Ми заборонили "канали Медведчука", ми почали звільнення Донбасу та Криму, - Аваков
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков назвав запровадення санкцій проти каналів 112, NewsOne і ZIK початком звільнення території України.
Про це йшла мова в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
За словами Авакова, почалося звільнення не тільки Донбасу, але й Криму.
"Коли ми заборонили проросійські канали, ми почали звільнення наших територій, в тому числі й Криму", - сказав він.
Міністр зазначив, що саме Росія почала війну з Україною, захопивши українські території.
Нагадаємо, 2 лютого президент Володимир Зеленський своїм указом ввів у дію рішення РНБО про санкції проти нардепа ОПЗЖ Тараса Козака і трьох каналів, які фактично належать йому, - "112 Україна", NewsOne і Zik.
Хоча документ набував чинності з опівночі, провайдери почали вимикати сигнал раніше.
Телеканали медіахолдингу нардепа Козака, що потрапили під санкції РНБО, заявили про політичну розправу з боку президента Зеленського і намір боротися за своє право "мовити для українців, доносити правду до громадян і бути в ефірі".
Будь ласка, зачекайте...
Все блин эксперты. У нас суд есть, вообще-то, только он устанавливает виновность и меру наказания!
ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ
Отак!!!
То, что Билецкий скакал по капоту машины кортежа Порошенко, а Аваков рюкзаки поставлял одного по цене трех теперь освобождением не считается ))))
П: Вот видишь, сынок, это море..
С: (тупо) Где?
П: Ну вот это плещется-это море...
С: (по прежнему тупо)Где?
Праспаляясь)Ну вот мы сидим на таком желтом-это песок, а вон то
синее-это море..
С:...Где?
Пв бешенстве)Что ты идиот не понимаешь, вот это сухое, желтое-это
песок, а вон то синее, плещется, мокрое-ЭТО МОРЕ!!!
Ступо)Где?
Папины нервы не выдерживают, он в крайней ярости хватает сына,
и макает его головой в воду с криком "Вот море!!! Вот оно!!! Вот
это море!! Вот!" Сын захлебывается, кое-как вырывается и с трудом
дыша спрашивает
-Папа, что это было?
-Море, %*"!!!
-ГДЕ?
ДоМбасіти і крисчани дивились не кацапТВ, а канали мервечука?
Яким чином почалось звільнення? Шо ти мелиш?
Шо, таки начали? Авакян, так закройте еще штук 10 и заканчивайте освобождение
Не бвло б за&ранных мозгов-не было бы аннексии.Не было бы поддержки опзж
Первое ,на что нужно было реагировать мгновенно в 2014-нейтрализация вражеских СМИ
Но Порох был больше озабочен распространением Рошен ,которые росли,как грибы.(я не сторонник клоуна).