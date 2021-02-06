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Ворог за добу шість разів порушив режим "тиші" на Донбасі: веде прицільні обстріли позицій ОС, втрат серед українських воїнів немає, - штаб

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Ворог за добу шість разів порушив режим

За минулу добу, 5 лютого, в районі проведення операції Об'єднаних сил були зафіксовані шість порушень режиму припинення вогню.

Про це йдеться у зведенні про ситуацію в районі проведення операції Об'єднаних сил станом на 7.00 6 лютого 2021 року,  передає Цензор.НЕТ.

Так, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", неподалік Новомихайлівки збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї. Також, поблизу цього населеного пункту було зафіксовано проліт БПЛА противника з перетином лінії розмежування, який здійснив дистанційне мінування перед позиціями наших захисників міною ПОМ-2. Неподалік Світлодарська окупанти вели вогонь в бік наших позицій з автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", в районі населеного пункту Богданівка, російсько-окупаційні війська здійснили прицільний обстріл в бік українських позицій з автоматичного станкового гранатомета, а біля Водяного, що на Приазов'ї - з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

Бойових втрат серед наших захисників немає.

Від початку поточної доби, 6 лютого, було зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню. Так, поблизу Водяного, що на Приазов'ї, російсько-окупаційні війська відкривали вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ. Бойових втрат серед наших воїнів немає.

Обстановка в районі проведення операції Об’єднаних сил і надалі контрольована українськими воїнами.

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Минулої доби, 5 лютого, представники Національної поліції України зі складу ОС зафіксували 96 адміністративних правопорушень. Підрозділами поліції зведених загонів перевірено 4693 транспортних засоби та 4646 осіб. На причетність до збройних формувань Російської Федерації до територіальних підрозділів особи не доставлялись.

Минулої доби через контрольний пункт в'їзду-виїзду "Станиця Луганська" на тимчасово окуповану територію України прослідувало 683 особи, на підконтрольну Україні територію прибуло 475 осіб. Через КПВВ "Новотроїцьке" – 72 і 62 особи відповідно", -йдеться у зведенні.

Ворог за добу шість разів порушив режим тиші на Донбасі: веде прицільні обстріли позицій ОС, втрат серед українських воїнів немає, - штаб 01
Ворог за добу шість разів порушив режим тиші на Донбасі: веде прицільні обстріли позицій ОС, втрат серед українських воїнів немає, - штаб 02
Ворог за добу шість разів порушив режим тиші на Донбасі: веде прицільні обстріли позицій ОС, втрат серед українських воїнів немає, - штаб 03
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Топ коментарі
+11
Враг за сутки шесть раз нарушил режим "тишины" на Донбассе: ведет прицельные обстрелы позиций ОС, потерь среди украинских воинов нет, - штаб - Цензор.НЕТ 3686
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06.02.2021 08:39
+9
Вже пуляють прицільно? Яка несподіванка.
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06.02.2021 08:11
+8
Враг за сутки шесть раз нарушил режим "тишины" на Донбассе: ведет прицельные обстрелы позиций ОС, потерь среди украинских воинов нет, - штаб - Цензор.НЕТ 198
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06.02.2021 08:27
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Стріляють по звичці?Сєпарам легше стрельнути , чим пукнути?
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06.02.2021 08:05 Відповісти
Вже пуляють прицільно? Яка несподіванка.
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06.02.2021 08:11 Відповісти
ото вже мабудь "нарушение премірія" ??? ну якщо "прицільно" ?
чи таки ще..."провокація" ? ( цікаво що думає (якби) головноякбикомандувач?
щось за останній місяць-півтора...анічичирк...
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06.02.2021 09:12 Відповісти
когда открытым текстом авакян озвучивает, шо ситуация изменилась, то я уже себе представляю скока оно не договаривает....
a монику предупреждали - заигрывание с кацапней всегда заканчивается еще большим стреляловом - так оно ж недолуге...
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06.02.2021 10:19 Відповісти
Враг за сутки шесть раз нарушил режим "тишины" на Донбассе: ведет прицельные обстрелы позиций ОС, потерь среди украинских воинов нет, - штаб - Цензор.НЕТ 9077 Враг за сутки шесть раз нарушил режим "тишины" на Донбассе: ведет прицельные обстрелы позиций ОС, потерь среди украинских воинов нет, - штаб - Цензор.НЕТ 5424
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06.02.2021 08:12 Відповісти
Враг за сутки шесть раз нарушил режим "тишины" на Донбассе: ведет прицельные обстрелы позиций ОС, потерь среди украинских воинов нет, - штаб - Цензор.НЕТ 9088
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06.02.2021 08:24 Відповісти
Враг за сутки шесть раз нарушил режим "тишины" на Донбассе: ведет прицельные обстрелы позиций ОС, потерь среди украинских воинов нет, - штаб - Цензор.НЕТ 198
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06.02.2021 08:27 Відповісти
Враг за сутки шесть раз нарушил режим "тишины" на Донбассе: ведет прицельные обстрелы позиций ОС, потерь среди украинских воинов нет, - штаб - Цензор.НЕТ 7677
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06.02.2021 08:29 Відповісти
Во второй КараБахской войне 3 разведчика одэров(азэров) попали в засаду 100 арабохайев и были после истезаний убиты.Три трупа положили друг на друга,сняв брюки с одного и цыган положил ногу на них, а другой арабский цыган пустую пачку сигаретную бросил на них -на воинов Др.Анара(Рима).И так они сфогкались.(видео в ютубе)СЕЙЧАС 60млн.ОДЭРОВ ИЩУТ ИХ и до конца их жизни будут искать.
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06.02.2021 08:51 Відповісти
Враг за сутки шесть раз нарушил режим "тишины" на Донбассе: ведет прицельные обстрелы позиций ОС, потерь среди украинских воинов нет, - штаб - Цензор.НЕТ 3686
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06.02.2021 08:39 Відповісти
Притиснули голову гадини в Києві ,а хвостом вертить в дамбасі !!! Треба негайно рубати голову ,негайно !!! Ворог за добу шість разів порушив режим "тиші" на Донбасі: веде прицільні обстріли позицій ОС, втрат серед українських воїнів немає, - штаб - Цензор.НЕТ 5831
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06.02.2021 08:50 Відповісти
Побачив отаке і згадав.
Доволі часто доводиться їздити в інші їхні города. Коли іду повз розтягнутого на всю трассу величезного транспаранту «Макеевка - город будущего» хочеться крикнути - Тупі ви тварюки! Ви хоч бачите що ви зробили з тією ж Макіївкою???
НЕМА У ВАС МАЙБУТНЬОГО!!!
Для руссскочелюстных - НЕТ У ВАС БУДУЩЕГО!!!
Ворог за добу шість разів порушив режим "тиші" на Донбасі: веде прицільні обстріли позицій ОС, втрат серед українських воїнів немає, - штаб - Цензор.НЕТ 6122
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06.02.2021 08:57 Відповісти
обострение надеюсь не на том участке фронта, куда поехал с образцово-показательной инспекцией хомчак? ( а то он на фото без броника и каски...и оружия....переживаю, ***)
горіть у пеклі москалі (с)... і вата, що закликала в наш дім чужого солдата (так зрозуміло?)
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06.02.2021 09:19 Відповісти
Режим тишины только в голове ЗЕлёного гавнокомандующего и его хенералов.
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06.02.2021 10:13 Відповісти
Как это- стреляют прицельно,но потерь нет?А куда тогда целятся? Если я целюсь вам в голову- потери будут.Надоело это генральское вранье! Пуля из снапеского оружия калибром,как у противотанкового ружья второй мировой войны, попадает в голову бойца.Бойца записывают в РАНЕНИЫЕ,ПОТЕРЬ НЕТ!На следующий день он просто незаметно умер в результате ранения!Конченые твари!
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06.02.2021 11:33 Відповісти
прицельные но несистемные, да
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06.02.2021 19:03 Відповісти
 
 