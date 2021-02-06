У Чорногорії скасували вироки росіянам за спробу держперевороту в 2016-му

Апеляційний суд Чорногорії скасував вироки Вищого суду в столиці Подгориці, який був судом першої інстанції в справі про спробу державного перевороту 2016 року, і відправив справу на повторний розгляд.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Радіо Свобода".

Як вирішив Апеляційний суд, первісні вироки були винесені в травні 2019 року зі "значними порушеннями кримінальної процедури". Повторний розгляд у Вищому суді Подгориці має відбутися з цілком іншим складом суду.

Єдиний із засуджених тоді, який нині перебував за ґратами, має бути негайно звільнений, вирішив суд. Усі інші або вже вийшли на волю, відбувши менші терміни, або на волі чекали на рішення щодо апеляції, або були засуджені заочно і за ґрати й не потрапили.

Загалом у справі, очно чи заочно, були засуджені 13 осіб із 14 первісно обвинувачених – громадяни Росії, Сербії і самої Чорногорії. Зокрема, росіяни Едуард Шишмаков і Володимир Попов, звинувачені також у спробі терористичного акту, отримали тоді заочно 15 і 12 років позбавлення волі. Їх у справі названо працівниками російської військової розвідки, відомої як ГРУ.

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Також серед засуджених – восьмеро громадян Сербії і троє чорногорців. Із останніх двоє, Андрія Мандич і Милан Кнежевич, є лідерами проросійської і просербської партії "Демократичний фронт" – на час подій опозиційної, а нині члена владної коаліції. Вони отримали було по п’ять років позбавлення волі за обвинуваченням у створенні кримінальної організації.

Як встановив суд, який виніс вироки, змовники планували в день парламентських виборів 2016 року захопити будівлю парламенту, вбити тодішнього прозахідного прем’єр-міністра Мила Джукановича (інше написання: Дюкановича) і встановити проросійську владу, яка мала б не допустити, зокрема, вступу Чорногорії до НАТО.

Росія заперечує свою причетність до спроби перевороту.