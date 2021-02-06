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Житомир (399) затримання (4146) рекет (94) СБУ (10052)

СБУ затримала банду рекетирів, що тероризувала Житомир. ФОТОрепортаж

Новини Цензор.НЕТ Політика України

СБУ затримала банду рекетирів, що тероризувала Житомир. ФОТОрепортаж

У Житомирі СБУ викрила учасників угруповання, члени якого, штучно створюючи конфліктні ситуації, вимагали від людей гроші.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці повідомила пресофіцерка УСБУ в Житомирській області Ірина Мартинюк.

"За даними досудового слідства, раніше судимий за скоєння аналогічних злочинів місцевий мешканець залучив до вимагання декількох своїх знайомих. Створюючи штучні конфліктні ситуації, фігуранти справи вимагали у громадян гроші за владнання "непорозумінь". У разі відмови, зловмисники погрожували потерпілим та їх рідним фізичною розправою і знищенням майна", - йдеться у повідомленні.

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Оперативники задокументували вимагання учасниками групи тисячі доларів США від чергової жертви. Аби прискорити виплату "боргу", зловмисники вдалися до морального тиску, поставивши чоловіка "на лічильник".

Фігуранта кримінального провадження правоохоронці затримали у центрі Житомира під час отримання чергового траншу. Раніше співробітники СБУ задокументували декілька фактів передачі грошей рекетирам.

Наразі у межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 2 ст. 189 Кримінального кодексу України, вирішується питання щодо повідомлення організатору групи про підозру та обрання міри запобіжного заходу.

Тривають слідчі дії для встановлення інших епізодів справи та притягнення до кримінальної відповідальності всіх учасників угруповання.

СБУ затримала банду рекетирів, що тероризувала Житомир 01
СБУ затримала банду рекетирів, що тероризувала Житомир 02
СБУ затримала банду рекетирів, що тероризувала Житомир 03
СБУ затримала банду рекетирів, що тероризувала Житомир 04
СБУ затримала банду рекетирів, що тероризувала Житомир 05
СБУ затримала банду рекетирів, що тероризувала Житомир 06
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Топ коментарі
+29
Така погань не має права на існування і повинна сидіти довічно або страта. СБУ задержала банду рэкетиров, терроризировавшую Житомир - Цензор.НЕТ 5986
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06.02.2021 10:13
+16
Если бы у граждан было оружие и право на самооборону такого явления как рекет небыло бы вообще. Рекет только в странах с населением-терпилоидами может существовать.
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06.02.2021 11:03
+9
Задержите, пожалуйста,банду рэкетиров с Одессаоблэнерго,они уже просто достали всех жителей города,постоянными отключения и света.Если поймаете,то оьрежте, пожалуйста,им яйца.
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06.02.2021 10:29
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Така погань не має права на існування і повинна сидіти довічно або страта. СБУ задержала банду рэкетиров, терроризировавшую Житомир - Цензор.НЕТ 5986
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06.02.2021 10:13 Відповісти
Вокзал, ринки Києва нє?
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06.02.2021 10:16 Відповісти
передел собственности. они посягнули на бизнес человеков в погонах.
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06.02.2021 10:17 Відповісти
Скорее всего... посягнули на корову, которую доят СБУшники, ещё к концу 90х эти товарисчи «победили» весь крупный криминалитет, взяв практически весь их «бизнес» в свой слепой траст, сделав УБОП безработными....
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06.02.2021 10:23 Відповісти
та да. где то так.
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06.02.2021 10:27 Відповісти
Возможно, ведь с рекетом борются МВС, а не СБУ
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06.02.2021 17:14 Відповісти
Вони бандити. СБУ затримала банду рекетирів, що тероризувала Житомир - Цензор.НЕТ 9442
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06.02.2021 11:15 Відповісти
Аресты идут по всей Украине,Байденко порядок наведе... СБУ задержала банду рэкетиров, терроризировавшую Житомир - Цензор.НЕТ 6959
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06.02.2021 10:19 Відповісти
ага,наведе ) можно теперь смело ложится на диван брать пиво и смотреть телик ) Байден сам за нас прийде и сделает так что нас возьмут в НАТО и ЕС,поднимет уровень жизни ) нужно только подождать ) и главное ничего не делать,за нас все сделает Байден )
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06.02.2021 10:39 Відповісти
И зарплати як в США. 20$ за годину. Менше не пропонувати. Сижу тут жду Байдена, де він там лазе?
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06.02.2021 12:41 Відповісти
Розстріляти сцуку, навіщо їх годувати в тюрьму.
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06.02.2021 10:23 Відповісти
просто испарить розбийныкив
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06.02.2021 10:40 Відповісти
Воно отрима умовно 2 роки і спалить заявнику машину і хату. Нажаль такі реалії.
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06.02.2021 12:45 Відповісти
Лихі 90 роки ніяк не відпускають Україну ......
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06.02.2021 10:28 Відповісти
Задержите, пожалуйста,банду рэкетиров с Одессаоблэнерго,они уже просто достали всех жителей города,постоянными отключения и света.Если поймаете,то оьрежте, пожалуйста,им яйца.
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06.02.2021 10:29 Відповісти
Хлопці працюють, поки їх плісняве керівництво дерибанить сфери впливу.
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06.02.2021 10:32 Відповісти
Вопрос,а чем менты занимаются?
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06.02.2021 11:36 Відповісти
Авакян Бубі дупу цьомкає.
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06.02.2021 12:07 Відповісти
Як чим,кришують,рекет,повій і т.д.
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06.02.2021 18:06 Відповісти
Лихі 90 ті... повертаються ???
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06.02.2021 10:34 Відповісти
А вони і не покидали Україну
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06.02.2021 10:55 Відповісти
До Зели такого бандитизма не было
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06.02.2021 20:55 Відповісти
Если задержало СБУ - к бабке не ходи, рекетом занимались подчиненные лучшего министра.
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06.02.2021 10:35 Відповісти
Если бы у граждан было оружие и право на самооборону такого явления как рекет небыло бы вообще. Рекет только в странах с населением-терпилоидами может существовать.
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06.02.2021 11:03 Відповісти
а когда СБУ начнет заниматься

Безопасностью Украины??
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06.02.2021 11:09 Відповісти
а чем авакинские мусора занимаются? или они вместо сбу шпигунов ловят?
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06.02.2021 11:21 Відповісти
Думав, що тільки СБУ рекетом підприємців займається. Прибирають конкурентів?
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06.02.2021 11:32 Відповісти
Громадяни УКРАЇНИ! Люди! Та об'єднуйтеся ж , накінець. А що, ті потерпілі- сироти? Не мають ні мами, ні тата, ні вуйка, ні брата? А сусіди, що? Усі відмовляються допомогти? Та зберіться ж докупи і дайте такої звізди бувшим зекам, що тільки засрані портки би полетіли.
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06.02.2021 11:48 Відповісти
опа рыкэтеры как в 1995 году помню по стихийному рынку ходили)))
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06.02.2021 13:54 Відповісти
Пилять! Ну посадите этих подонков лет так на 150, думаю у других больше и мысли не возникнет на такой вид деятельности...
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06.02.2021 16:15 Відповісти
Ніззя,вони ж пов'язані з авакяном, сбУ.
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06.02.2021 18:10 Відповісти
Как мне объяснили, размывают фотографию задержанного, что бы он мог откупится и заниматься тем же самым и что бы окружающие ничего не подозревали. И для выходцев с Кавказа стараются не называть страну.
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06.02.2021 16:29 Відповісти
молодцы
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06.02.2021 18:00 Відповісти
Хто?
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06.02.2021 18:11 Відповісти
паломніца НА BMW

шльондра мертвечука задєлалась паломніцей москальського сатанату...

https://youtu.be/9IkKP039X60
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07.02.2021 01:42 Відповісти
А шо мусарня , оргзлочинцами уже не занимается? Перешли на закупку вертолетов и электровозов?😁😁😁
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07.02.2021 10:43 Відповісти
 
 