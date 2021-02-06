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Держава тільки вітає COVID-вакцинацію приватним сектором: жодних обмежень тут бути не може, - Степанов

Новини Цензор.НЕТ Політика України Здоров'я

Держава тільки вітає COVID-вакцинацію приватним сектором: жодних обмежень тут бути не може, - Степанов

Держава буде тільки вітати проведення вакцинації проти COVID-19 приватним сектором за наявності відповідних медичних умов.

Про це на зустрічі з членами Європейської бізнес-асоціації сказав міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"У нас за  наявності умов для проведення вакцинації , суто медичних умов, і під час реєстрації і використанні вакцин, які зареєстровані, ми тільки вітаємо (проведення вакцинації приватними операторами. — Ред.) і жодних обмежень тут бути не може", - сказав Степанов.

Водночас, Степанов зазначив, що у держави передбачені кошти для закупівлі вакцин і завезення їх в "кількості достатній для безкоштовної вакцинації", приватний сектор може вакцинувати тих громадян, які відносяться до 5 етапу в плані вакцинації, тобто не відносяться до професійних, медичних груп ризику, не мають супутніх захворювань.

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"Зрозуміло, що ми уже потребуємо підтримки бізнесу, в тому числі в питанні щодо, так скажімо, промоушена кампанії з вакцинації. Якщо ви подивитися на останні психологічні дослідження, близько 40-45% людей готові на безкоштовну вакцинацію. А якщо компанії при тому, коли з’являться на комерційному ринку вакцини, захочуть за своїх працівників, які відносяться до 5-го етапу вакцинації, заплатити кошти, щоб їх провакцинувати, це тільки буде максимально вітатися", - сказав Степанов.

Він додав, що держава регулює чергу на вакцинацію, яка проводиться державним коштом. Вакцинація від COVID-19 на комерційному ринку черга формується в інший спосіб, відповідно до бажання громадян вакцинуватися власним коштом.
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Топ коментарі
+7
й голова без мозоку
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06.02.2021 09:26
+6
Ну значит вакцину купленную за бюджетные бабки будут продавать частным клиникам , которые потом хорошо наварят на этом .По тому что в ЕС будут пускать только после прививок , а это значит , что заробитчане будут согласны заплатить при чем хорошо .
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06.02.2021 09:32
+4
А откуда вакцина у частного сктора? Контрабанда? То есть вы приветствуете контрабанду? МО-ЛО-ДЦы!
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06.02.2021 09:23
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06.02.2021 09:22 Відповісти
й голова без мозоку
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06.02.2021 09:26 Відповісти
Это просто готовят лохов к тому, что полученная в качестве подачки вакцина для бесплатной вакцинации, окажется в частных клиниках. В Пфайзер предупредили всех, что работают только с государственными структурами. Ну а у нас дураки будут платить Пальчевскому.
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06.02.2021 13:05 Відповісти
А откуда вакцина у частного сктора? Контрабанда? То есть вы приветствуете контрабанду? МО-ЛО-ДЦы!
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06.02.2021 09:23 Відповісти
Ключевое "...когда они появятся на коммерческом рынке ",а поскольку такого рынка ,
пока нет ,то ,естественно , попадание этих вакцин в Украину сегодня -это
контрабанда .
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06.02.2021 09:36 Відповісти
Если бы контрабанда...... это будет выделенная для государства вакцина.
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06.02.2021 13:06 Відповісти
ну и прэлэсно....богатенькие буратины уже ждут (не китайскую) ессственно)))
только вот...кто разрешение выдаст на закупку? а? ибо до сих пор разрешено закупать (ввиду нехватки на всех) только и исключительно государству...(ойц, кто-то нагреться хочет...чтоб и внукам хватило (с)....
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06.02.2021 09:24 Відповісти
Не тільки погріти свої загребущі лапи, а ще й скинути з себе відповідальність за неякісну вакцину... китайську та іншу бодягу.
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06.02.2021 09:31 Відповісти
У медицинской мафии крыша поехала ,крупными прибылями запахло .
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06.02.2021 09:38 Відповісти
Так Закон примите БЕСПЛАТНО- ОПЛАЧИВАЕТ ГОСУДАРСТО ПО УТВЕРЖДЁННОЙ ГОСЦЕНЕ! ТАК КАК ВАКЦИНАЦИЯ ЭТО ОБЯЗАННОСТЬ ГОСУДАРСТВА!!!!! ДЛЯ ЭТОГО МЫ ПЛАТИМ НАЛОГИ ИМ И ИХ СОДЕРЖИМ!!!!!!
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06.02.2021 10:29 Відповісти
Дійсно, яким боком та зелена держава до якоїсь вакцинації.Видумали щось собі таке... Зебілам нема коли якоюсь вакцинацією перейматись, зебілам треба думати, як бабло з бюджету під ту справу роздеребанити.
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06.02.2021 09:29 Відповісти
Ну значит вакцину купленную за бюджетные бабки будут продавать частным клиникам , которые потом хорошо наварят на этом .По тому что в ЕС будут пускать только после прививок , а это значит , что заробитчане будут согласны заплатить при чем хорошо .
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06.02.2021 09:32 Відповісти
Mинистр по делам ковида опять разбушевался.
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06.02.2021 09:38 Відповісти
"Государство приветствует"... Ничего, уберут вашу шоблу от власти - на скамье подсудимых будешь петь, бездарь.
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06.02.2021 09:51 Відповісти
Варианта два:
1. Сам обосрался с вакцинацией, теперь "Частный сектор - выручай!"
2. Купленная за бюджетные средства вакцина попадет в частные клиники.
А может, и комбинация обоих.
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06.02.2021 10:39 Відповісти
Прежде всего, Степашка запустит вакцинацию через фирмочку своей жены, да и с остальных будет иметь стабильный процент.
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06.02.2021 10:40 Відповісти
Ну никак у Степанова без схем. Уберите это алчное ничтожество!!! Держава тільки вітає COVID-вакцинацію приватним сектором: жодних обмежень тут бути не може, - Степанов - Цензор.НЕТ 7569
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06.02.2021 10:44 Відповісти
Государство будет только приветствовать проведение вакцинации от COVID-19 частным сектором, при наличии соответствующих медицинских условий.Источник: https://censor.net/ru/n3246375

ХХХХХХХХХХХХ
Степашка, государство за наши налоги закупает вакцину(сейчас в твоем лице побирается бесплатными излишками по программе COVAX) и ты же, ******, приветствуешь вакцинацию частным сектором за деньги?
Ознакомься со статьей, козел, со статьей "злоупотребление служебным положением".
Долго, тварь будешь сидеть
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06.02.2021 10:49 Відповісти
Частный сектор по городам срочно закупается вакциною, ждет наплыва .. Ширять будут всех желающих.. Налетай, торопись в "частный сектор" уколись Держава тільки вітає COVID-вакцинацію приватним сектором: жодних обмежень тут бути не може, - Степанов - Цензор.НЕТ 8390
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06.02.2021 10:49 Відповісти
Я прививок не боюсь, если надо - уколюсь. Лично я, при виде шприца, улыбаюсь и смеюсь.)
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06.02.2021 11:01 Відповісти
Кому надо ?
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06.02.2021 11:04 Відповісти
Кому это надо?
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07.02.2021 01:23 Відповісти
А если компании захотят за своих работников заплатить деньги.....

Знаем мы эти ваши "захотят". Вот так просто от нехрен делать за бесплатную вакцину компании "захотят" заплатить свои деньги. Покажите мне хоть одного такого руководителя, который просто так от нефиг делать готовы выкинуть деньги...
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06.02.2021 10:58 Відповісти
Интересно, сколько будет стоить справка о вакцинации? Не собираюсь колоть себе какую-то дрянь и кормить мировую фарммафию.
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06.02.2021 10:59 Відповісти
Захотят, получим, провакцинируем... все в будущем времени.
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06.02.2021 11:13 Відповісти
У тех что сейчас при власти ВСЁ в будущем времени.
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06.02.2021 16:57 Відповісти
Значицца ждите ветеринарные паспорта в продажу
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06.02.2021 11:18 Відповісти
Все,что я купил вместо государства я должен возместить.Лекарства,вакцины,концентраторы и прочее - должны вычитаться из налогов.А лучше,из степашкиной зарплаты.В штатах коп ,например,может купить себе оружие с уменьшением налога.
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06.02.2021 11:24 Відповісти
Ще одна нагода трупоїдам пограбувати.
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06.02.2021 22:28 Відповісти
 
 