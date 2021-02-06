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кримські татари (1969) АТР (20) Резніков (1386)

Для фінансової підтримки кримськотатарського каналу АТР ми звернулися до міжнародних партнерів, - Резніков

Новини Цензор.НЕТ Політика України Суспільство

Для фінансової підтримки кримськотатарського каналу АТР ми звернулися до міжнародних партнерів, - Резніков

У законі про держбюджет на 2021 рік немає згадки про пряме фінансування ЗМІ, які мовлять на окуповані території, тож Мінреінтеграції звернулося до інших країн по допомогу кримськотатарському телеканалу ATR.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в інтерв’ю Укрінформу повідомив віцепрем’єр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков.

"Питання до нової редакції закону про бюджет. Адже в минулі роки був прямий запис про фінансування приватної компанії "Атлант-Ф", яка є власником каналу ATR, а цього року такого запису немає",- сказав Резніков.

Він нагадав, що в держбюджеті Міністерству з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій на фінансування всіх ЗМІ, які мовлять на окуповані території, виділяється 50 млн гривень - на конкурсних засадах відповідно до законодавства, що регулює публічні закупівлі.

Віцепрем’єр не має сумнівів, що ATR як єдиний мовник кримськотатарською мовою переможе й отримає частину цих коштів. Водночас він зауважив, що зацікавленість в участі у конкурсі виявили також Радіо "Крим. Реалії", Громадське радіо, Чорноморська ТРК, Вільне радіо, ТРК "Донбас онлайн" та низка ЗМІ, що здійснюють мовлення на тимчасово окуповані території Донеччини й Луганщини та Криму.

Також читайте: Хоч це і дратує РФ, але питання модернізації Мінських угод є очевидним, - Резніков

Резніков звернув увагу, що питання фінансування телеканалу ATR порушувалося під час зустрічі з віцемаршалком польського Сейму Малгожатою Госевською під час його візиту до Варшави 3 лютого.

"І моя співрозмовниця запропонувала ідею звернутися до міжнародних партнерів України з проханням про надання фінансової підтримки телеканалу. Я вже підписав та надіслав на адресу низки країн власне звернення з проханням розглянути можливість фінансової підтримки ATR. Направляємо відповідні листи до посольств", - поінформував Резніков.
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Топ коментарі
+12
Твари зеленые! В прошлом году для АТР денег тупо зажали, а в этом вообще дурака включили! На ЕДИНСТВЕННЫЙ крымско-татарский канал денег нет, а на свой дерьмовый никому не нужный "ДОМ" для лугандона деньги есть!
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06.02.2021 01:10
+11
Всі державні канали є збитковими. Але це не заважає вкладати росіянам в РТ та помийки типу Ньюз Уан шалені кошти. І хоч не хоч але це працює і рейтинги антиукраїнський партій зростають. Кримські татари мають право на свій канал, мають право слухати передачі сврєю мовою, і повинні відчувати що про них пам'ятають, так це не прибутково але це те що повинно робити держава. На "пиришках пупиришках" далеко не поїдеш.
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06.02.2021 07:57
+8
Жлоби
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06.02.2021 00:27
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06.02.2021 00:27 Відповісти
Бубочка - пєдік...Шонеясно?
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06.02.2021 00:33 Відповісти
Он пассивный. А его муж - Беня и Ахметка - рыжий гудок.
Для финансовой поддержки крымскотатарского канала АТР мы обратились к международным партнерам, - Резников - Цензор.НЕТ 7848 Для финансовой поддержки крымскотатарского канала АТР мы обратились к международным партнерам, - Резников - Цензор.НЕТ 7848 Для финансовой поддержки крымскотатарского канала АТР мы обратились к международным партнерам, - Резников - Цензор.НЕТ 7848
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06.02.2021 07:59 Відповісти
Эрдоган должен откликнуться на призыв.
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06.02.2021 00:33 Відповісти
Он и откликнется.
А что, крымские татары не граждане Украины и им не надо помогать?
Станные призывы от ЗЕ-коМАНДЫ, Крымские татары большие патриоты, чем ЗЕбанутая петушня, их всегда государству надо поддерживать
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06.02.2021 08:03 Відповісти
зебилы.
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06.02.2021 00:35 Відповісти
А что не так то? Почему государство обязано финансировать частный телеканал? Да еще и долларового миллионера и гражданина России, да еще и ведущего там свой бизнес?
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06.02.2021 00:42 Відповісти
Ахаха
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06.02.2021 00:44 Відповісти
Твари зеленые! В прошлом году для АТР денег тупо зажали, а в этом вообще дурака включили! На ЕДИНСТВЕННЫЙ крымско-татарский канал денег нет, а на свой дерьмовый никому не нужный "ДОМ" для лугандона деньги есть!
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06.02.2021 01:10 Відповісти
Не зажало - в прошлом году АТР получило 50 млн!
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06.02.2021 01:22 Відповісти
Другое дело, что отчитаться куда были потрачены эти государственные средства, они отказались...
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06.02.2021 01:27 Відповісти
Зелений колір, яким ти намагаєшся "відбилити" свого бубачку, має отруйний присмак.
Хоча би не брехав би.
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06.02.2021 08:40 Відповісти
50 їм так і не виділили 15 вони змушені були повернути бо їх перерахували дуже пізно і вони не могли бути освоєні вчасно. Це все тупо наїзд на кримців за їх патріотичну, а отже не прозеленську позицію.
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06.02.2021 07:51 Відповісти
Получили в конце декабря и вернули в бюджет!
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07.02.2021 00:12 Відповісти
В демократических странах существуют рыночные отношения при которых убыточные предприятия банкротятся, закрываются и продаются! От этого зависит и рост экономики!
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06.02.2021 01:19 Відповісти
Всі державні канали є збитковими. Але це не заважає вкладати росіянам в РТ та помийки типу Ньюз Уан шалені кошти. І хоч не хоч але це працює і рейтинги антиукраїнський партій зростають. Кримські татари мають право на свій канал, мають право слухати передачі сврєю мовою, і повинні відчувати що про них пам'ятають, так це не прибутково але це те що повинно робити держава. На "пиришках пупиришках" далеко не поїдеш.
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06.02.2021 07:57 Відповісти
Болезный, а что пишет твоя методичка от Лахта 2?
Кукарекать против АТР?
Для скрепных поносцев слово крымский татарин - как родовая травма. Мокшанское быдло до сих пор не может забыть, что их дикая обосранная орда 400 лет, до 1700 года платила дань крымскому хану.
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06.02.2021 08:08 Відповісти
Ты прекрасно понимаешь, что АТР НЕ коммерческая структура, а единственное окно в мир, в Украину для крымских татар в оккупации и не только для них! И поддерживать свое население в оккупации ОБЯЗАННОСТЬ государства.
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07.02.2021 00:16 Відповісти
Серед притомних громадян України є киримли, євреї, поляки. Власні національні інтереси не заважають їм в цілому стояти на проукраїнській позиції. І лише йбані рускі мають своїм національним інтересом знищення української культури і державності. І поки рускі не зрозуміють, що в світі існують інші країни, інші народи з іншою національною ідентичністю і не почнуть будувати свою зовнішню політику на цьому розумінні - ні про які «нормальні» відносини не може бути і мови. Тоді вони перестануть бути рускіми.(с)
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06.02.2021 01:56 Відповісти
Татары не хотят скинуться по 10 грн. в год на свой канал?
Почему частный канал должен финансироваться из бюджета?
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06.02.2021 08:19 Відповісти
Соломонович, кримські татари мають право на державний канал їхньою мовою. "Частньій канал" може бути єврейський, російський і т. д.
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06.02.2021 13:49 Відповісти
Все национальности, проживающие в Украине имеют право на государственный канал на их языке!
А речь идет "о финансировании частной компании "Атлант-Ф", которая является владельцем канала ATR."
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06.02.2021 16:32 Відповісти
Натяк гімняненький. Атр наразі потрібні не гроші.
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06.02.2021 09:43 Відповісти
Для фінансової підтримки кримськотатарського каналу АТР ми звернулися до міжнародних партнерів, - Резніков - Цензор.НЕТ 4731
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06.02.2021 10:12 Відповісти
Шановне панство!

Звертаю вашу увагу, що киримли (кримців, кримські татари) є наразі єдиними, хто в окупованому московією Криму протистоїть придушенню московитами будь-якого спротиву незаконним діям рашистів. Це сотні саме киримли незаконно заарештовані та кинуті за грати окупантами.
Ті, хто тут маскується під українців, нехай назовуть хоча би десяток українських нескорених кримчан, яких московіти пресують так само, як кримських татар.
Приватний канал АТР і так більшою частиною фінансувався коштами не з українського бюджета. 50 млн. грв. покривали лише технічні затрати на супутник і т.д. Аналогічний канал, що віщав на лугандон, отримував щорічно 300 млн. з бюджету України.
Тож припинення віщання АТР на Крим означає, що киримли будуть зовсім позбавлені інформаційної та моральної підтримки збоку України.

Це ворога не просто влаштовує - він про це мріє!
Звідти питання: а чи не є тихе вбивство АТР насправді виконанням янелохом однієї з "хотілок" путлера?
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06.02.2021 10:33 Відповісти
АТР -це єдиний на весь Cвіт канал, який транслюється УНІКАЛЬНОЮ для всього Світу кримською мовою кримли !ЄДИНИЙ !!!! Це дійсно маленька національна меншина з своїми УНІКАЛЬНИМИ національними цінностями і знаннями, яки до речі навчали колись Законам Державотворення не одну країну Західної Європи , але при цьому завжди були ментально, в своєму прагненні до правди, свободи і волі близькі українцям ! Зараз вони в черговий раз зазнають ВИГНАННЯ і етно-геноциду від РФ ! І ОБОВ'ЯЗОК нас українців їх всіляко ПІДТРИМУВАТИ ! Тому якщо не внесли в Закон про бюджет , то треба внести і знайти ці гроші ЗАКОННО , а не побиратися КОЖЕН РІК на фінансування цього каналу ( Ахметов- татарин міг би виділити ці кошти ...) по всьому Світу ! Це СОРОМ !!!!
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06.02.2021 11:09 Відповісти
ATR !!!
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06.02.2021 11:19 Відповісти
Резніков включив дурака: просто йде виконання однієї з багатьох хотілок Кремля. АТР -це більмо на очі Росії.
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06.02.2021 11:41 Відповісти
Московія хоче стерти з землі, українців, татар і інші народи, аби захапати їхні території.
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06.02.2021 14:01 Відповісти
 
 