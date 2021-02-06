Для фінансової підтримки кримськотатарського каналу АТР ми звернулися до міжнародних партнерів, - Резніков

У законі про держбюджет на 2021 рік немає згадки про пряме фінансування ЗМІ, які мовлять на окуповані території, тож Мінреінтеграції звернулося до інших країн по допомогу кримськотатарському телеканалу ATR.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в інтерв’ю Укрінформу повідомив віцепрем’єр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков.

"Питання до нової редакції закону про бюджет. Адже в минулі роки був прямий запис про фінансування приватної компанії "Атлант-Ф", яка є власником каналу ATR, а цього року такого запису немає",- сказав Резніков.

Він нагадав, що в держбюджеті Міністерству з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій на фінансування всіх ЗМІ, які мовлять на окуповані території, виділяється 50 млн гривень - на конкурсних засадах відповідно до законодавства, що регулює публічні закупівлі.

Віцепрем’єр не має сумнівів, що ATR як єдиний мовник кримськотатарською мовою переможе й отримає частину цих коштів. Водночас він зауважив, що зацікавленість в участі у конкурсі виявили також Радіо "Крим. Реалії", Громадське радіо, Чорноморська ТРК, Вільне радіо, ТРК "Донбас онлайн" та низка ЗМІ, що здійснюють мовлення на тимчасово окуповані території Донеччини й Луганщини та Криму.

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Резніков звернув увагу, що питання фінансування телеканалу ATR порушувалося під час зустрічі з віцемаршалком польського Сейму Малгожатою Госевською під час його візиту до Варшави 3 лютого.

"І моя співрозмовниця запропонувала ідею звернутися до міжнародних партнерів України з проханням про надання фінансової підтримки телеканалу. Я вже підписав та надіслав на адресу низки країн власне звернення з проханням розглянути можливість фінансової підтримки ATR. Направляємо відповідні листи до посольств", - поінформував Резніков.