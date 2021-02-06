Для фінансової підтримки кримськотатарського каналу АТР ми звернулися до міжнародних партнерів, - Резніков
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У законі про держбюджет на 2021 рік немає згадки про пряме фінансування ЗМІ, які мовлять на окуповані території, тож Мінреінтеграції звернулося до інших країн по допомогу кримськотатарському телеканалу ATR.
Як передає Цензор.НЕТ, про це в інтерв’ю Укрінформу повідомив віцепрем’єр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков.
"Питання до нової редакції закону про бюджет. Адже в минулі роки був прямий запис про фінансування приватної компанії "Атлант-Ф", яка є власником каналу ATR, а цього року такого запису немає",- сказав Резніков.
Він нагадав, що в держбюджеті Міністерству з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій на фінансування всіх ЗМІ, які мовлять на окуповані території, виділяється 50 млн гривень - на конкурсних засадах відповідно до законодавства, що регулює публічні закупівлі.
Віцепрем’єр не має сумнівів, що ATR як єдиний мовник кримськотатарською мовою переможе й отримає частину цих коштів. Водночас він зауважив, що зацікавленість в участі у конкурсі виявили також Радіо "Крим. Реалії", Громадське радіо, Чорноморська ТРК, Вільне радіо, ТРК "Донбас онлайн" та низка ЗМІ, що здійснюють мовлення на тимчасово окуповані території Донеччини й Луганщини та Криму.
Резніков звернув увагу, що питання фінансування телеканалу ATR порушувалося під час зустрічі з віцемаршалком польського Сейму Малгожатою Госевською під час його візиту до Варшави 3 лютого.
"І моя співрозмовниця запропонувала ідею звернутися до міжнародних партнерів України з проханням про надання фінансової підтримки телеканалу. Я вже підписав та надіслав на адресу низки країн власне звернення з проханням розглянути можливість фінансової підтримки ATR. Направляємо відповідні листи до посольств", - поінформував Резніков.
Будь ласка, зачекайте...
А что, крымские татары не граждане Украины и им не надо помогать?
Станные призывы от ЗЕ-коМАНДЫ, Крымские татары большие патриоты, чем ЗЕбанутая петушня, их всегда государству надо поддерживать
Хоча би не брехав би.
Кукарекать против АТР?
Для скрепных поносцев слово крымский татарин - как родовая травма. Мокшанское быдло до сих пор не может забыть, что их дикая обосранная орда 400 лет, до 1700 года платила дань крымскому хану.
Почему частный канал должен финансироваться из бюджета?
А речь идет "о финансировании частной компании "Атлант-Ф", которая является владельцем канала ATR."
Звертаю вашу увагу, що киримли (кримців, кримські татари) є наразі єдиними, хто в окупованому московією Криму протистоїть придушенню московитами будь-якого спротиву незаконним діям рашистів. Це сотні саме киримли незаконно заарештовані та кинуті за грати окупантами.
Ті, хто тут маскується під українців, нехай назовуть хоча би десяток українських нескорених кримчан, яких московіти пресують так само, як кримських татар.
Приватний канал АТР і так більшою частиною фінансувався коштами не з українського бюджета. 50 млн. грв. покривали лише технічні затрати на супутник і т.д. Аналогічний канал, що віщав на лугандон, отримував щорічно 300 млн. з бюджету України.
Тож припинення віщання АТР на Крим означає, що киримли будуть зовсім позбавлені інформаційної та моральної підтримки збоку України.
Це ворога не просто влаштовує - він про це мріє!
Звідти питання: а чи не є тихе вбивство АТР насправді виконанням янелохом однієї з "хотілок" путлера?