
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06.02.2021 00:25 Відповісти
Тут можно провести параллели и найти кто в списке у них и у Нас лишний и мутит воду ... В Черногории отменили приговоры россиянам за попытку госпереворота в 2016 году - Цензор.НЕТ 4614

Черногория-Сербия-Кацапы.. Украина-Лугандон-Кацапы...
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06.02.2021 00:26 Відповісти
У нас по сути это произошло в апреле 2019, после выборов презедента.
Заочно отменили приговоры всей швали и пошли дальше, устроили эту шваль во власть.
Особых различий между странами я не вижу...
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06.02.2021 00:28 Відповісти
Хотелось бы уточнить, кем были назначены судьи, которые "отменили приговоры всей швали".
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06.02.2021 01:06 Відповісти
Список в студию! Каждого поименно-кто, где, когда!
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06.02.2021 02:05 Відповісти
Читай между строк. Приговоры были народные, шваль вся уехала подальше от Украины, но после 2019 года вернулась и опять к власти пришла.
Не удивлен, что такие как ты и тут папередныкив прилепили...
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06.02.2021 09:44 Відповісти
доигрался Зеленый, позвал всех рыгов, а они и сели на голову и ножки свесили - объявили импичмент, обливали его, ВСУ и Украину грязью с утра до вечера. - они это умеют. на демократии и толерантности.
так и Янукович пришел к власти, так как Ющ играл в демократию.
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06.02.2021 11:00 Відповісти
шо тоже гас нужен?
ждем черногорских компенсаций кацапсинам, за то шо они чуть не перевернули Черногорию...
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06.02.2021 00:31 Відповісти
лютый рыжий ********, в различных национальных вариациях, шагает по планете...
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06.02.2021 00:35 Відповісти
Бабло перемагае зло😁😁😁
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06.02.2021 07:41 Відповісти
Сколько компенсации им выплатят?
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06.02.2021 08:23 Відповісти
что ж вы хотите - маленькая бедная страна - их легко купить. Черногория хотела в НАТО - и кацапы тут как тут, за тысячи километров от рашки, хотели не пустить и устроить переворот
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06.02.2021 11:03 Відповісти
поторопились...
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06.02.2021 11:19 Відповісти
 
 