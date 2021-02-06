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За добу через COVID-19 в Україні померли 129 осіб, виявлено 4 310 нових випадків, одужали 7 158 осіб

Новини Цензор.НЕТ Політика України Здоров'я

За добу через COVID-19 в Україні померли 129 осіб, виявлено 4 310 нових випадків, одужали 7 158 осіб

Станом на суботу, 6 лютого, виявлено ще 4 310 нових випадків коронавірусу COVID-19 в Україні.

Як передає Цензор.НЕТ, про це на сторінці в фейсбуці повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

"4 310 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 6 лютого 2021 року. Зокрема, захворіли 220 дітей та 191 медпрацівник.

Також за минулу добу:

госпіталізовано – 1 884 особи;

летальних випадків – 129;

одужало – 7 158 осіб;

здійснено тестувань за добу – 41 410 (зокрема методом ПЛР – 25 590, методом ІФА – 15 820).

За весь час пандемії в Україні:

-захворіло – 1 241 479 осіб;

одужало – 1 070 749 осіб;

летальних випадків – 23 516;

проведено ПЛР-тестувань – 6 376 032.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Івано-Франківській (498), Дніпропетровській (306), Київській (295), Львівській (286) та Чернівецькій (258) областях", - пише Степанов.

Також читайте: Польща дозволила Україні купити COVID-вакцину за її квотою, - Резніков

За добу через COVID-19 в Україні померли 129 осіб, виявлено 4 310 нових випадків, одужали 7 158 осіб 01
За добу через COVID-19 в Україні померли 129 осіб, виявлено 4 310 нових випадків, одужали 7 158 осіб 02
За добу через COVID-19 в Україні померли 129 осіб, виявлено 4 310 нових випадків, одужали 7 158 осіб 03
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Топ коментарі
+2
Да , кстати , сколько смертей будет? Ну так, навскидку.
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06.02.2021 10:34
+1
Це перемога?
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06.02.2021 08:16
+1
просто нет, вы правы, не будет не орви, ни гриппа, ни рака, останется сплошной ковид
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06.02.2021 09:39
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Це перемога?
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06.02.2021 08:16 Відповісти
А в этой статистике указывается количество заболевших ОРВИ или такой болезни уже просто нет?
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06.02.2021 08:43 Відповісти
просто нет, вы правы, не будет не орви, ни гриппа, ни рака, останется сплошной ковид
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06.02.2021 09:39 Відповісти
При 130 смертях має бути 13000 нових випадків. Але для Стебанова - це занадто багато, щоб оголошувати перемогу над ковід в Украіні, тому не тестуємо
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06.02.2021 09:40 Відповісти
А почему именно 13000, а не 130000 или 13000000?
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06.02.2021 10:02 Відповісти
тому що є світова статистика, яку Стебанов підробити не може
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06.02.2021 10:37 Відповісти
Ааа, ну да, ну да, мировая статистика она такая... За добу через COVID-19 в Україні померли 129 осіб, виявлено 4 310 нових випадків, одужали 7 158 осіб - Цензор.НЕТ 4808
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06.02.2021 10:50 Відповісти
За 1,5 месеца планируют вакцинировать только 500 тыс. украинцев - у них позорный план по вакцинации, а сколько смертей будет за эти дни? Что за план вакцинировать 50% до конца года. Должны стремиться вакцинировать всех желающих.
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06.02.2021 10:24 Відповісти
За 1,5 месеца планируют вакцинировать только 500 тыс. украинцев - у них позорный план по вакцинации, а сколько смертей будет за эти дни? Что за план вакцинировать 50% до конца года. Должны стремиться вакцинировать всех желающих.
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06.02.2021 10:25 Відповісти
Да , кстати , сколько смертей будет? Ну так, навскидку.
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06.02.2021 10:34 Відповісти
Та один из ковидоистеричек тут, чуть выше, навскидку выдал, что в Украине должно регистрироваться ежедневно не менее 13 тысяч зараженных. Вот просто потому, что он так решил!
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06.02.2021 10:49 Відповісти
А он хоть сам принимает участие в тестировании?
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06.02.2021 12:02 Відповісти
Степанов - пиз...абол и провокатор. Все европейские страны и США с Канадой держат Украину в черном списке по ковиду. А эта мразь ненасытная ссыт нам в уши, что семимильными шагами победила все болячки. Предполагаю, что если из его статистики собрать всех выздоровевших, цифра сильно превысит число заболевших.
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06.02.2021 11:23 Відповісти
 
 