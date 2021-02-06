УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
12936 відвідувачів онлайн
Новини Політика України
17 560 144
день народження (119) Зеленський (17467) привітання (704) Олена Зеленська (225)

Зеленський привітав дружину з Днем народження віршем: "Дякую за те, що було"

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Зеленський привітав дружину з Днем народження віршем:

Сьогодні відзначає свій 43-й День народження перша леді країни, дружина президента Олена Зеленська.

Глава держави Володимир Зеленський вирішив привітати дружину із святом віршем, який він опублікував в інстаграмі, передає Цензор.НЕТ.

"З днем народження, мОя.
Обожнюю думки твОї.
Дякую за те, що було.
І, сподіваюсь, ще буде.
За правду, за очі, за жарти,
За те, ким без тебе не став би.
За те, що наші діти
Найкращі (для мене) в світі.
Дякую за все.
З любов’ю, твій ВЗ", - йдеться у вірші Зеленського своїй дружині Олені.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Олена Зеленська про можливий другий президентський термін чоловіка: Такої розмови не було... Намагаюся про це не думати

Зеленський привітав дружину з Днем народження віршем: Дякую за те, що було 01
Зеленський привітав дружину з Днем народження віршем: Дякую за те, що було 02
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+31
Вот это новость государственного значения:
НАРКОМАН ПОЗДРАВИЛ С ДНЮХОЙ ТУ ТВАРЬ, КОТОРАЯ В 2014 ГОДУ СДАВАЛА ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ВОЙСК ВСУ
показати весь коментар
06.02.2021 12:24
+27
ты,свинота зеленая,жену поздравляй,а не пиарься -она на мовi не поймет же...
показати весь коментар
06.02.2021 12:16
+26
Рано!
Ждём видосик из спальни, выложенный на всеобщее обозрение, для подогрева иликтарата своей задушевностью!
показати весь коментар
06.02.2021 12:17
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
А почему вульгарная? Шо вам послужило для такого определения?
показати весь коментар
06.02.2021 13:10 Відповісти
Потому что я не ЗЕбил и немного разбираюсь в бабах! А у неё просто на морде написано что если бы не была бы супругой зеленского была бы дешёвой проституткой! Всетаки старик Ломброзо был чертовски прав!
показати весь коментар
06.02.2021 13:42 Відповісти
Я стесняюсь написать , кем могли бы быть вы, так любящий сослагательное наклонение, если вы так пишете о первой леди. А ведь вы актуально даже не супруга президента. Разбирайтесь дальше в бабах, видно, женщины вас обходят стороной
показати весь коментар
06.02.2021 15:29 Відповісти
Я пишу не о леди а о ЗЕленке. Да и супругой даже не презедента я не буду потому что в отличие от ЗЕленского я гетересексуал! Есть женщины такие как Маруся Зверобий и настоящая Первая Леди Марина Порошенко а есть вульгарные бабы бабы как ЗЕленка Богутская да и ты которым Леди не стать. Это не ваше!
показати весь коментар
06.02.2021 15:47 Відповісти
Наше главное ограничение - между ушами.

Зеленський привітав дружину з Днем народження віршем: "Дякую за те, що було" - Цензор.НЕТ 9518
показати весь коментар
06.02.2021 16:09 Відповісти
Объяснять что-то клевретам Петра Алексеевича - неподъемный груз для нормального человека. Пишут, "дабы дурь каждого видна была", тем более все эти комменты совсем не смущают администрацию сайта, что удивительно. Вон форумчанин с говорящим ником "Русский Алкаш" даже в топ вышел, как и форумчанка, которая едва научилась буквы в слова складывать.
показати весь коментар
06.02.2021 16:41 Відповісти
что такое клеврет? Зеленський привітав дружину з Днем народження віршем: "Дякую за те, що було" - Цензор.НЕТ 3628
показати весь коментар
06.02.2021 17:32 Відповісти
Сторонник.

"приспешник, приверженец, не брезгующий ничем, чтобы угодить своему покровителю."
показати весь коментар
06.02.2021 17:55 Відповісти
типа шлепера
показати весь коментар
06.02.2021 21:15 Відповісти
Клеврети Порошенка , ще півтора-два роки тому , з вами - клевретами Зе ,та інших політиків , теж пробували розмовляти " по людськи ". Але ви їх не слухали ,, і продовжували поливати брудом їх вибір . То що ви тепер від них хочете . ? "Бумеранг" кинутий вами , зебілами , повернувся Зеленський привітав дружину з Днем народження віршем: "Дякую за те, що було" - Цензор.НЕТ 4194 .. !
показати весь коментар
06.02.2021 18:13 Відповісти
Клеврети Порошенка називаються порохоботи, клеврети Зе називаються зескот. Зеленський привітав дружину з Днем народження віршем: "Дякую за те, що було" - Цензор.НЕТ 5475
показати весь коментар
06.02.2021 22:48 Відповісти
З тих пір як молода студентка завбачливо затусила з сином декана.
показати весь коментар
06.02.2021 13:31 Відповісти
Нахера мне это гамно знать? Скоро будут сообщать каким это срало.
показати весь коментар
06.02.2021 12:53 Відповісти
какими-то намеками на люди обращаться к своей половине... - Дякую за те, що було.
І, сподіваюсь, ще буде... Бо возникает вопрос, мол, как давно это было, або когда еще будет? ХМЫ... Зеленський привітав дружину з Днем народження віршем: "Дякую за те, что було" - Цензор.НЕТ 8254
показати весь коментар
06.02.2021 13:08 Відповісти
До появи Фейсбука тільки твоя сім'я знала який ти дебіл.
показати весь коментар
06.02.2021 13:11 Відповісти
мєньдєль респект! Дуже непоганий зміст віршика!)))
показати весь коментар
06.02.2021 13:19 Відповісти
навещает хоть дите юлькино aтец?
показати весь коментар
06.02.2021 13:20 Відповісти
Весело ему под аплодисменты и крики браво бис! Выходит кланяется. Занавесь закрывается, шоу окончено.
показати весь коментар
06.02.2021 13:21 Відповісти
Обожнюю думки твОї.
Дякую за те, що було.
І, сподіваюсь, ще буде.
За правду, за очі, за жарти,
За те, ким без тебе не став би.
За те, що наші діти
Найкращі (для мене) в світі.
РазОм здолаємо Порошенка
Земля вся бУде для Гузенка
Щастя що не загинув я в Криму,

Ще трішки грОшей у Кремля візьму

Дякую за все.
З любов'ю, твій ВЗ"

Так змістовніше.
показати весь коментар
06.02.2021 13:30 Відповісти
Как трогательно....ну прсто зе-няшка!
показати весь коментар
06.02.2021 13:33 Відповісти
Это он ей на ушко сказал? Зачем, чтобы все знали? Какой то душевный эксбиционизм. Впрочем, не только душевный.
показати весь коментар
06.02.2021 14:00 Відповісти
И к чему здесь эти зеленые сопли? Он свою суку не может без участия СМИ поздравить?
показати весь коментар
06.02.2021 14:29 Відповісти
А де обісцяний закон про "першу блєді"?
показати весь коментар
06.02.2021 14:38 Відповісти
Клоунада у всіх сферах його зеленого життя , тільки не розумію , до чого тут ми 😂
показати весь коментар
06.02.2021 14:55 Відповісти
Колись було, а зараз вже нема...
Як я вже жартував в ''Кварталі'' вище,
Підозрюю, що ти комусь кума,
Здогадуюсь, що можеш буть кумище...
показати весь коментар
06.02.2021 15:12 Відповісти
Да уж, комментарии - смесь желчи , ненависти и бескультурья.
показати весь коментар
06.02.2021 15:15 Відповісти
что заслужила...
показати весь коментар
06.02.2021 18:25 Відповісти
Рифмоплет
показати весь коментар
06.02.2021 15:46 Відповісти
Два Водолея в семье-это хороший союз и хороший знак. Много светлых и солнечных дней вам обоим!!!!
показати весь коментар
06.02.2021 17:02 Відповісти
а если один водолей, а другой, скажем, рак? Зеленський привітав дружину з Днем народження віршем: "Дякую за те, що було" - Цензор.НЕТ 1680
показати весь коментар
06.02.2021 17:34 Відповісти
Два Водолея в семье-это хороший союз и хороший знак. Много светлых и солнечных дней вам обоим!!!!
показати весь коментар
06.02.2021 17:14 Відповісти
Лисий привітав?
А Мендель?

Цензор, давай повний список.
показати весь коментар
06.02.2021 17:28 Відповісти
Мендель стих сочиняла и выложила от его имени в Инстаграмм.
показати весь коментар
06.02.2021 17:49 Відповісти
Такая же с..а как и ее муж.
показати весь коментар
06.02.2021 17:51 Відповісти
Я плачу. На якому сайті глянуть о послє 22.00 стєсняюсь узнать.
показати весь коментар
06.02.2021 18:04 Відповісти
Не пре слов'янам з володимирами - прокляте ім'я !
показати весь коментар
06.02.2021 18:34 Відповісти
Зеленский поздравил супругу с Днем рождения стихом: "Дякую за те, що... бабло"
показати весь коментар
06.02.2021 20:27 Відповісти
Очень хорошее поздравление! Молодец!
показати весь коментар
13.03.2021 02:35 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 