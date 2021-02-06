Кількість вакцинованих проти COVID-19 у світі перевищила кількість зареєстрованих хворих, - ВООЗ
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Кількість вакцинованих ипрот коронавірусу у світі перевищила кількість зареєстрованих випадків інфекції.
Про це на брифінгу повідомив глава ВООЗ Тедрос Аданом Гебреєсус, передаетє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
"У якомусь сенсі це гарні новини й чудове досягнення за такий короткий проміжок часу. Та понад 75% цих щеплень проводяться лише у десяти країнах, на які припадає майже 60% світового ВВП", – зауважив він.
Майже 130 країн з населенням у 2,5 мільярда людей досі не отримали першу дозу вакцини. Водночас є і країни, які вакцинували більшу частину населення.
"Усі уряди зобов’язані захищати свій народ. Але як тільки країни, що вже отримали вакцину, щеплять своїх медпрацівників і літніх людей, найкращий спосіб захистити решту населення – поділитися вакцинами, щоб інші країни могли це теж зробити", – додав Гебреєсус, зауваживши, що зволікання з імунізацією дає вірусу більше шансів повернутися до початкового стану.
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и ето правда, вроде бы, но...
число могил в Штатах в день от тока не уменьшается, свои 3500 мы держим четко...
А сміртність від ковіду - 40 000 з 2 млн.
А з нашим клоуном отримаємо десь разом з Африкою.
но у вас есть 2й шанс на пороха, а у нас уже нет Маккейна....
дело в том шо, если мне хто говорит, шо и Маккейн и трамп - республиканцы?
то я даже знаю хто из них нет...
Да, кстати, ты тут, как пропагандист "вакцинаций от ковида" автоматически становишься соучастником преступления против человечества. Помни об этом. В Нюрнберге они тоже заявляли что "просто выполняли приказы".
Вон ваш главпахан кони двинул нежданно. Первый, но скорее всего не последний. А как вас ещё остановить ?
https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-01-16/edmond-de-rothschild-holding-chairman-has-died-at-57