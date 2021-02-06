Данілов про вплив США на рішення щодо санкцій проти "112 Україна", NewsOne і ZIK: "Це зовсім не відповідає дійсності"
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Рада нацбезпеки і оборони України працювала над санкціями проти нардепа від "Опозиційної платформи - за життя" Тараса Козака та його телеканалів "112 Україна", ZIK і NewsOne вісім місяців, зазначив секретар Ради нацбезпеки і оборони України Олексій Данілов.
Інформація, що США впливали на запровадження санкцій проти бізнесмена, нардепа від "Опозиційної платформи - за життя" Тараса Козака та його телеканалів "112 Україна", ZIK і NewsOne, не відповідає дійсності. Про це сказав секретар Ради нацбезпеки і оборони України Олексій Данілов в ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" 5 лютого, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Гордон.
"Щоб не робити ніякої конспірології, можу сказати на прикладі, коли ми запроваджували санкції стосовно ситуації, пов'язаної з "Мотор Січчю". Україна запровадила ці санкції 14 грудня 2020 року, а США ввели санкції відносно однієї з компаній, яка, скажімо так, має відношення до цього процесу, через місяць після того, як це зробила Україна. Тому вважати, що це якісь вказівки США, – ну це зовсім не відповідає дійсності", – сказав Данілов.
Він зазначив, що РНБО працювала над питанням санкцій проти Козака вісім місяців.
"Були розмови, що санкції нібито запроваджували терміново, день-два, хтось вирішив. Можу відкрити, це вже не велика таємниця: вісім місяців РНБО за дорученням президента розбиралася з інформаційним простором нашої держави. Щодня ми отримували все більше і більше інформації, у який спосіб відбувається фінансування, просування російських наративів, у який спосіб і за які гроші відбуваються всі ці речі", – заявив він.
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Нагадаємо, 2 лютого президент Володимир Зеленський своїм указом ввів у дію рішення РНБО про санкції проти нардепа ОПЗЖ Тараса Козака і трьох каналів, які фактично належать йому, - "112 Україна", NewsOne і Zik.
Хоча документ набував чинності з опівночі, провайдери почали вимикати сигнал раніше.
Телеканали медіахолдингу нардепа Козака, що потрапили під санкції РНБО, заявили про політичну розправу з боку президента Зеленського і намір боротися за своє право "мовити для українців, доносити правду до громадян і бути в ефірі".
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а немцы - то уже такое.
На украинские выборы потрачены огромные ресурсы (около 392 млн. долларов), задействованы представители высшего руководства РФ и результат оказался значительно ниже ожидаемого. Во время визита в РФ Медведчук и К решительно убеждали всех в России, что наберут достаточно голосов для создания правящей коалиции. Наши источники сообщают, что вопрос уже ставится не о личной ответственности стрелочников, а о полной замене всех структур занимающихся украинским вопросом. Видимо последней каплей переполнившей чашу терпения руководства РФ была просьба дать денег на покупку телеканала "1+1", за который скромно улыбающийся Коломойский потребовал 1,5 млрд. долларов.
Г-н Вайно уже формирует команду для прямых контактов с командой Зеленского."Вайно не нужны посредники для контактов с Зеленским. Тем более посредники прожравшие безумные деньги и выдавшие на гора неудовлетворительный результат.
Вайно собирается лично или непосредственно через своих людей контактировать с командой Зеленского. Для этого нужны хотя бы рычаги влияния, голос медиа, канал донесения информации. Этот голос есть в руках бывших и уже не нужных никому сателлитов Кремля - Медведчука и К. И они прекрасно понимают что потеряв его они превратятся в ничто в глазах Путина. и без того резко прикрутившего им дизельный краник. Вайно нужен механизм более или менее легальный механизм отъема . Его находят в лице бывшего министра внутренних дел, а ныне сотрудника российской государственной корпорации «Ростех» Виталия Юрьевича Захарченко. Он поднимает свою старую связь Андрея Подщипкова, номинального владельца "112 канала" и бросает его в бой.
В июне 2019 Подщипков обращается к президенту Владимиру Зеленскому.. Он называет себя единственным законным владельцем канала 112, заявляет о его «рейдерском захвате» и просит привлечь к уголовной ответственности Эдуарда Каца, Тараса Козака и Александра Онищенко, который якобы вел переговоры о покупке канала от имени на то время президента Петра Порошенко.
И тут важный нюанс. Письмо было проигнорировано Зеленским (это доля многих документов в ОПУ). И Подщипков вышел на Сергея Шефира через которого письмо попало в СБУ..
Баканов молниеносно оценил красоту момента. В августе нынешнего года СБУ возбудила уголовное производство по статье 206 Уголовного кодекса - противодействие законной хозяйственной деятельности.
Вопреки расхожему мнению о вариантах захвата, таким образом самого канала, Баканов понимал, что это невозможно и лично для него и не нужно - как только он установит контроль за 112, у него его моментально заберут.
А вот как предмет торга и вариант воздействия на обе стороны - он идеален.
Что будет дальше - покажет время, но пока самые точные и сильные ходы делает Баканов.
умиляют **************** потуги канать под украинцев...
цемнули бы друг друга через перегородку и в дело конец....
а то он мог сказать - канешна! как только нам дали подсрачника так мы и зашевелились)) да?))
Тільки от це біг для марафонців,а не спринтерів (на відміну від минулого разу).
А как начало прилетать по дубинским зеля понял що следующий он и надо что-то делать.
як бачу гимно, так зразу и кажу - гимно руде, гимно зелене, гимно - нияке....
Президент Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО от 28 января 2021, которое предусматривает применение специальных экономических санкций против китайских инвесторов "Мотор Сичи".
Указ Зеленского от 28 января и решение СНБО опубликованы на сайте Офиса президента.Брехуна Данилова - в отставку!