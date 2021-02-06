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Новини Політика України Закриття каналів Медведчука
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Данілов (1191) Мотор_СІч (116) санкції (6858) РНБО (1721) США (14495) Козак (115)

Данілов про вплив США на рішення щодо санкцій проти "112 Україна", NewsOne і ZIK: "Це зовсім не відповідає дійсності"

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Данілов про вплив США на рішення щодо санкцій проти

Рада нацбезпеки і оборони України працювала над санкціями проти нардепа від "Опозиційної платформи - за життя" Тараса Козака та його телеканалів "112 Україна", ZIK і NewsOne вісім місяців, зазначив секретар Ради нацбезпеки і оборони України Олексій Данілов.

Інформація, що США впливали на запровадження санкцій проти бізнесмена, нардепа від "Опозиційної платформи - за життя" Тараса Козака та його телеканалів "112 Україна", ZIK і NewsOne, не відповідає дійсності. Про це сказав секретар Ради нацбезпеки і оборони України Олексій Данілов в ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" 5 лютого, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Гордон.

"Щоб не робити ніякої конспірології, можу сказати на прикладі, коли ми запроваджували санкції стосовно ситуації, пов'язаної з "Мотор Січчю". Україна запровадила ці санкції 14 грудня 2020 року, а США ввели санкції відносно однієї з компаній, яка, скажімо так, має відношення до цього процесу, через місяць після того, як це зробила Україна. Тому вважати, що це якісь вказівки США, – ну це зовсім не відповідає дійсності", – сказав Данілов.

Він зазначив, що РНБО працювала над питанням санкцій проти Козака вісім місяців.

"Були розмови, що санкції нібито запроваджували терміново, день-два, хтось вирішив. Можу відкрити, це вже не велика таємниця: вісім місяців РНБО за дорученням президента розбиралася з інформаційним простором нашої держави. Щодня ми отримували все більше і більше інформації, у який спосіб відбувається фінансування, просування російських наративів, у який спосіб і за які гроші відбуваються всі ці речі", – заявив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кравчук про ZIK: Вони цілу годину брехали, щоб зробити один висновок. Жодної інформації, тільки жахлива пропаганда проти України

Нагадаємо, 2 лютого президент Володимир Зеленський своїм указом ввів у дію рішення РНБО про санкції проти нардепа ОПЗЖ Тараса Козака і трьох каналів, які фактично належать йому, - "112 Україна", NewsOne і Zik.

Хоча документ набував чинності з опівночі, провайдери почали вимикати сигнал раніше.

Телеканали медіахолдингу нардепа Козака, що потрапили під санкції РНБО, заявили про політичну розправу з боку президента Зеленського і намір боротися за своє право "мовити для українців, доносити правду до громадян і бути в ефірі".
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Топ коментарі
+12
Якщо цю кацапську погань ми не переможемо то вони Ліквідують Україну!!!
Данилов о влиянии США на решение по санкциям против "112 Украина", NewsOne и ZIK: "Это совсем не соответствует действительности" - Цензор.НЕТ 7140
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06.02.2021 12:29
+11
Народ зробив свій вибір у грудні 1991 року, коли на референдумі проголосував "ЗА" державу Україна, вільну і незалежну від лаптя. Ну, а після 2014 року, коли "братня" роССія, як фашисти в 1941 році, без оголошення війни, бздливо, напала на Україну, зробила нам послугу, бо більшість українців стали бандерівцями.
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06.02.2021 12:37
+6
И предложил пирамидку.
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06.02.2021 12:58
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Данилов, да и всё СНБО не соответствуют действительности. Думаю, что народ сделает апгрейд всей этой воровитой шушере, которая далек от интересов государства!
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06.02.2021 12:27 Відповісти
Народ зробив свій вибір у грудні 1991 року, коли на референдумі проголосував "ЗА" державу Україна, вільну і незалежну від лаптя. Ну, а після 2014 року, коли "братня" роССія, як фашисти в 1941 році, без оголошення війни, бздливо, напала на Україну, зробила нам послугу, бо більшість українців стали бандерівцями.
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06.02.2021 12:37 Відповісти
фактично напали у 1939. і не фашисти, а нацисти та комуняки.
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06.02.2021 12:40 Відповісти
ну если копнуть ещё глубже то напали ещё раньше. когда сделали типо первую столицу в харькове(на манер теперешней луганды). я имею ввиду напали на украину и оккупировали её - москали. тоже была типо гражданская война. переодетые будёнвцы и чёрт знает кто ещё. за идеи комунизма.
а немцы - то уже такое.
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06.02.2021 13:47 Відповісти
Так. Але я у контексті другої світової.
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06.02.2021 14:16 Відповісти
Народ дійсно викине всю цю злодійкувату шушеру на смітник історії. Але.... і стару до влади не поверне. А обере нову злодійкувату шушеру. Сє ля ві.
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06.02.2021 12:40 Відповісти
Вже зробили апгрейд. Поміняли Порох на ваЗелін.
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06.02.2021 12:56 Відповісти
Если так то очень жаль. Вашей шайке-лейке обязательно нужен хороший пендаль.
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06.02.2021 12:28 Відповісти
Якщо цю кацапську погань ми не переможемо то вони Ліквідують Україну!!!
Данилов о влиянии США на решение по санкциям против "112 Украина", NewsOne и ZIK: "Это совсем не соответствует действительности" - Цензор.НЕТ 7140
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06.02.2021 12:29 Відповісти
Сьогодні дивився телеканал "наш". Збавили вони темпи поливати державу лайном, але це не повинно приспати владу, бо ця гідра може прикинутися й патріотом.
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06.02.2021 12:33 Відповісти
Нічого вони не збавили.гидота в стилі скабєєвой.всі разом з ведучими закривають рот опоненту,гавкаючи ви всє врьоті і какіє ваші доказатєльства.
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06.02.2021 12:46 Відповісти
"В России стремительно заходит звезда Виктора Медведчука. (...)
На украинские выборы потрачены огромные ресурсы (около 392 млн. долларов), задействованы представители высшего руководства РФ и результат оказался значительно ниже ожидаемого. Во время визита в РФ Медведчук и К решительно убеждали всех в России, что наберут достаточно голосов для создания правящей коалиции. Наши источники сообщают, что вопрос уже ставится не о личной ответственности стрелочников, а о полной замене всех структур занимающихся украинским вопросом. Видимо последней каплей переполнившей чашу терпения руководства РФ была просьба дать денег на покупку телеканала "1+1", за который скромно улыбающийся Коломойский потребовал 1,5 млрд. долларов.
Г-н Вайно уже формирует команду для прямых контактов с командой Зеленского."Вайно не нужны посредники для контактов с Зеленским. Тем более посредники прожравшие безумные деньги и выдавшие на гора неудовлетворительный результат.

Вайно собирается лично или непосредственно через своих людей контактировать с командой Зеленского. Для этого нужны хотя бы рычаги влияния, голос медиа, канал донесения информации. Этот голос есть в руках бывших и уже не нужных никому сателлитов Кремля - Медведчука и К. И они прекрасно понимают что потеряв его они превратятся в ничто в глазах Путина. и без того резко прикрутившего им дизельный краник. Вайно нужен механизм более или менее легальный механизм отъема . Его находят в лице бывшего министра внутренних дел, а ныне сотрудника российской государственной корпорации «Ростех» Виталия Юрьевича Захарченко. Он поднимает свою старую связь Андрея Подщипкова, номинального владельца "112 канала" и бросает его в бой.
В июне 2019 Подщипков обращается к президенту Владимиру Зеленскому.. Он называет себя единственным законным владельцем канала 112, заявляет о его «рейдерском захвате» и просит привлечь к уголовной ответственности Эдуарда Каца, Тараса Козака и Александра Онищенко, который якобы вел переговоры о покупке канала от имени на то время президента Петра Порошенко.
И тут важный нюанс. Письмо было проигнорировано Зеленским (это доля многих документов в ОПУ). И Подщипков вышел на Сергея Шефира через которого письмо попало в СБУ..

Баканов молниеносно оценил красоту момента. В августе нынешнего года СБУ возбудила уголовное производство по статье 206 Уголовного кодекса - противодействие законной хозяйственной деятельности.
Вопреки расхожему мнению о вариантах захвата, таким образом самого канала, Баканов понимал, что это невозможно и лично для него и не нужно - как только он установит контроль за 112, у него его моментально заберут.
А вот как предмет торга и вариант воздействия на обе стороны - он идеален.
Что будет дальше - покажет время, но пока самые точные и сильные ходы делает Баканов.
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06.02.2021 12:35 Відповісти
Яке ще Лайно?
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06.02.2021 14:35 Відповісти
Вайно Антон Едуардович - голова президентської адміністрації рф. Естонець за походженням
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06.02.2021 16:10 Відповісти
а ты, казел, и правда думаешь, шо США все для тебя и за тебя должны делать, а ты будешь тока тырить?
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06.02.2021 12:36 Відповісти
Це ти про кого, лапоть?
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06.02.2021 12:38 Відповісти
про тебе балалайка Данилов о влиянии США на решение по санкциям против "112 Украина", NewsOne и ZIK: "Это совсем не соответствует действительности" - Цензор.НЕТ 4512

умиляют **************** потуги канать под украинцев...
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06.02.2021 12:43 Відповісти
наталияст, к чему такие сложности лайкать друг друга в инете?
цемнули бы друг друга через перегородку и в дело конец.... Данілов про вплив США на рішення щодо санкцій проти "112 Україна", NewsOne і ZIK: "Це зовсім не відповідає дійсності" - Цензор.НЕТ 443
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06.02.2021 13:51 Відповісти
не бреши, соответствует, сами бы не отважились, но поддерживаю, хватит этого говновентилятора
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06.02.2021 12:39 Відповісти
Данилов о влиянии США на решение по санкциям против "112 Украина", NewsOne и ZIK: "Это совсем не соответствует действительности"/ Правящий Украиной кодлан Коломойского, гражданина Израиля, военного союзника Путина, начал изображать украинских патриотов после заяв Байдена типа "Прошли дни, когда США уступали перед лицом агрессии России, - Байден" .
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06.02.2021 12:41 Відповісти
ну да ну да...
а то он мог сказать - канешна! как только нам дали подсрачника так мы и зашевелились)) да?))
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06.02.2021 12:42 Відповісти
да
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06.02.2021 13:22 Відповісти
Данілов про вплив США на рішення щодо санкцій проти "112 Україна", NewsOne і ZIK: "Це зовсім не відповідає дійсності" - Цензор.НЕТ 371 Данілов про вплив США на рішення щодо санкцій проти "112 Україна", NewsOne і ZIK: "Це зовсім не відповідає дійсності" - Цензор.НЕТ 371 Данілов про вплив США на рішення щодо санкцій проти "112 Україна", NewsOne і ZIK: "Це зовсім не відповідає дійсності" - Цензор.НЕТ 371
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06.02.2021 14:34 Відповісти
Данилов о влиянии США на решение по санкциям против "112 Украина", NewsOne и ZIK: "Это совсем не соответствует действительности" - Цензор.НЕТ 6417
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06.02.2021 12:44 Відповісти
Він правий.Це початок президентської гонки,організований політтехнологами Зєлєнского.
Тільки от це біг для марафонців,а не спринтерів (на відміну від минулого разу).
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06.02.2021 12:46 Відповісти
Неожиданный поворот в деле Сергея Стерненко...РАБссиянский титухан Антон Раевский неожиданно сознался..да я готовил убийство Стерненко и не один раз.Ютьюб....
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06.02.2021 12:47 Відповісти
Такие добрые, честные глаза... И чё я ему не верю?! Данилов о влиянии США на решение по санкциям против "112 Украина", NewsOne и ZIK: "Это совсем не соответствует действительности" - Цензор.НЕТ 6311 Данилов о влиянии США на решение по санкциям против "112 Украина", NewsOne и ZIK: "Это совсем не соответствует действительности" - Цензор.НЕТ 6311 Данилов о влиянии США на решение по санкциям против "112 Украина", NewsOne и ZIK: "Это совсем не соответствует действительности" - Цензор.НЕТ 6311
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06.02.2021 12:48 Відповісти
Потому что ты болван... Данилов о влиянии США на решение по санкциям против "112 Украина", NewsOne и ZIK: "Это совсем не соответствует действительности" - Цензор.НЕТ 3111
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06.02.2021 12:49 Відповісти
Это все, на что тебя хватает? Пипец, как с тобой твоя баба живет, ты же имбецил? Хотя и она наверняка такая же. И потомство тоже. Кастрировать бы папу твоего в свое время...
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06.02.2021 12:55 Відповісти
Російська пропаганда на цих трьох каналах вигадана так само, як і вигадана хімічна зброя у Іраку. Ми усі чудово розуміємо, що залежна віз Заходу слабка влада бореться з опозицією такими не конституційними шляхами. Але час прийде і в Зелі, (за якого доречі я голосував і підбив ще бегатьох) на виборах буде не 23-25% як у пєті, а в десятеро менше. А після його повалення будуть суди, але він втіче кудись до своїх кураторів чи може на історичну батьківщину.
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06.02.2021 12:48 Відповісти
Патрушев на каком канале вещал. Киля, Кузьмин и прочая сепарская падаль?
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06.02.2021 12:57 Відповісти
Данилов о влиянии США на решение по санкциям против "112 Украина", NewsOne и ZIK: "Это совсем не соответствует действительности" - Цензор.НЕТ 9309Данилов о влиянии США на решение по санкциям против "112 Украина", NewsOne и ZIK: "Это совсем не соответствует действительности" - Цензор.НЕТ 6934
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06.02.2021 12:52 Відповісти
Зеленский за неделю встретился с послами и заявил, я это делаю, а ваше дело поддерживать или нет. Вразумел их и они поддержали, а куда им деваться.
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06.02.2021 12:53 Відповісти
Данилов о влиянии США на решение по санкциям против "112 Украина", NewsOne и ZIK: "Это совсем не соответствует действительности" - Цензор.НЕТ 2967 Данилов о влиянии США на решение по санкциям против "112 Украина", NewsOne и ZIK: "Это совсем не соответствует действительности" - Цензор.НЕТ 3978
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06.02.2021 12:54 Відповісти
Хватит компрометировать Бидона .
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06.02.2021 14:11 Відповісти
Факт заключается в том, что твой "факт" - это гавно.
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06.02.2021 13:06 Відповісти
Не. ну понятно. Это как в Макшании - никто не давал приказа садить Навалившего. Холопы сами угадывают шо нужно для сохранения возле корыта.
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06.02.2021 12:55 Відповісти
Вчера на Шустере Гордон снял шляпу перед Зеленским.
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06.02.2021 12:57 Відповісти
И предложил пирамидку.
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06.02.2021 12:58 Відповісти
Який же гордон не підтримає зеленського?
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06.02.2021 13:05 Відповісти
Той, який нэ хочэ канала, а вин хочэ и будэ маты долю.
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06.02.2021 13:13 Відповісти
Гордон опять перекрасился.
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06.02.2021 13:15 Відповісти
Такие не имеют цвета.
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06.02.2021 13:23 Відповісти
ну да - два года єти каналы вам не мешали)
А как начало прилетать по дубинским зеля понял що следующий он и надо что-то делать.
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06.02.2021 13:17 Відповісти
"Только не говори, что ты не виноват. Это оскорбляет мой разум." (с)
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06.02.2021 13:18 Відповісти
божечки ж мои, який же я не партийно построений ..
як бачу гимно, так зразу и кажу - гимно руде, гимно зелене, гимно - нияке....
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06.02.2021 13:31 Відповісти
"Чтобы не делать никакой конспирологии, могу сказать на примере, когда мы вводили санкции касательно ситуации, связанной с "Мотор Січчю". Украина ввела эти санкции 14 декабря 2020 года...", - сказал Данилов. Источник: https://censor.net/ru/n3246390

Президент Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО от 28 января 2021, которое предусматривает применение специальных экономических санкций против китайских инвесторов "Мотор Сичи".
Указ Зеленского от 28 января и решение СНБО опубликованы на сайте Офиса президента.Брехуна Данилова - в отставку!
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06.02.2021 13:40 Відповісти
Я так и знал... ))))))))))))
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06.02.2021 14:22 Відповісти
Данілов, хто ж добровільно признається, що в штани наваляв, чи не так?
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06.02.2021 14:36 Відповісти
А как ОМОН в жопы белорусским протестовальщикам дубины вставляет, это не извращение!?Это нормальность!?
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30.05.2021 02:44 Відповісти
 
 