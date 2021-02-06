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Новини Політика України Закриття каналів Медведчука
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Аваков (1961) Росія (47279) 112_Україна (173) Newsone (174) ZIK (121)

Ми заборонили "канали Медведчука", ми почали звільнення Донбасу та Криму, - Аваков

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Ми заборонили

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков назвав запровадення санкцій проти каналів 112, NewsOne і ZIK початком звільнення території України.

Про це йшла мова в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За словами Авакова, почалося звільнення не тільки Донбасу, але й Криму.

"Коли ми заборонили проросійські канали, ми почали звільнення наших територій, в тому числі й Криму", - сказав він.

Міністр зазначив, що саме Росія почала війну з Україною, захопивши українські території.

Також читайте: Разумков про свої відвідини каналів Медведчука: "Інформацію людям потрібно доносити тими засобами, які у тебе є"

Нагадаємо, 2 лютого президент Володимир Зеленський своїм указом ввів у дію рішення РНБО про санкції проти нардепа ОПЗЖ Тараса Козака і трьох каналів, які фактично належать йому, - "112 Україна", NewsOne і Zik.

Хоча документ набував чинності з опівночі, провайдери почали вимикати сигнал раніше.

Телеканали медіахолдингу нардепа Козака, що потрапили під санкції РНБО, заявили про політичну розправу з боку президента Зеленського і намір боротися за своє право "мовити для українців, доносити правду до громадян і бути в ефірі".
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Топ коментарі
+20
Джо Байденко на встрече с дипломатами в Госдепе США сказал что задач много,т решать их надо кардинально быстро...,в переводе с дипломатического это означает РАБссии кранты...достали...
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06.02.2021 08:42
+17
Рабинович уже предупредил что скоро Украина опять сама на себя нападет, и росия тут не при чем
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06.02.2021 08:37
+12
пока шо Джо прет паровозом переезджая всю рыжую 4х летнюю ерунду - пока претензий нет.
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06.02.2021 08:50
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Лучше бы занимался своими прямыми обязанностями. На улицах хуже чем в Сомали, уже страшно выйти из дома,стрельба, бандитизм, на дорогах хаос, смерти пешеходов, детей на дорогах, на пожарах, стариков в домах престарелых, жгут и вырубают леса, засрали все реки...а его тв каналы волнуют.
Все блин эксперты. У нас суд есть, вообще-то, только он устанавливает виновность и меру наказания!
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06.02.2021 09:50 Відповісти
Помню в 80-х я стал обладателем двухкассетного бум бокса "Шарп 777" (ссылка). Он ловил "Голос Америки", и радио "Свобода". Я их слушал с удовольствием))) Они были ЗАПРЕЩЕННЫЕ, и потому интересные)))
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06.02.2021 09:52 Відповісти
На СВ вони також лізли. Не пам'ятаю, що. Але були.
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06.02.2021 10:06 Відповісти
На СХ, глушили ще сильніше ніж КХ.
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06.02.2021 10:57 Відповісти
Глушили. Але на приймач з магнітною антеною можна було щось почути. Потрібно було тільки його увесь час вертіти, щоб знайти точку з найменшими перешкодами. Ми заборонили "канали Медведчука", ми почали звільнення Донбасу та Криму, - Аваков - Цензор.НЕТ 3027
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06.02.2021 10:59 Відповісти
Дурне теля, хвостом виля))) Зазырь справа ввеху, переключатель (ссылка). Первая позиция FM, это УКВ. Признай, что полудурошное - ты..
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06.02.2021 10:18 Відповісти
Слепое, очки купи.
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06.02.2021 11:13 Відповісти
(ссылка) ВВЕРХУ СПРАВА, первый (БОЛЬШОЕ КОЛЕСИКО) -настройка, вторая кнопка - тонкая настройка, третий ТУМБЛЕР, на нем переключатель частот. Там стоит на FM.
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06.02.2021 12:07 Відповісти
От свободы слова вы начали освобождение и от здравого смысла. И не Донбасса, а Украины.
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06.02.2021 10:07 Відповісти
Слава Україні!
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06.02.2021 10:15 Відповісти
Дрочило і друг Авакова струхує в студію Скабеєвой
Ми заборонили "канали Медведчука", ми почали звільнення Донбасу та Криму, - Аваков - Цензор.НЕТ 7036
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06.02.2021 10:14 Відповісти
Только мать знает кто отец...
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06.02.2021 11:17 Відповісти
По словам Авакова, началось освобождение не только Донбасса, но и Крыма.Источник: https://censor.net/ru/n3246373
ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ
Отак!!!
То, что Билецкий скакал по капоту машины кортежа Порошенко, а Аваков рюкзаки поставлял одного по цене трех теперь освобождением не считается ))))
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06.02.2021 10:16 Відповісти
Дурне теля, хвостом виля))) Зазырь справа ввеху, переключатель (ссылка). Первая позиция FM, это УКВ. Признай, что полудурошное - ты.
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06.02.2021 10:17 Відповісти
Привозит папа сына-дебила на море, привел его на пляж и объясняет:
П: Вот видишь, сынок, это море..
С: (тупо) Где?
П: Ну вот это плещется-это море...
С: (по прежнему тупо)Где?
Праспаляясь)Ну вот мы сидим на таком желтом-это песок, а вон то
синее-это море..
С:...Где?
Пв бешенстве)Что ты идиот не понимаешь, вот это сухое, желтое-это
песок, а вон то синее, плещется, мокрое-ЭТО МОРЕ!!!
Ступо)Где?
Папины нервы не выдерживают, он в крайней ярости хватает сына,
и макает его головой в воду с криком "Вот море!!! Вот оно!!! Вот
это море!! Вот!" Сын захлебывается, кое-как вырывается и с трудом
дыша спрашивает
-Папа, что это было?
-Море, %*"!!!
-ГДЕ?
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06.02.2021 11:56 Відповісти
а куй ли вы 7 лет их не закрывали ? А, мусор нечеловек ?
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06.02.2021 10:18 Відповісти
В змаганні припасти до дупи ВАЗеленського пліснява влада втрачає залишки гідності.
ДоМбасіти і крисчани дивились не кацапТВ, а канали мервечука?
Яким чином почалось звільнення? Шо ти мелиш?
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06.02.2021 10:22 Відповісти
Не знаю, кто там, что там освобождает, у нас освобождают от роддома, финотдела, короче от производства освободили, взялись за бюджетников, врачей, учителей, освобождают полным ходом.
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06.02.2021 10:33 Відповісти
закрытие прапагандо-окупационных каналов агентов мацковии(у каждого свое поганялово в фсб кацапетии - соколовский, жолудь, казбек....), это освобождение прежде всего Большой Украины, в перспективе донбасса и крыма..
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06.02.2021 10:41 Відповісти
Заткнули пасть мертвечуку, ляща отвесили обидного, хорошо. Но Славянск и Мариуполь освобождали как-то иначе.
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06.02.2021 11:10 Відповісти
Ну все,земарзота,переигрываете....Вот сейчас свинособаки своего же "идеолога" дыры замочили-может нам и к ним в благодарностях рассыпаться?Никакие говноканалы не перекроют тот вред ,который гундосый Украине принес.
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06.02.2021 11:13 Відповісти
А доказова база залізобетонна чи така, як проти Ріф майстра та дівчат, зліплена на коліні та ще й зшита білими нитками? Ці курви не будуть мовчки сидіть, вони закидають своїми скаргами-пасквілями всі суди України та ЄСПЛ. Тому обгрунтування з юридичної точки зору повинно бути бездоганним.
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06.02.2021 11:59 Відповісти
Как Аваков быстро примазался к Байдену !
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06.02.2021 12:00 Відповісти
Рифмастера отпусти ( это как минимум), а после пзди "как корабли бороздят Большой театр"
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06.02.2021 12:57 Відповісти
А почему нам про это сообщает путинский РусскийБизнесКанал?
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06.02.2021 14:58 Відповісти
Когда мы запретили "каналы Медведчука", мы начали освобождение Донбасса и Крыма, - Аваков.

Шо, таки начали? Авакян, так закройте еще штук 10 и заканчивайте освобождение Ми заборонили "канали Медведчука", ми почали звільнення Донбасу та Криму, - Аваков - Цензор.НЕТ 8345
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06.02.2021 15:46 Відповісти
В чем то он прав.Освобождение мозгов возможно начнеться.
Не бвло б за&ранных мозгов-не было бы аннексии.Не было бы поддержки опзж
Первое ,на что нужно было реагировать мгновенно в 2014-нейтрализация вражеских СМИ
Но Порох был больше озабочен распространением Рошен ,которые росли,как грибы.(я не сторонник клоуна).
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07.02.2021 08:07 Відповісти
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