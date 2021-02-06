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Новини Політика України Розслідування злочинів на Майдані
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суд (8046) Євромайдан (919) Щеголєв (22)

Потерпіла Тарновська дала свідчення у суді про розгін Майдану 18 лютого 2014 року: З моєї ноги стирчав залізний штир. У лікарні з неї видалили 21 осколок. Сказали, що дивом не відірвало стопу

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Потерпіла Тарновська дала свідчення у суді про розгін Майдану 18 лютого 2014 року: З моєї ноги стирчав залізний штир. У лікарні з неї видалили 21 осколок. Сказали, що дивом не відірвало стопу

Шевченківський районний суд Києва допитав одну з потерпілих та продовжив запобіжний захід колишньому начальнику Управління СБУ в м. Києві та Київській області Олександру Щеголєву, обвинуваченому в організації силового розгону Майдану 18-19 лютого 2014 року.

Як повідомляє  Цензор.НЕТ із посиланням на  Адвокатську дорадчу групу, сьогодні суд допитав потерпілу Катерину Тарновську, брату якої 18 лютого 2014 року силовики поцілили кулею в око, а вона зазнала поранення ніг в результаті вибуху гранати.

За її словами, після 20:00 18 лютого на Майдані були люди різного віку, правоохоронці стояли впритул до барикад і намагались на них вилізти та розібрати. Тарновська розповіла, що мітингувальники протистояли силовикам, коли ті намагались прорватись за барикади, було багато травмованих, а з лінії зіткнення виносили закривавлених людей: рвані рани на руках та ногах, травмовані голови, деякі поранені виходили самі.

Вона повідомила, що певний час перебувала на 5-му поверсі Будинку профспілок і бачила внизу багато правоохоронців в шоломах та з щитами, які рухались в бік Майдану.

Потерпіла зазначила, що силовики йшли лінією, щоб відтіснити майданівців і одразу розбирали барикади, а розібрані речі з барикад кидали в учасників акції протесту.

"На одному даху будинку, який напроти Будинку профспілок, ми побачили двох людей. Вони дивились в якісь прилади. І ще декілька червоних променів пробивались через скло нашого вікна", - зазначила вона.

Уточнюється, що усі будівлі на Хрещатику в бік Європейської площі контролювалися силовиками.

Жінка також детально розповіла про момент, коли дістала поранення. На її думку, граната, яка вибухнула у неї під ногами, прилетіла саме з боку силовиків.

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"Пам’ятаю перед очима дим, спалахи і дуже повільні рухи людей навколо. Потім відчула якийсь внутрішній порив і почала бігти. За метрів 20 здалось, що мої ноги горять.

Я зупинилась біля дерев’яного будиночка, там ми мали зустрітись з моєю знайомою, коли загубимось. Хтось крикнув, що в мене ноги в крові. Я нахилила голову і побачила, що штани пошматовані, з ніг йде кров" - зі сльозами на очах продовжує Катерина.

"Прийшла медсестра. Вона дуже злякалась від того, що побачила. З моєї ноги стирчав залізний штир. Мене відвели в КМДА, там вирішили везти в лікарню. Рани на нозі були дуже рвані та дуже глибокі. Мене і ще одного хлопця з пошматованими руками повезли в лікарню. В лікарні з ноги видалили 21 осколок. Лікарі сказали, що дивом не відірвало стопу. Мені обробили рани та відпустили додому. Зранку активісти Майдану подзвонили, щоб дізнатись про моє самопочуття. Вони організували машину, якою завезли мене в підпільний медичний пункт. Там мої рани ще раз оглянули, обробили, дали ліки і проконсультували щодо подальшого лікування. Я розповіла ще про поранення брата. Йому організували лікування та реабілітацію за кордоном", - додала Тарновська.

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Після допиту Тарновської суд продовжив запобіжний захід Щеголєву у вигляді особистого зобов’язання до 2 квітня.

Наступне засідання заплановане о 8:30 11 лютого.

Нагадаємо, у лютому 2016 року Генпрокуратура направила до суду обвинувальний акт стосовно Щеголєва за організацію силового розгону Майдану 18-19 лютого 2014 року За даними ГПУ, Щеголєв, діючи у складі організованої групи, до якої входили колишні високопосадовці, з метою розгону мітингувальників з Майдану Незалежності 18 лютого 2014 року прийняв рішення щодо проведення працівниками СБУ за підтримки органів внутрішніх справ антитерористичної операції, в результаті якої загинули та постраждали люди. Щеголєву було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, який неодноразово продовжували. 26 червня 2019 року суд змінив запобіжний захід Щеголєву на цілодобовий домашній арешт, базуючись на рішенні Конституційного суду, який дозволив обирати альтернативні запобіжні заходи, крім тримання під вартою особам, що підозрюються або обвинувачуються в тяжких та особливо тяжких злочинах. 25 жовтня Шевченківський районний суд міста Києва змінив Щеголєву запобіжний захід на особисте зобов’язання. 20 листопада суд зобов'язав повернути йому паспорт громадянина України. Щеголєв - єдиний з високопосадовців часів президентства Віктора Януковича, над яким триває суд за переслідування учасників Майдану.

Потерпіла Тарновська дала свідчення у суді про розгін Майдану 18 лютого 2014 року: З моєї ноги стирчав залізний штир. У лікарні з неї видалили 21 осколок. Сказали, що дивом не відірвало стопу 01
Потерпіла Тарновська дала свідчення у суді про розгін Майдану 18 лютого 2014 року: З моєї ноги стирчав залізний штир. У лікарні з неї видалили 21 осколок. Сказали, що дивом не відірвало стопу 02
Потерпіла Тарновська дала свідчення у суді про розгін Майдану 18 лютого 2014 року: З моєї ноги стирчав залізний штир. У лікарні з неї видалили 21 осколок. Сказали, що дивом не відірвало стопу 03
Потерпіла Тарновська дала свідчення у суді про розгін Майдану 18 лютого 2014 року: З моєї ноги стирчав залізний штир. У лікарні з неї видалили 21 осколок. Сказали, що дивом не відірвало стопу 04
Потерпіла Тарновська дала свідчення у суді про розгін Майдану 18 лютого 2014 року: З моєї ноги стирчав залізний штир. У лікарні з неї видалили 21 осколок. Сказали, що дивом не відірвало стопу 05
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Топ коментарі
+14
І довго ще будут тягнути кота за яйця !!!!))))
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06.02.2021 11:42
+9
Про ********* палички завзято "жартував" лише нарідний презЕдент.
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06.02.2021 12:28
+8
Быстро суды работают.. Вот только давеча был 14 год и уже дело в суде... Сколько миллионов и миллионов народных денег распилили за 7 лет....
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06.02.2021 11:45
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І довго ще будут тягнути кота за яйця !!!!))))
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06.02.2021 11:42 Відповісти
завжди
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06.02.2021 11:49 Відповісти
русішшвайн тут зявляється час від часу - розповідають байки, що "януковощ звязав руки своїм сіловікам" - кідарасня вонюча
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06.02.2021 15:25 Відповісти
рад шо ты обозначился, даже я не смог бы тебя точнее охарактеризовать...
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06.02.2021 15:32 Відповісти
що це за свинособача хєрня?
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06.02.2021 15:43 Відповісти
от и я не пойму шо ты ото ротом извергаешь...
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06.02.2021 15:51 Відповісти
потвора, вивчи людську мову!
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06.02.2021 18:03 Відповісти
протрезвей, а уже потом извинись .
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06.02.2021 18:12 Відповісти
ти ба яке тупе
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06.02.2021 20:18 Відповісти
пока - нажрись уже до всирачки....
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06.02.2021 18:13 Відповісти
жерти может тіки таке тупе створіння як ти
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06.02.2021 20:19 Відповісти
плесни себе еще троха, ваньйок медленный
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06.02.2021 20:28 Відповісти
жду ответа через час - и не нарушай, пьянь хроническая график Потерпіла Тарновська дала свідчення у суді про розгін Майдану 18 лютого 2014 року: З моєї ноги стирчав залізний штир. У лікарні з неї видалили 21 осколок. Сказали, що дивом не відірвало стопу - Цензор.НЕТ 1039
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06.02.2021 20:31 Відповісти
ауфідерзейн, дебіл
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06.02.2021 20:44 Відповісти
стоп стоять - ты еще не отзиговал и не нажрался - нажрись и отзигуй,
потом прощащалово нацарапай - keep 1hr schedule, moran
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06.02.2021 20:51 Відповісти
i'm staing put for you...
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06.02.2021 20:54 Відповісти
іди вздрочні, махровий ананіст ))))))) з тобою розмова закінчена
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06.02.2021 21:06 Відповісти
волосы на руке сбрей
от тебя ************ даже через речку воняет
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06.02.2021 21:09 Відповісти
тупое ужратое казлище...
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06.02.2021 21:06 Відповісти
еще один сгорел-ужрался на работе
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06.02.2021 21:07 Відповісти
...поки не відірвуть
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06.02.2021 14:13 Відповісти
Дима , ну котиков ты не трожь ,
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06.02.2021 21:15 Відповісти
Быстро суды работают.. Вот только давеча был 14 год и уже дело в суде... Сколько миллионов и миллионов народных денег распилили за 7 лет....
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06.02.2021 11:45 Відповісти
Гаагський трибунал вже 6 років розслідує МН-17.
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06.02.2021 12:18 Відповісти
Трибунал не расследует ничего
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07.02.2021 09:56 Відповісти
Преступники - полиция и прочие органы , которая и в данные момент прислуживает и не выполняет свои обязанности.
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06.02.2021 11:46 Відповісти
порадовал ряд гнид - преступников
преступники - полиция и прочие органы Потерпевшая Тарновская дала показания в суде о разгоне Майдана 18 февраля 2014 года: Из моей ноги торчал железный штырь. В больнице из нее удалили 21 осколок. Сказали, что чудом не оторвало стопу - Цензор.НЕТ 8378
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06.02.2021 11:55 Відповісти
Буде ще один кандидат для обміну на таксистів.
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06.02.2021 11:54 Відповісти
Хорошо бы Зеленский слушал эти показания. У кого слезы наворачиваются, а кто то про эбонитовые палочки шутит.
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06.02.2021 12:09 Відповісти
Про ********* палички завзято "жартував" лише нарідний презЕдент.
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06.02.2021 12:28 Відповісти
Так, презЕдентом не був, був рупором ригів, антимайданівцем.
Розслідують- слідчі, а не президенти.
"Медведчук став стартом для Квартал 95."

"Виктор Медведчук и олигарх Игорь Коломойский вместе владеют компаниями в сфере металлургии, энергетике и логистике."

Медведчук- народный депутат Украины IX созыва с 29 августа 2019 года.
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06.02.2021 14:07 Відповісти
Потерпіла Тарновська дала свідчення у суді про розгін Майдану 18 лютого 2014 року: З моєї ноги стирчав залізний штир. У лікарні з неї видалили 21 осколок. Сказали, що дивом не відірвало стопу - Цензор.НЕТ 9690

Яке відношення має Беня до Буби? Серйозно?
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06.02.2021 15:16 Відповісти
Потерпіла Тарновська дала свідчення у суді про розгін Майдану 18 лютого 2014 року: З моєї ноги стирчав залізний штир. У лікарні з неї видалили 21 осколок. Сказали, що дивом не відірвало стопу - Цензор.НЕТ 2538 Вас, як представницю фан-клубу ВАЗеленського, ніякими фактами не проймеш. Дійсно, після 10- 15 років постійного перегляду продукту 95 кварталу, думати вже нічим.
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06.02.2021 16:37 Відповісти
«Совесть - она такая…Она мучает не тех, кого должна мучить, а тех, у кого она есть».©
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06.02.2021 15:27 Відповісти
А ви думаєте чому ці шуфричі- рабіновичі так знахабніли ? То му що знають що їм НІЧОГО НЕ БУДЕ. Мавпи в мантіях і прокурватура це ж їх кровні брати РИГИ- ОПЗЖОПЦІ
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06.02.2021 12:13 Відповісти
Призначений Зеленським Татаров брехав послам, що майданівці самі себе вбивали.
Горбатюк спростовував цю брехню.

Відео:
https://www.facebook.com/watch/?v=226661612265735
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06.02.2021 12:37 Відповісти
..а в это время будущая Зеля През со своей шоблой шлюх весело шутила перед будущим 73%ным жлобьём
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06.02.2021 13:14 Відповісти
Цука сколько лет прошло. Картавый луЦо не куя не сделал а сейчас цука в Лондоне пляшет с Гонтаревой.
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06.02.2021 13:36 Відповісти
А кто будет главным обвинителем и пострадавшим на суде!? Держу пари: Татаров!!!
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06.02.2021 14:11 Відповісти
В наших судах можно заговорить любое преступление, а время там и восе может остановиться...
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06.02.2021 14:31 Відповісти
я не пняла...а шо беркуту нельзя убивать митингующих???ехпабай....а у Франции можно.
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06.02.2021 15:21 Відповісти
https://m.youtube.com/watch?v=cH47eDksv_M
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06.02.2021 14:36 Відповісти
в штатах или европе уже бы все закончили и причастных осудили.
пипец же как у нас это долго. 7 лет, а конца не видно
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06.02.2021 16:06 Відповісти
коментар дійової особи (я там був 18-го). всі підтримували Майдан, тому на офісі весь день був увімкнений 5й канал, де крутили Майдан, на якому було чути оголошення гучномовцями, що готується контртерористична операція на Майдані Незалежності. Також оголошення про контртерористичну операцію на Майдані крутили на інших каналах. Зовсім не пам'ятаю чому, але ми 18-го працювали до вісімнадцяти, тобто повний робочий день. Приблизно о 18-30 прибув додому, по дорозі купив коньяк. Приблизно о 18-45 стало страшно, бо дивився на великій панелі, і зрозумів, що всіх, хто сьогодні буде на Майдані - будуть вбивати. Викликав таксі з адресою Михайлівська площа. Три чи чотири служби взагалі відмовились їхати в той район. Поки чекав таксі випив 300 а може чотириста грам коньяка. Залишив сотку хряпнути, коли поверну
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06.02.2021 17:03 Відповісти
сь. Доїхав до Михайлівської площі, спустився вниз Михайлівською вулицею, йшов вперед на ріг Хрещатика та Майдана. Біля Будинку Профспілок було дуже багато швидких допомог, особисто бачив Пальчевського - він надавав невідкладну допомогу прямо на ганку Профспілок. Йшов далі, бо ще нічого не розумів. За метр до рогу будинку профспілок, поглянувши ліворуч побачив безліч лампадок (це були вишикувані в 50-70-100 рядів правоохоронці - бійці внутрішніх військ тощо а лампадки - це було відображення палаючої барикади на Хрещатику біля будинку профспілок в бік Європейської площі). Аж раптом мене та людину на метр спереду гойднуло, я втримався на ногах він залишився стогнати на бруківці, світлошумова граната розірвалася у нього буквально на нозі. Я залишив небезпечну зону, людину переді мною врятувала медична служба Майдана. Після цього всю ніч підносив бруківку від тих місць Хрещатика, де її добували (категорично проти асфальтного Хрещатика). Добував все горюче та підносив на барикади, в той момент, коли 18-го закінчилися всі шини. Тут історія була - вервечка шин від ЦУМу висохла, водомет майже всю барикаду затушив з боку Стели та Інститутської і прорив там був імовірним, як тільки почне світати
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06.02.2021 17:28 Відповісти
відображення палаючої барикади на Хрещатику біля будинку профспілок в бік Європейської площі на їхніх їbучих чорних космічних шоломах. І ось у самий критичний момент, коли не було палива, прямо навпроти КМДА я знаходжу намет зі стінкою - потрійною купою дрів, просто неймовірно багато, зрозуміло я зразу даю команду всім, хто поруч, носити ці дрова на передову, на барикаду на Інститутській. Тут з намету виходять з трійко аватарів, бухих вхлам, і починають мені, щось розказувати про те, що дрова вони заготовили на всю зиму, це їх дрова, і я не маю права їх брати. Я не вступав з ними в дискусію, просто збив з ніг першого і запитав чи ще? не зрозуміли, то були вирублені ті двоє теж. зайшов всередину їх там було багатенько, сказав дрова конфіскуються на користь Революції. Прикиньте, за 10 хвилин дрова було переміщено куди потрібно і ніхто більше з намета навіть не вийшов. Прийшов до висновку, що жебраки духом є на кожній Революції
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06.02.2021 17:43 Відповісти
А якже справи що до постраждалих правоохоронців Вони що не українські люди чи що Так без правоохоронців і держава прожити невзмозі а як захистити їх так Вони тільки винуваті. Тут щось не так і розглядати ці питання треба справедливо. Без правоохоронців держави також небуде це -теорія держави і права якщо хтось про це знае. З повагою пенсіонер
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06.02.2021 17:47 Відповісти
Бачив пожежу в будинку профспілок, бачив спалений БТР, бачив спасіння з балкону будинку профспілок пожежниками. Бачив ненависть в очах беркута за пів кроку. найбільше злякався близько 4 ночі, вже виходить 19-го. Як тільки почало світати це було близько шести ранку? не знаю, напруження було неймовірним, ледь тільки світло, з усіх сторін з усіх вулиць зусібіч почали сходитися кияни вервечками їх ставало так багато, що почали лякатися навіть беркута. коли їх відігнали від сцени та наші почали наступ на Інститутській, я відвалив додому - я не знав, що наших так багато завалять 19-го, я б залишився.
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06.02.2021 17:51 Відповісти
 
 