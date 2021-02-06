Держава тільки вітає COVID-вакцинацію приватним сектором: жодних обмежень тут бути не може, - Степанов
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Держава буде тільки вітати проведення вакцинації проти COVID-19 приватним сектором за наявності відповідних медичних умов.
Про це на зустрічі з членами Європейської бізнес-асоціації сказав міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"У нас за наявності умов для проведення вакцинації , суто медичних умов, і під час реєстрації і використанні вакцин, які зареєстровані, ми тільки вітаємо (проведення вакцинації приватними операторами. — Ред.) і жодних обмежень тут бути не може", - сказав Степанов.
Водночас, Степанов зазначив, що у держави передбачені кошти для закупівлі вакцин і завезення їх в "кількості достатній для безкоштовної вакцинації", приватний сектор може вакцинувати тих громадян, які відносяться до 5 етапу в плані вакцинації, тобто не відносяться до професійних, медичних груп ризику, не мають супутніх захворювань.
"Зрозуміло, що ми уже потребуємо підтримки бізнесу, в тому числі в питанні щодо, так скажімо, промоушена кампанії з вакцинації. Якщо ви подивитися на останні психологічні дослідження, близько 40-45% людей готові на безкоштовну вакцинацію. А якщо компанії при тому, коли з’являться на комерційному ринку вакцини, захочуть за своїх працівників, які відносяться до 5-го етапу вакцинації, заплатити кошти, щоб їх провакцинувати, це тільки буде максимально вітатися", - сказав Степанов.
Він додав, що держава регулює чергу на вакцинацію, яка проводиться державним коштом. Вакцинація від COVID-19 на комерційному ринку черга формується в інший спосіб, відповідно до бажання громадян вакцинуватися власним коштом.
Будь ласка, зачекайте...
пока нет ,то ,естественно , попадание этих вакцин в Украину сегодня -это
контрабанда .
только вот...кто разрешение выдаст на закупку? а? ибо до сих пор разрешено закупать (ввиду нехватки на всех) только и исключительно государству...(ойц, кто-то нагреться хочет...чтоб и внукам хватило (с)....
1. Сам обосрался с вакцинацией, теперь "Частный сектор - выручай!"
2. Купленная за бюджетные средства вакцина попадет в частные клиники.
А может, и комбинация обоих.
ХХХХХХХХХХХХ
Степашка, государство за наши налоги закупает вакцину(сейчас в твоем лице побирается бесплатными излишками по программе COVAX) и ты же, ******, приветствуешь вакцинацию частным сектором за деньги?
Ознакомься со статьей, козел, со статьей "злоупотребление служебным положением".
Долго, тварь будешь сидеть
Знаем мы эти ваши "захотят". Вот так просто от нехрен делать за бесплатную вакцину компании "захотят" заплатить свои деньги. Покажите мне хоть одного такого руководителя, который просто так от нефиг делать готовы выкинуть деньги...