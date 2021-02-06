Ворог за добу шість разів порушив режим "тиші" на Донбасі: веде прицільні обстріли позицій ОС, втрат серед українських воїнів немає, - штаб

За минулу добу, 5 лютого, в районі проведення операції Об'єднаних сил були зафіксовані шість порушень режиму припинення вогню.

Про це йдеться у зведенні про ситуацію в районі проведення операції Об'єднаних сил станом на 7.00 6 лютого 2021 року, передає Цензор.НЕТ.

Так, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", неподалік Новомихайлівки збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї. Також, поблизу цього населеного пункту було зафіксовано проліт БПЛА противника з перетином лінії розмежування, який здійснив дистанційне мінування перед позиціями наших захисників міною ПОМ-2. Неподалік Світлодарська окупанти вели вогонь в бік наших позицій з автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", в районі населеного пункту Богданівка, російсько-окупаційні війська здійснили прицільний обстріл в бік українських позицій з автоматичного станкового гранатомета, а біля Водяного, що на Приазов'ї - з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

Бойових втрат серед наших захисників немає.

Від початку поточної доби, 6 лютого, було зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню. Так, поблизу Водяного, що на Приазов'ї, російсько-окупаційні війська відкривали вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ. Бойових втрат серед наших воїнів немає.

Обстановка в районі проведення операції Об’єднаних сил і надалі контрольована українськими воїнами.

Також читайте: Аваков - Бойку: Ви не хотіли б мати стосунок до постачання палива для бойовиків?

Минулої доби, 5 лютого, представники Національної поліції України зі складу ОС зафіксували 96 адміністративних правопорушень. Підрозділами поліції зведених загонів перевірено 4693 транспортних засоби та 4646 осіб. На причетність до збройних формувань Російської Федерації до територіальних підрозділів особи не доставлялись.

Минулої доби через контрольний пункт в'їзду-виїзду "Станиця Луганська" на тимчасово окуповану територію України прослідувало 683 особи, на підконтрольну Україні територію прибуло 475 осіб. Через КПВВ "Новотроїцьке" – 72 і 62 особи відповідно", -йдеться у зведенні.





