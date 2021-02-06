УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
9592 відвідувача онлайн
Новини Політика УкраїниВійна в Україні Агресія Росії проти України
3 257 20
газові переговори (182) мінські угоди (2216) нормандська четвірка (1523) Резніков (1386)

Хоч це і дратує РФ, але питання модернізації Мінських угод є очевидним, - Резніков

Новини Цензор.НЕТ Політика України Війна в Україні

Хоч це і дратує РФ, але питання модернізації Мінських угод є очевидним, - Резніков

Додаткові переговорні платформи можуть допомогти спонукати Росію сісти за стіл переговорів для завершення війни на Донбасі.

Таку думку в інтерв'ю Укрінформу в рамках візиту до Польщі висловив віце-прем'єр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков, передає  Цензор.НЕТ.

"Політика і дипломатія – це мистецтво можливого. Тому ми точно зацікавлені й маємо рухатися в напрямку створення додаткових альянсів, які б могли принести нам користь із точки зору завершення війни", - підкреслив Резніков.

Він зауважив, що "нормандський формат" переговорів не виконав свою функцію, оскільки не привів до завершення війни на Донбасі.

Також читайте: Резніков виступив за приєднання Польщі і США до переговорів стосовно Донбасу

"І хоч що б там казали в Російській Федерації та хоч як би це їх дратувало, але питання модернізації Мінських угод є очевидним. Крім того, треба дивитися, хто ще може принести користь таким перемовинам", - підкреслив Резніков.
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+7
Как бы это ни раздражало РФ, но вопрос модернизации Минских соглашений является очевидным, - Резников - Цензор.НЕТ 9226
показати весь коментар
06.02.2021 08:55
+5
Они солому жрать будут, но Величие не посрамят. Мысль о том, что все само собой рассосется, главное нифига не делать, глубоко порочна.
показати весь коментар
06.02.2021 09:01
+3
вот только если пуйло вернет гарячую фазу войны на донбас, мокшам голод станет не интересным.
показати весь коментар
06.02.2021 08:58
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Как бы это ни раздражало РФ, но вопрос модернизации Минских соглашений является очевидным, - Резников - Цензор.НЕТ 9226
показати весь коментар
06.02.2021 08:55 Відповісти
и еще,вот что Байден животворящий делает Как бы это ни раздражало РФ, но вопрос модернизации Минских соглашений является очевидным, - Резников - Цензор.НЕТ 3421Как бы это ни раздражало РФ, но вопрос модернизации Минских соглашений является очевидным, - Резников - Цензор.НЕТ 1163
показати весь коментар
06.02.2021 09:13 Відповісти
Коли мокші будуть гризти кору з голодухи, Донбас для них стане нецікавим.
показати весь коментар
06.02.2021 08:55 Відповісти
вот только если пуйло вернет гарячую фазу войны на донбас, мокшам голод станет не интересным.
показати весь коментар
06.02.2021 08:58 Відповісти
Они солому жрать будут, но Величие не посрамят. Мысль о том, что все само собой рассосется, главное нифига не делать, глубоко порочна.
показати весь коментар
06.02.2021 09:01 Відповісти
Згідний. Тим більше, що солому і інший підножний корм, як то ягель чи кизу вони їсти звикли. Лише болючі удари під дих санкціями, чи швидше за все вогневими засобами, які спричинять то значних втрат людей і ресурсів приведуть до результату.
показати весь коментар
06.02.2021 09:10 Відповісти
1 октября 2020 президенты России, Франции и США как главы стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ сделали совместное заявление по ситуации в Нагорном Карабахе, в котором призвали стороны конфликта к немедленному прекращению боевых действий и продолжению переговоров.
После 30 лет пустой болтовни по Карабаху минские подписанты сделали свой последний пук, пытаясь остановить Азербайджан.
показати весь коментар
06.02.2021 08:58 Відповісти
пока империя жива, толку не будет ни хрена. Только крах расеи вернет Украине Крым и Донбасс, Молдове - Приднестровье, Германии - Кенигсберг, Финляндии -Виипури и Японии ее острова.И упаси Бог, в жтот раз Дядю Сэма кормить руцкое было ножками Буша.. А кацапам уже очень жрать хочется
Как бы это ни раздражало РФ, но вопрос модернизации Минских соглашений является очевидным, - Резников - Цензор.НЕТ 8443
показати весь коментар
06.02.2021 09:02 Відповісти
Бла-бла-бла! Тільки відчутні і болючі втрати (економічні, есурсні, бойові зрештою) можуть змусити мацкву відступити. Лише це. Ніякі "пернгиаорні платформи" до цього не доведуть.
показати весь коментар
06.02.2021 09:07 Відповісти
Вот ты плешивый и займись этим вопросом и доложи результат через месяц
показати весь коментар
06.02.2021 09:12 Відповісти
ага, після того, як нелох побачив щось в очці пуйла, то ви ж перші на напів зігнутих перед мордором тупцяєте, щоб, не дай Боже, не дратувати
показати весь коментар
06.02.2021 09:13 Відповісти
минские соглашения были нужны в 14м - притормозить кацапню.
тогда они сработали...
кацапня долго тугодумала - тогда ето и было нужно Украине как воздух - время.....
сегодня они, минские, и на зуй никому не нужны,
особенно с теми зелеными персонажами там - я бы закрыл всю ету лавочку.
показати весь коментар
06.02.2021 09:14 Відповісти
Хоч це і дратує РФ, але питання модернізації Мінських угод є очевидним, - Резніков - Цензор.НЕТ 7417......
показати весь коментар
06.02.2021 09:17 Відповісти
тут и не поспоришь...
показати весь коментар
06.02.2021 09:20 Відповісти
конечно же под благовидным предлогом....
показати весь коментар
06.02.2021 09:19 Відповісти
Резникову стало очевидно то, что народу было очевидно 4 года назад. Минские переговоры могут привести только к капитуляции Украины.
показати весь коментар
06.02.2021 09:48 Відповісти
побудить Россию сесть за стол переговоров для завершения войны на Донбассе./ Путин давно заявил: РФ не может гарантировать прекращение огня на Донбассе, поскольку "не является участником конфликта", - Песков. Но артистам-пианистам надо изображать кипучую деятельность для оправдания перед электоратом своего вещевого и денежного довольствия.
показати весь коментар
06.02.2021 10:22 Відповісти
Байден готовит посла США со специальным Майдатом по Украине,это будет покруче Волкера...
показати весь коментар
06.02.2021 10:23 Відповісти
РАБссиянцев на Донбассе типа ИХТАМНЕТ? Это есть хорошо... Хоч це і дратує РФ, але питання модернізації Мінських угод є очевидним, - Резніков - Цензор.НЕТ 286
показати весь коментар
06.02.2021 10:25 Відповісти
Донбасс это внутреннее дело Украины...не так ли Мавзолейные? Хоч це і дратує РФ, але питання модернізації Мінських угод є очевидним, - Резніков - Цензор.НЕТ 4558
показати весь коментар
06.02.2021 10:26 Відповісти
 
 