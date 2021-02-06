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Засновник Bellingcat Гіґґінс про справу МН17: "Якщо Росія визнає свою причетність до трагедії, тим самим вона визнає свою агресію проти України"

Новини Цензор.НЕТ Політика України За кордоном

Засновник Bellingcat Гіґґінс про справу МН17:

Росія буде змушена визати свою агресію проти України, якщо визнає свою причетність до збиття над Донбасом літака рейсу МН17.

Про це сказав засновник міжнародної групи журналістів-розслідувачів Bellingcat британець Еліот Гіґґінс під час онлайн-конференції, яка була присвячена темі МН17, передає  Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Якщо Росія визнає свою причетність до трагедії МН17, тим самим вона визнає свою агресію проти України. А також роки дезінформації та пропаганди, яку вона нав’язувала світу та своєму народові. На мою думку, російська сторона просто думає про збереження обличчя. І зараз ми перебуваємо на тому етапі, коли триває багато судових справ у різних судах, а їм справді дуже важко сказати: "О, насправді це був запуск російської ракети, і ми справді поцілили в MH17", – сказав Гіґґінс.

За його словами, під час судового процесу у справі МН17 оприлюднюватиметься дедалі більше інформації та нових доказів, і тоді всі зрозуміють – що сталося насправді й хто винен у трагедії.

Як повідомлялося, Окружний суд Гааги у березні 2020 року розпочав розгляд справи про катастрофу літака рейсу МН17.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Звіт нідерландської прокуратури про те, чому Київ не закрив небо над Донбасом у 2014 році свідчить, що Україна не винна, - авіаційний експерт Лукашевич

19 червня 2019 року Міжнародна слідча група назвала імена чотирьох підозрюваних, яких вважають причетними до транспортування та бойового застосування "Бука". Це колишній офіцер ФСБ, так званий колишній міністр оборони "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков), генерал, а на час збиття літака полковник ГРУ Генштабу Збройних сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергій Дубинський, підполковник-спецпризначенець ГРУ Олег Пулатов (усі — громадяни РФ), громадянин України Леонід Харченко, який воював на боці "ДНР".

Пасажирський Boeing-777 "Малайзійських авіаліній", що виконував рейс МН17 із Амстердама в Куала-Лумпур, зазнав катастрофи на окупованій частині Донбасу 17 липня 2014 року. На борту лайнера перебували 283 пасажири та 15 членів екіпажу, всі вони загинули.

Міжнародна слідча група дійшла висновку, що літак був збитий зенітно-ракетним комплексом "Бук", який належить 53-й зенітно-ракетній бригаді протиповітряної оборони російських збройних сил, дислокованій у Курську.
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Топ коментарі
+12
вони ніколи цього не зроблять. ніколи.
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06.02.2021 09:26
+9
гебельс тоже включал дурака до последнего, а потом повесился на шнурках от ботинок, ***** пойдёт по его стопам.
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06.02.2021 10:16
+8
А Крысам Мавзолея деваться некуда,слово Гаага звучит для быдла фюрера кремля что Колокол в Освенциме
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06.02.2021 09:28
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вони ніколи цього не зроблять. ніколи.
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06.02.2021 09:26 Відповісти
Зробить. Правоприємник цієї території,яка розвалиться. Наприклад, Костромська народно-демократична республіка. Чи Сибірська федерація)
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06.02.2021 10:14 Відповісти
гебельс тоже включал дурака до последнего, а потом повесился на шнурках от ботинок, ***** пойдёт по его стопам.
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06.02.2021 10:16 Відповісти
Геббельс-то как бы отравил всё своёсемейство - ну и сам туда же. Шнурки там не фигурировали
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06.02.2021 23:40 Відповісти
всё равно ***** вздернется, тикать не куда.
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08.02.2021 11:12 Відповісти
Вроде как война, а визовый режим не вводят с россией. Так война или как?
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06.02.2021 09:27 Відповісти
Так.
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06.02.2021 10:05 Відповісти
Настамнет. Мыничегонезакупаем.
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06.02.2021 10:16 Відповісти
Вы урюки в Китае закупаете?
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06.02.2021 10:57 Відповісти
Там торговиє партньори ЗЕбариги на крові. Ніззя.
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06.02.2021 10:09 Відповісти
друх кіркорав, лабада, марченкі та інші покидьки з сватів ......
добре що кабЗдон і доктар ліза відчепились від України....
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06.02.2021 11:10 Відповісти
Візовий режим, то дуже м"яка відповідь. Нічого не потрібно видумувати, треба зкопіювати досвід Ізраіля, у законодавстві якого є поняття країни-ворога, за відвідування ізраїльтянином якої наступає кримінальна відповідальність. Громадянам країни-ворога не можна відвідувати Ізраїль. Ну, і маса інших обмежень. У нас їх не має, тому і ворог цим користується.
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06.02.2021 10:37 Відповісти
А Крысам Мавзолея деваться некуда,слово Гаага звучит для быдла фюрера кремля что Колокол в Освенциме
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06.02.2021 09:28 Відповісти
Крым наш,Дамбасс не наш..но Настамнет и ИХТАМНЕТ,это все омериканцы... Основатель Bellingcat Хиггинс о деле МН17: "Если Россия признает свою причастность к трагедии, тем самым она признает свою агрессию против Украины" - Цензор.НЕТ 7348шакалы позорные...
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06.02.2021 09:30 Відповісти
Ці боягузи тільки злочини і пакості тишком-нишком робити вміють, а визнавати причетність до цього,- це не їх стиль.
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06.02.2021 09:32 Відповісти
Точно, теперь ботоксное подохнет в бункере но не признается, кацап
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06.02.2021 09:47 Відповісти
Хто из вас двоих дыбил ты или Хиггинс, так вопрос даже не стоит, казламордае... Засновник Bellingcat Гіґґінс про справу МН17: "Якщо Росія визнає свою причетність до трагедії, тим самим вона визнає свою агресію проти України" - Цензор.НЕТ 7974 Засновник Bellingcat Гіґґінс про справу МН17: "Якщо Росія визнає свою причетність до трагедії, тим самим вона визнає свою агресію проти України" - Цензор.НЕТ 2439
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06.02.2021 09:55 Відповісти
не сци в компот лапоть..нам його покаяніе не треба нам треба петля на шіі вбивці.
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06.02.2021 11:07 Відповісти
Коли це маасковія щось визнавала?Основатель Bellingcat Хиггинс о деле МН17: "Если Россия признает свою причастность к трагедии, тем самым она признает свою агрессию против Украины" - Цензор.НЕТ 4451
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06.02.2021 09:36 Відповісти
Основатель Bellingcat Хиггинс о деле МН17: "Если Россия признает свою причастность к трагедии, тем самым она признает свою агрессию против Украины" - Цензор.НЕТ 496 Основатель Bellingcat Хиггинс о деле МН17: "Если Россия признает свою причастность к трагедии, тем самым она признает свою агрессию против Украины" - Цензор.НЕТ 998
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06.02.2021 09:36 Відповісти
Она в жизни это не признает. Она вообще что-то когда нибудь признала. Наливные и смешные. И вообще с террористом должен разговаривать только АВТОМАТ.
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06.02.2021 09:38 Відповісти
Засновник Bellingcat Гіґґінс про справу МН17: "Якщо Росія визнає свою причетність до трагедії, тим самим вона визнає свою агресію проти України" - Цензор.НЕТ 4413

Наливне і смішне яблуко)
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06.02.2021 13:48 Відповісти
Кацапы никогда не признают, потому что после этого признания им прийдется признавать самолёт Качиньского.
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06.02.2021 09:38 Відповісти
Гаага то таке...а СУД Божий НЕМИНУЕМ крысы позорные... Основатель Bellingcat Хиггинс о деле МН17: "Если Россия признает свою причастность к трагедии, тем самым она признает свою агрессию против Украины" - Цензор.НЕТ 3880
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06.02.2021 09:40 Відповісти
до того суда ще дожить треба а я хочу побачити конвульсіі того падла в петлі...
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06.02.2021 11:09 Відповісти
_Беллингкату пора копать на грязных политиканов ЕС, распутывать их связи, финансирование и содействие расии в совершении преступлений против человечества. Ну и как они всячески затягивают суд и увиливают чтобы не называть виновным путлера и его подручных. И как грязные политиканы сделали вид будто не видели как расия напала на ЕС и НАТО, и убила верхушку Польши.
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06.02.2021 09:41 Відповісти
Так запиту нема. Поляки добре розуміють - хто вбив їхню еліту, але частина польської еліти не хоче розслідувань. Може тому, що ця частина має якісь свої корпоративні інтереси?
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06.02.2021 10:04 Відповісти
Ці корпоративні інтереси називаються особистими справами у фсб, рахунками у банках та сумками готівки, акціями у прибуткових виробництвах. А ще компроматом називаються. Замість прізвищ багатьох європолітиків у Москві використовують службові псевдоніми та позивні.
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06.02.2021 11:34 Відповісти
Украина вынуждена покупать электроэнергию на Рабссии и в Белоруси,поскольку в СССре дохляке закольцованая единая Энергосистема была...систему эту ламают и переходят на Евростандарты...к 2023 году работы будут завершены.. Основатель Bellingcat Хиггинс о деле МН17: "Если Россия признает свою причастность к трагедии, тем самым она признает свою агрессию против Украины" - Цензор.НЕТ 7621
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06.02.2021 09:47 Відповісти
Приємно буде усім свнсбкм, коли їх фюрер рідко обдєлається на шибениці. Вєлікая страна.
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06.02.2021 09:54 Відповісти
выход один...надо дать ответку т.е. сбить самолет с русо-туристо облико морале и тоже сказать мы здесь нипричем
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06.02.2021 10:09 Відповісти
Засновник Bellingcat Гіґґінс про справу МН17: "Якщо Росія визнає свою причетність до трагедії, тим самим вона визнає свою агресію проти України" - Цензор.НЕТ 4070
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06.02.2021 10:24 Відповісти
Редко встретишь такую глупость на форуме. МАЛАДЕЦ.
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06.02.2021 11:35 Відповісти
Шовононесе(((
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06.02.2021 10:19 Відповісти
НИКОГДА добровольно не признается...(даже парующее омно в своих штанах не признает)
будет выкручиваться-выверчиваться (вспомните Крым - то не наши войска...то рехферендум они сами а наши только укрвоенных блокировали чтоб не мешали(???)...ой а то наша историческая говень и нашивойска все делали законно...(законно стырили???)
никогда рашка не признается в преступлении !
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06.02.2021 10:22 Відповісти
Вимагаємо притягнути російських вбивць до кримінальної відповідальності!!! Путіна Гаагу!!! Путіна повідати як вішали німецьких вбивць після Другої світової!
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06.02.2021 10:27 Відповісти
Молодцы ребята из Bellingcat тратят свободное время после работы. Их бы в МИ-6
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06.02.2021 10:32 Відповісти
Их бы в СБУ, а прокуроров ожирелых, под зад коленом...
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06.02.2021 10:38 Відповісти
Что-то мне подсказывает, что именно МИ-6, ЦРУ и прочие авторитетные организации помогают им информацией и ресурсами. Но это только на пользу. Спецслужбы часто не имеют возможности опубликовать результаты своей работы. Беллингкэт им в этом помогает. Это что-то вроде истории со Сноуденом, но умнее и цивилизованнее.
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06.02.2021 11:42 Відповісти
Враховуючи те, якими даними володіє БК, вони і є підрозділ мі-6, який спеціалізується на оприлюдненні інформації про ворога.
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06.02.2021 13:47 Відповісти
Кхм...
А хіба захоплення Криму не достатньо ???
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06.02.2021 10:38 Відповісти
Засновник Bellingcat Гіґґінс про справу МН17: "Якщо Росія визнає свою причетність до трагедії, тим самим вона визнає свою агресію проти України" - Цензор.НЕТ 7485
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06.02.2021 10:41 Відповісти
Россия будет вынуждена признать свою агрессию против Украины, если признает свою причастность к катастрофе над Донбассом самолета рейса МН17....Россия уже призналась о своей агрессии против Украины, потом Постпред России при ООН Виталий Чуркин скоропостижно скончался в Нью-Йорке. Засновник Bellingcat Гіґґінс про справу МН17: "Якщо Росія визнає свою причетність до трагедії, тим самим вона визнає свою агресію проти України" - Цензор.НЕТ 1873

Источник: https://censor.net/ru/n3246376
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06.02.2021 10:42 Відповісти
кремлевская передасня до сих пор не признает свою агрессию вместе с гитлером против Польши, до сих пор брешут, что цвет польской армии расстреляли немцы в Катыни, а вы хотите чтоб угро-финские орки признались в агрессии против Украины??? кремлевская поганая гидра всегда выставляет виновными свои жертвы... - вывод очевиден...
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06.02.2021 10:47 Відповісти
Прочти резолюции ООН о конфликте на Востоке Украины, там дано четкое определение: "Внутренний, вооруженный конфликт, с участием других стран". Я отметил то, что конфликт внутренний, и "других стран" несколько. Война? Пусть будет так, ну не как в ООН. Почитай Скибитского (ссылка) Ну думаю цифра в 800 чел завышена, но это советники, инструкторы... непосредственно они в боевых действиях, ну штыковая с матом, они не принимают. Да и количество военных, сопоставимо с батальоном "Викинг", Сашка Билого, воевавшим в Чечне. Для меня конфликт на Донбассе - черная страница в истории Украины. Сейчас опять будет обмен, и что? Украинцев на украинцев поменяют, а война с Рашкой. Как так? За семь лет, двоих разведчиков пленили, хорошо хоть выгодно поменяли, на Надю Савченко
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06.02.2021 17:09 Відповісти
Панас Стець Не делай умное лицо, тебе это не идет. В те годы, и Украина была Кремлевской ********** (твое выражение), не суть важно. Польша, до вторжения войск СССР, вместе с Гитлером, завоевала, чешскую Селезию. Поэтому мне их не жаль. За что боролись, на то и напоролись.
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06.02.2021 17:15 Відповісти
петя гнатюк, тебе никого не жаль, кого насиловала и убивала коммунячая совдепия, хоть на пару с гитлером, хоть самостоятельно... я с другого теста и комуняче-большевистской нечистью готов удобрять грунты, освобождая народы и государства от той заразы.
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06.02.2021 18:41 Відповісти
Панас Стець У меня после революции расстреляли двух предков (раскулачили). В Украине, и стреляли не те, кто из МСК приехали. Совок, так там были украинцы Хрущев, и Брежнев, правили. больше Сталина. И построили кучу всего, и Крым подарили. Историю надо знать.
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06.02.2021 19:00 Відповісти
Петя, мне стыдно за тебя неука, с назавних тобой особ украинцев даже под микроскопом не видно... хрущов - лыковый кацап, большевик и преступник, а вот жена у него была украинкой, но ты не про нее говоришь... и т. д.... кто что дарил, что строил..? петя, ты что то путаешь или белены кремлевской объелся?
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06.02.2021 19:45 Відповісти
Вспомни Украину в 1654 году))) Откуда все взялось. Про АЭС и все остальное, не говорю.
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06.02.2021 19:59 Відповісти
Хрущев, что не говори, Крым подарил. И это очевидно.
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06.02.2021 20:02 Відповісти
Петя, нам никто ничего не дарил, это было решение Верховного совета совдепии, крым втюхали насильно, а не хрущ подарил, перед этим забрали у нас исконно-украинские земли вокруг и вместе с Таганрогом. еще на курщине и белгородщине... и причина была, крым без украины мог превратиться в пустыню... в крым мы "зарыли" по сегодняшним меркам несколько бюджетов Украины, если все то бабло посчитать еще и с процентами, это будет стоить пол сибири.
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06.02.2021 20:29 Відповісти
вспоминаю Украину 1654 года..., очень сожалею. что у меня тогда не было м-16... перстрелял бы всех мацковских ордынцев.... можно было повесить или даже зажарить на костре тех передастов... способов уйма... и все в удовольствие.
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06.02.2021 20:34 Відповісти
Странное удовольствие, Панас. На желторотого ты не похож))) Крым? Какое решение Верховного Совета? Даже тогда, один человек был против - председатель правительства Крыма. Уволен был на следующий день. Решил все Хрущев, и Политбюро, которых было 4 члена из восьми, лето было, отпуска у старичков. Впарили, навязали... Панас, русские за Крым СОТНИ тысяч жизней положили, а ты о каком-то "решении" ВС СССР. Я первый раз был в Крыму в 1971 году, я разговаривал на мове, и меня плохо понимали, причем все. Я этнический крымский, не татарин, а грек, жил не в санатории, а у родственников. Меня там звали, беззлобно, "хохленок", а Крым - то уже 15 лет как Украина был.
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07.02.2021 08:27 Відповісти
Ярлыки вешать, не мешки ворочать. Брежнев родился в Камянке, позже Днепродержинск, сейчас кажется вновь Каменское. Не успеваю следить))) . Когда он родился, то была Российская империя, но потом это была и есть Украина. Хрущев? Так первым секретарем ЦК УССР был. Ты хочешь делить украинцев на украинцев, и не украинцев?)))
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07.02.2021 08:46 Відповісти
Петя, твое поверхностно-тенденционное мышление(без знаний матчасти) смердит имперством и прокацапостью... твои мысли не все понять возможно - нечасто прослеживается логическая связь... петя, я не делю украинцев, я делю жителей Украины, на украинцев и кацапских и прокацапских холуев, при этом этническая приналежность не имеет значения. Прокацапские холуи - продукт враждебной кремлевской прапоганды, каким чувствую являешься и ты. грек... один грек, ******-килинкаров, красная сволочь - враг Украины, ты такой же?
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07.02.2021 12:19 Відповісти
"Петя", крым - татарская земля и "жертвы" понесенные кацапами на ее окупацию и завоевание(путем уничтожения татарской государственности) могут рассматриваться исключительно как гумус для ее удобрения. Не дают кацапам ни малейших прав на ту землю.
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07.02.2021 12:26 Відповісти
Ні того, ні іншого Росія НІКОЛИ не зробить. Питання в іншому-коли МИ офіційно і в міжнародному правовому полі визнаємо агресію Росії проти України і відповідно з цим будемо діяти у відношеннях з Росією. Оскільки якщо

а) дипвідносини не розірвані
б) економічні відносини зберігаються і навіть розширюються
в) культурні, спортивні відносини теж зберігаються

то назвати Росію агресором важко.
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06.02.2021 11:37 Відповісти
Это бывший офицер ФСБ, так называемый бывший министр обороны "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков), генерал, а на время катастрофы самолета полковник ГРУ Генштаба Вооруженных сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергей Дубинский, подполковник-спецназовец ГРУ Олег Пулатов (все - граждане РФ), гражданин Украины Леонид Харченко, который воевал на наемников РФ. Источник: https://censor.net/ru/n3246376
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Де там Росiя? Харченко вiдпустили, щоб не набовтав чого.
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06.02.2021 12:39 Відповісти
І тут ще один Дубінський!
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06.02.2021 14:43 Відповісти
 
 