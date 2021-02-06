Хоч це і дратує РФ, але питання модернізації Мінських угод є очевидним, - Резніков
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Додаткові переговорні платформи можуть допомогти спонукати Росію сісти за стіл переговорів для завершення війни на Донбасі.
Таку думку в інтерв'ю Укрінформу в рамках візиту до Польщі висловив віце-прем'єр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков, передає Цензор.НЕТ.
"Політика і дипломатія – це мистецтво можливого. Тому ми точно зацікавлені й маємо рухатися в напрямку створення додаткових альянсів, які б могли принести нам користь із точки зору завершення війни", - підкреслив Резніков.
Він зауважив, що "нормандський формат" переговорів не виконав свою функцію, оскільки не привів до завершення війни на Донбасі.
"І хоч що б там казали в Російській Федерації та хоч як би це їх дратувало, але питання модернізації Мінських угод є очевидним. Крім того, треба дивитися, хто ще може принести користь таким перемовинам", - підкреслив Резніков.
Будь ласка, зачекайте...
После 30 лет пустой болтовни по Карабаху минские подписанты сделали свой последний пук, пытаясь остановить Азербайджан.
тогда они сработали...
кацапня долго тугодумала - тогда ето и было нужно Украине как воздух - время.....
сегодня они, минские, и на зуй никому не нужны,
особенно с теми зелеными персонажами там - я бы закрыл всю ету лавочку.