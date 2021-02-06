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Зеленський привітав дружину з Днем народження віршем: "Дякую за те, що було"
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Сьогодні відзначає свій 43-й День народження перша леді країни, дружина президента Олена Зеленська.
Глава держави Володимир Зеленський вирішив привітати дружину із святом віршем, який він опублікував в інстаграмі, передає Цензор.НЕТ.
"З днем народження, мОя.
Обожнюю думки твОї.
Дякую за те, що було.
І, сподіваюсь, ще буде.
За правду, за очі, за жарти,
За те, ким без тебе не став би.
За те, що наші діти
Найкращі (для мене) в світі.
Дякую за все.
З любов’ю, твій ВЗ", - йдеться у вірші Зеленського своїй дружині Олені.
Топ коментарі
+31 Русский Алкаш
показати весь коментар06.02.2021 12:24
+27 Валерия Ларченко b661826f
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+26 амфаш
показати весь коментар06.02.2021 12:17
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Будь ласка, зачекайте...
"приспешник, приверженец, не брезгующий ничем, чтобы угодить своему покровителю."
І, сподіваюсь, ще буде... Бо возникает вопрос, мол, как давно это было, або когда еще будет? ХМЫ...
Дякую за те, що було.
І, сподіваюсь, ще буде.
За правду, за очі, за жарти,
За те, ким без тебе не став би.
За те, що наші діти
Найкращі (для мене) в світі.
РазОм здолаємо Порошенка
Земля вся бУде для Гузенка
Щастя що не загинув я в Криму,
Ще трішки грОшей у Кремля візьму
Дякую за все.
З любов'ю, твій ВЗ"
Так змістовніше.
сцяний закон про "першу блєді"?
Як я вже жартував в ''Кварталі'' вище,
Підозрюю, що ти комусь кума,
Здогадуюсь, що можеш буть кумище...
А Мендель?
Цензор, давай повний список.