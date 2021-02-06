Зеленський привітав дружину з Днем народження віршем: "Дякую за те, що було"

Сьогодні відзначає свій 43-й День народження перша леді країни, дружина президента Олена Зеленська.

Глава держави Володимир Зеленський вирішив привітати дружину із святом віршем, який він опублікував в інстаграмі, передає Цензор.НЕТ.

"З днем народження, мОя.

Обожнюю думки твОї.

Дякую за те, що було.

І, сподіваюсь, ще буде.

За правду, за очі, за жарти,

За те, ким без тебе не став би.

За те, що наші діти

Найкращі (для мене) в світі.

Дякую за все.

З любов’ю, твій ВЗ", - йдеться у вірші Зеленського своїй дружині Олені.

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